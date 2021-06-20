أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 20-6-2021

تنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودا اليوم بين قطاعات السياحة، والعقارات، واستصلاح الأراضي

تنوعت قائمة أسعار الأسهم الأعلى صعودا نهاية تعاملات اليوم بين قطاعات السياحة، والعقارات، واستصلاح الأراضي، وفي المقابل تنوعت قائمة الأسهم الأكثر هبوطا، بين قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة، والصناعات الهندسية، بعد جلسة هيمن التباين على مؤشرات البورصة المصرية فى مستهل تعاملات بداية الأسبوع اليوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021.

وشهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار 76 سهمًا، فيما هبطت أسعار 77، وسيطر الثبات على باقي الأسهم.

الجدول التالي يبين أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد 20-6-2021:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير العربية للمحابس 1.667 0.06 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.07 0.09 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.049 0.1 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.74 0.15 الحديد والصلب المصرية 1.873 0.16 بنك كريدي اجريكول مصر 22.37 0.18 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.09 0.27 اوراسكوم المالية القابضة 0.317 0.32 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.97 0.34 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 24.18 0.46 بالم هيلز للتعمير 1.654 0.49 السويدى اليكتريك 7.86 0.51 جهينة للصناعات الغذائية 5.73 0.53 مصر لصناعة الكيماويات 10.86 0.56 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.24 0.62 المتحدة للاسكان والتعمير 4.33 0.7 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 76.39 0.71 بنك التعمير والاسكان 31.51 0.8 تنمية للاستثمار العقاري 3.56 0.85 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.47 0.86 مصر للاسمنت - قنا 10.15 0.89 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.19 0.92 جى بى اوتو 3.27 0.93 المصرية للاتصالات 12.77 0.95 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.01 1.01 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.77 1.05 بى انفستمنتس القابضه 13.44 1.2 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.06 1.26 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.17 1.45 النساجون الشرقيون للسجاد 7.72 1.45 المالية و الصناعية المصرية 13.24 1.53 العبور للاستثمار العقارى 47.64 1.56 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.215 1.59 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.875 1.63 العربية للصناعات الهندسية 1.651 1.73 اميرالد للاستثمار العقاري 4.64 1.75 ريكاب للاستثمارات المالية 5.11 1.79 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.09 1.8 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.21 1.8 سبيد ميديكال 2.22 1.83 شركة النصر للأعمال المدنية 34.58 1.86 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 18.42 1.88 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.77 1.89 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 18.53 1.98 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.239 1.98 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 76.78 2.06 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 48.97 2.13 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.3 2.17 العالمية للاستثمار والتنمية 41.78 2.4 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 21.68 2.51 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 75.93 2.62 المصرية للمنتجعات السياحية 1.789 2.64 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.679 2.69 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.615 2.84 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.53 3.14 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.278 3.31 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 42.65 3.82 الاهرام للطباعة و التغليف 11.39 3.92 حديد عز 12.95 4.02 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.377 4.48 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.01 4.51 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.04 4.94 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.55 4.94 اسيك للتعدين - اسكوم 7.86 5.22 القناة للتوكيلات الملاحية 13.07 5.32 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.98 5.95 الشمس للاسكان والتعمير 5.49 6.4 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 427.76 6.43 الملتقي العربي للاستثمارات 5.63 6.63 رواد السياحة - رواد 37.69 6.92 المنصورة للدواجن 22.31 7.11 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.41 7.11 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.46 7.31 المصرية للدواجن 4.11 7.59 دلتا للانشاء والتعمير 22.58 7.88 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.95 7.92 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 30.38 8.54 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 14.43 8.58 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 32.8 8.68 المجموعه المصريه العقاريه 5.17 8.84 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 12.86 8.98 شارم دريمز للاستثمار السياحى 12.71 9.1 بلتون المالية القابضة 2.68 -6.94 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 8.38 -6.47 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.5 -5.98 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.592 -5.43 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.282 -4.92 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.46 -4.68 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 35.92 -4.34 الالومنيوم العربية 29.34 -4.27 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 30.09 -4.23 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.12 -4.03 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.42 -3.94 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.41 -3.92 جلاكسو سميثكلاين 36.11 -3.68 الشرقية - ايسترن كومباني 11.6 -3.57 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.05 -3.42 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.32 -3.32 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.55 -3.27 الاهلي للتنمية والاستثمار 18.2 -3.19 العامة لصناعة الورق - راكتا 9.44 -3.08 ليسيكو مصر 5.43 -3.04 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 18.67 -2.86 التعمير والاستشارات الهندسية 20.04 -2.77 العبوات الطبية 0.521 -2.43 غاز مصر 33.17 -2.41 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.244 -2.4 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.6 -2.34 الدلتا للسكر 8.07 -2.3 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.56 -2.28 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.767 -2.21 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.46 -2.15 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.7 -2.1 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.148 -1.99 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.889 -1.98 اوراسكوم للتنمية مصر 5.49 -1.96 ايديتا للصناعات الغذائية 8.05 -1.95 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.2 -1.93 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.614 -1.92 مصر للفنادق 15.01 -1.77 العربية للاسمنت 4.47 -1.76 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.38 -1.71 دايس للملابس الجاهزة 1.274 -1.62 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.692 -1.57 البدر للبلاستيك 0.903 -1.53 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.28 -1.5 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.02 -1.47 العربية لحليج الأقطان 1.89 -1.46 مستشفى النزهه الدولي 9.81 -1.41 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.36 -1.4 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8.96 -1.32 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.99 -1.3 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.781 -1.26 البنك المصري الخليجي 0.398 -1.24 شركة مستشفي كليوباترا 4.15 -1.19 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 23.12 -1.15 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 25.12 -1.14 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.9 -1.02 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.49 -0.88 القاهرة للزيوت والصابون 5.64 -0.88 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.033 -0.86 بنك قطر الوطني الاهلي 16.36 -0.85 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.5 -0.85 اودن للاستثمارات المالية 7.11 -0.7 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.6 -0.66 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 74.98 -0.6 النعيم القابضة للاستثمارات 0.169 -0.59 ابن سينا فارما 3.49 -0.57 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.721 -0.55 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.082 -0.55 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.1 -0.53 إعمار مصر للتنمية 2.16 -0.46 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.653 -0.46 البنك التجاري الدولي (مصر) 49.02 -0.39 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.041 -0.38 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.61 -0.38 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.36 -0.3 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.752 -0.27 الكابلات الكهربائية المصرية 0.401 -0.25 مصر بنى سويف للاسمنت 16.06 -0.19 القابضة المصرية الكويتية 1.011 -0.1 القاهرة للاسكان والتعمير 24.41 -0.08 بنك البركة مصر 12.88 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.3 بنك الكويت الوطنى - مصر 35.72 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.6 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 23.1 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.716 القاهرة للدواجن 3.03 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 33.17 مطاحن شرق الدلتا 93.51 مطاحن مصر الوسطي 29.45 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95.18 مطاحن مصر العليا 78.94 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.9 مصر للزيوت و الصابون 21.45 مصر للالومنيوم 17.28 سماد مصر (ايجيفرت) 10.51 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.165 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.3 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.953 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.293 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 10.53 كونتكت المالية القابضة 4.01 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.622 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 19.56 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.309 العربية لاستصلاح الاراضي 22.53 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.111 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.24 جنوب الوادى للاسمنت 1.722 اسمنت سيناء 6.99 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 62.46 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 62.98 دلتا للطباعة والتغليف 22.74

