أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 10-5-2021

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا سعر 76 سهمًا حتى نهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الأسهم اليوم الإثنين 10 مايو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل بالتزامن مع ارتفاع جميع مؤشرات البورصة المصرية، وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 819.1 جنيه تقريبًا، ورأس المال السوقي 665.8 مليار جنيه.

وذكر موقع البورصة المصرية الرسمى، أن ارتفاع مؤشرات سوق المال جاءت مدعومة بحركة الشراء التى تبناها المستثمرون المصريون والعرب، فيما فضل الأجانب البيع.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “Egx30” بنسبة 0.4% ليرتقع إلى مستوي 10686 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.29% إلى 2135 نقطة، وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% إلى 3059 نقطة.

شهدت البورصة ارتفاع سعر 76 سهمًا، فيما هبطت أسعار 75 سهًا، وثبت أسعار 38 سهمًا عند نفس مستويات أمس الإثنين.

الجدول التالي يشير إلى أسعار كل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الإثنين 10-5-2021:

إسم الورقة المالية سعر الاغلاق بالجنيه المصري نسبة التغير% بنك قطر الوطني الاهلي 17 0.06 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 140.08 0.06 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 41.04 0.12 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.74 0.13 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.709 0.14 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.56 0.18 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.55 0.18 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.54 0.29 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.36 0.3 حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 19.05 0.32 المصرية للاتصالات 10.79 0.37 القاهرة للزيوت والصابون 5.4 0.37 الشرقية - ايسترن كومباني 12.04 0.42 إعمار مصر للتنمية 2.29 0.44 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.57 0.46 البنك التجاري الدولي (مصر) 60.18 0.47 المصرية للدواجن 4.22 0.48 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.52 0.49 العبور للاستثمار العقارى 42.73 0.54 السويدى اليكتريك 8.47 0.59 المجموعه المصريه العقاريه 28.37 0.6 جى بى اوتو 3.27 0.62 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3 0.67 اوراسكوم المالية القابضة 0.291 0.69 الاهلي للتنمية والاستثمار 22.49 0.76 سبيد ميديكال 2.46 0.82 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 31.18 0.87 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.755 0.94 الدلتا للسكر 8.15 0.99 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 10.21 0.99 اسيك للتعدين - اسكوم 8.06 1 جنوب الوادى للاسمنت 1.712 1 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 8.07 1.13 اوراسكوم للتنمية مصر 6 1.18 الاهرام للطباعة و التغليف 16.48 1.23 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.69 1.37 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.368 1.38 بالم هيلز للتعمير 1.603 1.39 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.02 1.52 غاز مصر 32.02 1.52 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.16 1.61 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.852 1.79 العربية للمحابس 1.895 1.94 العربية للاسمنت 3.65 1.96 ابن سينا فارما 4.05 2.02 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 20.89 2.05 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.44 2.13 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.189 2.16 المالية و الصناعية المصرية 11.67 2.19 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.48 2.3 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.95 2.43 القاهرة للدواجن 2.93 2.45 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.832 2.46 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.4 2.51 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.4 2.56 الالومنيوم العربية 27.7 2.59 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.912 2.91 مصر للاسمنت - قنا 9.52 2.92 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.46 2.98 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.86 3.02 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.52 3.28 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.315 3.3 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.641 3.39 مصر لصناعة الكيماويات 11.52 3.69 القاهرة للاسكان والتعمير 23.94 3.91 القناة للتوكيلات الملاحية 10.16 3.99 بى انفستمنتس القابضه 13.99 4.01 المصرية للمنتجعات السياحية 1.609 4.35 النساجون الشرقيون للسجاد 6.77 4.48 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.018 4.84 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8.79 4.89 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 17.69 5.8 مصر بنى سويف للاسمنت 16.18 6.24 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.4 6.28 جلاكسو سميثكلاين 28.95 6.39 مصر للالومنيوم 14.9 6.58 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.96 7.03 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 4.74 7.48 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.116 8.41 الملتقي العربي للاستثمارات 4.51 8.67 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 20.52 9.21 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 23.42 9.75 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 22.51 9.97 مطاحن مصر الوسطي 29.13 -6.75 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.99 -4.78 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.4 -4.04 ريكاب للاستثمارات المالية 7.47 -3.98 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.649 -3.57 مستشفى النزهه الدولي 10.8 -3.49 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.952 -3.45 دلتا للانشاء والتعمير 15.73 -3.26 شركة النصر للأعمال المدنية 32.04 -3.17 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.357 -3.07 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.674 -2.88 العبوات الطبية 0.759 -2.82 جهينة للصناعات الغذائية 4.91 -2.77 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 15.4 -2.72 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 7.87 -2.72 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.474 -2.67 ايديتا للصناعات الغذائية 7.1 -2.2 العربية للصناعات الهندسية 1.449 -2.16 بنك الكويت الوطنى - مصر 39.97 -2.06 الشمس للاسكان والتعمير 4.29 -2.05 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 50.3 -2.04 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.89 -2.03 رواد السياحة - رواد 12.23 -2 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.152 -1.94 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.562 -1.92 دايس للملابس الجاهزة 1.467 -1.74 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.66 -1.69 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.938 -1.68 حديد عز 10.62 -1.67 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.189 -1.65 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.29 -1.6 التعمير والاستشارات الهندسية 18.15 -1.57 شركة مستشفي كليوباترا 4.43 -1.56 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.7 -1.55 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.4 -1.51 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.37 -1.47 الحديد والصلب المصرية 2.75 -1.43 ليسيكو مصر 4.13 -1.43 اودن للاستثمارات المالية 7.7 -1.41 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 14.57 -1.35 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 84.07 -1.29 اميرالد للاستثمار العقاري 4.64 -1.28 المتحدة للاسكان والتعمير 4.1 -1.2 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.06 -1.07 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.05 -0.97 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.733 -0.95 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.728 -0.95 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 57.92 -0.94 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 18.68 -0.9 الكابلات الكهربائية المصرية 0.438 -0.9 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.16 -0.85 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.55 -0.75 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.72 -0.64 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.1 -0.64 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.264 -0.63 العالمية للاستثمار والتنمية 31.58 -0.57 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.533 -0.56 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.724 -0.55 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.03 -0.49 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.18 -0.48 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.12 -0.48 بلتون المالية القابضة 2.24 -0.44 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.59 -0.43 القابضة المصرية الكويتية 0.991 -0.4 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 39.89 -0.37 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.81 -0.34 العربية لحليج الأقطان 1.799 -0.28 المنصورة للدواجن 14.98 -0.27 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.741 -0.27 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.77 -0.26 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.11 -0.21 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 74.39 -0.17 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.3 -0.14 بنك كريدي اجريكول مصر 23.23 -0.09 بنك البركة مصر 12.61 -0.08 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 39.88 -0.05 بنك التعمير والاسكان 35 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 9.99 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 27.61 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.3 جينيال تورز 2.22 مصر للفنادق 14 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.15 عبر المحيطات للسياحه 0.064 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 30.57 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 مطاحن وسط وغرب الدلتا 88.64 مطاحن مصر العليا 80.02 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.27 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.85 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 351.7 سماد مصر (ايجيفرت) 9.55 مصر للاسواق الحرة 7.26 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.85 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.5 الدلتا للتأمين 26.93 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 86.25 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.157 النعيم القابضة للاستثمارات 0.174 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.26 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.269 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.34 كونتكت المالية القابضة 3.75 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.606 العربية لاستصلاح الاراضي 17.53 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.185 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.53 اسمنت سيناء 4.01 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 110.97 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 65.56 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 35 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37 دلتا للطباعة والتغليف 23.79 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.9 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6

