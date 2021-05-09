أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 9-5-2021

تنوعت الأعلى صعودًا بين المطاحن والعقارات والأدوية

تنوعت قائمة أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعًا بجلسة البورصة المصرية اليوم الأحد، بين قطاعات المطاحن، والعقارات، والأدوية، والصناعية، وفي المقابل تضمنت قائمة الأسهم الأعلى هبوطًا قطاعات التشييد والبناء، والصناعات الهندسية، واستصلاح الأراضي.

وشهدت البورصة المصرية تراجع أسعار الأسهم نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 9 مايو 2021.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 77 سهمًا من إجمالى 190 متداولًا، بينما هبط 81 وبقى 32 دون تغير.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعًا أكرو مصر للشدات، والسقالات المعدنية بنحو 10%، إلى مستوى 20.5 جنيه، وارتفع أيضًا سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 9.95%، إلى مستوى 18.79 جنيه.

وجاء ثالثًا في الارتفاعات سهم العبور للاستثمار العقاري صاعدًا 9.90%، إلى مستوى 42.5 جنيه، ورابعًا جاء سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.32%، عند مستوى 7.98 جنيه، وخامسا جاء سهم الألومونيوم العربية بنسبة 9.09%، إلى مستوى 27 جنيه.

وفي المقابل بقائمة الأسهم الأعلى هبوطا جاءت أسهم الملتقى العربي للاستثمارات في مقدمة الخاسرين بنسبة 9.10%، عند مستوى 41.46 جنيه، وثانيًا العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 5.93%، بقيمة 8.090 جنيه. البورصة المصرية

