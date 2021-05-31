بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 31-5-2021

هبط معظم أسعار الأسهم رغم الصعود الطفيف الذى شهدته مؤشرات البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم
مصطفى طلعت 5:57 م, الأثنين, 31 مايو 21 5:57 م, الأثنين, 31 مايو 21

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تراجعت معظم أسعار الأسهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل رغم الصعود الجماعي الطفيف الذى سيطر على كل مؤشرات البورصة المصرية.

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بنسب طفيفة بنهاية تداولات جلسة الاثنين مدعومة بمشتريات المصريين والعرب، وسيطرة البيع على الأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.07% عند 10309 نقاط.

كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.51% إلى 2278 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% إلى 3215 نقطة.

شهدت سوق المال الممصري صعود سعر 67 سهمًا، فيما هبطت أسعار 96 سهًما، وثبتت أسعار 30 سهمًا.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى ضوء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين:

إسم الورقة الماليةسعر الاغلاقنسبة التغير%
العامة لصناعة الورق - راكتا11.030.09
العربية للخزف - سيراميكا ريماس9.050.11
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7780.13
مطاحن مصر الوسطي28.770.14
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل34.730.14
عبور لاند للصناعات الغذائية6.50.15
الصناعات الغذائية العربية-دومتى3.810.26
اسمنت سيناء5.930.34
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.8620.35
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية38.360.47
مستشفى النزهه الدولي10.230.49
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.9180.55
بنك البركة مصر130.62
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.210.69
مصر لصناعة الكيماويات11.230.81
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير8.821.03
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.3331.06
المنصورة للدواجن18.211.11
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.481.16
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.821.2
النساجون الشرقيون للسجاد7.291.25
القاهرة للاسكان والتعمير26.691.29
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1791.29
بى انفستمنتس القابضه14.211.36
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.81.39
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية349.861.45
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.7431.5
المجموعه المصريه العقاريه4.041.51
اسيك للتعدين - اسكوم8.481.56
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو72.921.56
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.541.79
المصرية للاتصالات11.411.88
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية21.971.95
العربية للصناعات الهندسية1.51.97
جنوب الوادى للاسمنت1.8182.08
العالمية للاستثمار والتنمية41.462.09
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.962.17
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي54.832.31
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.9472.38
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"20.962.39
مصر للاسمنت - قنا10.362.47
القابضة المصرية الكويتية1.012.54
الدولية للأسمدة والكيماويات4.022.55
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6212.81
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية21.552.81
اوراسكوم المالية القابضة0.3293.13
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.933.15
البنك المصري لتنمية الصادرات12.673.34
الدلتا للسكر8.143.96
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.0524.47
مصر للاسواق الحرة8.094.79
البدر للبلاستيك0.7514.89
عبر المحيطات للسياحه0.0644.92
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.24.99
الشمس للاسكان والتعمير5.615.06
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره12.955.11
رواد السياحة - رواد22.495.64
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي54.855.93
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.876.1
شارم دريمز للاستثمار السياحى7.657.44
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.557.82
شركة النصر للأعمال المدنية357.99
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية3.448.18
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.4759.02
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.299.08
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.141-9.59
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية95.39-9.11
العبور للاستثمار العقارى45.18-8.26
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير32.03-8.07
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.529-6.77
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.73-6.05
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية18.18-5.56
اودن للاستثمارات المالية7.81-5.1
بلتون المالية القابضة3.7-4.88
مطاحن ومخابز شمال القاهرة22.74-4.81
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.89-4.74
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.403-4.73
اجواء للصناعات الغذائية - مصر5.6-4.6
ريكاب للاستثمارات المالية5.63-4.58
المتحدة للاسكان والتعمير4.48-4.48
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.2-4.48
الاهرام للطباعة و التغليف13.88-4.47
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.651-4.41
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.06-4.38
غاز مصر34.09-4.3
دايس للملابس الجاهزة1.488-4.19
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)28.9-4.08
سبيد ميديكال2.14-4.04
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.358-3.69
التعمير والاستشارات الهندسية23.78-3.65
العبوات الطبية0.633-3.65
راية القابضة للأستثمارات المالية3.02-3.51
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.145-3.33
المصرية للدواجن3.81-3.3
دلتا للانشاء والتعمير17.33-3.29
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.325-3.27
الاهلي للتنمية والاستثمار18.84-3.24
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.135-3.16
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4-3.15
اميرالد للاستثمار العقاري4.91-2.96
جلاكسو سميثكلاين28.68-2.91
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.46-2.86
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.171-2.84
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.147-2.71
مصر للفنادق14.16-2.68
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.56-2.63
البويات والصناعات الكيماوية - باكين22.04-2.61
سيدى كرير للبتروكيماويات10.48-2.42
ابن سينا فارما3.65-2.41
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.13-2.23
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)12.39-2.21
العربية للاسمنت4.42-2.21
ليسيكو مصر4.89-2.2
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.73-2.1
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا22-2
جهينة للصناعات الغذائية4.41-2
المالية و الصناعية المصرية12.89-1.98
شركة مستشفي كليوباترا3.96-1.98
الالومنيوم العربية30.05-1.93
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.614-1.92
الملتقي العربي للاستثمارات5.01-1.76
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.19-1.75
كونتكت المالية القابضة4-1.72
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.32-1.48
العربية للمحابس1.737-1.47
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.304-1.44
الكابلات الكهربائية المصرية0.443-1.34
سماد مصر (ايجيفرت)11.15-1.33
الاسماعيلية مصر للدواجن5.44-1.27
حديد عز10.25-1.25
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو41.07-1.23
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.914-1.19
مصر بنى سويف للاسمنت15.81-1.13
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.68-1.11
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.545-1.09
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون9.1-1.09
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.276-1.08
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.93-1.01
الشرقية - ايسترن كومباني11.78-0.93
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.071-0.93
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية23.5-0.93
إعمار مصر للتنمية2.2-0.9
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.25-0.88
اوراسكوم للتنمية مصر5.69-0.87
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.86-0.82
القناة للتوكيلات الملاحية11.99-0.75
القاهرة للزيوت والصابون5.44-0.73
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.98-0.73
البنك التجاري الدولي (مصر)53.81-0.72
القاهرة للدواجن2.83-0.7
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات31.75-0.69
العربية لحليج الأقطان1.797-0.66
السويدى اليكتريك8-0.62
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة47.98-0.54
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.2-0.54
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.79-0.51
المصرية للمنتجعات السياحية1.769-0.45
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.788-0.45
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.49-0.44
بالم هيلز للتعمير1.72-0.41
بنك كريدي اجريكول مصر22.89-0.39
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.772-0.39
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8-0.37
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.744-0.34
مجموعة طلعت مصطفى القابضة5.84-0.34
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية8.92-0.34
ايديتا للصناعات الغذائية7.59-0.26
مصر للالومنيوم15.81-0.25
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي80.03-0.24
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.94-0.17
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.68-0.15
بنك قطر الوطني الاهلي17.01
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.4
بنك الكويت الوطنى - مصر36.31
البنك المصري الخليجي0.418
بنك التعمير والاسكان36.48
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.24
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.03
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.18
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية32.09
مطاحن شرق الدلتا91.99
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
العامة للصوامع والتخزين47.94
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.961
الحديد والصلب المصرية3.04
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.954
الدلتا للتأمين26.93
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل88.58
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.221
النعيم القابضة للاستثمارات0.173
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات10.99
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.527
العربية لاستصلاح الاراضي22.25
جولدن تكس للاصواف6.42
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.113
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.98
العربية للادوية والصناعات الكيماوية65.52
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية136.61
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38.22
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.5
دلتا للطباعة والتغليف22.81
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات16.06
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.83
جى بى اوتو3.51
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أسهم البورصة المصرية اليوم