أسهم البورصة المصرية الأكتر ارتفاعًا وانخفاضًا

وتصدر سهم شركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية قائمة أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا فى البورصة المصرية اليوم، الإثنين، بزيادة 9.97%، ليصل إلى 22.5 جنيه للسهم، وتلاه سهم شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، بنمو 9.75%، ليصل إلى 23.4 جنيه.

وجاء سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة فى المركز الثالث فى قائمة أسعار الأسهم الأكثر نموًا ، اليوم، بعد ارتفاع سعره 9.21%، ليصل إلى 20.5 جنيه، ورابعًا الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 8.67%، ليصل إلى 4.5 جنيه، وخامسًا العرفة للاستثمارات والاستشارات، بنمو 8.41%، ليصل إلى مستوى 0.11 جنيه للسهم.

وعلى الجانب الآخر، حصد سهم شركة مطاحن مصر الوسطي قائمة أسهم البورصة المصرية الأكثر تراجعًا بنسبة تصل إلى 6.7%، ليهبط إلى مستوى 29.13 جنيه للسهم، وتلاه سهم شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بتراجع 4.04%، ليسجل 1.4 حنيه.

وحل سهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية في المركز الثالث فى قائمة شركات البورصة المصرية الأكثر انخفاضًا فى أسعار أسهمها فى ختام جلسة تعاملات اليوم، الثلاثاء، بتراجع 3.98%، لينزل إلى مستوى 7.47 جنيه للسهم الواحد.

وحاء سهم شركة أصول E.S.B. للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الرابع بتراجع 3.57%، ليسجل 0.65 جنيه، وتلاه سهم مستشفى النزهة الدولي، والذى سجل فى نهاية تعاملات البورصة 10.8 جنيه للسهم، بتراجع 3.49%.