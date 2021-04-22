أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 22-4-2021

ارتفعت أسعار الأسهم بجلسة تداولات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، الموافق 22 أبريل 2021 على الرغم من حالة التباين التى سيطرت على مؤشرات البورصة المصرية، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وشرائى للأجانب.

هبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.4% ليتراجع إلى مستوى 10600 نقطة.

ورغم هبوط مؤشر البورصة المصرية الرئيسى إلا أن مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة ارتفع بنسبة 2.08% ليصعد إلى 2011 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنهاية جلسة اليوم الخميس بنسبة تصل إلى 1.51% ليقفز إلى مستوى 2942 نقاط.

وشهدت أسعار الأسهم المدرجة فى البورصة ارتفاع سعر 100 منها، فيما تراجعت أسعار 51، واستقرت باقي الأسهم والبالغة 30 سهمًا عند نفس مستويات أسعار أمس الأربعاء.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير البنك المصري لتنمية الصادرات 12.01 0.08 شركة النصر للأعمال المدنية 29.68 0.13 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.46 0.16 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 6.24 0.16 المصرية للاتصالات 11.73 0.17 بنك كريدي اجريكول مصر 22.06 0.23 ريكاب للاستثمارات المالية 7.45 0.27 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.37 0.28 مصر للالومنيوم 11.99 0.33 العامة لصناعة الورق - راكتا 11.32 0.35 القاهرة للدواجن 2.81 0.36 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 7.08 0.43 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 9.59 0.52 بنك التعمير والاسكان 35 0.52 حديد عز 9.95 0.61 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.1 0.65 المنصورة للدواجن 15.5 0.65 ايديتا للصناعات الغذائية 7.75 0.65 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.01 0.67 القابضة المصرية الكويتية 1.019 0.69 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 20.75 0.73 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.272 0.74 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.7 0.75 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 3.91 0.77 العالمية للاستثمار والتنمية 23.55 0.86 التعمير والاستشارات الهندسية 14.83 0.88 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.43 0.88 شركة مستشفي كليوباترا 4.52 0.89 رواد السياحة - رواد 11 0.92 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.172 0.95 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.01 0.96 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 135.33 0.98 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.18 1.09 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 27.91 1.12 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.42 1.18 القناة للتوكيلات الملاحية 9.3 1.2 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.31 1.22 جنوب الوادى للاسمنت 1.625 1.31 المجموعه المصريه العقاريه 20.76 1.32 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 70.52 1.32 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.3 1.34 العبوات الطبية 0.883 1.38 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.088 1.4 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.48 1.43 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.36 1.44 المصرية للمنتجعات السياحية 1.458 1.46 المتحدة للاسكان والتعمير 4.13 1.47 الشمس للاسكان والتعمير 4.14 1.47 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 38.75 1.47 العربية لحليج الأقطان 1.768 1.49 بى انفستمنتس القابضه 13.43 1.59 اوراسكوم المالية القابضة 0.305 1.67 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.166 1.75 الكابلات الكهربائية المصرية 0.45 1.81 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.893 1.82 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 13.74 1.85 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 349.59 1.89 الاهرام للطباعة و التغليف 17.78 2.01 شارم دريمز للاستثمار السياحى 4.92 2.07 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.719 2.13 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.748 2.19 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.26 2.19 العربية للاسمنت 3.6 2.27 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.08 2.33 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 27.54 2.34 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.77 2.35 اوراسكوم للتنمية مصر 5.58 2.39 اسيك للتعدين - اسكوم 7.54 2.45 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.829 2.47 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.797 2.51 العربية للصناعات الهندسية 1.416 2.68 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.69 2.85 سماد مصر (ايجيفرت) 9.21 2.91 مستشفى النزهه الدولي 72.18 2.91 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.527 2.93 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.767 3.51 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.602 3.97 المصرية للدواجن 4.4 4.02 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 60.56 4.04 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.85 4.05 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 13.3 4.07 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 45.38 4.08 البدر للبلاستيك 0.659 4.11 القاهرة للاسكان والتعمير 22.26 4.26 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.16 4.29 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.117 4.39 سبيد ميديكال 2.6 4.42 اميرالد للاستثمار العقاري 4.18 4.5 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.665 4.72 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.333 4.72 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.96 4.76 الملتقي العربي للاستثمارات 31.89 4.76 مصر للاسمنت - قنا 9.46 4.76 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 90.26 5.06 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 13.31 5.55 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.907 5.83 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 3.26 5.84 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 15.59 5.91 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.477 6 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.8 6.03 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.39 6.92 ليسيكو مصر 3.91 7.12 العربية للمحابس 2.099 8.48 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.025 9.98 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.153 -9 العبور للاستثمار العقارى 35.12 -8.8 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.56 -4.83 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.6 -4.76 فرتيكا للصناعة و التجارة 4.11 -2.61 جلاكسو سميثكلاين 26.15 -2.28 دلتا للطباعة والتغليف 23.45 -2.25 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.77 -2.12 اودن للاستثمارات المالية 7.43 -2.11 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.86 -2.05 مصر بنى سويف للاسمنت 16 -2.02 الحديد والصلب المصرية 2.59 -1.89 بنك البركة مصر 12.65 -1.86 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.04 -1.62 جهينة للصناعات الغذائية 5.64 -1.57 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.19 -1.55 الدلتا للسكر 7.61 -1.55 دلتا للانشاء والتعمير 16.58 -1.54 مصر للفنادق 12.96 -1.52 بلتون المالية القابضة 2.076 -1.47 حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 19.12 -1.34 القاهرة للزيوت والصابون 5.38 -1.28 البنك التجاري الدولي (مصر) 58.46 -1.2 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.79 -1.19 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 20.77 -1.14 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.008 -1.03 بالم هيلز للتعمير 1.605 -0.93 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.757 -0.79 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.148 -0.78 ابن سينا فارما 3.87 -0.77 غاز مصر 32.93 -0.69 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 36.82 -0.62 السويدى اليكتريك 8 -0.62 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.21 -0.59 دايس للملابس الجاهزة 1.384 -0.57 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.39 -0.55 جى بى اوتو 3.6 -0.55 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 5.64 -0.53 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.763 -0.52 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.571 -0.52 الشرقية - ايسترن كومباني 11.64 -0.51 الاهلي للتنمية والاستثمار 23.44 -0.51 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.18 -0.48 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 84.52 -0.45 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.193 -0.42 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 9.96 -0.4 النساجون الشرقيون للسجاد 7.41 -0.4 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 34 -0.29 البنك المصري الخليجي 0.399 -0.25 المالية و الصناعية المصرية 10.8 -0.18 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.583 -0.17 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 17.8 -0.11 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.35 -0.1 بنك قطر الوطني الاهلي 16.99 -0.06 بنك الكويت الوطنى - مصر 35.38 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.27 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 27.1 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.78 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.72 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.03 إعمار مصر للتنمية 2.24 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.49 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14.62 مطاحن مصر الوسطي 26.56 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.38 مصر لصناعة الكيماويات 9.3 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 73.99 الالومنيوم العربية 22.34 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.182 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.997 مصر للاسواق الحرة 7.26 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.153 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.46 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.5 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.307 النعيم القابضة للاستثمارات 0.174 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.706 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.93 شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة 2.1 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.606 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 17.88 العربية لاستصلاح الاراضي 20.26 اسمنت سيناء 4.11 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.748 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.01 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 67.04 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 49.65 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 16.06 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6

مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع

وأغلقت البورصة تداولات جلسة الأربعاء على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وبيعي للمصريين.

واختتمت البورصة جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعى بنسبة %1.71 لمؤشر EGX30، مسجلًا 10620.05 نقطة، مع صعود EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.23 إلى 1958.39 نقطة.

كما انهت البورصة جلسة الاثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 5.5 مليار جنيه تقريبا.

البورصة المصرية

كذلك أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز 460 مليون جنيه على الأسهم.

ونجحت مؤشرات البورصة فى اختراق مقاومة مستوى 10500 نقطة خلال الجلستين الماضيتين، لتعلن بدء موجة صاعدة مدعومة بالتحركات الإيجابية لسهم البنك التجارى الدولي CIB.

وتوقّع خبراء البورصة المصرية أن تستكمل مؤشرات السوق تحركاتها الإيجابية على المدى القصير، مرشحين EGX30 للتحرك صوب مستوى 10700 نقطة، والتى تمثل منطقة مقاومة قد تهدئ وتيرة الصعود قليلًا، ثم استهداف مستويات 10900 نقطة.

وأكدوا احتمالات حدوث عمليات جنى أرباح جزئية بمستويات 10700 نقطة، مشيرين إلى أن الأسبوعين المقبلين قد يحملان شهادة طمأنة للمستثمرين حال عودة المؤسسات إلى الشراء مجددًا بقوة خاصة الأجنبية منها.