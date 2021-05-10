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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 10-5-2021

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا سعر 76 سهمًا حتى نهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين
مصطفى طلعت 4:36 م, الأثنين, 10 مايو 21 4:36 م, الأثنين, 10 مايو 21

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ارتفعت أسعار الأسهم اليوم الإثنين 10 مايو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل بالتزامن مع ارتفاع جميع مؤشرات البورصة المصرية، وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 819.1 جنيه تقريبًا، ورأس المال السوقي 665.8 مليار جنيه.

وذكر موقع البورصة المصرية الرسمى، أن ارتفاع مؤشرات سوق المال جاءت مدعومة بحركة الشراء التى تبناها المستثمرون المصريون والعرب، فيما فضل الأجانب البيع.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “Egx30” بنسبة 0.4% ليرتقع إلى مستوي 10686 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.29% إلى 2135 نقطة، وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% إلى 3059 نقطة.

شهدت البورصة ارتفاع سعر 76 سهمًا، فيما هبطت أسعار 75 سهًا، وثبت أسعار 38 سهمًا عند نفس مستويات أمس الإثنين.

الجدول التالي يشير إلى أسعار كل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الإثنين 10-5-2021:

إسم الورقة الماليةسعر الاغلاق بالجنيه المصرينسبة التغير%
بنك قطر الوطني الاهلي170.06
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية140.080.06
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو41.040.12
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.740.13
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.7090.14
الاسماعيلية مصر للدواجن5.560.18
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.550.18
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.540.29
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.360.3
حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية19.050.32
المصرية للاتصالات10.790.37
القاهرة للزيوت والصابون5.40.37
الشرقية - ايسترن كومباني12.040.42
إعمار مصر للتنمية2.290.44
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.570.46
البنك التجاري الدولي (مصر)60.180.47
المصرية للدواجن4.220.48
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.520.49
العبور للاستثمار العقارى42.730.54
السويدى اليكتريك8.470.59
المجموعه المصريه العقاريه28.370.6
جى بى اوتو3.270.62
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية30.67
اوراسكوم المالية القابضة0.2910.69
الاهلي للتنمية والاستثمار22.490.76
سبيد ميديكال2.460.82
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات31.180.87
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.7550.94
الدلتا للسكر8.150.99
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون10.210.99
اسيك للتعدين - اسكوم8.061
جنوب الوادى للاسمنت1.7121
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية8.071.13
اوراسكوم للتنمية مصر61.18
الاهرام للطباعة و التغليف16.481.23
الدولية للأسمدة والكيماويات3.691.37
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3681.38
بالم هيلز للتعمير1.6031.39
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.021.52
غاز مصر32.021.52
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.161.61
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8521.79
العربية للمحابس1.8951.94
العربية للاسمنت3.651.96
ابن سينا فارما4.052.02
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية20.892.05
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.442.13
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1892.16
المالية و الصناعية المصرية11.672.19
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.482.3
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.952.43
القاهرة للدواجن2.932.45
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.8322.46
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.42.51
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.42.56
الالومنيوم العربية27.72.59
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.9122.91
مصر للاسمنت - قنا9.522.92
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.462.98
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.863.02
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.523.28
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.3153.3
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6413.39
مصر لصناعة الكيماويات11.523.69
القاهرة للاسكان والتعمير23.943.91
القناة للتوكيلات الملاحية10.163.99
بى انفستمنتس القابضه13.994.01
المصرية للمنتجعات السياحية1.6094.35
النساجون الشرقيون للسجاد6.774.48
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.0184.84
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية8.794.89
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"17.695.8
مصر بنى سويف للاسمنت16.186.24
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.46.28
جلاكسو سميثكلاين28.956.39
مصر للالومنيوم14.96.58
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.967.03
اجواء للصناعات الغذائية - مصر4.747.48
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1168.41
الملتقي العربي للاستثمارات4.518.67
مطاحن ومخابز شمال القاهرة20.529.21
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)23.429.75
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية22.519.97
مطاحن مصر الوسطي29.13-6.75
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.99-4.78
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.4-4.04
ريكاب للاستثمارات المالية7.47-3.98
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.649-3.57
مستشفى النزهه الدولي10.8-3.49
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.952-3.45
دلتا للانشاء والتعمير15.73-3.26
شركة النصر للأعمال المدنية32.04-3.17
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.357-3.07
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.674-2.88
العبوات الطبية0.759-2.82
جهينة للصناعات الغذائية4.91-2.77
الشرقية الوطنية للامن الغذائي15.4-2.72
العربية للخزف - سيراميكا ريماس7.87-2.72
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.474-2.67
ايديتا للصناعات الغذائية7.1-2.2
العربية للصناعات الهندسية1.449-2.16
بنك الكويت الوطنى - مصر39.97-2.06
الشمس للاسكان والتعمير4.29-2.05
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة50.3-2.04
راية القابضة للأستثمارات المالية2.89-2.03
رواد السياحة - رواد12.23-2
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.152-1.94
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.562-1.92
دايس للملابس الجاهزة1.467-1.74
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.66-1.69
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.938-1.68
حديد عز10.62-1.67
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.189-1.65
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.29-1.6
التعمير والاستشارات الهندسية18.15-1.57
شركة مستشفي كليوباترا4.43-1.56
مجموعة طلعت مصطفى القابضة5.7-1.55
العامة لصناعة الورق - راكتا12.4-1.51
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.37-1.47
الحديد والصلب المصرية2.75-1.43
ليسيكو مصر4.13-1.43
اودن للاستثمارات المالية7.7-1.41
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية14.57-1.35
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي84.07-1.29
اميرالد للاستثمار العقاري4.64-1.28
المتحدة للاسكان والتعمير4.1-1.2
البنك المصري لتنمية الصادرات12.06-1.07
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.05-0.97
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.733-0.95
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.728-0.95
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي57.92-0.94
البويات والصناعات الكيماوية - باكين18.68-0.9
الكابلات الكهربائية المصرية0.438-0.9
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.16-0.85
سيدى كرير للبتروكيماويات10.55-0.75
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.72-0.64
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.1-0.64
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.264-0.63
العالمية للاستثمار والتنمية31.58-0.57
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.533-0.56
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.724-0.55
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.03-0.49
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.18-0.48
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.12-0.48
بلتون المالية القابضة2.24-0.44
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.59-0.43
القابضة المصرية الكويتية0.991-0.4
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي39.89-0.37
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.81-0.34
العربية لحليج الأقطان1.799-0.28
المنصورة للدواجن14.98-0.27
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.741-0.27
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.77-0.26
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.11-0.21
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو74.39-0.17
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.3-0.14
بنك كريدي اجريكول مصر23.23-0.09
بنك البركة مصر12.61-0.08
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية39.88-0.05
بنك التعمير والاسكان35
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية9.99
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير27.61
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.3
جينيال تورز2.22
مصر للفنادق14
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.15
عبر المحيطات للسياحه0.064
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية30.57
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
مطاحن وسط وغرب الدلتا88.64
مطاحن مصر العليا80.02
عبور لاند للصناعات الغذائية6.27
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.85
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية351.7
سماد مصر (ايجيفرت)9.55
مصر للاسواق الحرة7.26
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.85
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.5
الدلتا للتأمين26.93
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل86.25
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.157
النعيم القابضة للاستثمارات0.174
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.26
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.269
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.34
كونتكت المالية القابضة3.75
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.606
العربية لاستصلاح الاراضي17.53
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.185
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.53
اسمنت سيناء4.01
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية110.97
العربية للادوية والصناعات الكيماوية65.56
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل35
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37
دلتا للطباعة والتغليف23.79
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.9
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6
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أسهم البورصة المصرية الأكتر ارتفاعًا وانخفاضًا

