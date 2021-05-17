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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 17-5-2021

بلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.6 مليار جنيه
مصطفى طلعت 5:42 م, الأثنين, 17 مايو 21 5:42 م, الأثنين, 17 مايو 21

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ارتفعت أسعار الأسهم اليوم الإثنين 17 مايو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل رغم حالة التباين التى شهدتها مؤشرات البورصة المصرية، وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.6 مليار جنيه، ورأس المال السوقي 671.6 مليار جنيه.

افتتحت البورصة المصرية تداولات جلسة الإثنين ( أول جلسة بعد عيد الفطر)، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب وشرائى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.87% عند 10674 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.07% إلى 2185 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.86% إلى 3123 نقطة.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 99  سهمًا، فيما هبطت أسعار 65 سهًا، وثبت أسعار 26 سهمًا.

الجدول التالي يشير إلى أسعار كل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الإثنين 17-5-2021:

إسم الورقة الماليةسعر الاغلاق بالجنيه المصرينسبة التغير%
القابضة المصرية الكويتية10.1
العربية للخزف - سيراميكا ريماس8.580.12
العبوات الطبية0.7590.13
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.7340.14
بنك كريدي اجريكول مصر23.070.17
سيدى كرير للبتروكيماويات10.940.18
بنك البركة مصر12.960.23
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1690.26
كونتكت المالية القابضة3.760.27
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.0710.28
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.290.3
المالية و الصناعية المصرية11.70.34
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.380.37
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون10.160.4
القناة للتوكيلات الملاحية11.030.46
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.10.5
بى انفستمنتس القابضه14.70.55
البنك المصري لتنمية الصادرات12.540.56
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.420.56
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8890.57
اسيك للتعدين - اسكوم8.370.6
بالم هيلز للتعمير1.6380.61
الدلتا للسكر8.20.61
العامة لصناعة الورق - راكتا12.860.7
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2710.74
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.230.76
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.530.86
إعمار مصر للتنمية2.320.87
جنوب الوادى للاسمنت1.7750.91
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.691.06
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.51.06
حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية20.131.1
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو41.961.13
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.251.19
مجموعة طلعت مصطفى القابضة5.831.22
حديد عز10.961.29
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل91.911.32
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.771.34
الدولية للأسمدة والكيماويات3.911.56
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.021.57
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.951.6
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية40.261.67
راية القابضة للأستثمارات المالية2.951.72
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.111.73
بلتون المالية القابضة2.271.79
العربية لحليج الأقطان1.8331.83
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.311.91
سماد مصر (ايجيفرت)9.741.99
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.452.07
العربية للصناعات الهندسية1.5082.1
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.682.18
مصر للاسمنت - قنا10.122.22
شركة النصر للأعمال المدنية33.652.25
اجواء للصناعات الغذائية - مصر5.632.36
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي58.852.37
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.732.38
مصر بنى سويف للاسمنت16.612.4
اسمنت سيناء4.492.51
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.082.67
الملتقي العربي للاستثمارات4.842.76
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"19.312.77
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.2012.83
الاهرام للطباعة و التغليف17.762.9
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.562.93
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو76.572.93
النساجون الشرقيون للسجاد7.032.93
مصر للفنادق15.032.95
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.923.11
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)24.043.22
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.7333.24
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.5293.31
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية15.173.34
مصر لصناعة الكيماويات123.36
مطاحن مصر الوسطي30.133.47
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7663.51
الشمس للاسكان والتعمير4.43.53
الشرقية الوطنية للامن الغذائي15.93.92
جى بى اوتو3.413.96
دلتا للانشاء والتعمير16.683.99
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.9064.14
القاهرة للاسكان والتعمير25.754.46
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.4374.51
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.864.81
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.0084.86
جلاكسو سميثكلاين31.484.9
القاهرة للزيوت والصابون6.045.04
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة51.615.33
الكابلات الكهربائية المصرية0.4635.47
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.555.81
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.6465.9
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.266.1
العربية للاسمنت4.257.05
دايس للملابس الجاهزة1.597.8
المجموعه المصريه العقاريه31.457.85
الالومنيوم العربية30.677.95
مطاحن ومخابز شمال القاهرة22.538.11
المتحدة للاسكان والتعمير4.578.29
العالمية للاستثمار والتنمية33.418.65
العبور للاستثمار العقارى50.679.65
مطاحن وسط وغرب الدلتا97.329.79
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.08-8.02
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.49-6.14
العربية لاستصلاح الاراضي17.89-5.49
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات29.48-5.15
عبر المحيطات للسياحه0.061-4.69
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.338-4.52
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.21-4.1
البنك التجاري الدولي (مصر)57.7-3.9
جهينة للصناعات الغذائية4.63-3.74
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.35-3.69
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية23.03-3.24
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.33-2.91
الاسماعيلية مصر للدواجن5.38-2.89
ابن سينا فارما4.05-2.64
بنك الكويت الوطنى - مصر37.42-2.55
رواد السياحة - رواد12.28-2.54
غاز مصر31.12-2.48
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.853-2.47
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية9.93-2.46
السويدى اليكتريك8.18-2.39
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.455-2.15
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير27.27-2.12
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي40.61-1.96
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.635-1.85
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.85-1.72
سبيد ميديكال2.37-1.66
مصر للالومنيوم16.33-1.63
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.679-1.58
اميرالد للاستثمار العقاري4.5-1.53
المصرية للاتصالات11.05-1.52
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.736-1.47
شركة مستشفي كليوباترا4.22-1.4
المنصورة للدواجن14.99-1.32
اودن للاستثمارات المالية7.56-1.31
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.386-1.28
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.07-1.26
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.21-1.23
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.671-1.18
النعيم القابضة للاستثمارات0.172-1.15
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.185-1.07
مستشفى النزهه الدولي10.37-1.05
اوراسكوم المالية القابضة0.289-1.03
الاهلي للتنمية والاستثمار22.29-1.02
القاهرة للدواجن2.93-1.01
ليسيكو مصر4.15-0.95
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.18-0.93
ايديتا للصناعات الغذائية7.66-0.91
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.55-0.89
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.453-0.89
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.65-0.85
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.848-0.82
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.734-0.81
العربية للمحابس1.934-0.72
المصرية للدواجن4.19-0.71
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.154-0.65
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.09-0.64
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.92-0.63
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.746-0.53
اوراسكوم للتنمية مصر5.84-0.51
بنك التعمير والاسكان35.14-0.48
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.642-0.47
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.265-0.47
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.07-0.42
الحديد والصلب المصرية2.8-0.36
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.98-0.3
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية139.62-0.27
المصرية للمنتجعات السياحية1.627-0.25
التعمير والاستشارات الهندسية18.6-0.21
البويات والصناعات الكيماوية - باكين19.4-0.21
العربية للادوية والصناعات الكيماوية65.89-0.17
ريكاب للاستثمارات المالية7.35-0.14
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي83.99-0.01
بنك قطر الوطني الاهلي17
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.554
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.03
جينيال تورز2.22
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.18
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية30.57
مطاحن شرق الدلتا91.99
العامة للصوامع والتخزين47.94
عبور لاند للصناعات الغذائية6.45
الشرقية - ايسترن كومباني12.01
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.961
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات6.31
البدر للبلاستيك0.659
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية358.08
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.199
مصر للاسواق الحرة7.26
فرتيكا للصناعة و التجارة4.31
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.85
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.43
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.544
الدلتا للتأمين26.93
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.157
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.48
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.606
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.116
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.53
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية110.97
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل35
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية68.22
دلتا للطباعة والتغليف23.79
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.9
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أسهم البورصة المصرية الأعلى ارتفاعًا

وتصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى قائمة أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا فى البورصة اليوم، الإثنين، بزيادة 12.54%، ليصل إلى 0.646 جنيه للسهم، وتلاها سهم شركة اجواء للصناعات الغذائية – مصر ، بنمو 10.2%، ليصل إلى 5.6 جنيه.

وجاء سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا فى المركز الثالث فى قائمة أسعار الأسهم الأكثر نموًا فى البورصة المصرية، اليوم، بعد راتفع سعره 9.8%، ليصل إلى 97.3 جنيه، ورابعًا سهم العبور للاستثمار العقارى بنسبة 9.65%، ليصل إلى 50.7 جنيه، وخامسًا العالمية للاستثمار والتنمية، بنمو 8.6%، ليصل إلى مستوى 33.4 جنيه للسهم.

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وعلى الجانب الأخر، حصد سهم شركة اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية قائمة أسهم البورصة الأكثر تراجعًا بنسبة تصل إلى 8.2%، ليهبط إلى مستوى 20.1 جنيهًا للسهم، وتلاه سهم شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بتراجع 6.14%، ليسجل 7.5 حنيه.

وحل سهم شركة العربية لاستصلاح الاراضي في المركز الثالث فى قائمة شركات البورصة المصرية الأكثر انخفاضًا فى أسعار أسهمها فى ختام جلسة تعاملات اليوم، بتراجع 5.5%، لينزل إلى مستوى 17.89 جنيه للسهم الواحد.

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وحاء سهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات فى المركز الرابع بتراجع 5.15%، ليسجل 29.48 جنيهًا، وتلاه سهم عبر المحيطات للسياحه، والذى سجل فى نهاية تعاملات البورصة المصرية 0.06 جنيهًا للسهم، بتراجع 4.7%.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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