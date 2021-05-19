أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-5-2021

ارتفعت أسعار 89 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم

ارتفعت أسعار الأسهم اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل مع الصعود الجماعي الطفيف الذى شهدته مؤشرات البورصة المصرية، وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.9 مليار جنيه.

وصعدت البورصة المصرية بنهاية تداولات جلسة الأربعاء مع اتجاه العرب للشراء، وسيطرة البيع على تفضيلات المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي Egx30 بنسبة 0.23% عند 10806 نقاط.

كما صعد مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.48% إلى 2241 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% إلى 3200 نقطة.

وشهدت البورصة ارتفاع سعر 89 سهمًا، فيما هبطت أسعار 77 سهًا، وثبت أسعار 26 سهمًا.

الجدول التالي يشير إلى أسعار كل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء 19-5-2021:

إسم الورقة المالية سعر الاغلاق بالجنيه المصري نسبة التغير% مطاحن ومخابز شمال القاهرة 27.14 9.52 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 32.57 9.19 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 16.51 8.91 القاهرة للدواجن 3.08 8.45 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.14 8.44 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.834 7.61 مصر للاسواق الحرة 7.8 7.44 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 32.75 6.23 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 6.4 5.79 المنصورة للدواجن 16.03 5.67 دايس للملابس الجاهزة 1.801 5.38 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 12.67 5.32 النعيم القابضة للاستثمارات 0.18 4.65 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.345 4.55 بى انفستمنتس القابضه 15.3 4.51 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.98 4.48 التعمير والاستشارات الهندسية 20.71 4.02 مصر للفنادق 15.84 3.87 العبور للاستثمار العقارى 57.65 3.84 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.55 3.74 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.708 3.51 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.345 3.38 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 20.04 3.19 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.783 3.16 العالمية للاستثمار والتنمية 37.22 3.13 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.56 3.13 ايديتا للصناعات الغذائية 8 3.09 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 41.34 2.96 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 23.59 2.88 بنك التعمير والاسكان 36 2.86 الملتقي العربي للاستثمارات 5.16 2.79 بنك كريدي اجريكول مصر 23.63 2.74 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.16 2.56 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.721 2.56 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.748 2.47 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 20.64 2.38 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.49 2.32 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.802 2.27 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.34 2.18 المجموعه المصريه العقاريه 33.9 2.02 البنك المصري الخليجي 0.41 1.99 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 93.63 1.87 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.579 1.76 الحديد والصلب المصرية 2.91 1.75 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.56 1.71 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.29 1.66 المصرية للدواجن 4.3 1.65 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.36 1.63 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 10.1 1.61 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.35 1.57 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.645 1.57 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.42 1.48 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.406 1.37 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.53 1.35 دلتا للطباعة والتغليف 24.11 1.35 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 78.63 1.31 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.57 1.27 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.46 1.17 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 31.25 1.17 راية القابضة للأستثمارات المالية 3.48 1.16 العربية للاسمنت 4.46 1.13 اميرالد للاستثمار العقاري 4.61 1.1 مصر للاسمنت - قنا 10.2 1.09 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.3 0.92 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.777 0.91 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.42 0.88 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.523 0.86 جهينة للصناعات الغذائية 4.76 0.85 بنك قطر الوطني الاهلي 17 0.83 النساجون الشرقيون للسجاد 7.31 0.69 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.32 0.68 العربية لاستصلاح الاراضي 19.38 0.68 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.18 0.63 اسمنت سيناء 4.78 0.63 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.53 0.62 المصرية للاتصالات 11.54 0.61 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 83.92 0.49 ليسيكو مصر 4.24 0.47 السويدى اليكتريك 8.75 0.46 بلتون المالية القابضة 2.33 0.43 الشرقية - ايسترن كومباني 12.15 0.41 بنك البركة مصر 13.03 0.39 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 140.16 0.39 دلتا للانشاء والتعمير 17.19 0.35 اسيك للتعدين - اسكوم 8.51 0.35 اوراسكوم المالية القابضة 0.293 0.34 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.744 0.27 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.95 0.25 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.11 0.21 مصر للالومنيوم 17.26 0.17 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.31 0.16 الاهلي للتنمية والاستثمار 22.35 0.13 جنوب الوادى للاسمنت 1.778 0.06 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 22.8 -9.99 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 52.66 -7.03 جلاكسو سميثكلاين 30.88 -6.65 العبوات الطبية 0.713 -5.06 الالومنيوم العربية 31.18 -4.97 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.334 -4.71 المتحدة للاسكان والتعمير 4.31 -4.65 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.39 -4.34 الاهرام للطباعة و التغليف 17.05 -3.84 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.32 -3.73 مصر لصناعة الكيماويات 12.06 -3.37 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 8.45 -3.32 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.464 -3.13 سماد مصر (ايجيفرت) 9.9 -2.94 سبيد ميديكال 2.41 -2.82 الشمس للاسكان والتعمير 4.52 -2.8 اوراسكوم للتنمية مصر 5.82 -2.68 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 15.61 -2.62 الكابلات الكهربائية المصرية 0.464 -2.52 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.878 -2.44 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 39.4 -2.43 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.36 -2.24 جى بى اوتو 3.54 -2.21 غاز مصر 32.53 -2.14 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.32 -1.91 القناة للتوكيلات الملاحية 10.92 -1.89 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.65 -1.86 رواد السياحة - رواد 12.1 -1.71 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.68 -1.68 القاهرة للزيوت والصابون 5.88 -1.67 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.58 -1.65 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.032 -1.65 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.781 -1.64 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.82 -1.63 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.185 -1.6 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.57 -1.53 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.44 -1.49 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.49 -1.44 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 50.23 -1.41 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.679 -1.41 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.03 -1.35 مستشفى النزهه الدولي 10.25 -1.35 حديد عز 11.05 -1.34 إعمار مصر للتنمية 2.32 -1.28 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.849 -1.28 شركة النصر للأعمال المدنية 32.29 -1.04 العربية لحليج الأقطان 1.853 -1.01 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17.8 -1 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.945 -0.94 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.25 -0.93 مصر بنى سويف للاسمنت 16.3 -0.91 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.5 -0.9 المالية و الصناعية المصرية 12.2 -0.89 الدلتا للسكر 8.35 -0.83 اودن للاستثمارات المالية 7.59 -0.78 بنك الكويت الوطنى - مصر 37.16 -0.69 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 28.84 -0.69 مطاحن مصر الوسطي 30.79 -0.65 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.654 -0.61 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.203 -0.58 البنك التجاري الدولي (مصر) 57.1 -0.51 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.19 -0.5 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.26 -0.49 المصرية للمنتجعات السياحية 1.645 -0.48 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.166 -0.43 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.273 -0.36 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.85 -0.35 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.55 -0.28 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.74 -0.27 ابن سينا فارما 4.01 -0.25 القاهرة للاسكان والتعمير 26.2 -0.23 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.48 -0.21 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6 -0.17 القابضة المصرية الكويتية 1.041 -0.1 العربية للمحابس 1.931 -0.1 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.21 -0.09 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.17 -0.09 بالم هيلز للتعمير 1.674 -0.06 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.4 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.15 ريكاب للاستثمارات المالية 7.12 عبر المحيطات للسياحه 0.061 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.18 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 مطاحن وسط وغرب الدلتا 97.32 العامة للصوامع والتخزين 47.94 مطاحن مصر العليا 80.02 مصر للزيوت و الصابون 22.89 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 6.31 البدر للبلاستيك 0.659 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 358.08 فرتيكا للصناعة و التجارة 4.52 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.11 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.045 الدلتا للتأمين 26.93 المهندس للتأمين 15.65 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.157 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.49 كونتكت المالية القابضة 3.76 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.606 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.116 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.53 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.929 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 106.75 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 65.94 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 35 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37 شركة مستشفي كليوباترا 4.24 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.2 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 49.65 العربية للصناعات الهندسية 1.578 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.9

