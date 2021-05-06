أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 6-5-2021

بلغت قيم التداول على الأسهم حوالى مليار جنيه تقريبًا

صعدت أسعار الأسهم اليوم الخميس 6 مايو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل بالتزامن مع ارتفاع كافة مؤشرات البورصة المصرية فى ختام جلسة نهاية الأسبوع.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.72 % عند 10588 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.34 % إلى 2130 نقطة.

وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% إلى 3050 نقطة.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 84 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 70 سهًا، واستقرت أسعار 33 سهمًا عند نفس مستويات أمس الأربعاء.

الجدول التالي يوضح أسعار كل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء 5-5-2021:

إسم الورقة المالية سعر الإغلاق بالجنيه المصري نسبة التغير% مطاحن مصر العليا 80.02 0.01 غاز مصر 32 0.03 بالم هيلز للتعمير 1.583 0.13 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.49 0.24 ريكاب للاستثمارات المالية 7.52 0.27 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 138.44 0.29 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.275 0.31 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3 0.33 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 39.99 0.33 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 14.38 0.35 القاهرة للاسكان والتعمير 23.19 0.39 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 40.08 0.43 القابضة المصرية الكويتية 1 0.6 بى انفستمنتس القابضه 13.26 0.61 السويدى اليكتريك 8.21 0.61 اسيك للتعدين - اسكوم 8.09 0.62 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.781 0.64 المصرية للاتصالات 10.8 0.65 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.154 0.65 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.61 0.66 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 74.46 0.66 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.9 0.68 البنك التجاري الدولي (مصر) 59.42 0.73 بنك كريدي اجريكول مصر 22.97 0.88 شركة مستشفي كليوباترا 4.59 0.88 المالية و الصناعية المصرية 11.2 0.99 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.08 0.99 ايديتا للصناعات الغذائية 7.1 1 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.26 1.05 العربية لحليج الأقطان 1.828 1.05 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 61.28 1.24 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.39 1.24 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.39 1.27 التعمير والاستشارات الهندسية 18.86 1.29 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.338 1.29 إعمار مصر للتنمية 2.27 1.34 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 35 1.42 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.29 1.45 القناة للتوكيلات الملاحية 9.81 1.45 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.49 1.55 الشرقية - ايسترن كومباني 12.09 1.6 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 20.34 1.65 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.56 1.65 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8.51 1.79 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.81 1.8 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.74 1.86 الالومنيوم العربية 24.75 1.89 مستشفى النزهه الدولي 10.6 1.92 سماد مصر (ايجيفرت) 9.42 2.06 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.32 2.15 دلتا للانشاء والتعمير 15.92 2.18 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.73 2.25 حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 18.96 2.32 النساجون الشرقيون للسجاد 6.21 2.48 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.7 2.49 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 15.79 2.6 الدلتا للسكر 8.23 2.75 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 9.68 2.76 العربية للصناعات الهندسية 1.561 2.76 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.183 2.78 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.64 3.2 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.957 3.35 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.3 3.4 حديد عز 10.6 3.41 مصر لصناعة الكيماويات 10.77 3.46 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.12 3.65 اسمنت سيناء 4.15 3.75 الحديد والصلب المصرية 2.9 3.94 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.212 3.95 اميرالد للاستثمار العقاري 4.67 4.01 العربية للاسمنت 3.52 4.14 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 4.17 4.25 العالمية للاستثمار والتنمية 31.84 4.29 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.079 4.68 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.681 5.09 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.16 5.14 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.443 5.95 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 53.27 6.63 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 29.01 7.17 مطاحن ومخابز الاسكندرية 11.86 7.43 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 84.69 7.52 بنك الكويت الوطنى - مصر 37.74 7.58 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 18.61 7.95 العبور للاستثمار العقارى 38.67 8.26 المجموعه المصريه العقاريه 26.8 8.77 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.09 9.13 مطاحن مصر الوسطي 29.72 9.26 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.459 9.29 الاهرام للطباعة و التغليف 17.13 -9.22 الملتقي العربي للاستثمارات 45.61 -6.04 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 31.1 -5.81 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.009 -4.72 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.348 -4.66 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.09 -4.57 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 28.21 -4.08 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.648 -4 مصر للفنادق 13.33 -3.75 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 16.88 -3.6 رواد السياحة - رواد 12.44 -3.42 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.56 -3.4 المتحدة للاسكان والتعمير 4.14 -3.04 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.14 -3.02 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 110.97 -2.8 اوراسكوم للتنمية مصر 6 -2.76 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.961 -2.73 شركة النصر للأعمال المدنية 33.12 -2.67 الشمس للاسكان والتعمير 4.2 -2.55 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.08 -2.39 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.738 -2.38 جلاكسو سميثكلاين 25.02 -2.38 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.73 -2.36 اوراسكوم المالية القابضة 0.293 -2.33 ليسيكو مصر 4.24 -2.3 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.755 -2.08 الاهلي للتنمية والاستثمار 22.57 -2.04 دايس للملابس الجاهزة 1.489 -1.97 العبوات الطبية 0.799 -1.96 جهينة للصناعات الغذائية 5.03 -1.95 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.841 -1.87 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.758 -1.81 مصر للاسمنت - قنا 9.19 -1.61 سبيد ميديكال 2.46 -1.6 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.695 -1.4 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.587 -1.34 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.74 -1.32 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.98 -1.32 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 9.87 -1.2 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.74 -1.2 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 18.96 -1.2 بنك التعمير والاسكان 35 -1.19 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.67 -1.16 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.712 -1.11 القاهرة للزيوت والصابون 5.37 -1.1 الكابلات الكهربائية المصرية 0.449 -1.1 جنوب الوادى للاسمنت 1.681 -1.06 العربية للمحابس 1.909 -1.04 مصر للالومنيوم 13.32 -0.97 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.44 -0.96 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 8.6 -0.92 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.552 -0.9 بلتون المالية القابضة 2.29 -0.87 المصرية للمنتجعات السياحية 1.541 -0.84 اودن للاستثمارات المالية 7.63 -0.78 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.274 -0.72 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.706 -0.7 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.53 -0.66 بنك البركة مصر 12.68 -0.63 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.13 -0.63 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.32 -0.6 المنصورة للدواجن 15.08 -0.53 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.11 -0.48 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.33 -0.48 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 66.73 -0.46 القاهرة للدواجن 2.87 -0.35 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.09 -0.35 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.42 -0.29 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.75 -0.27 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.178 -0.25 المصرية للدواجن 4.27 -0.23 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 9.99 -0.2 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.492 -0.2 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.68 -0.18 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 14.71 -0.14 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.34 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 جينيال تورز 2.22 عبر المحيطات للسياحه 0.064 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.2 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.63 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 2.83 مطاحن شرق الدلتا 88 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 مطاحن وسط وغرب الدلتا 88.64 العامة للصوامع والتخزين 47.94 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.81 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 351.21 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.182 فرتيكا للصناعة و التجارة 4.31 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.52 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 الدلتا للتأمين 26.93 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.157 النعيم القابضة للاستثمارات 0.174 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.25 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 8.72 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.2 كونتكت المالية القابضة 3.75 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.606 العربية لاستصلاح الاراضي 18.58 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 85.17 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.53 مصر بنى سويف للاسمنت 14.98 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 41 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 20.99 ابن سينا فارما 3.86 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 68.22 دلتا للطباعة والتغليف 23.79 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 49.65 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6 جى بى اوتو 3.31

