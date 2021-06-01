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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-6-2021

سيطر اللون الأحمر على معظم أسعار الأسهم فى البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء
رجب عزالدين 5:52 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 5:52 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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اختلف أداء معظم أسعار الأسهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل تزامنا مع تباين مؤشرات البورصة المصرية.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.67% عند 10240 نقطة. بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.74 % إلى 2295 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28 % إلى 3224 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللون الأخضر والأحمر، إذ صعد 64 سهما من إجمالى 193 متداولًا، بينما هبط 94 وبقى 35 دون تغير.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى ضوء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء :

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير%
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي80.070.05
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو41.10.07
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل88.660.09
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.220.1
مستشفى النزهه الدولي10.240.1
بنك التعمير والاسكان36.520.11
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.210.11
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون9.110.11
ايديتا للصناعات الغذائية7.60.13
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة48.050.15
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.9560.21
الشرقية - ايسترن كومباني11.810.25
القاهرة للاسكان والتعمير26.760.26
النساجون الشرقيون للسجاد7.310.27
الاسماعيلية مصر للدواجن5.460.37
شركة النصر للأعمال المدنية35.180.51
المالية و الصناعية المصرية12.960.54
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.340.6
بنك البركة مصر13.080.62
مصر للفنادق14.250.64
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.920.94
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.220.96
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو73.681.04
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره13.091.08
العالمية للاستثمار والتنمية41.941.16
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1931.19
القناة للتوكيلات الملاحية12.141.25
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.151.32
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.531.44
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.991.44
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"21.31.62
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية23.992.09
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.812.14
العربية للاسمنت4.522.26
مطاحن مصر العليا73.332.4
مصر للالومنيوم16.192.4
اميرالد للاستثمار العقاري5.032.44
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.0782.47
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية18.632.48
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.12.5
المصرية للدواجن3.933.15
سماد مصر (ايجيفرت)11.523.32
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.143.37
البنك المصري لتنمية الصادرات13.133.63
راية القابضة للأستثمارات المالية3.133.64
شارم دريمز للاستثمار السياحى8.743.92
البدر للبلاستيك0.7864.66
الاهلي للتنمية والاستثمار19.724.67
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.714.9
اجواء للصناعات الغذائية - مصر5.885
المنصورة للدواجن19.135.05
العامة لصناعة الورق - راكتا11.595.08
القاهرة للزيوت والصابون5.725.15
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية22.815.85
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.4436.26
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.0956.31
رواد السياحة - رواد24.686.33
جلاكسو سميثكلاين30.526.42
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير9.396.46
المجموعه المصريه العقاريه4.256.52
ليسيكو مصر5.216.54
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي58.737.11
الشمس للاسكان والتعمير6.027.31
مطاحن ومخابز شمال القاهرة24.457.52
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.867.69
بلتون المالية القابضة3.868.73
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية3.1-9.88
جهينة للصناعات الغذائية4.06-7.94
ابن سينا فارما3.42-6.3
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.44-5.82
العبوات الطبية0.599-5.37
دايس للملابس الجاهزة1.413-5.04
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.796-4.97
الاهرام للطباعة و التغليف13.2-4.9
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.902-4.75
سبيد ميديكال2.04-4.67
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.827-4.06
جنوب الوادى للاسمنت1.75-3.74
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.88-3.72
بى انفستمنتس القابضه13.7-3.59
التعمير والاستشارات الهندسية22.93-3.57
العربية لاستصلاح الاراضي21.47-3.51
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6-3.38
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.629-3.38
العربية للمحابس1.68-3.28
العربية للخزف - سيراميكا ريماس8.76-3.2
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.66-2.94
البنك المصري الخليجي0.406-2.87
جى بى اوتو3.41-2.85
العربية لحليج الأقطان1.746-2.84
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.316-2.77
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.723-2.69
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.74-2.68
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.19-2.67
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.43-2.64
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.42-2.64
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.88-2.62
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.598-2.61
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.61-2.61
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)28.15-2.6
الكابلات الكهربائية المصرية0.432-2.48
بالم هيلز للتعمير1.678-2.44
المصرية للمنتجعات السياحية1.727-2.37
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.754-2.33
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.782-2.25
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.3-2.14
ريكاب للاستثمارات المالية5.51-2.13
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)12.13-2.1
مصر للاسمنت - قنا10.15-2.03
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير31.39-2
سيدى كرير للبتروكيماويات10.27-2
الالومنيوم العربية29.46-1.96
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.308-1.88
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.271-1.81
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.46-1.8
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.717-1.78
شركة مستشفي كليوباترا3.89-1.77
النعيم القابضة للاستثمارات0.17-1.73
مجموعة طلعت مصطفى القابضة5.74-1.71
العبور للاستثمار العقارى44.41-1.7
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.03-1.63
مصر لصناعة الكيماويات11.05-1.6
الملتقي العربي للاستثمارات4.93-1.6
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية8.78-1.57
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.19-1.54
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.766-1.54
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.87-1.53
حديد عز10.1-1.46
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.131-1.39
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.143-1.38
إعمار مصر للتنمية2.17-1.36
اسمنت سيناء5.85-1.35
الصناعات الغذائية العربية-دومتى3.76-1.31
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.74-1.3
القابضة المصرية الكويتية0.997-1.29
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.75-1.21
غاز مصر33.7-1.14
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.059-1.12
الدلتا للسكر8.05-1.11
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية37.97-1.02
الدولية للأسمدة والكيماويات3.98-1
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.03-0.98
اودن للاستثمارات المالية7.74-0.9
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.91-0.87
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية346.87-0.85
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات31.5-0.79
دلتا للانشاء والتعمير17.2-0.75
السويدى اليكتريك7.94-0.75
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية31.86-0.72
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية21.83-0.64
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.17-0.58
اوراسكوم المالية القابضة0.346-0.57
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.401-0.5
البويات والصناعات الكيماوية - باكين21.94-0.45
المصرية للاتصالات11.36-0.44
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.737-0.4
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.543-0.37
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.92-0.34
العربية للصناعات الهندسية1.495-0.33
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.17-0.32
بنك كريدي اجريكول مصر22.83-0.26
اسيك للتعدين - اسكوم8.62-0.23
البنك التجاري الدولي (مصر)53.7-0.2
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.99-0.13
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.28-0.09
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي54.81-0.07
بنك قطر الوطني الاهلي17.01
بنك الكويت الوطنى - مصر36.31
المتحدة للاسكان والتعمير4.48
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.86
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.03
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.2
اوراسكوم للتنمية مصر5.69
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
عبر المحيطات للسياحه0.064
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
القاهرة للدواجن2.83
مطاحن شرق الدلتا91.99
مطاحن مصر الوسطي28.77
مطاحن وسط وغرب الدلتا87.36
العامة للصوامع والتخزين47.94
عبور لاند للصناعات الغذائية6.5
مصر للزيوت و الصابون22.89
الحديد والصلب المصرية3.04
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.304
مصر للاسواق الحرة8.09
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
الدلتا للتأمين26.93
المهندس للتأمين15.39
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.475
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.221
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.85
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11
كونتكت المالية القابضة4
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.527
جولدن تكس للاصواف6.42
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.113
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.98
مصر بنى سويف للاسمنت15.81
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية95.39
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل34.73
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية136.61
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.5
أم بي للهندسةM.B0.893
دلتا للطباعة والتغليف22.81
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.83
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أداء أسهم البورصة المصرية اليوم