مؤشر البورصة المصرية

وتصدر سهم راية القابضة للأستثمارات المالية قائمة أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية اليوم، الأربعاء، بزيادة 10.83%، ليصل إلى 3.5 جنيه للسهم، وتلاها سهم شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بنمو 9.52%، ليصل إلى 27.14 جنيه.

وجاء الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) فى المركز الثالث فى قائمة أسعار الأسهم الأكثر نموًا فى البورصة المصرية، اليوم، بعد راتفع سعره 9.24%، ليصل إلى 28.8 جنيه، ورابعًا سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.19%، ليصل إلى 50.7 جنيه، وخامسًا الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية، بنمو 8.91%، ليصل إلى مستوى 16.5 جنيه للسهم.

وفى المقابل، حصد سهم شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية قائمة أسهم البورصة الأكثر تراجعًا، بنسبة تصل إلى 10%، ليهبط إلى مستوى 22.8 جنيه للسهم، وتلاه سهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بتراجع 7.03%، ليسجل 52.7 حنيه. البورصة المصرية

وحل سهم شركة جلاكسو سميثكلاين بالمركز الثالث فى قائمة شركات البورصة الأكثر انخفاضًا فى أسعار أسهمها فى ختام جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، بتراجع 6.6%، لينزل إلى مستوى 30.9 جنيه للسهم الواحد.

وجاء سهم شركة العبوات الطبية فى المركز الرابع بتراجع 5.1%، ليسجل 0.7 جنيهًا، وتلاه سهم الالومنيوم العربية، والذى سجل فى نهاية تعاملات البورصة 31.2 جنيهًا للسهم، بتراجع 5%.