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها صعودا وهبوطا، وسط اتجاه بيعي للمصريين وشرائي للعرب والأجانب.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب وبيعي للمصريين والعرب.

وستأنفت سوق المال تداولاتها الثلاثاء الماضى بعد أن أغلقت عملياتها منذ الخميس إلى الإثنين الماضي بالتزامن مع أعياد تحرير سيناء، بينما كانت أجازة الأحد بمناسبة عيد القيامة المجيد، أما الاثنين فأجازة عيد شم النسيم.

توقعات أداء البورصة المصرية خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان

وتوقّع محللون فنيون أن تستكمل البورصة المصرية عمليات تجميع قصيرة الأجل للأسهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، وذلك ترقبًا لحركة تصحيح صاعدة بعد إجازة عيد الفطر. سوق المال المصري

ورجّحوا استمرار التحركات العرضية للسوق، خلال الجلسات الثلاث من الأسبوع الحالي، مع تفوق محتمل فى قطاعات العقارات والتشييد ومواد البناء؛ بدعم إعادة تراخيص البناء بضوابط جديدة.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تحركات السوق لا تزال تحكمها ظروف «كورونا»، ومن ثم رأى أن سوق المال لن تقدم جديدًا، بخلاف التجميع الحالى والتحركات العرضية حتى نهاية شهر رمضان.

وأوضح أن الضوابط الجديدة لإعادة البناء من المرجح أن تكون محرِّكة لأداء شركات العقارات في البورصة المصرية بعد توقفها لفترة طويلة.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، قبل أيام، بدء تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة فى 27 مركزًا ومدينة بالمحافظات، اعتبارًا من 1 مايو الحالي، بعد توقف أعمال التراخيص منذ شهور طويلة.

وذكر عبد القادر أن حركة التجميع الحالية للأسهم ووصولها لأسعار مُغرية، من المرجح أن تستفيد منها السوق خلال شهر يونيو المقبل مع الانتهاء من حل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وتوقّع تحركات إيجابية لأسهم قطاع البنوك، خلال الفترة المقبلة؛ بدعم من توفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد الذى يشترط 5 مليارات جنيه كحد أدنى لرأس المال.

وقال محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة “رواد” لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين فضلوا الاحتفاظ بالسيولة فى الأيام السابقة لفترة الأجازات الطويلة نسبيًّا، مما أدى إلى تراجع السوق الأسبوع الماضي.