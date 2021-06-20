بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 20-6-2021

تنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودا اليوم بين قطاعات السياحة، والعقارات، واستصلاح الأراضي
منى عبدالباري 6:38 م, الأحد, 20 يونيو 21 6:38 م, الأحد, 20 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تنوعت قائمة أسعار الأسهم الأعلى صعودا نهاية تعاملات اليوم بين قطاعات السياحة، والعقارات، واستصلاح الأراضي، وفي المقابل تنوعت قائمة الأسهم الأكثر هبوطا، بين قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة، والصناعات الهندسية، بعد جلسة هيمن التباين على مؤشرات البورصة المصرية فى مستهل تعاملات بداية الأسبوع اليوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021.

وشهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار 76 سهمًا، فيما هبطت أسعار 77، وسيطر الثبات على باقي الأسهم.

الجدول التالي يبين أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد 20-6-2021:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
العربية للمحابس1.6670.06
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.070.09
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.0490.1
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.740.15
الحديد والصلب المصرية1.8730.16
بنك كريدي اجريكول مصر22.370.18
سيدى كرير للبتروكيماويات11.090.27
اوراسكوم المالية القابضة0.3170.32
راية القابضة للأستثمارات المالية2.970.34
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)24.180.46
بالم هيلز للتعمير1.6540.49
السويدى اليكتريك7.860.51
جهينة للصناعات الغذائية5.730.53
مصر لصناعة الكيماويات10.860.56
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.240.62
المتحدة للاسكان والتعمير4.330.7
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو76.390.71
بنك التعمير والاسكان31.510.8
تنمية للاستثمار العقاري3.560.85
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.470.86
مصر للاسمنت - قنا10.150.89
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.190.92
جى بى اوتو3.270.93
المصرية للاتصالات12.770.95
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.011.01
مجموعة طلعت مصطفى القابضة5.771.05
بى انفستمنتس القابضه13.441.2
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.061.26
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.171.45
النساجون الشرقيون للسجاد7.721.45
المالية و الصناعية المصرية13.241.53
العبور للاستثمار العقارى47.641.56
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.2151.59
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8751.63
العربية للصناعات الهندسية1.6511.73
اميرالد للاستثمار العقاري4.641.75
ريكاب للاستثمارات المالية5.111.79
الاسماعيلية مصر للدواجن5.091.8
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.211.8
سبيد ميديكال2.221.83
شركة النصر للأعمال المدنية34.581.86
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"18.421.88
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.771.89
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية18.531.98
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2391.98
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي76.782.06
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة48.972.13
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.32.17
العالمية للاستثمار والتنمية41.782.4
البويات والصناعات الكيماوية - باكين21.682.51
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي75.932.62
المصرية للمنتجعات السياحية1.7892.64
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.6792.69
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.6152.84
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.533.14
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.2783.31
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية42.653.82
الاهرام للطباعة و التغليف11.393.92
حديد عز12.954.02
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.3774.48
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.014.51
الدولية للأسمدة والكيماويات4.044.94
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.554.94
اسيك للتعدين - اسكوم7.865.22
القناة للتوكيلات الملاحية13.075.32
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.985.95
الشمس للاسكان والتعمير5.496.4
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية427.766.43
الملتقي العربي للاستثمارات5.636.63
رواد السياحة - رواد37.696.92
المنصورة للدواجن22.317.11
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.417.11
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.467.31
المصرية للدواجن4.117.59
دلتا للانشاء والتعمير22.587.88
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.957.92
اجواء للصناعات الغذائية - مصر30.388.54
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)14.438.58
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير32.88.68
المجموعه المصريه العقاريه5.178.84
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير12.868.98
شارم دريمز للاستثمار السياحى12.719.1
بلتون المالية القابضة2.68-6.94
العربية للخزف - سيراميكا ريماس8.38-6.47
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.5-5.98
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.592-5.43
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.282-4.92
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.46-4.68
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل35.92-4.34
الالومنيوم العربية29.34-4.27
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات30.09-4.23
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.12-4.03
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.42-3.94
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.41-3.92
جلاكسو سميثكلاين36.11-3.68
الشرقية - ايسترن كومباني11.6-3.57
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.05-3.42
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.32-3.32
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.55-3.27
الاهلي للتنمية والاستثمار18.2-3.19
العامة لصناعة الورق - راكتا9.44-3.08
ليسيكو مصر5.43-3.04
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية18.67-2.86
التعمير والاستشارات الهندسية20.04-2.77
العبوات الطبية0.521-2.43
غاز مصر33.17-2.41
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.244-2.4
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.6-2.34
الدلتا للسكر8.07-2.3
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.56-2.28
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.767-2.21
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.46-2.15
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7-2.1
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.148-1.99
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.889-1.98
اوراسكوم للتنمية مصر5.49-1.96
ايديتا للصناعات الغذائية8.05-1.95
البنك المصري لتنمية الصادرات13.2-1.93
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.614-1.92
مصر للفنادق15.01-1.77
العربية للاسمنت4.47-1.76
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.38-1.71
دايس للملابس الجاهزة1.274-1.62
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.692-1.57
البدر للبلاستيك0.903-1.53
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.28-1.5
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.02-1.47
العربية لحليج الأقطان1.89-1.46
مستشفى النزهه الدولي9.81-1.41
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.36-1.4
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية8.96-1.32
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.99-1.3
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.781-1.26
البنك المصري الخليجي0.398-1.24
شركة مستشفي كليوباترا4.15-1.19
مطاحن ومخابز شمال القاهرة23.12-1.15
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية25.12-1.14
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.9-1.02
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.49-0.88
القاهرة للزيوت والصابون5.64-0.88
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.033-0.86
بنك قطر الوطني الاهلي16.36-0.85
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.5-0.85
اودن للاستثمارات المالية7.11-0.7
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6-0.66
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي74.98-0.6
النعيم القابضة للاستثمارات0.169-0.59
ابن سينا فارما3.49-0.57
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.721-0.55
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.082-0.55
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.1-0.53
إعمار مصر للتنمية2.16-0.46
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.653-0.46
البنك التجاري الدولي (مصر)49.02-0.39
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.041-0.38
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.61-0.38
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.36-0.3
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.752-0.27
الكابلات الكهربائية المصرية0.401-0.25
مصر بنى سويف للاسمنت16.06-0.19
القابضة المصرية الكويتية1.011-0.1
القاهرة للاسكان والتعمير24.41-0.08
بنك البركة مصر12.88
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.3
بنك الكويت الوطنى - مصر35.72
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.6
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا23.1
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.716
القاهرة للدواجن3.03
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية33.17
مطاحن شرق الدلتا93.51
مطاحن مصر الوسطي29.45
مطاحن وسط وغرب الدلتا95.18
مطاحن مصر العليا78.94
عبور لاند للصناعات الغذائية5.9
مصر للزيوت و الصابون21.45
مصر للالومنيوم17.28
سماد مصر (ايجيفرت)10.51
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.165
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.3
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.953
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.293
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات10.53
كونتكت المالية القابضة4.01
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.622
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية19.56
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.309
العربية لاستصلاح الاراضي22.53
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.111
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.24
جنوب الوادى للاسمنت1.722
اسمنت سيناء6.99
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.46
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية62.98
دلتا للطباعة والتغليف22.74
اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعى وقيم تداولات 1.1 مليار جنيه