وتصدر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا فى البورصة المصرية اليوم، الثلاثاء، بزيادة 14.25%، ليصل إلى 8.74 جنيه للسهم، وتلاها سهم شركة رواد السياحة، بنمو 9.74%، ليصل إلى 24.7 جنيه.

وجاء مطاحن ومخابز الإسكندرية فى المركز الثالث فى قائمة أسعار الأسهم الأكثر نموًا، اليوم، بعد ارتفاع سعره 7.69%، ليصل إلى 13.9 جنيه، ورابعًا سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 7.52%، ليصل إلى 24.4 جنيه، وخامسًا الشمس للاسكان والتعمير، بنمو 7.3%، ليصل إلى مستوى 6.02 جنيه للسهم.

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فى المقابل، حل سهم مرسى علم للتنمية السياحية قائمة أسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة تصل إلى 9.9%، ليهبط إلى مستوى 3.1 جنيهًا للسهم، وتلاه سهم جهينة للصناعات الغذائية بتراجع 7.9%، ليسجل 4.06 حنيه.

وحل سهم ابن سينا فارما بالمركز الثالث فى قائمة شركات البورصة الأكثر انخفاضًا فى أسعار أسهمها فى ختام جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، بتراجع 6.3%، لينزل إلى مستوى 3.4 جنيه للسهم الواحد.

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وجاء سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر فى المركز الرابع بتراجع 5.82%، ليسجل 1.44 جنيهًا، وتلاه سهم العبوات الطبية، والذى سجل فى نهاية تعاملات البورصة المصرية 0.59 جنيهًا للسهم، بتراجع 5.4%.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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