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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 19-5-2021

ارتفعت أسعار 89 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم
المال - خاص 6:16 م, الأربعاء, 19 مايو 21 6:16 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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ارتفعت أسعار الأسهم اليوم الأربعاء 19 مايو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل مع الصعود الجماعي الطفيف الذى شهدته مؤشرات البورصة المصرية، وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.9 مليار جنيه.

وصعدت البورصة المصرية بنهاية تداولات جلسة الأربعاء مع اتجاه العرب للشراء، وسيطرة البيع على تفضيلات المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي Egx30 بنسبة 0.23% عند 10806 نقاط.

كما صعد مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.48% إلى 2241 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% إلى 3200 نقطة.

وشهدت البورصة ارتفاع سعر 89 سهمًا، فيما هبطت أسعار 77 سهًا، وثبت أسعار 26 سهمًا.

الجدول التالي يشير إلى أسعار كل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء 19-5-2021:

إسم الورقة الماليةسعر الاغلاق بالجنيه المصرينسبة التغير%
مطاحن ومخابز شمال القاهرة27.149.52
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير32.579.19
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية16.518.91
القاهرة للدواجن3.088.45
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.148.44
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.8347.61
مصر للاسواق الحرة7.87.44
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات32.756.23
اجواء للصناعات الغذائية - مصر6.45.79
المنصورة للدواجن16.035.67
دايس للملابس الجاهزة1.8015.38
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره12.675.32
النعيم القابضة للاستثمارات0.184.65
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3454.55
بى انفستمنتس القابضه15.34.51
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.984.48
التعمير والاستشارات الهندسية20.714.02
مصر للفنادق15.843.87
العبور للاستثمار العقارى57.653.84
الاسماعيلية مصر للدواجن5.553.74
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.7083.51
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.3453.38
البويات والصناعات الكيماوية - باكين20.043.19
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7833.16
العالمية للاستثمار والتنمية37.223.13
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.563.13
ايديتا للصناعات الغذائية83.09
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي41.342.96
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية23.592.88
بنك التعمير والاسكان362.86
الملتقي العربي للاستثمارات5.162.79
بنك كريدي اجريكول مصر23.632.74
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.162.56
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.7212.56
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.7482.47
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"20.642.38
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.492.32
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.8022.27
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.342.18
المجموعه المصريه العقاريه33.92.02
البنك المصري الخليجي0.411.99
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل93.631.87
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.5791.76
الحديد والصلب المصرية2.911.75
عبور لاند للصناعات الغذائية6.561.71
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.291.66
المصرية للدواجن4.31.65
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.361.63
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون10.11.61
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.351.57
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6451.57
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.421.48
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.4061.37
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.531.35
دلتا للطباعة والتغليف24.111.35
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو78.631.31
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.571.27
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.461.17
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية31.251.17
راية القابضة للأستثمارات المالية3.481.16
العربية للاسمنت4.461.13
اميرالد للاستثمار العقاري4.611.1
مصر للاسمنت - قنا10.21.09
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.30.92
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.7770.91
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.420.88
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.5230.86
جهينة للصناعات الغذائية4.760.85
بنك قطر الوطني الاهلي170.83
النساجون الشرقيون للسجاد7.310.69
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.320.68
العربية لاستصلاح الاراضي19.380.68
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.180.63
اسمنت سيناء4.780.63
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.530.62
المصرية للاتصالات11.540.61
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي83.920.49
ليسيكو مصر4.240.47
السويدى اليكتريك8.750.46
بلتون المالية القابضة2.330.43
الشرقية - ايسترن كومباني12.150.41
بنك البركة مصر13.030.39
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية140.160.39
دلتا للانشاء والتعمير17.190.35
اسيك للتعدين - اسكوم8.510.35
اوراسكوم المالية القابضة0.2930.34
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.7440.27
الدولية للأسمدة والكيماويات3.950.25
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.110.21
مصر للالومنيوم17.260.17
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.310.16
الاهلي للتنمية والاستثمار22.350.13
جنوب الوادى للاسمنت1.7780.06
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا22.8-9.99
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي52.66-7.03
جلاكسو سميثكلاين30.88-6.65
العبوات الطبية0.713-5.06
الالومنيوم العربية31.18-4.97
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.334-4.71
المتحدة للاسكان والتعمير4.31-4.65
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.39-4.34
الاهرام للطباعة و التغليف17.05-3.84
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.32-3.73
مصر لصناعة الكيماويات12.06-3.37
العربية للخزف - سيراميكا ريماس8.45-3.32
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.464-3.13
سماد مصر (ايجيفرت)9.9-2.94
سبيد ميديكال2.41-2.82
الشمس للاسكان والتعمير4.52-2.8
اوراسكوم للتنمية مصر5.82-2.68
الشرقية الوطنية للامن الغذائي15.61-2.62
الكابلات الكهربائية المصرية0.464-2.52
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.878-2.44
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية39.4-2.43
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.36-2.24
جى بى اوتو3.54-2.21
غاز مصر32.53-2.14
العامة لصناعة الورق - راكتا12.32-1.91
القناة للتوكيلات الملاحية10.92-1.89
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.65-1.86
رواد السياحة - رواد12.1-1.71
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.68-1.68
القاهرة للزيوت والصابون5.88-1.67
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.58-1.65
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.032-1.65
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.781-1.64
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.82-1.63
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.185-1.6
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.57-1.53
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.44-1.49
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.49-1.44
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة50.23-1.41
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.679-1.41
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.03-1.35
مستشفى النزهه الدولي10.25-1.35
حديد عز11.05-1.34
إعمار مصر للتنمية2.32-1.28
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.849-1.28
شركة النصر للأعمال المدنية32.29-1.04
العربية لحليج الأقطان1.853-1.01
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.8-1
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.945-0.94
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.25-0.93
مصر بنى سويف للاسمنت16.3-0.91
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.5-0.9
المالية و الصناعية المصرية12.2-0.89
الدلتا للسكر8.35-0.83
اودن للاستثمارات المالية7.59-0.78
بنك الكويت الوطنى - مصر37.16-0.69
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)28.84-0.69
مطاحن مصر الوسطي30.79-0.65
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.654-0.61
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.203-0.58
البنك التجاري الدولي (مصر)57.1-0.51
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.19-0.5
البنك المصري لتنمية الصادرات12.26-0.49
المصرية للمنتجعات السياحية1.645-0.48
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.166-0.43
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.273-0.36
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.85-0.35
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.55-0.28
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.74-0.27
ابن سينا فارما4.01-0.25
القاهرة للاسكان والتعمير26.2-0.23
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.48-0.21
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6-0.17
القابضة المصرية الكويتية1.041-0.1
العربية للمحابس1.931-0.1
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.21-0.09
سيدى كرير للبتروكيماويات11.17-0.09
بالم هيلز للتعمير1.674-0.06
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.4
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.15
ريكاب للاستثمارات المالية7.12
عبر المحيطات للسياحه0.061
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.18
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
مطاحن وسط وغرب الدلتا97.32
العامة للصوامع والتخزين47.94
مطاحن مصر العليا80.02
مصر للزيوت و الصابون22.89
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات6.31
البدر للبلاستيك0.659
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية358.08
فرتيكا للصناعة و التجارة4.52
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.11
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.045
الدلتا للتأمين26.93
المهندس للتأمين15.65
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.157
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.49
كونتكت المالية القابضة3.76
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.606
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.116
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.53
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.929
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية106.75
العربية للادوية والصناعات الكيماوية65.94
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل35
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37
شركة مستشفي كليوباترا4.24
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.2
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف49.65
العربية للصناعات الهندسية1.578
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.9
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مؤشر البورصة المصرية

