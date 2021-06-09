بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-6-2021

شهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار 116 سهمًا مدرجة
المال - خاص 7:20 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 7:20 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تربع سهم شركة الصناعات الكيماوية – كيما على قمة أسعار الأسهم فى البورصة المصرية الأعلى صعودًا فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021، ليرتفع بنسبة تصل إلى 10%، ليغلق عند سعر 4.07 جنيه للسهم الواحد.

وسيطر اللون الأخضر على أسعار الأسهم في بورصة مصر ختام تعاملات جلسة اليوم بعد أن بلغت قيم التداولات 1.3 مليار جنيه.

وشهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار 116 سهمًا مدرجة، فيما انخفضت سعر 34 منها، واستقر سعر 35 الباقية.

وجاء ارتفاع مؤشرات بورصة مصر اليوم الأربعاء مدعومًا بمشتريات المصريين، والأجانب، فيما فضل العرب البيع.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم فى بورصة مصر حتام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

إسم الورقة الماليةسعر الاغلاقنسبة التغير%
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما4.0710
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية18.598.14
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.1897.5
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.347.43
مطاحن وسط وغرب الدلتا93.847.42
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي65.637.31
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.8157.14
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.8326.53
اسمنت سيناء6.726.5
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.5946.34
ايديتا للصناعات الغذائية8.486
المجموعه المصريه العقاريه4.515.87
سيدى كرير للبتروكيماويات11.025.76
رواد السياحة - رواد30.145.57
العربية للاسمنت4.645.45
الملتقي العربي للاستثمارات4.975.3
مطاحن مصر العليا78.945.14
جهينة للصناعات الغذائية5.384.87
الاهلي للتنمية والاستثمار19.974.77
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.524.76
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو74.464.51
اوراسكوم المالية القابضة0.3484.5
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية3.44.29
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.014.15
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.364.13
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.084.13
العبور للاستثمار العقارى46.344.09
الشمس للاسكان والتعمير5.283.94
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.333.91
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.233.86
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6583.79
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.9923.77
العربية للصناعات الهندسية1.7533.61
حديد عز10.763.46
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.673.4
ابن سينا فارما3.693.36
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.753.31
دايس للملابس الجاهزة1.3953.26
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.9273.23
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.143.19
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية139.253.15
شارم دريمز للاستثمار السياحى11.523.13
مصر بنى سويف للاسمنت16.853.12
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7372.79
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية344.342.64
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.682.37
مطاحن مصر الوسطي29.452.36
السويدى اليكتريك7.862.34
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.2562.28
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3212.23
الدلتا للسكر8.732.22
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.3152.18
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.1482.14
سماد مصر (ايجيفرت)10.992.14
اودن للاستثمارات المالية7.622.14
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1621.89
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي72.351.8
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.071.75
جنوب الوادى للاسمنت1.7481.75
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6211.64
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.781.51
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.271.5
جى بى اوتو3.41.49
الكابلات الكهربائية المصرية0.421.45
اوراسكوم للتنمية مصر5.731.42
بنك البركة مصر131.4
عبور لاند للصناعات الغذائية6.591.38
إعمار مصر للتنمية2.291.33
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6241.3
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.351.28
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.821.26
بنك التعمير والاسكان38.481.24
البنك المصري لتنمية الصادرات13.651.11
المتحدة للاسكان والتعمير4.561.11
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.631.11
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.6521.09
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.891.03
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.230.9
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.420.88
بى انفستمنتس القابضه13.240.84
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.860.82
مصر للاسمنت - قنا100.81
الدولية للأسمدة والكيماويات3.870.78
بالم هيلز للتعمير1.6940.77
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)25.350.76
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات30.440.76
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.5310.76
غاز مصر32.990.73
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.7550.67
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"19.860.66
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.710.64
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.660.59
البنك التجاري الدولي (مصر)50.480.56
الالومنيوم العربية28.040.54
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7670.52
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية19.170.52
رمكو لانشاء القرى السياحيه4.040.5
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.1490.44
الشرقية - ايسترن كومباني11.80.43
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.30.41
المالية و الصناعية المصرية12.950.39
مصر للالومنيوم15.590.39
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.1310.35
القاهرة للزيوت والصابون5.870.34
راية القابضة للأستثمارات المالية3.060.33
العبوات الطبية0.6250.32
مستشفى النزهه الدولي9.940.3
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.620.28
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.240.22
جلاكسو سميثكلاين35.770.22
المصرية للمنتجعات السياحية1.610.19
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.0830.19
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.8130.17
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.010.13
القابضة المصرية الكويتية1.0140.1
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.930.04
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية3.97-9.77
الحديد والصلب المصرية2.49-4.96
الاهرام للطباعة و التغليف11.54-4.55
اجواء للصناعات الغذائية - مصر7.42-4.5
شركة النصر للأعمال المدنية32.43-4.36
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة47.51-3.63
العامة لصناعة الورق - راكتا12.46-3.49
دلتا للانشاء والتعمير17.72-3.43
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون9.84-3.43
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.79-3.02
الاسماعيلية مصر للدواجن5.45-2.68
مصر للفنادق14.23-2.67
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير8.92-2.62
البويات والصناعات الكيماوية - باكين21.59-2.57
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.78-2.46
المصرية للاتصالات12.89-2.27
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.91-2.25
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل80.5-2.02
ريكاب للاستثمارات المالية5.31-1.67
النساجون الشرقيون للسجاد7.85-1.51
ليسيكو مصر5.03-1.18
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.93-1.17
العالمية للاستثمار والتنمية37.8-1.12
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.77-1.12
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير28.47-1.11
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.852-1.05
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.304-0.99
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.13-0.97
سبيد ميديكال2.38-0.83
القاهرة للاسكان والتعمير26.15-0.76
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.073-0.74
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره13.09-0.61
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.168-0.59
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي80.08-0.56
التعمير والاستشارات الهندسية21.53-0.55
المصرية للدواجن3.96-0.5
كونتكت المالية القابضة4.26-0.47
العربية للخزف - سيراميكا ريماس8.45-0.47
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.884-0.45
مطاحن ومخابز شمال القاهرة22.86-0.39
اسيك للتعدين - اسكوم8.09-0.25
القناة للتوكيلات الملاحية12.46-0.24
بلتون المالية القابضة4.23-0.24
العربية لحليج الأقطان1.869-0.21
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.62-0.19
العربية للمحابس1.824-0.16
بنك كريدي اجريكول مصر22.79-0.13
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.5-0.09
بنك قطر الوطني الاهلي17.01
بنك الكويت الوطنى - مصر35.72
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.401
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17
اميرالد للاستثمار العقاري5.05
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا22.57
عبر المحيطات للسياحه0.062
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.22
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.716
القاهرة للدواجن3.15
المنصورة للدواجن21.48
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي2.83
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية33.17
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مصر لصناعة الكيماويات10.95
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات6.31
البدر للبلاستيك0.88
مصر للاسواق الحرة7.21
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)12.4
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.45
الدلتا للتأمين31.38
المهندس للتأمين15.39
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.293
النعيم القابضة للاستثمارات0.169
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى12.25
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية21.32
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية40.06
العربية لاستصلاح الاراضي21.47
النيل لحليج الاقطان50
جولدن تكس للاصواف6.42
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.113
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.55
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية95.39
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل35.86
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.921
شركة مستشفي كليوباترا4
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.87
دلتا للطباعة والتغليف22.81
اقرأ أيضا  جهينة تسجل مبيعات بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال عام الأزمة 2020