وثالثا في الأسهم الخاسرة جاءت العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 5.65%، عند مستوى 17.5 جنيه، ورابعا سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بـ 5.30%، إلى مستوى 4.29 جنيه، وخامسا جاء العربية للصناعات الهندسية بـ 5.12% إلى مستوى 1.48 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي ظلت على ثبات بجلسة اليوم جاء سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 37 جنيه، وسهم بنك قناة السويس عند 9.87 جنيه، وسهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 110.97 جنيه، وسهم الإسكندرية للزيوت المهدنية “أموك” عند 3.120 جنيه.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينا بنهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.52%، إلى مستوى 10643 نقطة، وأيضًا «المئوي» الأوسع نطاقا بنسبة 0.0%، إلى 3050 نقطة، بينما تراجع «الأفراد السبعيني» بواقع 0.08% إلى 2129 نقطة.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر الاغلاق بالجنيه المصري نسبة التغير% المصرية للمنتجعات السياحية 1.542 0.06 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 74.52 0.08 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 40.04 0.13 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 351.7 0.14 حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 18.99 0.16 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.185 0.17 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.51 0.19 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.15 0.19 القاهرة للزيوت والصابون 5.38 0.19 المتحدة للاسكان والتعمير 4.15 0.24 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 15.83 0.25 دايس للملابس الجاهزة 1.493 0.27 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.26 0.31 رواد السياحة - رواد 12.48 0.32 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.14 0.35 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.54 0.36 جهينة للصناعات الغذائية 5.05 0.4 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 14.77 0.41 إعمار مصر للتنمية 2.28 0.44 اميرالد للاستثمار العقاري 4.7 0.64 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 20.47 0.64 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.155 0.65 مصر للاسمنت - قنا 9.25 0.65 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.14 0.73 البنك التجاري الدولي (مصر) 59.9 0.81 جنوب الوادى للاسمنت 1.695 0.83 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.35 0.9 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.85 0.92 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 140 1.13 بنك كريدي اجريكول مصر 23.25 1.22 سماد مصر (ايجيفرت) 9.55 1.38 بى انفستمنتس القابضه 13.45 1.43 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.14 1.47 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.185 1.65 مصر بنى سويف للاسمنت 15.23 1.67 العربية للاسمنت 3.58 1.7 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 86.25 1.84 حديد عز 10.8 1.89 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.79 1.94 المالية و الصناعية المصرية 11.42 1.96 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.31 2.09 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.59 2.11 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.731 2.12 دلتا للانشاء والتعمير 16.26 2.14 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.78 2.16 ايديتا للصناعات الغذائية 7.26 2.25 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.54 2.35 اودن للاستثمارات المالية 7.81 2.36 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.88 2.49 السويدى اليكتريك 8.42 2.56 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.858 2.65 ابن سينا فارما 3.97 2.85 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.2 2.87 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.986 3.03 مصر لصناعة الكيماويات 11.11 3.16 ريكاب للاستثمارات المالية 7.78 3.46 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.812 3.97 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.85 4.04 الشمس للاسكان والتعمير 4.38 4.29 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.363 4.31 النساجون الشرقيون للسجاد 6.48 4.35 البنك المصري الخليجي 0.417 4.51 مصر للالومنيوم 13.98 4.95 مصر للفنادق 14 5.03 مطاحن مصر الوسطي 31.24 5.11 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.17 5.16 المجموعه المصريه العقاريه 28.2 5.22 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 21.34 5.33 مستشفى النزهه الدولي 11.19 5.57 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.19 5.72 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 4.41 5.76 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 30.91 6.55 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 10.34 6.82 بنك الكويت الوطنى - مصر 40.81 8.13 جلاكسو سميثكلاين 27.21 8.75 الالومنيوم العربية 27 9.09 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.98 9.32 العبور للاستثمار العقارى 42.5 9.9 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 18.79 9.95 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.47 9.99 الملتقي العربي للاستثمارات 41.46 -9.1 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 8.09 -5.93 العربية لاستصلاح الاراضي 17.53 -5.65 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.29 -5.3 العربية للصناعات الهندسية 1.481 -5.12 الاهرام للطباعة و التغليف 16.28 -4.96 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.273 -4.86 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.44 -4.69 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 58.47 -4.59 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.62 -4.32 الحديد والصلب المصرية 2.79 -3.79 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.971 -3.77 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 51.35 -3.6 اسمنت سيناء 4.01 -3.37 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.4 -2.98 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.536 -2.9 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.64 -2.67 العربية للمحابس 1.859 -2.62 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.573 -2.39 العبوات الطبية 0.781 -2.25 التعمير والاستشارات الهندسية 18.44 -2.23 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 27.61 -2.13 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.45 -1.98 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.743 -1.98 شركة مستشفي كليوباترا 4.5 -1.96 الدلتا للسكر 8.07 -1.94 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 14.11 -1.88 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.269 -1.82 جى بى اوتو 3.25 -1.81 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.36 -1.75 بلتون المالية القابضة 2.25 -1.75 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 65.56 -1.75 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.694 -1.7 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 30.57 -1.7 المصرية للدواجن 4.2 -1.64 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.728 -1.62 الكابلات الكهربائية المصرية 0.442 -1.56 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8.38 -1.53 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.74 -1.46 غاز مصر 31.54 -1.44 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.55 -1.42 اوراسكوم المالية القابضة 0.289 -1.37 اسيك للتعدين - اسكوم 7.98 -1.36 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.85 -1.36 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.74 -1.33 العربية لحليج الأقطان 1.804 -1.31 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.19 -1.22 ليسيكو مصر 4.19 -1.18 اوراسكوم للتنمية مصر 5.93 -1.17 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.673 -1.17 الاهلي للتنمية والاستثمار 22.32 -1.11 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.487 -1.02 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.95 -1.01 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 16.72 -0.95 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.748 -0.93 الشرقية - ايسترن كومباني 11.99 -0.83 سبيد ميديكال 2.44 -0.81 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.7 -0.8 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.05 -0.74 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.954 -0.73 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.17 -0.68 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.98 -0.67 القاهرة للاسكان والتعمير 23.04 -0.65 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.11 -0.64 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.3 -0.6 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 18.85 -0.58 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.708 -0.56 القابضة المصرية الكويتية 0.995 -0.5 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.07 -0.48 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.837 -0.48 بنك البركة مصر 12.62 -0.47 المصرية للاتصالات 10.75 -0.46 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 39.9 -0.45 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.735 -0.41 القناة للتوكيلات الملاحية 9.77 -0.41 المنصورة للدواجن 15.02 -0.4 القاهرة للدواجن 2.86 -0.35 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.27 -0.32 العالمية للاستثمار والتنمية 31.76 -0.25 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.209 -0.25 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.272 -0.24 بالم هيلز للتعمير 1.581 -0.13 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.63 -0.09 شركة النصر للأعمال المدنية 33.09 -0.09 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 40.99 -0.02 بنك قطر الوطني الاهلي 16.99 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 9.87 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 9.99 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.61 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.44 جينيال تورز 2.22 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 عبر المحيطات للسياحه 0.064 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.2 مطاحن شرق الدلتا 88 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 مطاحن وسط وغرب الدلتا 88.64 مطاحن مصر العليا 80.02 البدر للبلاستيك 0.659 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.12 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.73 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.49 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 الدلتا للتأمين 26.93 المهندس للتأمين 15.65 الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) 36.98 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.157 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.459 النعيم القابضة للاستثمارات 0.174 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.606 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 85.17 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.107 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.53 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 110.97 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 35 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.09 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 68.22 دلتا للطباعة والتغليف 23.79 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.9

بيانات البورصة المصرية اليوم الأحد 9-5-2021

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأحد (بداية الأسبوع)، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وشرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.52 % عند 10643 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.08 % إلى 2129 نقطة، فى حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% إلى 3050 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 775 مليون جنيه قريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.