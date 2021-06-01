أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-6-2021

اختلف أداء معظم أسعار الأسهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل تزامنا مع تباين مؤشرات البورصة المصرية.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.67% عند 10240 نقطة. بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.74 % إلى 2295 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28 % إلى 3224 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللون الأخضر والأحمر، إذ صعد 64 سهما من إجمالى 193 متداولًا، بينما هبط 94 وبقى 35 دون تغير.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى ضوء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء :

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 80.07 0.05 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 41.1 0.07 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 88.66 0.09 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.22 0.1 مستشفى النزهه الدولي 10.24 0.1 بنك التعمير والاسكان 36.52 0.11 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.21 0.11 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 9.11 0.11 ايديتا للصناعات الغذائية 7.6 0.13 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 48.05 0.15 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.956 0.21 الشرقية - ايسترن كومباني 11.81 0.25 القاهرة للاسكان والتعمير 26.76 0.26 النساجون الشرقيون للسجاد 7.31 0.27 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.46 0.37 شركة النصر للأعمال المدنية 35.18 0.51 المالية و الصناعية المصرية 12.96 0.54 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.34 0.6 بنك البركة مصر 13.08 0.62 مصر للفنادق 14.25 0.64 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.92 0.94 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.22 0.96 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 73.68 1.04 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 13.09 1.08 العالمية للاستثمار والتنمية 41.94 1.16 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.193 1.19 القناة للتوكيلات الملاحية 12.14 1.25 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.15 1.32 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.53 1.44 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.99 1.44 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 21.3 1.62 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 23.99 2.09 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.81 2.14 العربية للاسمنت 4.52 2.26 مطاحن مصر العليا 73.33 2.4 مصر للالومنيوم 16.19 2.4 اميرالد للاستثمار العقاري 5.03 2.44 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.078 2.47 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 18.63 2.48 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.1 2.5 المصرية للدواجن 3.93 3.15 سماد مصر (ايجيفرت) 11.52 3.32 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.14 3.37 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.13 3.63 راية القابضة للأستثمارات المالية 3.13 3.64 شارم دريمز للاستثمار السياحى 8.74 3.92 البدر للبلاستيك 0.786 4.66 الاهلي للتنمية والاستثمار 19.72 4.67 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.71 4.9 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 5.88 5 المنصورة للدواجن 19.13 5.05 العامة لصناعة الورق - راكتا 11.59 5.08 القاهرة للزيوت والصابون 5.72 5.15 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 22.81 5.85 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.443 6.26 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.095 6.31 رواد السياحة - رواد 24.68 6.33 جلاكسو سميثكلاين 30.52 6.42 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 9.39 6.46 المجموعه المصريه العقاريه 4.25 6.52 ليسيكو مصر 5.21 6.54 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 58.73 7.11 الشمس للاسكان والتعمير 6.02 7.31 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 24.45 7.52 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.86 7.69 بلتون المالية القابضة 3.86 8.73 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 3.1 -9.88 جهينة للصناعات الغذائية 4.06 -7.94 ابن سينا فارما 3.42 -6.3 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.44 -5.82 العبوات الطبية 0.599 -5.37 دايس للملابس الجاهزة 1.413 -5.04 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.796 -4.97 الاهرام للطباعة و التغليف 13.2 -4.9 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.902 -4.75 سبيد ميديكال 2.04 -4.67 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.827 -4.06 جنوب الوادى للاسمنت 1.75 -3.74 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.88 -3.72 بى انفستمنتس القابضه 13.7 -3.59 التعمير والاستشارات الهندسية 22.93 -3.57 العربية لاستصلاح الاراضي 21.47 -3.51 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.6 -3.38 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.629 -3.38 العربية للمحابس 1.68 -3.28 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 8.76 -3.2 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.66 -2.94 البنك المصري الخليجي 0.406 -2.87 جى بى اوتو 3.41 -2.85 العربية لحليج الأقطان 1.746 -2.84 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.316 -2.77 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.723 -2.69 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.74 -2.68 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.19 -2.67 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.43 -2.64 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.42 -2.64 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.88 -2.62 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.598 -2.61 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.61 -2.61 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 28.15 -2.6 الكابلات الكهربائية المصرية 0.432 -2.48 بالم هيلز للتعمير 1.678 -2.44 المصرية للمنتجعات السياحية 1.727 -2.37 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.754 -2.33 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.782 -2.25 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.3 -2.14 ريكاب للاستثمارات المالية 5.51 -2.13 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 12.13 -2.1 مصر للاسمنت - قنا 10.15 -2.03 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 31.39 -2 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.27 -2 الالومنيوم العربية 29.46 -1.96 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.308 -1.88 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.271 -1.81 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.46 -1.8 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.717 -1.78 شركة مستشفي كليوباترا 3.89 -1.77 النعيم القابضة للاستثمارات 0.17 -1.73 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.74 -1.71 العبور للاستثمار العقارى 44.41 -1.7 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.03 -1.63 مصر لصناعة الكيماويات 11.05 -1.6 الملتقي العربي للاستثمارات 4.93 -1.6 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8.78 -1.57 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.19 -1.54 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.766 -1.54 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.87 -1.53 حديد عز 10.1 -1.46 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.131 -1.39 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.143 -1.38 إعمار مصر للتنمية 2.17 -1.36 اسمنت سيناء 5.85 -1.35 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 3.76 -1.31 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.74 -1.3 القابضة المصرية الكويتية 0.997 -1.29 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.75 -1.21 غاز مصر 33.7 -1.14 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.059 -1.12 الدلتا للسكر 8.05 -1.11 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 37.97 -1.02 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.98 -1 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.03 -0.98 اودن للاستثمارات المالية 7.74 -0.9 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.91 -0.87 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 346.87 -0.85 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 31.5 -0.79 دلتا للانشاء والتعمير 17.2 -0.75 السويدى اليكتريك 7.94 -0.75 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 31.86 -0.72 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 21.83 -0.64 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.17 -0.58 اوراسكوم المالية القابضة 0.346 -0.57 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.401 -0.5 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 21.94 -0.45 المصرية للاتصالات 11.36 -0.44 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.737 -0.4 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.543 -0.37 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.92 -0.34 العربية للصناعات الهندسية 1.495 -0.33 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.17 -0.32 بنك كريدي اجريكول مصر 22.83 -0.26 اسيك للتعدين - اسكوم 8.62 -0.23 البنك التجاري الدولي (مصر) 53.7 -0.2 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.99 -0.13 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.28 -0.09 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 54.81 -0.07 بنك قطر الوطني الاهلي 17.01 بنك الكويت الوطنى - مصر 36.31 المتحدة للاسكان والتعمير 4.48 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.86 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.03 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.2 اوراسكوم للتنمية مصر 5.69 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.75 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 عبر المحيطات للسياحه 0.064 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 القاهرة للدواجن 2.83 مطاحن شرق الدلتا 91.99 مطاحن مصر الوسطي 28.77 مطاحن وسط وغرب الدلتا 87.36 العامة للصوامع والتخزين 47.94 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.5 مصر للزيوت و الصابون 22.89 الحديد والصلب المصرية 3.04 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.304 مصر للاسواق الحرة 8.09 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 الدلتا للتأمين 26.93 المهندس للتأمين 15.39 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.475 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.221 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.85 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11 كونتكت المالية القابضة 4 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.527 جولدن تكس للاصواف 6.42 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.113 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.98 مصر بنى سويف للاسمنت 15.81 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 95.39 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 34.73 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 136.61 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.5 أم بي للهندسةM.B 0.893 دلتا للطباعة والتغليف 22.81 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.83

