أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 31-5-2021

هبط معظم أسعار الأسهم رغم الصعود الطفيف الذى شهدته مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم

تراجعت معظم أسعار الأسهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل رغم الصعود الجماعي الطفيف الذى سيطر على كل مؤشرات البورصة المصرية.

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بنسب طفيفة بنهاية تداولات جلسة الاثنين مدعومة بمشتريات المصريين والعرب، وسيطرة البيع على الأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.07% عند 10309 نقاط.

كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.51% إلى 2278 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% إلى 3215 نقطة.

شهدت سوق المال الممصري صعود سعر 67 سهمًا، فيما هبطت أسعار 96 سهًما، وثبتت أسعار 30 سهمًا.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى ضوء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين:

إسم الورقة المالية سعر الاغلاق نسبة التغير% العامة لصناعة الورق - راكتا 11.03 0.09 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 9.05 0.11 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.778 0.13 مطاحن مصر الوسطي 28.77 0.14 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 34.73 0.14 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.5 0.15 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 3.81 0.26 اسمنت سيناء 5.93 0.34 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.862 0.35 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 38.36 0.47 مستشفى النزهه الدولي 10.23 0.49 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.918 0.55 بنك البركة مصر 13 0.62 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.21 0.69 مصر لصناعة الكيماويات 11.23 0.81 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 8.82 1.03 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.333 1.06 المنصورة للدواجن 18.21 1.11 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.48 1.16 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.82 1.2 النساجون الشرقيون للسجاد 7.29 1.25 القاهرة للاسكان والتعمير 26.69 1.29 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.179 1.29 بى انفستمنتس القابضه 14.21 1.36 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.8 1.39 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 349.86 1.45 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.743 1.5 المجموعه المصريه العقاريه 4.04 1.51 اسيك للتعدين - اسكوم 8.48 1.56 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 72.92 1.56 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.54 1.79 المصرية للاتصالات 11.41 1.88 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 21.97 1.95 العربية للصناعات الهندسية 1.5 1.97 جنوب الوادى للاسمنت 1.818 2.08 العالمية للاستثمار والتنمية 41.46 2.09 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.96 2.17 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 54.83 2.31 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.947 2.38 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 20.96 2.39 مصر للاسمنت - قنا 10.36 2.47 القابضة المصرية الكويتية 1.01 2.54 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.02 2.55 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.621 2.81 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 21.55 2.81 اوراسكوم المالية القابضة 0.329 3.13 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.93 3.15 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.67 3.34 الدلتا للسكر 8.14 3.96 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.052 4.47 مصر للاسواق الحرة 8.09 4.79 البدر للبلاستيك 0.751 4.89 عبر المحيطات للسياحه 0.064 4.92 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.2 4.99 الشمس للاسكان والتعمير 5.61 5.06 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 12.95 5.11 رواد السياحة - رواد 22.49 5.64 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 54.85 5.93 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.87 6.1 شارم دريمز للاستثمار السياحى 7.65 7.44 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.55 7.82 شركة النصر للأعمال المدنية 35 7.99 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 3.44 8.18 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.475 9.02 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.29 9.08 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.141 -9.59 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 95.39 -9.11 العبور للاستثمار العقارى 45.18 -8.26 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 32.03 -8.07 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.529 -6.77 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.73 -6.05 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 18.18 -5.56 اودن للاستثمارات المالية 7.81 -5.1 بلتون المالية القابضة 3.7 -4.88 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 22.74 -4.81 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.89 -4.74 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.403 -4.73 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 5.6 -4.6 ريكاب للاستثمارات المالية 5.63 -4.58 المتحدة للاسكان والتعمير 4.48 -4.48 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.2 -4.48 الاهرام للطباعة و التغليف 13.88 -4.47 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.651 -4.41 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.06 -4.38 غاز مصر 34.09 -4.3 دايس للملابس الجاهزة 1.488 -4.19 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 28.9 -4.08 سبيد ميديكال 2.14 -4.04 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.358 -3.69 التعمير والاستشارات الهندسية 23.78 -3.65 العبوات الطبية 0.633 -3.65 راية القابضة للأستثمارات المالية 3.02 -3.51 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.145 -3.33 المصرية للدواجن 3.81 -3.3 دلتا للانشاء والتعمير 17.33 -3.29 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.325 -3.27 الاهلي للتنمية والاستثمار 18.84 -3.24 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.135 -3.16 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4 -3.15 اميرالد للاستثمار العقاري 4.91 -2.96 جلاكسو سميثكلاين 28.68 -2.91 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.46 -2.86 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.171 -2.84 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.147 -2.71 مصر للفنادق 14.16 -2.68 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.56 -2.63 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 22.04 -2.61 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.48 -2.42 ابن سينا فارما 3.65 -2.41 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.13 -2.23 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 12.39 -2.21 العربية للاسمنت 4.42 -2.21 ليسيكو مصر 4.89 -2.2 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.73 -2.1 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 22 -2 جهينة للصناعات الغذائية 4.41 -2 المالية و الصناعية المصرية 12.89 -1.98 شركة مستشفي كليوباترا 3.96 -1.98 الالومنيوم العربية 30.05 -1.93 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.614 -1.92 الملتقي العربي للاستثمارات 5.01 -1.76 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.19 -1.75 كونتكت المالية القابضة 4 -1.72 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.32 -1.48 العربية للمحابس 1.737 -1.47 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.304 -1.44 الكابلات الكهربائية المصرية 0.443 -1.34 سماد مصر (ايجيفرت) 11.15 -1.33 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.44 -1.27 حديد عز 10.25 -1.25 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 41.07 -1.23 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.914 -1.19 مصر بنى سويف للاسمنت 15.81 -1.13 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.68 -1.11 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.545 -1.09 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 9.1 -1.09 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.276 -1.08 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.93 -1.01 الشرقية - ايسترن كومباني 11.78 -0.93 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.071 -0.93 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 23.5 -0.93 إعمار مصر للتنمية 2.2 -0.9 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.25 -0.88 اوراسكوم للتنمية مصر 5.69 -0.87 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.86 -0.82 القناة للتوكيلات الملاحية 11.99 -0.75 القاهرة للزيوت والصابون 5.44 -0.73 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.98 -0.73 البنك التجاري الدولي (مصر) 53.81 -0.72 القاهرة للدواجن 2.83 -0.7 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 31.75 -0.69 العربية لحليج الأقطان 1.797 -0.66 السويدى اليكتريك 8 -0.62 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 47.98 -0.54 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.2 -0.54 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.79 -0.51 المصرية للمنتجعات السياحية 1.769 -0.45 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.788 -0.45 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.49 -0.44 بالم هيلز للتعمير 1.72 -0.41 بنك كريدي اجريكول مصر 22.89 -0.39 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.772 -0.39 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8 -0.37 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.744 -0.34 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.84 -0.34 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8.92 -0.34 ايديتا للصناعات الغذائية 7.59 -0.26 مصر للالومنيوم 15.81 -0.25 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 80.03 -0.24 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.94 -0.17 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.68 -0.15 بنك قطر الوطني الاهلي 17.01 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.4 بنك الكويت الوطنى - مصر 36.31 البنك المصري الخليجي 0.418 بنك التعمير والاسكان 36.48 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.24 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.03 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.75 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.18 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 32.09 مطاحن شرق الدلتا 91.99 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 العامة للصوامع والتخزين 47.94 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.961 الحديد والصلب المصرية 3.04 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.954 الدلتا للتأمين 26.93 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 88.58 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.221 النعيم القابضة للاستثمارات 0.173 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 10.99 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.527 العربية لاستصلاح الاراضي 22.25 جولدن تكس للاصواف 6.42 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.113 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.98 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 65.52 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 136.61 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.22 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.5 دلتا للطباعة والتغليف 22.81 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 16.06 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.83 جى بى اوتو 3.51

