أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 21-6-2021

ارتفعت أسعار غالبية الأسهم بعد أن صعدت كل مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021؛ على خلفية سيطرة الشراء على اتجاهات المستثمرين العرب، فيما غلب البيع على كلٍّ من المصريين والأجانب. وسجلت مبيعات المصريون من الأسهم 3.2 مليون جنيه، والأجانب 2.8 مليون جنيه. أما الأجانب فغلب الشراء على تفضيلاتهم بقيمة بلغت 6.1 مليون جنيه بنهاية جلسة اليوم.

وأظهرت البيانات بلوغ قيمة التداولات على الأسهم في بورصة مصر 1.8 مليار جنيه.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى 644.3 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات اليوم ارتفع سعر 125 سهمًا فى بورصة مصر، فيما انخفض سعر 35 أخرى، ولم تتغير أسعار 35 سهمًا عن مستويات أسعار أمس الأحد.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 21-6-2021:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير تنمية للاستثمار العقاري 3.91 9.83 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 36.01 9.79 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 15.78 9.36 العربية للمحابس 1.812 8.7 سبيد ميديكال 2.41 8.56 الملتقي العربي للاستثمارات 6.1 8.35 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.97 7.89 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.6 7.88 رواد السياحة - رواد 40.52 7.51 المجموعه المصريه العقاريه 5.54 7.16 كونتكت المالية القابضة 4.29 6.98 اميرالد للاستثمار العقاري 4.94 6.47 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 14.6 6.18 التعمير والاستشارات الهندسية 21.27 6.14 بنك الكويت الوطنى - مصر 37.89 6.08 القناة للتوكيلات الملاحية 13.82 5.74 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.184 5.71 حديد عز 13.69 5.71 السويدى اليكتريك 8.3 5.6 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 31.92 5.07 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.24 4.95 البدر للبلاستيك 0.947 4.87 المالية و الصناعية المصرية 13.87 4.76 الاهرام للطباعة و التغليف 11.93 4.74 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.628 4.67 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.15 4.65 العبوات الطبية 0.545 4.61 جى بى اوتو 3.42 4.59 مصر بنى سويف للاسمنت 16.77 4.42 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.334 4.38 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.66 4.31 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.911 4.11 بى انفستمنتس القابضه 13.98 4.02 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.64 4 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.746 3.99 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6 3.99 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.089 3.81 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 31.23 3.79 جلاكسو سميثكلاين 37.46 3.74 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.5 3.7 الالومنيوم العربية 30.41 3.65 اوراسكوم للتنمية مصر 5.69 3.64 الشرقية - ايسترن كومباني 12.02 3.62 البنك التجاري الدولي (مصر) 50.73 3.49 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.26 3.35 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.11 3.32 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 18.99 3.09 العربية للصناعات الهندسية 1.702 3.09 اسيك للتعدين - اسكوم 8.09 2.93 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.47 2.82 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.33 2.78 بالم هيلز للتعمير 1.7 2.78 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.37 2.74 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 19.17 2.68 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.272 2.66 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.312 2.66 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.607 2.53 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 43.73 2.53 المصرية للمنتجعات السياحية 1.834 2.52 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.629 2.44 بنك قطر الوطني الاهلي 16.75 2.38 دايس للملابس الجاهزة 1.304 2.35 العالمية للاستثمار والتنمية 42.75 2.32 إعمار مصر للتنمية 2.21 2.31 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.73 2.31 ابن سينا فارما 3.57 2.29 جهينة للصناعات الغذائية 5.86 2.27 اودن للاستثمارات المالية 7.27 2.25 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.42 2.24 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.59 2.23 النساجون الشرقيون للسجاد 7.89 2.2 القاهرة للاسكان والتعمير 24.94 2.17 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.48 2.13 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.104 2.03 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.57 2.01 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.78 1.99 ريكاب للاستثمارات المالية 5.21 1.96 غاز مصر 33.8 1.9 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 78.21 1.86 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.168 1.82 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.6 1.82 سماد مصر (ايجيفرت) 10.7 1.81 العربية للاسمنت 4.55 1.79 مصر لصناعة الكيماويات 11.05 1.75 عبور لاند للصناعات الغذائية 6 1.69 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.48 1.59 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.83 1.59 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.663 1.53 الكابلات الكهربائية المصرية 0.407 1.5 جنوب الوادى للاسمنت 1.747 1.45 القاهرة للدواجن 3.07 1.32 شركة النصر للأعمال المدنية 35.02 1.27 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 18.76 1.24 القاهرة للزيوت والصابون 5.71 1.24 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.8 1.2 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.82 1.19 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.053 1.15 المنصورة للدواجن 22.55 1.08 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.044 1.06 المصرية للاتصالات 12.9 1.02 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1 1.01 الدلتا للسكر 8.15 0.99 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.728 0.97 مصر للفنادق 15.15 0.93 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 21.88 0.92 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.706 0.86 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.13 0.79 المصرية للدواجن 4.14 0.73 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.51 0.71 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.149 0.68 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.757 0.66 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.63 0.65 بنك التعمير والاسكان 31.68 0.54 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.97 0.51 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.04 0.5 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.1 0.5 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.221 0.49 المتحدة للاسكان والتعمير 4.35 0.46 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.43 0.45 العامة لصناعة الورق - راكتا 9.48 0.42 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.98 0.34 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 25.2 0.32 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.31 0.3 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.697 0.3 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.783 0.26 العربية لحليج الأقطان 1.895 0.26 بنك البركة مصر 12.91 0.23 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.02 0.18 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.58 0.17 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 75.11 0.17 القابضة المصرية الكويتية 1.012 0.1 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 135.1 0.05 دلتا للانشاء والتعمير 21.11 -6.51 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.168 -5 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.3 -4.62 شارم دريمز للاستثمار السياحى 12.22 -4.16 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 98.43 -4.11 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.944 -3.67 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 413.02 -3.45 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 32.05 -3.38 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 47.43 -3.14 العبور للاستثمار العقارى 46.18 -3.06 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.598 -2.76 بلتون المالية القابضة 2.7 -2.17 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.2 -1.89 ليسيكو مصر 5.33 -1.84 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.24 -1.64 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 74.8 -1.49 بنك كريدي اجريكول مصر 22.04 -1.48 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.04 -1.21 مصر للالومنيوم 17.08 -1.16 مصر للاسواق الحرة 7.15 -1.11 الشمس للاسكان والتعمير 5.43 -1.09 الحديد والصلب المصرية 1.853 -1.07 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.306 -0.97 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.65 -0.95 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 75.68 -0.93 مصر للاسمنت - قنا 10.06 -0.89 الاهلي للتنمية والاستثمار 18.04 -0.88 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 8.31 -0.84 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 24.02 -0.66 ايديتا للصناعات الغذائية 8 -0.62 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.34 -0.6 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.885 -0.45 اوراسكوم المالية القابضة 0.316 -0.32 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.89 -0.26 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 35.84 -0.22 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43 -0.16 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.04 -0.14 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.33 -0.05 البنك المصري الخليجي 0.398 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 23.1 عبر المحيطات للسياحه 0.062 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.05 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.716 مطاحن شرق الدلتا 93.51 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 23.12 مطاحن مصر الوسطي 29.45 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95.18 العامة للصوامع والتخزين 50.72 مطاحن مصر العليا 78.94 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.19 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.961 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.377 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.953 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.5 الدلتا للتأمين 31.38 المهندس للتأمين 16.47 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.21 النعيم القابضة للاستثمارات 0.169 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.53 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 10.46 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 19.56 العربية لاستصلاح الاراضي 22.53 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.111 اسمنت سيناء 6.99 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.61 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 62.46 مستشفى النزهه الدولي 9.81 شركة مستشفي كليوباترا 4.15 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.51 دلتا للطباعة والتغليف 22.74 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 46.04

