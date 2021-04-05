أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 5-4-2021

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 189سهمًا هيمن التراجع على 142 منها

تُقدم بوابة «المال» خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الاثنين، الموافق 5-4-2021، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 189 سهمًا، وهيمن الصعود على 13، وتراجع 142، ولم يتغير أداء الباقية .

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا لما يقرب من 13 أسهمًا لشركات مدرجة فى البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين: اسم الشركة سعر الإغلاق نسبة التغير% الملتقي العربي للاستثمارات 29.500 6.61 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.980 4.90 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 5.200 3.38 الشرقية – ايسترن كومباني 11.850 2.07 السويدى اليكتريك 9.130 2.01

أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة اليوم

تراجعت أسعار ما يقرب من 142 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات اليوم:

اسم الشركة سعر الإغلاق نسبة التغير% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.410 -15.29 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 84.880 -9.90 العبوات الطبية 0.734 -9.83 سبيد ميديكال 2.580 -9.79 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 1.062 -9.62

هبط مؤشر البورصة المصرية “EGX30” الرئيسي بنسبة 1.54% مع اغلاق جلسة أمس، ليصل إلى مستوى 10256 نقطة، مقلصا جزءًا من خسائر مطلع الجلسة، علمًا بأن هذا المستوى هو الأدنى له منذ مطلع مايو 2020، اي منذ 11 شهراً تقريباً.

تراجع كافة مؤشرات البورصة المصرية اليوم

واغلق مؤشر البورصة المصرية “EGX70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة منخفضا بنسبة 6.27% إلى مستوى 1868 نقطة، كذلك مؤشر “EGX100” الاوسع نطاقا بنسبة 4.94% إلى 2783 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم في البورصة المصرية موجة بيع على غالبية الاسهم اذ انخفض 142 سهماً بينما صعد اسعار 13 سهم فقط، واستقرت اسعار 345 اخرين عند نفس مستوى اغلاقات جلسة الاحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريبن والعرب نحو الشراء بقيمة 584.6 و588.5 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل المستثمرين الاجانب البيع بقيمة 1.1 مليار جنيه، علما ان قيم التداولات تضمن اضافة طرح شركة تعليم لخدمات الادارة.