أسهم البورصة المصرية اليوم

وتصدّر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا فى البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بزيادة 18.06%، ليصل إلى 7.65 جنيه للسهم، تلاها سهم شركة رواد السياحة، بنمو 14.98%، ليصل إلى 22.5 جنيه.

وجاء سهم سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية فى المركز الثالث فى قائمة أسعار الأسهم الأكثر نموًّا، اليوم، بعد راتفع سعره 13.3%، ليصل إلى 3.93 جنيه، ورابعًا سهم بنك قناة السويس بنسبة 9.1%، ليصل إلى 11.3 جنيه، وخامسًا EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية ، بنمو 9.2%، ليصل إلى مستوى 1.5 جنيه للسهم.

فى المقابل، حلّ سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بقائمة أسهم سوق المال المصري الأكثر تراجعًا بنسبة تصل إلى 15.8%، ليهبط إلى 1.5 جنيه للسهم، تلاه سهم شركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي بتراجع 9.6%، ليسجل 1.14 حنيه.

وحلّ سهم شركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية بالمركز الثالث فى قائمة شركات البورصة الأكثر انخفاضًا فى أسعار أسهمها بختام جلسة تعاملات اليوم الاثنين، بتراجع 9.1%، لينزل إلى مستوى 95.4 جنيه للسهم الواحد.

وجاء سهم العبور للاستثمار العقارى فى المركز الرابع بتراجع 8.26%، ليسجل 45.2 جنيه، وتلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والذى سجل فى نهاية تعاملات البورصة المصرية 32.03 جنيه للسهم، بتراجع 8.1%.