وتربّع سهم زهراء المعادي للاستثمار على قمة أسعار الأسهم المصرية الأعلى ارتفاعًا بنهاية جلسة اليوم بنسبة 13.5%.

وفى المقابل، جاء سهم شركة دلتا للانشاء والتعمير بالمركز الأول بقائمة أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا بعد تراجعه 6.5%.

بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات البورصة المصرية فى جلسة اليوم الاثنين الموافق 21-6-2021.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 2.69%، ليقفز إلى 10061 نقطة.

شهدت بورصة مصر ارتفاع المؤشر السبعينى EGX70 بنسبة 1.8%، ليصل إلى 2371 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقًا EGX100 فقز بمعدل يصل إلى 1.89%، مسجلًا 3316 نقطة.

وتوقّع خبراء تحليل فنى ارتداد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “EGX30” لأعلى مستهدفا مستوى 10115- 10130 نقطة بالأجل القريب، والذى يُعدّ اختراقه أول إشارة لعودة التحركات الإيجابية للمؤشر.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايروكابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن هبوط المؤشر أمس لقرب الدعم الفرعى 9800 نقطة قد يؤهله للارتداد التصحيحي، مستهدفًا الصعود لمستوى 10115 نقطة بالجلسات المقبلة.

ورهن جمال الدين تحول المؤشر للتحركات الإيجابية بتمكنه من اختراق مستوى 10115 نقطة.

من جانبه أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى تباين مؤشرات سوق المال خلال تعاملات أمس، حيث فقَد المؤشرالرئيسى نحو 68 نقطة، مستكملًا الهبوط دون مستوى المقاومة الرئيسى 10000 نقطة.

وأوضح نبيل أن هبوط EGX30 لقرب مستوى الدعم 9700- 9800 نقطة، قد يؤهله للارتداد التصحيحى فى اتجاه 10130 نقطة.