الأسهم الأعلى صعودا في البورصة المصرية

وتصدر قائمة الأعلى صعودا، المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 10.98 جنيه، مغلقا عند 10.78 جنيه، تلاه شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 9.10%، إلى مستوى 12.7 جنيه، ثم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة صعود 8.98%، إلى مستوى 12.86 جنيه.

ورابعا في الأعلى صعودا جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 8.8% إلى مستوى 5.170 جنيه، وخامسا سهم العامة لاستصلاح الأراضي للتنمية والتعمير بنسبة 8.68%، إلى مستوى 32.8 جنيه.

وفي المقابل تصدر قائمة الأسهم الأعلى هبوطا سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 6.9%، إلى مستوى 2.68 جنيه، وسهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 6.5%، إلى مستوى 8.38 جنيه، وثالثا جاء سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، بنسبة 5.98%، إلى مستوى 5.5 جنيه.

ورابعا جاء سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير متراجعا 5.4%، مغلقا عند 0.592 جنيه، وسهم مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.9%، إلى مستوى 2.28 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي شهدت ثباتا جاء سهم عبورلاند بقيمة 5.90 جنيه، وسهم كونتكت المالية القابضة بقيمة 4 جنيهات، وسهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 62.4 جنيه، وسهم بنك البركة مصر عند 12.8 جنيه، وسهم مصر للألمونيوم عند 17.28 جنيه.

وانتهت تعاملات اليوم بتباين للمؤشرات، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.69%، مغلقا عند 9797 نقطة، فيما ارتفع المؤشر السبعيني للأفراد EGX70 بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 2329 نقطة، كما ارتفع المؤشر المئوي EGX100 بنسبة 0.9%، إلى مستوى 3255 نقطة.