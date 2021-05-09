بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 9-5-2021

تنوعت الأعلى صعودًا بين المطاحن والعقارات والأدوية
منى عبدالباري 5:01 م, الأحد, 9 مايو 21 5:01 م, الأحد, 9 مايو 21

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تنوعت قائمة أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعًا بجلسة البورصة المصرية اليوم الأحد، بين قطاعات المطاحن، والعقارات، والأدوية، والصناعية، وفي المقابل تضمنت قائمة الأسهم الأعلى هبوطًا قطاعات التشييد والبناء، والصناعات الهندسية، واستصلاح الأراضي.

وشهدت البورصة المصرية تراجع أسعار الأسهم نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 9 مايو 2021.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 77 سهمًا من إجمالى 190 متداولًا، بينما هبط 81 وبقى 32 دون تغير.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعًا أكرو مصر للشدات، والسقالات المعدنية بنحو 10%، إلى مستوى 20.5 جنيه، وارتفع أيضًا سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 9.95%، إلى مستوى 18.79 جنيه.

وجاء ثالثًا في الارتفاعات سهم العبور للاستثمار العقاري صاعدًا 9.90%، إلى مستوى 42.5 جنيه، ورابعًا جاء سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.32%، عند مستوى 7.98 جنيه، وخامسا جاء سهم الألومونيوم العربية بنسبة 9.09%، إلى مستوى 27 جنيه.

وفي المقابل بقائمة الأسهم الأعلى هبوطا جاءت أسهم الملتقى العربي للاستثمارات في مقدمة الخاسرين بنسبة 9.10%، عند مستوى 41.46 جنيه، وثانيًا العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 5.93%، بقيمة 8.090 جنيه.

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وثالثا في الأسهم الخاسرة جاءت العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 5.65%، عند مستوى 17.5 جنيه، ورابعا سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بـ 5.30%، إلى مستوى 4.29 جنيه، وخامسا جاء العربية للصناعات الهندسية بـ 5.12% إلى مستوى 1.48 جنيه.

