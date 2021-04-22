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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 22-4-2021

سيطر التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية
المال - خاص 5:33 م, الخميس, 22 أبريل 21 5:33 م, الخميس, 22 أبريل 21

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ارتفعت أسعار الأسهم بجلسة تداولات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، الموافق 22 أبريل 2021 على الرغم من حالة التباين التى سيطرت على مؤشرات البورصة المصرية، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وشرائى للأجانب.

هبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.4% ليتراجع إلى مستوى 10600 نقطة.

ورغم هبوط مؤشر البورصة المصرية الرئيسى إلا أن مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة ارتفع بنسبة 2.08% ليصعد إلى 2011 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنهاية جلسة اليوم الخميس بنسبة تصل إلى 1.51% ليقفز إلى مستوى 2942 نقاط.

وشهدت أسعار الأسهم المدرجة فى البورصة ارتفاع سعر 100 منها، فيما تراجعت أسعار 51، واستقرت باقي الأسهم والبالغة 30 سهمًا عند نفس مستويات أسعار أمس الأربعاء.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
البنك المصري لتنمية الصادرات12.010.08
شركة النصر للأعمال المدنية29.680.13
عبور لاند للصناعات الغذائية6.460.16
العربية للخزف - سيراميكا ريماس6.240.16
المصرية للاتصالات11.730.17
بنك كريدي اجريكول مصر22.060.23
ريكاب للاستثمارات المالية7.450.27
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.370.28
مصر للالومنيوم11.990.33
العامة لصناعة الورق - راكتا11.320.35
القاهرة للدواجن2.810.36
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون7.080.43
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية9.590.52
بنك التعمير والاسكان350.52
حديد عز9.950.61
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.10.65
المنصورة للدواجن15.50.65
ايديتا للصناعات الغذائية7.750.65
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.010.67
القابضة المصرية الكويتية1.0190.69
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية20.750.73
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2720.74
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.70.75
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية3.910.77
العالمية للاستثمار والتنمية23.550.86
التعمير والاستشارات الهندسية14.830.88
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.430.88
شركة مستشفي كليوباترا4.520.89
رواد السياحة - رواد110.92
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.1720.95
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.010.96
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية135.330.98
سيدى كرير للبتروكيماويات10.181.09
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات27.911.12
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.421.18
القناة للتوكيلات الملاحية9.31.2
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.311.22
جنوب الوادى للاسمنت1.6251.31
المجموعه المصريه العقاريه20.761.32
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل70.521.32
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.31.34
العبوات الطبية0.8831.38
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.0881.4
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.481.43
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.361.44
المصرية للمنتجعات السياحية1.4581.46
المتحدة للاسكان والتعمير4.131.47
الشمس للاسكان والتعمير4.141.47
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية38.751.47
العربية لحليج الأقطان1.7681.49
بى انفستمنتس القابضه13.431.59
اوراسكوم المالية القابضة0.3051.67
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.1661.75
الكابلات الكهربائية المصرية0.451.81
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.8931.82
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية13.741.85
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية349.591.89
الاهرام للطباعة و التغليف17.782.01
شارم دريمز للاستثمار السياحى4.922.07
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.7192.13
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7482.19
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.262.19
العربية للاسمنت3.62.27
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.082.33
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير27.542.34
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.772.35
اوراسكوم للتنمية مصر5.582.39
اسيك للتعدين - اسكوم7.542.45
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8292.47
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.7972.51
العربية للصناعات الهندسية1.4162.68
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.692.85
سماد مصر (ايجيفرت)9.212.91
مستشفى النزهه الدولي72.182.91
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.5272.93
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7673.51
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6023.97
المصرية للدواجن4.44.02
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي60.564.04
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.854.05
الشرقية الوطنية للامن الغذائي13.34.07
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة45.384.08
البدر للبلاستيك0.6594.11
القاهرة للاسكان والتعمير22.264.26
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.164.29
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.1174.39
سبيد ميديكال2.64.42
اميرالد للاستثمار العقاري4.184.5
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6654.72
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3334.72
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.964.76
الملتقي العربي للاستثمارات31.894.76
مصر للاسمنت - قنا9.464.76
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية90.265.06
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك13.315.55
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.9075.83
اجواء للصناعات الغذائية - مصر3.265.84
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"15.595.91
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.4776
الاسماعيلية مصر للدواجن5.86.03
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.396.92
ليسيكو مصر3.917.12
العربية للمحابس2.0998.48
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.0259.98
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.153-9
العبور للاستثمار العقارى35.12-8.8
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.56-4.83
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.6-4.76
فرتيكا للصناعة و التجارة4.11-2.61
جلاكسو سميثكلاين26.15-2.28
دلتا للطباعة والتغليف23.45-2.25
الدولية للأسمدة والكيماويات2.77-2.12
اودن للاستثمارات المالية7.43-2.11
راية القابضة للأستثمارات المالية2.86-2.05
مصر بنى سويف للاسمنت16-2.02
الحديد والصلب المصرية2.59-1.89
بنك البركة مصر12.65-1.86
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.04-1.62
جهينة للصناعات الغذائية5.64-1.57
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.19-1.55
الدلتا للسكر7.61-1.55
دلتا للانشاء والتعمير16.58-1.54
مصر للفنادق12.96-1.52
بلتون المالية القابضة2.076-1.47
حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية19.12-1.34
القاهرة للزيوت والصابون5.38-1.28
البنك التجاري الدولي (مصر)58.46-1.2
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.79-1.19
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية20.77-1.14
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.008-1.03
بالم هيلز للتعمير1.605-0.93
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.757-0.79
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.148-0.78
ابن سينا فارما3.87-0.77
غاز مصر32.93-0.69
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي36.82-0.62
السويدى اليكتريك8-0.62
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.21-0.59
دايس للملابس الجاهزة1.384-0.57
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.39-0.55
جى بى اوتو3.6-0.55
مجموعة طلعت مصطفى القابضة5.64-0.53
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.763-0.52
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.571-0.52
الشرقية - ايسترن كومباني11.64-0.51
الاهلي للتنمية والاستثمار23.44-0.51
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.18-0.48
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي84.52-0.45
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.193-0.42
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية9.96-0.4
النساجون الشرقيون للسجاد7.41-0.4
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية34-0.29
البنك المصري الخليجي0.399-0.25
المالية و الصناعية المصرية10.8-0.18
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.583-0.17
البويات والصناعات الكيماوية - باكين17.8-0.11
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.35-0.1
بنك قطر الوطني الاهلي16.99-0.06
بنك الكويت الوطنى - مصر35.38
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.27
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية27.1
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.78
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.72
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.03
إعمار مصر للتنمية2.24
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.49
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.62
مطاحن مصر الوسطي26.56
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.38
مصر لصناعة الكيماويات9.3
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو73.99
الالومنيوم العربية22.34
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.182
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.997
مصر للاسواق الحرة7.26
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.153
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.46
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.5
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.307
النعيم القابضة للاستثمارات0.174
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.706
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية7.93
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة2.1
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.606
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية17.88
العربية لاستصلاح الاراضي20.26
اسمنت سيناء4.11
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.748
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.01
العربية للادوية والصناعات الكيماوية67.04
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف49.65
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات16.06
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6
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مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع

