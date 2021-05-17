أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 17-5-2021

ارتفعت أسعار الأسهم اليوم الإثنين 17 مايو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل رغم حالة التباين التى شهدتها مؤشرات البورصة المصرية، وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.6 مليار جنيه، ورأس المال السوقي 671.6 مليار جنيه.

افتتحت البورصة المصرية تداولات جلسة الإثنين ( أول جلسة بعد عيد الفطر)، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب وشرائى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.87% عند 10674 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.07% إلى 2185 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.86% إلى 3123 نقطة.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 99 سهمًا، فيما هبطت أسعار 65 سهًا، وثبت أسعار 26 سهمًا.

الجدول التالي يشير إلى أسعار كل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الإثنين 17-5-2021:

إسم الورقة المالية سعر الاغلاق بالجنيه المصري نسبة التغير% القابضة المصرية الكويتية 1 0.1 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 8.58 0.12 العبوات الطبية 0.759 0.13 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.734 0.14 بنك كريدي اجريكول مصر 23.07 0.17 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.94 0.18 بنك البركة مصر 12.96 0.23 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.169 0.26 كونتكت المالية القابضة 3.76 0.27 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.071 0.28 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.29 0.3 المالية و الصناعية المصرية 11.7 0.34 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.38 0.37 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 10.16 0.4 القناة للتوكيلات الملاحية 11.03 0.46 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.1 0.5 بى انفستمنتس القابضه 14.7 0.55 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.54 0.56 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.42 0.56 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.889 0.57 اسيك للتعدين - اسكوم 8.37 0.6 بالم هيلز للتعمير 1.638 0.61 الدلتا للسكر 8.2 0.61 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.86 0.7 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.271 0.74 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.23 0.76 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.53 0.86 إعمار مصر للتنمية 2.32 0.87 جنوب الوادى للاسمنت 1.775 0.91 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.69 1.06 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.5 1.06 حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 20.13 1.1 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 41.96 1.13 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.25 1.19 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.83 1.22 حديد عز 10.96 1.29 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 91.91 1.32 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.77 1.34 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.91 1.56 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.02 1.57 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.95 1.6 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 40.26 1.67 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.95 1.72 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.11 1.73 بلتون المالية القابضة 2.27 1.79 العربية لحليج الأقطان 1.833 1.83 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.31 1.91 سماد مصر (ايجيفرت) 9.74 1.99 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.45 2.07 العربية للصناعات الهندسية 1.508 2.1 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.68 2.18 مصر للاسمنت - قنا 10.12 2.22 شركة النصر للأعمال المدنية 33.65 2.25 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 5.63 2.36 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 58.85 2.37 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.73 2.38 مصر بنى سويف للاسمنت 16.61 2.4 اسمنت سيناء 4.49 2.51 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.08 2.67 الملتقي العربي للاستثمارات 4.84 2.76 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 19.31 2.77 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.201 2.83 الاهرام للطباعة و التغليف 17.76 2.9 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17.56 2.93 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 76.57 2.93 النساجون الشرقيون للسجاد 7.03 2.93 مصر للفنادق 15.03 2.95 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.92 3.11 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 24.04 3.22 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.733 3.24 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.529 3.31 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 15.17 3.34 مصر لصناعة الكيماويات 12 3.36 مطاحن مصر الوسطي 30.13 3.47 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.766 3.51 الشمس للاسكان والتعمير 4.4 3.53 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 15.9 3.92 جى بى اوتو 3.41 3.96 دلتا للانشاء والتعمير 16.68 3.99 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.906 4.14 القاهرة للاسكان والتعمير 25.75 4.46 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.437 4.51 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 4.81 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.008 4.86 جلاكسو سميثكلاين 31.48 4.9 القاهرة للزيوت والصابون 6.04 5.04 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 51.61 5.33 الكابلات الكهربائية المصرية 0.463 5.47 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.55 5.81 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.646 5.9 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.26 6.1 العربية للاسمنت 4.25 7.05 دايس للملابس الجاهزة 1.59 7.8 المجموعه المصريه العقاريه 31.45 7.85 الالومنيوم العربية 30.67 7.95 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 22.53 8.11 المتحدة للاسكان والتعمير 4.57 8.29 العالمية للاستثمار والتنمية 33.41 8.65 العبور للاستثمار العقارى 50.67 9.65 مطاحن وسط وغرب الدلتا 97.32 9.79 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.08 -8.02 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.49 -6.14 العربية لاستصلاح الاراضي 17.89 -5.49 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 29.48 -5.15 عبر المحيطات للسياحه 0.061 -4.69 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.338 -4.52 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.21 -4.1 البنك التجاري الدولي (مصر) 57.7 -3.9 جهينة للصناعات الغذائية 4.63 -3.74 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.35 -3.69 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 23.03 -3.24 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.33 -2.91 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.38 -2.89 ابن سينا فارما 4.05 -2.64 بنك الكويت الوطنى - مصر 37.42 -2.55 رواد السياحة - رواد 12.28 -2.54 غاز مصر 31.12 -2.48 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.853 -2.47 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 9.93 -2.46 السويدى اليكتريك 8.18 -2.39 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.455 -2.15 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 27.27 -2.12 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 40.61 -1.96 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.635 -1.85 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.85 -1.72 سبيد ميديكال 2.37 -1.66 مصر للالومنيوم 16.33 -1.63 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.679 -1.58 اميرالد للاستثمار العقاري 4.5 -1.53 المصرية للاتصالات 11.05 -1.52 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.736 -1.47 شركة مستشفي كليوباترا 4.22 -1.4 المنصورة للدواجن 14.99 -1.32 اودن للاستثمارات المالية 7.56 -1.31 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.386 -1.28 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.07 -1.26 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.21 -1.23 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.671 -1.18 النعيم القابضة للاستثمارات 0.172 -1.15 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.185 -1.07 مستشفى النزهه الدولي 10.37 -1.05 اوراسكوم المالية القابضة 0.289 -1.03 الاهلي للتنمية والاستثمار 22.29 -1.02 القاهرة للدواجن 2.93 -1.01 ليسيكو مصر 4.15 -0.95 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.18 -0.93 ايديتا للصناعات الغذائية 7.66 -0.91 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.55 -0.89 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.453 -0.89 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.65 -0.85 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.848 -0.82 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.734 -0.81 العربية للمحابس 1.934 -0.72 المصرية للدواجن 4.19 -0.71 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.154 -0.65 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.09 -0.64 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.92 -0.63 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.746 -0.53 اوراسكوم للتنمية مصر 5.84 -0.51 بنك التعمير والاسكان 35.14 -0.48 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.642 -0.47 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.265 -0.47 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.07 -0.42 الحديد والصلب المصرية 2.8 -0.36 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.98 -0.3 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 139.62 -0.27 المصرية للمنتجعات السياحية 1.627 -0.25 التعمير والاستشارات الهندسية 18.6 -0.21 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 19.4 -0.21 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 65.89 -0.17 ريكاب للاستثمارات المالية 7.35 -0.14 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 83.99 -0.01 بنك قطر الوطني الاهلي 17 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.554 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.03 جينيال تورز 2.22 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.18 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 30.57 مطاحن شرق الدلتا 91.99 العامة للصوامع والتخزين 47.94 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.45 الشرقية - ايسترن كومباني 12.01 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.961 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 6.31 البدر للبلاستيك 0.659 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 358.08 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.199 مصر للاسواق الحرة 7.26 فرتيكا للصناعة و التجارة 4.31 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.85 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.43 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.544 الدلتا للتأمين 26.93 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.157 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.48 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.606 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.116 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.53 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 110.97 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 35 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 68.22 دلتا للطباعة والتغليف 23.79 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.9