وعلى صعيد الأسهم التي ظلت على ثبات بجلسة اليوم جاء سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 37 جنيه، وسهم بنك قناة السويس عند 9.87 جنيه، وسهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 110.97 جنيه، وسهم الإسكندرية للزيوت المهدنية “أموك” عند 3.120 جنيه.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينا بنهاية تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.52%، إلى مستوى 10643 نقطة، وأيضًا «المئوي» الأوسع نطاقا بنسبة 0.0%، إلى 3050 نقطة، بينما تراجع «الأفراد السبعيني» بواقع 0.08% إلى 2129 نقطة.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الاغلاق بالجنيه المصرينسبة التغير%
المصرية للمنتجعات السياحية1.5420.06
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو74.520.08
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي40.040.13
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية351.70.14
حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية18.990.16
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.1850.17
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.510.19
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.150.19
القاهرة للزيوت والصابون5.380.19
المتحدة للاسكان والتعمير4.150.24
الشرقية الوطنية للامن الغذائي15.830.25
دايس للملابس الجاهزة1.4930.27
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.260.31
رواد السياحة - رواد12.480.32
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.140.35
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.540.36
جهينة للصناعات الغذائية5.050.4
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية14.770.41
إعمار مصر للتنمية2.280.44
اميرالد للاستثمار العقاري4.70.64
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية20.470.64
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1550.65
مصر للاسمنت - قنا9.250.65
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.140.73
البنك التجاري الدولي (مصر)59.90.81
جنوب الوادى للاسمنت1.6950.83
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.350.9
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.850.92
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية1401.13
بنك كريدي اجريكول مصر23.251.22
سماد مصر (ايجيفرت)9.551.38
بى انفستمنتس القابضه13.451.43
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.141.47
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1851.65
مصر بنى سويف للاسمنت15.231.67
العربية للاسمنت3.581.7
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل86.251.84
حديد عز10.81.89
مجموعة طلعت مصطفى القابضة5.791.94
المالية و الصناعية المصرية11.421.96
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.312.09
العامة لصناعة الورق - راكتا12.592.11
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.7312.12
دلتا للانشاء والتعمير16.262.14
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.782.16
ايديتا للصناعات الغذائية7.262.25
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.542.35
اودن للاستثمارات المالية7.812.36
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.882.49
السويدى اليكتريك8.422.56
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.8582.65
ابن سينا فارما3.972.85
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.22.87
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.9863.03
مصر لصناعة الكيماويات11.113.16
ريكاب للاستثمارات المالية7.783.46
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.8123.97
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.854.04
الشمس للاسكان والتعمير4.384.29
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3634.31
النساجون الشرقيون للسجاد6.484.35
البنك المصري الخليجي0.4174.51
مصر للالومنيوم13.984.95
مصر للفنادق145.03
مطاحن مصر الوسطي31.245.11
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.175.16
المجموعه المصريه العقاريه28.25.22
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)21.345.33
مستشفى النزهه الدولي11.195.57
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.195.72
اجواء للصناعات الغذائية - مصر4.415.76
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات30.916.55
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون10.346.82
بنك الكويت الوطنى - مصر40.818.13
جلاكسو سميثكلاين27.218.75
الالومنيوم العربية279.09
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.989.32
العبور للاستثمار العقارى42.59.9
مطاحن ومخابز شمال القاهرة18.799.95
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.479.99
الملتقي العربي للاستثمارات41.46-9.1
العربية للخزف - سيراميكا ريماس8.09-5.93
العربية لاستصلاح الاراضي17.53-5.65
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.29-5.3
العربية للصناعات الهندسية1.481-5.12
الاهرام للطباعة و التغليف16.28-4.96
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.273-4.86
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.44-4.69
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي58.47-4.59
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.62-4.32
الحديد والصلب المصرية2.79-3.79
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.971-3.77
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة51.35-3.6
اسمنت سيناء4.01-3.37
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.4-2.98
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.536-2.9
الدولية للأسمدة والكيماويات3.64-2.67
العربية للمحابس1.859-2.62
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.573-2.39
العبوات الطبية0.781-2.25
التعمير والاستشارات الهندسية18.44-2.23
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير27.61-2.13
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.45-1.98
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.743-1.98
شركة مستشفي كليوباترا4.5-1.96
الدلتا للسكر8.07-1.94
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك14.11-1.88
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.269-1.82
جى بى اوتو3.25-1.81
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.36-1.75
بلتون المالية القابضة2.25-1.75
العربية للادوية والصناعات الكيماوية65.56-1.75
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.694-1.7
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية30.57-1.7
المصرية للدواجن4.2-1.64
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.728-1.62
الكابلات الكهربائية المصرية0.442-1.56
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية8.38-1.53
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.74-1.46
غاز مصر31.54-1.44
الاسماعيلية مصر للدواجن5.55-1.42
اوراسكوم المالية القابضة0.289-1.37
اسيك للتعدين - اسكوم7.98-1.36
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.85-1.36
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.74-1.33
العربية لحليج الأقطان1.804-1.31
البنك المصري لتنمية الصادرات12.19-1.22
ليسيكو مصر4.19-1.18
اوراسكوم للتنمية مصر5.93-1.17
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.673-1.17
الاهلي للتنمية والاستثمار22.32-1.11
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.487-1.02
راية القابضة للأستثمارات المالية2.95-1.01
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"16.72-0.95
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.748-0.93
الشرقية - ايسترن كومباني11.99-0.83
سبيد ميديكال2.44-0.81
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.7-0.8
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.05-0.74
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.954-0.73
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.17-0.68
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.98-0.67
القاهرة للاسكان والتعمير23.04-0.65
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.11-0.64
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.3-0.6
البويات والصناعات الكيماوية - باكين18.85-0.58
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.708-0.56
القابضة المصرية الكويتية0.995-0.5
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.07-0.48
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.837-0.48
بنك البركة مصر12.62-0.47
المصرية للاتصالات10.75-0.46
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية39.9-0.45
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.735-0.41
القناة للتوكيلات الملاحية9.77-0.41
المنصورة للدواجن15.02-0.4
القاهرة للدواجن2.86-0.35
عبور لاند للصناعات الغذائية6.27-0.32
العالمية للاستثمار والتنمية31.76-0.25
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.209-0.25
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.272-0.24
بالم هيلز للتعمير1.581-0.13
سيدى كرير للبتروكيماويات10.63-0.09
شركة النصر للأعمال المدنية33.09-0.09
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو40.99-0.02
بنك قطر الوطني الاهلي16.99
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية9.87
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية9.99
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.61
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.44
جينيال تورز2.22
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
عبر المحيطات للسياحه0.064
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.2
مطاحن شرق الدلتا88
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
مطاحن وسط وغرب الدلتا88.64
مطاحن مصر العليا80.02
البدر للبلاستيك0.659
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.12
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.73
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.49
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
الدلتا للتأمين26.93
المهندس للتأمين15.65
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)36.98
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.157
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.459
النعيم القابضة للاستثمارات0.174
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.606
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي85.17
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.107
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.53
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية110.97
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل35
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.09
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية68.22
دلتا للطباعة والتغليف23.79
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.9
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بيانات البورصة المصرية اليوم الأحد 9-5-2021

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأحد (بداية الأسبوع)، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وشرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.52 % عند 10643 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.08 % إلى 2129 نقطة، فى حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% إلى 3050 نقطة.

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وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 775 مليون جنيه قريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

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بقلم منى عبدالباري

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