وتصدر سهم شركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية قائمة أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا فى البورصة المصرية اليوم، الإثنين، بزيادة 9.97%، ليصل إلى 22.5 جنيه للسهم، وتلاه سهم شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، بنمو 9.75%، ليصل إلى 23.4 جنيه.

وجاء سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة فى المركز الثالث فى قائمة أسعار الأسهم الأكثر نموًا، اليوم، بعد ارتفاع سعره 9.21%، ليصل إلى 20.5 جنيه، ورابعًا الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 8.67%، ليصل إلى 4.5 جنيه، وخامسًا العرفة للاستثمارات والاستشارات، بنمو 8.41%، ليصل إلى مستوى 0.11 جنيه للسهم.

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وعلى الجانب الآخر، حصد سهم شركة مطاحن مصر الوسطي قائمة أسهم البورصة المصرية الأكثر تراجعًا بنسبة تصل إلى 6.7%، ليهبط إلى مستوى 29.13 جنيه للسهم، وتلاه سهم شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بتراجع 4.04%، ليسجل 1.4 حنيه.

البورصة المصرية

وحل سهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية في المركز الثالث فى قائمة شركات البورصة المصرية الأكثر انخفاضًا فى أسعار أسهمها فى ختام جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، بتراجع 3.98%، لينزل إلى مستوى 7.47 جنيه للسهم الواحد.

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وحاء سهم شركة أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الرابع بتراجع 3.57%، ليسجل 0.65 جنيه، وتلاه سهم مستشفى النزهة الدولي، والذى سجل فى نهاية تعاملات البورصة 10.8 جنيه للسهم، بتراجع 3.49%.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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