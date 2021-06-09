أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-6-2021

تربع سهم شركة الصناعات الكيماوية – كيما على قمة أسعار الأسهم فى البورصة المصرية الأعلى صعودًا فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021، ليرتفع بنسبة تصل إلى 10%، ليغلق عند سعر 4.07 جنيه للسهم الواحد.

وسيطر اللون الأخضر على أسعار الأسهم في بورصة مصر ختام تعاملات جلسة اليوم بعد أن بلغت قيم التداولات 1.3 مليار جنيه.

وشهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار 116 سهمًا مدرجة، فيما انخفضت سعر 34 منها، واستقر سعر 35 الباقية.

وجاء ارتفاع مؤشرات بورصة مصر اليوم الأربعاء مدعومًا بمشتريات المصريين، والأجانب، فيما فضل العرب البيع.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم فى بورصة مصر حتام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

إسم الورقة المالية سعر الاغلاق نسبة التغير% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 4.07 10 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 18.59 8.14 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.189 7.5 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.34 7.43 مطاحن وسط وغرب الدلتا 93.84 7.42 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 65.63 7.31 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.815 7.14 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.832 6.53 اسمنت سيناء 6.72 6.5 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.594 6.34 ايديتا للصناعات الغذائية 8.48 6 المجموعه المصريه العقاريه 4.51 5.87 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.02 5.76 رواد السياحة - رواد 30.14 5.57 العربية للاسمنت 4.64 5.45 الملتقي العربي للاستثمارات 4.97 5.3 مطاحن مصر العليا 78.94 5.14 جهينة للصناعات الغذائية 5.38 4.87 الاهلي للتنمية والاستثمار 19.97 4.77 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.52 4.76 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 74.46 4.51 اوراسكوم المالية القابضة 0.348 4.5 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 3.4 4.29 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.01 4.15 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.36 4.13 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.08 4.13 العبور للاستثمار العقارى 46.34 4.09 الشمس للاسكان والتعمير 5.28 3.94 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.33 3.91 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.23 3.86 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.658 3.79 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.992 3.77 العربية للصناعات الهندسية 1.753 3.61 حديد عز 10.76 3.46 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.67 3.4 ابن سينا فارما 3.69 3.36 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.75 3.31 دايس للملابس الجاهزة 1.395 3.26 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.927 3.23 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.14 3.19 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 139.25 3.15 شارم دريمز للاستثمار السياحى 11.52 3.13 مصر بنى سويف للاسمنت 16.85 3.12 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.737 2.79 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 344.34 2.64 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.68 2.37 مطاحن مصر الوسطي 29.45 2.36 السويدى اليكتريك 7.86 2.34 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.256 2.28 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.321 2.23 الدلتا للسكر 8.73 2.22 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.315 2.18 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.148 2.14 سماد مصر (ايجيفرت) 10.99 2.14 اودن للاستثمارات المالية 7.62 2.14 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.162 1.89 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 72.35 1.8 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.07 1.75 جنوب الوادى للاسمنت 1.748 1.75 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.621 1.64 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.78 1.51 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.27 1.5 جى بى اوتو 3.4 1.49 الكابلات الكهربائية المصرية 0.42 1.45 اوراسكوم للتنمية مصر 5.73 1.42 بنك البركة مصر 13 1.4 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.59 1.38 إعمار مصر للتنمية 2.29 1.33 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.624 1.3 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.35 1.28 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.82 1.26 بنك التعمير والاسكان 38.48 1.24 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.65 1.11 المتحدة للاسكان والتعمير 4.56 1.11 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.63 1.11 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.652 1.09 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.89 1.03 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.23 0.9 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.42 0.88 بى انفستمنتس القابضه 13.24 0.84 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.86 0.82 مصر للاسمنت - قنا 10 0.81 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.87 0.78 بالم هيلز للتعمير 1.694 0.77 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 25.35 0.76 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 30.44 0.76 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.531 0.76 غاز مصر 32.99 0.73 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.755 0.67 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 19.86 0.66 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.71 0.64 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.66 0.59 البنك التجاري الدولي (مصر) 50.48 0.56 الالومنيوم العربية 28.04 0.54 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.767 0.52 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 19.17 0.52 رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.04 0.5 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.149 0.44 الشرقية - ايسترن كومباني 11.8 0.43 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.3 0.41 المالية و الصناعية المصرية 12.95 0.39 مصر للالومنيوم 15.59 0.39 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.131 0.35 القاهرة للزيوت والصابون 5.87 0.34 راية القابضة للأستثمارات المالية 3.06 0.33 العبوات الطبية 0.625 0.32 مستشفى النزهه الدولي 9.94 0.3 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.62 0.28 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.24 0.22 جلاكسو سميثكلاين 35.77 0.22 المصرية للمنتجعات السياحية 1.61 0.19 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.083 0.19 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.813 0.17 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.01 0.13 القابضة المصرية الكويتية 1.014 0.1 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.93 0.04 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 3.97 -9.77 الحديد والصلب المصرية 2.49 -4.96 الاهرام للطباعة و التغليف 11.54 -4.55 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 7.42 -4.5 شركة النصر للأعمال المدنية 32.43 -4.36 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 47.51 -3.63 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.46 -3.49 دلتا للانشاء والتعمير 17.72 -3.43 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 9.84 -3.43 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.79 -3.02 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.45 -2.68 مصر للفنادق 14.23 -2.67 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 8.92 -2.62 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 21.59 -2.57 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.78 -2.46 المصرية للاتصالات 12.89 -2.27 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.91 -2.25 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 80.5 -2.02 ريكاب للاستثمارات المالية 5.31 -1.67 النساجون الشرقيون للسجاد 7.85 -1.51 ليسيكو مصر 5.03 -1.18 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.93 -1.17 العالمية للاستثمار والتنمية 37.8 -1.12 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.77 -1.12 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 28.47 -1.11 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.852 -1.05 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.304 -0.99 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.13 -0.97 سبيد ميديكال 2.38 -0.83 القاهرة للاسكان والتعمير 26.15 -0.76 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.073 -0.74 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 13.09 -0.61 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.168 -0.59 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 80.08 -0.56 التعمير والاستشارات الهندسية 21.53 -0.55 المصرية للدواجن 3.96 -0.5 كونتكت المالية القابضة 4.26 -0.47 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 8.45 -0.47 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.884 -0.45 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 22.86 -0.39 اسيك للتعدين - اسكوم 8.09 -0.25 القناة للتوكيلات الملاحية 12.46 -0.24 بلتون المالية القابضة 4.23 -0.24 العربية لحليج الأقطان 1.869 -0.21 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.62 -0.19 العربية للمحابس 1.824 -0.16 بنك كريدي اجريكول مصر 22.79 -0.13 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.5 -0.09 بنك قطر الوطني الاهلي 17.01 بنك الكويت الوطنى - مصر 35.72 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.401 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17 اميرالد للاستثمار العقاري 5.05 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.75 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 22.57 عبر المحيطات للسياحه 0.062 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.22 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.716 القاهرة للدواجن 3.15 المنصورة للدواجن 21.48 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 2.83 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 33.17 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مصر لصناعة الكيماويات 10.95 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 6.31 البدر للبلاستيك 0.88 مصر للاسواق الحرة 7.21 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 12.4 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.45 الدلتا للتأمين 31.38 المهندس للتأمين 15.39 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.293 النعيم القابضة للاستثمارات 0.169 وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى 12.25 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 21.32 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 40.06 العربية لاستصلاح الاراضي 21.47 النيل لحليج الاقطان 50 جولدن تكس للاصواف 6.42 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.113 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.55 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 95.39 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 35.86 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.921 شركة مستشفي كليوباترا 4 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.87 دلتا للطباعة والتغليف 22.81

