بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 6-5-2021

بلغت قيم التداول على الأسهم حوالى مليار جنيه تقريبًا
المال - خاص 4:46 م, الخميس, 6 مايو 21 4:46 م, الخميس, 6 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صعدت أسعار الأسهم اليوم الخميس 6 مايو 2021 سواء فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل بالتزامن مع ارتفاع كافة مؤشرات البورصة المصرية فى ختام جلسة نهاية الأسبوع.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.72 % عند 10588 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.34 % إلى 2130 نقطة.

وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% إلى 3050 نقطة.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 84 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 70 سهًا، واستقرت أسعار 33 سهمًا عند نفس مستويات أمس الأربعاء.

الجدول التالي يوضح أسعار كل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الأربعاء 5-5-2021:

إسم الورقة الماليةسعر الإغلاق بالجنيه المصرينسبة التغير%
مطاحن مصر العليا80.020.01
غاز مصر320.03
بالم هيلز للتعمير1.5830.13
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.490.24
ريكاب للاستثمارات المالية7.520.27
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية138.440.29
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2750.31
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية30.33
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي39.990.33
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك14.380.35
القاهرة للاسكان والتعمير23.190.39
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية40.080.43
القابضة المصرية الكويتية10.6
بى انفستمنتس القابضه13.260.61
السويدى اليكتريك8.210.61
اسيك للتعدين - اسكوم8.090.62
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.7810.64
المصرية للاتصالات10.80.65
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1540.65
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.610.66
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو74.460.66
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.90.68
البنك التجاري الدولي (مصر)59.420.73
بنك كريدي اجريكول مصر22.970.88
شركة مستشفي كليوباترا4.590.88
المالية و الصناعية المصرية11.20.99
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.080.99
ايديتا للصناعات الغذائية7.11
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.261.05
العربية لحليج الأقطان1.8281.05
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي61.281.24
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.391.24
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.391.27
التعمير والاستشارات الهندسية18.861.29
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.3381.29
إعمار مصر للتنمية2.271.34
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل351.42
عبور لاند للصناعات الغذائية6.291.45
القناة للتوكيلات الملاحية9.811.45
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.491.55
الشرقية - ايسترن كومباني12.091.6
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية20.341.65
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.561.65
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية8.511.79
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.811.8
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.741.86
الالومنيوم العربية24.751.89
مستشفى النزهه الدولي10.61.92
سماد مصر (ايجيفرت)9.422.06
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.322.15
دلتا للانشاء والتعمير15.922.18
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.732.25
حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية18.962.32
النساجون الشرقيون للسجاد6.212.48
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.72.49
الشرقية الوطنية للامن الغذائي15.792.6
الدلتا للسكر8.232.75
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون9.682.76
العربية للصناعات الهندسية1.5612.76
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.1832.78
سيدى كرير للبتروكيماويات10.643.2
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.9573.35
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.33.4
حديد عز10.63.41
مصر لصناعة الكيماويات10.773.46
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.123.65
اسمنت سيناء4.153.75
الحديد والصلب المصرية2.93.94
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.2123.95
اميرالد للاستثمار العقاري4.674.01
العربية للاسمنت3.524.14
اجواء للصناعات الغذائية - مصر4.174.25
العالمية للاستثمار والتنمية31.844.29
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.0794.68
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6815.09
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.165.14
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.4435.95
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة53.276.63
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات29.017.17
مطاحن ومخابز الاسكندرية11.867.43
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل84.697.52
بنك الكويت الوطنى - مصر37.747.58
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية18.617.95
العبور للاستثمار العقارى38.678.26
المجموعه المصريه العقاريه26.88.77
مطاحن ومخابز شمال القاهرة17.099.13
مطاحن مصر الوسطي29.729.26
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.4599.29
الاهرام للطباعة و التغليف17.13-9.22
الملتقي العربي للاستثمارات45.61-6.04
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية31.1-5.81
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.009-4.72
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.348-4.66
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.09-4.57
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير28.21-4.08
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.648-4
مصر للفنادق13.33-3.75
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"16.88-3.6
رواد السياحة - رواد12.44-3.42
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.56-3.4
المتحدة للاسكان والتعمير4.14-3.04
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.14-3.02
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية110.97-2.8
اوراسكوم للتنمية مصر6-2.76
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.961-2.73
شركة النصر للأعمال المدنية33.12-2.67
الشمس للاسكان والتعمير4.2-2.55
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.08-2.39
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.738-2.38
جلاكسو سميثكلاين25.02-2.38
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.73-2.36
اوراسكوم المالية القابضة0.293-2.33
ليسيكو مصر4.24-2.3
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.755-2.08
الاهلي للتنمية والاستثمار22.57-2.04
دايس للملابس الجاهزة1.489-1.97
العبوات الطبية0.799-1.96
جهينة للصناعات الغذائية5.03-1.95
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.841-1.87
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.758-1.81
مصر للاسمنت - قنا9.19-1.61
سبيد ميديكال2.46-1.6
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.695-1.4
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.587-1.34
الدولية للأسمدة والكيماويات3.74-1.32
راية القابضة للأستثمارات المالية2.98-1.32
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية9.87-1.2
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.74-1.2
البويات والصناعات الكيماوية - باكين18.96-1.2
بنك التعمير والاسكان35-1.19
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.67-1.16
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.712-1.11
القاهرة للزيوت والصابون5.37-1.1
الكابلات الكهربائية المصرية0.449-1.1
جنوب الوادى للاسمنت1.681-1.06
العربية للمحابس1.909-1.04
مصر للالومنيوم13.32-0.97
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.44-0.96
العربية للخزف - سيراميكا ريماس8.6-0.92
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.552-0.9
بلتون المالية القابضة2.29-0.87
المصرية للمنتجعات السياحية1.541-0.84
اودن للاستثمارات المالية7.63-0.78
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.274-0.72
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.706-0.7
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.53-0.66
بنك البركة مصر12.68-0.63
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.13-0.63
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.32-0.6
المنصورة للدواجن15.08-0.53
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.11-0.48
العامة لصناعة الورق - راكتا12.33-0.48
العربية للادوية والصناعات الكيماوية66.73-0.46
القاهرة للدواجن2.87-0.35
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.09-0.35
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.42-0.29
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.75-0.27
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.178-0.25
المصرية للدواجن4.27-0.23
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية9.99-0.2
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.492-0.2
مجموعة طلعت مصطفى القابضة5.68-0.18
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية14.71-0.14
البنك المصري لتنمية الصادرات12.34
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
جينيال تورز2.22
عبر المحيطات للسياحه0.064
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.2
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
الاسماعيلية مصر للدواجن5.63
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي2.83
مطاحن شرق الدلتا88
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
مطاحن وسط وغرب الدلتا88.64
العامة للصوامع والتخزين47.94
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.81
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية351.21
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.182
فرتيكا للصناعة و التجارة4.31
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.52
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
الدلتا للتأمين26.93
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.157
النعيم القابضة للاستثمارات0.174
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.25
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية8.72
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.2
كونتكت المالية القابضة3.75
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.606
العربية لاستصلاح الاراضي18.58
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي85.17
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.53
مصر بنى سويف للاسمنت14.98
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو41
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية20.99
ابن سينا فارما3.86
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية68.22
دلتا للطباعة والتغليف23.79
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف49.65
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6
جى بى اوتو3.31
اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-5-2021

