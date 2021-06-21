بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 21-6-2021

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين بقضل مشتريات المستثمرين العرب
مصطفى طلعت 5:14 م, الأثنين, 21 يونيو 21 5:14 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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ارتفعت أسعار غالبية الأسهم بعد أن صعدت كل مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الاثنين الموافق 21 يونيو 2021؛ على خلفية سيطرة الشراء على اتجاهات المستثمرين العرب، فيما غلب البيع على كلٍّ من المصريين والأجانب. وسجلت مبيعات المصريون من الأسهم 3.2 مليون جنيه، والأجانب 2.8 مليون جنيه. أما الأجانب فغلب الشراء على تفضيلاتهم بقيمة بلغت 6.1 مليون جنيه بنهاية جلسة اليوم.

وأظهرت البيانات بلوغ قيمة التداولات على الأسهم في بورصة مصر 1.8 مليار جنيه.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى 644.3 مليار جنيه.

وبنهاية تعاملات اليوم ارتفع سعر 125 سهمًا فى بورصة مصر، فيما انخفض سعر 35 أخرى، ولم تتغير أسعار 35 سهمًا عن مستويات أسعار أمس الأحد.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 21-6-2021:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
تنمية للاستثمار العقاري3.919.83
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير36.019.79
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)15.789.36
العربية للمحابس1.8128.7
سبيد ميديكال2.418.56
الملتقي العربي للاستثمارات6.18.35
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.977.89
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.67.88
رواد السياحة - رواد40.527.51
المجموعه المصريه العقاريه5.547.16
كونتكت المالية القابضة4.296.98
اميرالد للاستثمار العقاري4.946.47
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير14.66.18
التعمير والاستشارات الهندسية21.276.14
بنك الكويت الوطنى - مصر37.896.08
القناة للتوكيلات الملاحية13.825.74
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.1845.71
حديد عز13.695.71
السويدى اليكتريك8.35.6
اجواء للصناعات الغذائية - مصر31.925.07
الدولية للأسمدة والكيماويات4.244.95
البدر للبلاستيك0.9474.87
المالية و الصناعية المصرية13.874.76
الاهرام للطباعة و التغليف11.934.74
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6284.67
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.154.65
العبوات الطبية0.5454.61
جى بى اوتو3.424.59
مصر بنى سويف للاسمنت16.774.42
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.3344.38
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.664.31
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.9114.11
بى انفستمنتس القابضه13.984.02
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.644
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.7463.99
مجموعة طلعت مصطفى القابضة63.99
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.0893.81
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات31.233.79
جلاكسو سميثكلاين37.463.74
سيدى كرير للبتروكيماويات11.53.7
الالومنيوم العربية30.413.65
اوراسكوم للتنمية مصر5.693.64
الشرقية - ايسترن كومباني12.023.62
البنك التجاري الدولي (مصر)50.733.49
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.263.35
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.113.32
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"18.993.09
العربية للصناعات الهندسية1.7023.09
اسيك للتعدين - اسكوم8.092.93
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.472.82
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.332.78
بالم هيلز للتعمير1.72.78
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.372.74
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية19.172.68
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2722.66
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.3122.66
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.6072.53
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية43.732.53
المصرية للمنتجعات السياحية1.8342.52
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6292.44
بنك قطر الوطني الاهلي16.752.38
دايس للملابس الجاهزة1.3042.35
العالمية للاستثمار والتنمية42.752.32
إعمار مصر للتنمية2.212.31
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.732.31
ابن سينا فارما3.572.29
جهينة للصناعات الغذائية5.862.27
اودن للاستثمارات المالية7.272.25
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.422.24
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.592.23
النساجون الشرقيون للسجاد7.892.2
القاهرة للاسكان والتعمير24.942.17
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.482.13
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1042.03
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.572.01
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.781.99
ريكاب للاستثمارات المالية5.211.96
غاز مصر33.81.9
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي78.211.86
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1681.82
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.61.82
سماد مصر (ايجيفرت)10.71.81
العربية للاسمنت4.551.79
مصر لصناعة الكيماويات11.051.75
عبور لاند للصناعات الغذائية61.69
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.481.59
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.831.59
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6631.53
الكابلات الكهربائية المصرية0.4071.5
جنوب الوادى للاسمنت1.7471.45
القاهرة للدواجن3.071.32
شركة النصر للأعمال المدنية35.021.27
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية18.761.24
القاهرة للزيوت والصابون5.711.24
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.81.2
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.821.19
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.0531.15
المنصورة للدواجن22.551.08
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.0441.06
المصرية للاتصالات12.91.02
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى11.01
الدلتا للسكر8.150.99
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7280.97
مصر للفنادق15.150.93
البويات والصناعات الكيماوية - باكين21.880.92
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7060.86
الاسماعيلية مصر للدواجن5.130.79
المصرية للدواجن4.140.73
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.510.71
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1490.68
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.7570.66
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.630.65
بنك التعمير والاسكان31.680.54
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.970.51
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.040.5
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.10.5
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.2210.49
المتحدة للاسكان والتعمير4.350.46
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.430.45
العامة لصناعة الورق - راكتا9.480.42
راية القابضة للأستثمارات المالية2.980.34
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية25.20.32
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.310.3
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.6970.3
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7830.26
العربية لحليج الأقطان1.8950.26
بنك البركة مصر12.910.23
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.020.18
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.580.17
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي75.110.17
القابضة المصرية الكويتية1.0120.1
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية135.10.05
دلتا للانشاء والتعمير21.11-6.51
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.168-5
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.3-4.62
شارم دريمز للاستثمار السياحى12.22-4.16
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية98.43-4.11
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.944-3.67
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية413.02-3.45
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية32.05-3.38
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة47.43-3.14
العبور للاستثمار العقارى46.18-3.06
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.598-2.76
بلتون المالية القابضة2.7-2.17
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.2-1.89
ليسيكو مصر5.33-1.84
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.24-1.64
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي74.8-1.49
بنك كريدي اجريكول مصر22.04-1.48
البنك المصري لتنمية الصادرات13.04-1.21
مصر للالومنيوم17.08-1.16
مصر للاسواق الحرة7.15-1.11
الشمس للاسكان والتعمير5.43-1.09
الحديد والصلب المصرية1.853-1.07
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.306-0.97
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.65-0.95
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو75.68-0.93
مصر للاسمنت - قنا10.06-0.89
الاهلي للتنمية والاستثمار18.04-0.88
العربية للخزف - سيراميكا ريماس8.31-0.84
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)24.02-0.66
ايديتا للصناعات الغذائية8-0.62
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.34-0.6
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.885-0.45
اوراسكوم المالية القابضة0.316-0.32
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.89-0.26
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل35.84-0.22
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43-0.16
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.04-0.14
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.33-0.05
البنك المصري الخليجي0.398
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا23.1
عبر المحيطات للسياحه0.062
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.05
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.716
مطاحن شرق الدلتا93.51
مطاحن ومخابز شمال القاهرة23.12
مطاحن مصر الوسطي29.45
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن وسط وغرب الدلتا95.18
العامة للصوامع والتخزين50.72
مطاحن مصر العليا78.94
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.19
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.961
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.377
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.953
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.5
الدلتا للتأمين31.38
المهندس للتأمين16.47
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.21
النعيم القابضة للاستثمارات0.169
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.53
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات10.46
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية19.56
العربية لاستصلاح الاراضي22.53
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.111
اسمنت سيناء6.99
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.61
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.46
مستشفى النزهه الدولي9.81
شركة مستشفي كليوباترا4.15
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.51
دلتا للطباعة والتغليف22.74
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف46.04
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وتربّع سهم زهراء المعادي للاستثمار  على قمة أسعار الأسهم المصرية الأعلى ارتفاعًا بنهاية جلسة اليوم بنسبة 13.5%.