وعلى الجانب الأخر، جاء سهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية على قيمة أسعار الأسهم المتراجعة بنسبة 9.8%، ليسجل 3.97 جنيه.

أداء البورصة المصرية اليوم

سيطر الصعود على أداء مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021.

وارتفع مؤشر بورصة مصر الرئيسى EGX30 بنسبة تصل إلى 0.79 ليصعد إلى مستوى 10042 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 بنسبة 1.24%، ليغلق عند 2383 نقطة، ومؤشر EGX100 بمعدل 1.3% إلى 3334 نقطة.

وسيطر التباين على أداء بورصة مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية من بدء تداولات سوق المال منذ الأحد الماضي.

أنهت بورصة مصر تعاملات الأحد الماضى على صعود جماعي وقوي لجميع المؤشرات مع سيطرة الشراء على المصريين.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم وفقًا لما نشره موقع البورصة الرسمي 1.2 مليار جنيه.

أما يوم الإثنين الماضى، فشهدت البورصة المصرية تنفيذ صفقة كبيرة فى شركة حديد عز بإجمالى 181.5 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وعلى الرغم من التنفيذ إلا أن جلسة الاثنين اختتمت أعمالها على أداء متباين رغم اتجاه العرب والمصريين للشراء.

وانهت مؤشرات البورصة المصرية أمس الثلاثاء على هبوط جماعي مع غلبة الشراء على اتجاهات المستثمرين الأجانب والمصرين.

وبلغت قيمة التعاملات على الأسهم وفقًا لما نشره موقع البورصة الرسمي 1.6 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس الثلاثاء 8 يونيو 2021.