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها صعودا وهبوطا، وسط اتجاه بيعي للمصريين وشرائي للعرب والأجانب.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب وبيعي للمصريين والعرب.

وستأنفت سوق المال تداولاتها الثلاثاء الماضى بعد أن أغلقت عملياتها منذ الخميس إلى الإثنين الماضي بالتزامن مع أعياد تحرير سيناء، بينما كانت أجازة الأحد بمناسبة عيد القيامة المجيد، أما الاثنين فأجازة عيد شم النسيم.

اقرأ أيضا  «هيرميس»تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ «بنك أبو ظبي الأول» على «بنك عوده مصر»

توقعات أداء البورصة المصرية خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان

وتوقّع محللون فنيون أن تستكمل البورصة المصرية عمليات تجميع قصيرة الأجل للأسهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، وذلك ترقبًا لحركة تصحيح صاعدة بعد إجازة عيد الفطر.

البورصة المصرية جديد
سوق المال المصري

ورجّحوا استمرار التحركات العرضية للسوق، خلال الجلسات الثلاث من الأسبوع الحالي، مع تفوق محتمل فى قطاعات العقارات والتشييد ومواد البناء؛ بدعم إعادة تراخيص البناء بضوابط جديدة.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 6-5-2021

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تحركات السوق لا تزال تحكمها ظروف «كورونا»، ومن ثم رأى أن سوق المال لن تقدم جديدًا، بخلاف التجميع الحالى والتحركات العرضية حتى نهاية شهر رمضان.

وأوضح أن الضوابط الجديدة لإعادة البناء من المرجح أن تكون محرِّكة لأداء شركات العقارات في البورصة المصرية بعد توقفها لفترة طويلة.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، قبل أيام، بدء تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة فى 27 مركزًا ومدينة بالمحافظات، اعتبارًا من 1 مايو الحالي، بعد توقف أعمال التراخيص منذ شهور طويلة.

وذكر عبد القادر أن حركة التجميع الحالية للأسهم ووصولها لأسعار مُغرية، من المرجح أن تستفيد منها السوق خلال شهر يونيو المقبل مع الانتهاء من حل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وتوقّع تحركات إيجابية لأسهم قطاع البنوك، خلال الفترة المقبلة؛ بدعم من توفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد الذى يشترط 5 مليارات جنيه كحد أدنى لرأس المال.

وقال محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة “رواد” لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين فضلوا الاحتفاظ بالسيولة فى الأيام السابقة لفترة الأجازات الطويلة نسبيًّا، مما أدى إلى تراجع السوق الأسبوع الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«البورصات العربية» يكرم محمد فريد على رئاسته للاتحاد خلال الفترة الماضية

أسماء السيد 3:56 م, الخميس, 6 مايو 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 6-5-2021

رجب عزالدين 3:47 م, الخميس, 6 مايو 21

راميدا تقفز بأرباحها إلى 30.1 مليون جنيه في 3 أشهر

رجب عزالدين 3:37 م, الخميس, 6 مايو 21

البورصة المصرية تغلق تعاملات الأسبوع على صعود طفيف لمؤشراتها

رجب عزالدين 2:56 م, الخميس, 6 مايو 21

البورصة تنتهي من تطوير نظام تداول للسندات

أسماء السيد 2:49 م, الخميس, 6 مايو 21

الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة والخاضعة لإشرافها عن الربع الأول لمدة شهر

أسماء السيد 2:20 م, الخميس, 6 مايو 21