أسهم البورصة المصرية الأعلى ارتفاعًا

وتصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى قائمة أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا فى البورصة اليوم، الإثنين، بزيادة 12.54%، ليصل إلى 0.646 جنيه للسهم، وتلاها سهم شركة اجواء للصناعات الغذائية – مصر ، بنمو 10.2%، ليصل إلى 5.6 جنيه.

وجاء سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا فى المركز الثالث فى قائمة أسعار الأسهم الأكثر نموًا فى البورصة المصرية، اليوم، بعد راتفع سعره 9.8%، ليصل إلى 97.3 جنيه، ورابعًا سهم العبور للاستثمار العقارى بنسبة 9.65%، ليصل إلى 50.7 جنيه، وخامسًا العالمية للاستثمار والتنمية، بنمو 8.6%، ليصل إلى مستوى 33.4 جنيه للسهم.

وعلى الجانب الأخر، حصد سهم شركة اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية قائمة أسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة تصل إلى 8.2%، ليهبط إلى مستوى 20.1 جنيهًا للسهم، وتلاه سهم شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بتراجع 6.14%، ليسجل 7.5 حنيه.

وحل سهم شركة العربية لاستصلاح الاراضي في المركز الثالث فى قائمة شركات البورصة المصرية الأكثر انخفاضًا فى أسعار أسهمها فى ختام جلسة تعاملات اليوم، بتراجع 5.5%، لينزل إلى مستوى 17.89 جنيه للسهم الواحد.

وحاء سهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات فى المركز الرابع بتراجع 5.15%، ليسجل 29.48 جنيهًا، وتلاه سهم عبر المحيطات للسياحه، والذى سجل فى نهاية تعاملات البورصة المصرية 0.06 جنيهًا للسهم، بتراجع 4.7%.