وفى المقابل، جاء سهم شركة دلتا للانشاء والتعمير بالمركز الأول بقائمة أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا بعد تراجعه 6.5%.

بيانات مؤشرات البورصة المصرية اليوم

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات البورصة المصرية فى جلسة اليوم الاثنين الموافق 21-6-2021.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 2.69%، ليقفز إلى 10061 نقطة.

شهدت بورصة مصر ارتفاع المؤشر السبعينى EGX70 بنسبة 1.8%، ليصل إلى 2371 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع نطاقًا EGX100 فقز بمعدل يصل إلى 1.89%، مسجلًا 3316 نقطة.

وتوقّع خبراء تحليل فنى ارتداد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “EGX30” لأعلى مستهدفا مستوى 10115- 10130 نقطة بالأجل القريب، والذى يُعدّ اختراقه أول إشارة لعودة التحركات الإيجابية للمؤشر.

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وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايروكابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن هبوط المؤشر أمس لقرب الدعم الفرعى 9800 نقطة قد يؤهله للارتداد التصحيحي، مستهدفًا الصعود لمستوى 10115 نقطة بالجلسات المقبلة.

البورصة المصرية اليوم

ورهن جمال الدين تحول المؤشر للتحركات الإيجابية بتمكنه من اختراق مستوى 10115 نقطة.

من جانبه أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى تباين مؤشرات سوق المال خلال تعاملات أمس، حيث فقَد المؤشرالرئيسى نحو 68 نقطة، مستكملًا الهبوط دون مستوى المقاومة الرئيسى 10000 نقطة.

وأوضح نبيل أن هبوط  EGX30 لقرب مستوى الدعم 9700- 9800 نقطة، قد يؤهله للارتداد التصحيحى فى اتجاه 10130 نقطة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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