أداء أسهم البورصة المصرية اليوم

وتصدر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا فى البورصة المصرية اليوم، الثلاثاء، بزيادة 14.25%، ليصل إلى 8.74 جنيه للسهم، وتلاها سهم شركة رواد السياحة، بنمو 9.74%، ليصل إلى 24.7 جنيه.

وجاء مطاحن ومخابز الإسكندرية فى المركز الثالث فى قائمة أسعار الأسهم الأكثر نموًا، اليوم، بعد ارتفاع سعره 7.69%، ليصل إلى 13.9 جنيه، ورابعًا سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 7.52%، ليصل إلى 24.4 جنيه، وخامسًا الشمس للاسكان والتعمير، بنمو 7.3%، ليصل إلى مستوى 6.02 جنيه للسهم.

فى المقابل، حل سهم مرسى علم للتنمية السياحية قائمة أسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة تصل إلى 9.9%، ليهبط إلى مستوى 3.1 جنيهًا للسهم، وتلاه سهم جهينة للصناعات الغذائية بتراجع 7.9%، ليسجل 4.06 حنيه.

وحل سهم ابن سينا فارما بالمركز الثالث فى قائمة شركات البورصة الأكثر انخفاضًا فى أسعار أسهمها فى ختام جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، بتراجع 6.3%، لينزل إلى مستوى 3.4 جنيه للسهم الواحد.

وجاء سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر فى المركز الرابع بتراجع 5.82%، ليسجل 1.44 جنيهًا، وتلاه سهم العبوات الطبية، والذى سجل فى نهاية تعاملات البورصة المصرية 0.59 جنيهًا للسهم، بتراجع 5.4%.