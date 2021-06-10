أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 10-6-2021

يرصد التقرير التالى أبرز أسهم البورصة المصرية صعودًا وهبوطًا بنهاية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

اقتنص سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب على المركز الأول فى قائمة أسعار الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية الأعلى صعودًا ختام تعاملات نهاية الأسبوع اليوم 10 يونيو 2021، ليرتفع بنسبة تصل إلى 10.22%، ليغلق عند سعر 0.91 جنيه للسهم الواحد.

وساد الهبوط على أسعار الأسهم في بورصة مصر ختام تعاملات جلسة اليوم بعد أن بلغت قيم التداولات 1.3 مليار جنيه.

وشهدت البورصة المصرية صعود سعر 72 سهمًا مدرجة، وانخفاض سعر 84 منها، واستقرار سعر 33 سهمًا عند نفس مستويات أمس الأربعاء.

وسيطر التبان على مؤشرات بورصة مصر اليوم الخميس مع اتجاه الأجانب للبيع، فيما سيطر الشراء على المصريين، والأجانب.

وفي المقابل، حصد سهم اجواء للصناعات الغذائية - مصر على لقب أكثر أسعار الأسهم المصرية تراجعًا اليوم، بعد هبوطه بنسبة 8.3%، ليسجل 6.8 جنيه.

أداء البورصة المصرية اليوم

سيطر التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس 10 يونيو 2021.

وهبط مؤشر بورصة مصر الرئيسى EGX30 بنسبة تصل إلى 0.64 ليهبط إلى مستوى 9977 نقطة.

إلا أن مؤشر البورصة المصرية EGX70 ارتفع بنسبة 0.04%، ليغلق عند 2384 نقطة.

وأغلق مؤشر EGX100 الأكثر انتشارًا على تراجع بمعدل 0.03% إلى 3333 نقطة.

وسيطر التباين على أداء بورصة مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية من بدء تداولات سوق المال منذ الأحد الماضي.

أنهت بورصة مصر تعاملات الأحد الماضى على صعود جماعي وقوي لجميع المؤشرات مع سيطرة الشراء على المصريين.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم وفقًا لما نشره موقع البورصة المصرية الرسمي 1.2 مليار جنيه.

أما يوم الإثنين الماضى، فشهدت بورصة مصر تنفيذ صفقة كبيرة فى شركة حديد عز بإجمالى 181.5 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وعلى الرغم من التنفيذ إلا أن جلسة الاثنين اختتمت أعمالها على أداء متباين رغم اتجاه العرب والمصريين للشراء.

وانهت مؤشرات البورصة المصرية الثلاثاء على هبوط جماعي مع غلبة الشراء على اتجاهات المستثمرين الأجانب والمصرين.

وبلغت قيمة التعاملات على الأسهم وفقًا لما نشره موقع بورصة مصر الرسمي 1.6 مليار جنيه.

وتمكنت البورصة على إغلاق تعاملاتها أمس الأربعاء على صعود جماعي لكافة المؤشرات، بلغت التعاملات على الأسهم 1.3 مليار جنيه.