وأغلقت البورصة تداولات جلسة الأربعاء على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وبيعي للمصريين.

واختتمت البورصة جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعى بنسبة %1.71 لمؤشر EGX30، مسجلًا 10620.05 نقطة، مع صعود EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.23 إلى 1958.39 نقطة.

كما انهت البورصة جلسة الاثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 5.5 مليار جنيه تقريبا.

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البورصة المصرية جديد
البورصة المصرية

كذلك أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز 460 مليون جنيه على الأسهم.

ونجحت مؤشرات البورصة فى اختراق مقاومة مستوى 10500 نقطة خلال الجلستين الماضيتين، لتعلن بدء موجة صاعدة مدعومة بالتحركات الإيجابية لسهم البنك التجارى الدولي CIB.

وتوقّع خبراء البورصة المصرية أن تستكمل مؤشرات السوق تحركاتها الإيجابية على المدى القصير، مرشحين EGX30 للتحرك صوب مستوى 10700 نقطة، والتى تمثل منطقة مقاومة قد تهدئ وتيرة الصعود قليلًا، ثم استهداف مستويات 10900 نقطة.

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وأكدوا احتمالات حدوث عمليات جنى أرباح جزئية بمستويات 10700 نقطة، مشيرين إلى أن الأسبوعين المقبلين قد يحملان شهادة طمأنة للمستثمرين حال عودة المؤسسات إلى الشراء مجددًا بقوة خاصة الأجنبية منها.

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