وتصدّر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا فى البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بزيادة 18.06%، ليصل إلى 7.65 جنيه للسهم، تلاها سهم شركة رواد السياحة، بنمو 14.98%، ليصل إلى 22.5 جنيه.

البورصة المصرية

وجاء سهم سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية فى المركز الثالث فى قائمة أسعار الأسهم الأكثر نموًّا، اليوم، بعد راتفع سعره 13.3%، ليصل إلى 3.93 جنيه، ورابعًا سهم بنك قناة السويس بنسبة 9.1%، ليصل إلى 11.3 جنيه، وخامسًا EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية ، بنمو 9.2%، ليصل إلى مستوى 1.5 جنيه للسهم.

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فى المقابل، حلّ سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بقائمة أسهم سوق المال المصري الأكثر تراجعًا بنسبة تصل إلى 15.8%، ليهبط إلى 1.5 جنيه للسهم، تلاه سهم شركة الشرقية الوطنية للامن الغذائي بتراجع 9.6%، ليسجل 1.14 حنيه.

وحلّ سهم شركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية بالمركز الثالث فى قائمة شركات البورصة الأكثر انخفاضًا فى أسعار أسهمها بختام جلسة تعاملات اليوم الاثنين، بتراجع 9.1%، لينزل إلى مستوى 95.4 جنيه للسهم الواحد.

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وجاء سهم العبور للاستثمار العقارى فى المركز الرابع بتراجع 8.26%، ليسجل 45.2 جنيه، وتلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والذى سجل فى نهاية تعاملات البورصة المصرية 32.03 جنيه للسهم، بتراجع 8.1%.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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