الأسهم الأعلى صعودا في البورصة المصرية

وتصدر قائمة الأعلى صعودا، المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 10.98 جنيه، مغلقا عند 10.78 جنيه، تلاه شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 9.10%، إلى مستوى 12.7 جنيه، ثم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة صعود 8.98%، إلى مستوى 12.86 جنيه.

ورابعا في الأعلى صعودا جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 8.8% إلى مستوى 5.170 جنيه، وخامسا سهم العامة لاستصلاح الأراضي للتنمية والتعمير بنسبة 8.68%، إلى مستوى 32.8 جنيه.

اقرأ أيضا  منصة مصر للتعليم تضم «أكاديمية حياة» عبر شراكة إستراتيجية

وفي المقابل تصدر قائمة الأسهم الأعلى هبوطا سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 6.9%، إلى مستوى 2.68 جنيه، وسهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 6.5%، إلى مستوى 8.38 جنيه، وثالثا جاء سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، بنسبة 5.98%، إلى مستوى 5.5 جنيه.

ورابعا جاء سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير متراجعا 5.4%، مغلقا عند 0.592 جنيه، وسهم مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.9%، إلى مستوى 2.28 جنيه.

اقرأ أيضا  مؤشر بورصة النيل يرتفع 1.73% خلال الأسبوع الماضي

وعلى صعيد الأسهم التي شهدت ثباتا جاء سهم عبورلاند بقيمة 5.90 جنيه، وسهم كونتكت المالية القابضة بقيمة 4 جنيهات، وسهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 62.4 جنيه، وسهم بنك البركة مصر عند 12.8 جنيه، وسهم مصر للألمونيوم عند 17.28 جنيه.

وانتهت تعاملات اليوم بتباين للمؤشرات، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.69%، مغلقا عند 9797 نقطة، فيما ارتفع المؤشر السبعيني للأفراد EGX70 بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 2329 نقطة، كما ارتفع المؤشر المئوي EGX100 بنسبة 0.9%، إلى مستوى 3255 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

3 قطاعات تهيمن على 55% من تداولات أسهم البورصة المصرية اليوم

أسماء السيد 4:50 م, الأحد, 20 يونيو 21

البورصة المصرية تغلق على أداء متباين وقيم تداولات 1.3 مليار جنيه

رجب عزالدين 4:45 م, الأحد, 20 يونيو 21

مصر الجديدة للإسكان توقع عقد حوالة ديون مع بنك الصادرات بقيمة 392 مليون جنيه

رجب عزالدين 4:25 م, الأحد, 20 يونيو 21

«نعيم»: فشل مؤشر البورصة «egx30» في التماسك أعلى 9750 سيدفعه نحو 9450 نقطة

أسماء السيد 4:06 م, الأحد, 20 يونيو 21

الرواد للسياحة تفصح عن شراء مساهم حصة أسهم بقيمة 10.8 مليون جنيه

رجب عزالدين 1:32 م, الأحد, 20 يونيو 21

معهد الخدمات المالية يقدم برامج تدريبية للعاملين بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية

أسماء السيد 1:24 م, الأحد, 20 يونيو 21