وعلى الجانب الأخر، جاء سهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية على قيمة أسعار الأسهم المتراجعة بنسبة 9.8%، ليسجل 3.97 جنيه.

أداء البورصة المصرية اليوم

سيطر الصعود على أداء مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021.

وارتفع مؤشر بورصة مصر الرئيسى EGX30 بنسبة تصل إلى 0.79 ليصعد إلى مستوى 10042 نقطة.

اقرأ أيضا  «نعيم» : البورصة المصرية لديها فرصة للصعود نحو 10380 نقطة

كما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 1.24%، ليغلق عند 2383 نقطة، ومؤشر EGX100 بمعدل 1.3% إلى 3334 نقطة.

وسيطر التباين على أداء بورصة مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية من بدء تداولات سوق المال منذ الأحد الماضي.

أنهت بورصة مصر تعاملات الأحد الماضى على صعود جماعي وقوي لجميع المؤشرات مع سيطرة الشراء على المصريين.

اقرأ أيضا  «سوديك»: «الدار الإماراتية» طلبت مهلة 30 يوما لتقديم عرض الشراء إلى «الرقابة المالية»

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم وفقًا لما نشره موقع البورصة الرسمي 1.2 مليار جنيه.

أما يوم الإثنين الماضى، فشهدت البورصة المصرية تنفيذ صفقة كبيرة فى شركة حديد عز بإجمالى 181.5 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار جنيه.

البورصة - المصرية

وعلى الرغم من التنفيذ إلا أن جلسة الاثنين اختتمت أعمالها على أداء متباين رغم اتجاه العرب والمصريين للشراء.

وانهت مؤشرات البورصة المصرية أمس الثلاثاء على هبوط جماعي مع غلبة الشراء على اتجاهات المستثمرين الأجانب والمصرين.

وبلغت قيمة التعاملات على الأسهم وفقًا لما نشره موقع البورصة الرسمي 1.6 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس الثلاثاء 8 يونيو 2021.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-6-2021

رجب عزالدين 7:39 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

«الإسكندرية للاستثمارات المالية» : «الرقابة» وافقت على نشر عرض استحواذ «زيتا» الإماراتية

رجب عزالدين 5:42 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي وقيم تداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم

رجب عزالدين 4:08 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

الأسهم الأوروبية تستقر قرب مستويات قياسية الأربعاء مع إحجام المستثمرين على الرهانات

محمد عبد السند 2:22 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

«طلعت مصطفى»: لم نساهم في شركة رواسي للتطوير العمراني

رجب عزالدين 2:16 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

«الرقابة المالية» تصدر حزمة قرارات تتعلق بتنشيط السندات وصناديق الاستثمار والأنشطة المالية غير المصرفية

مصطفى طلعت 2:03 م, الأربعاء, 9 يونيو 21