وتصدر سهم راية القابضة للأستثمارات المالية قائمة أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية اليوم، الأربعاء، بزيادة 10.83%، ليصل إلى 3.5 جنيه للسهم، وتلاها سهم شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بنمو 9.52%، ليصل إلى 27.14 جنيه.

وجاء  الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) فى المركز الثالث فى قائمة أسعار الأسهم الأكثر نموًا فى البورصة المصرية، اليوم، بعد راتفع سعره 9.24%، ليصل إلى 28.8 جنيه، ورابعًا سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.19%، ليصل إلى 50.7 جنيه، وخامسًا الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية، بنمو 8.91%، ليصل إلى مستوى 16.5 جنيه للسهم.

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وفى المقابل، حصد سهم شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية قائمة أسهم البورصة الأكثر تراجعًا، بنسبة تصل إلى 10%، ليهبط إلى مستوى 22.8 جنيه للسهم، وتلاه سهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بتراجع 7.03%، ليسجل 52.7 حنيه.

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وحل سهم شركة جلاكسو سميثكلاين بالمركز الثالث فى قائمة شركات البورصة الأكثر انخفاضًا فى أسعار أسهمها فى ختام جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، بتراجع 6.6%، لينزل إلى مستوى 30.9 جنيه للسهم الواحد.

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وجاء سهم شركة العبوات الطبية فى المركز الرابع بتراجع 5.1%، ليسجل 0.7 جنيهًا، وتلاه سهم الالومنيوم العربية، والذى سجل فى نهاية تعاملات البورصة 31.2 جنيهًا للسهم، بتراجع 5%.

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بقلم المال - خاص

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