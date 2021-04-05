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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 5-4-2021

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 189سهمًا هيمن التراجع على 142 منها
مصطفى طلعت 8:09 م, الأثنين, 5 أبريل 21 8:09 م, الأثنين, 5 أبريل 21

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تُقدم بوابة «المال» خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الاثنين، الموافق 5-4-2021، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 189 سهمًا، وهيمن الصعود على 13، وتراجع 142، ولم يتغير أداء الباقية .

البورصة المصرية

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا لما يقرب من 13 أسهمًا لشركات مدرجة فى البورصة.

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الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين:

اسم الشركةسعر الإغلاقنسبة التغير%
الملتقي العربي للاستثمارات29.5006.61
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.9804.90
العربية للخزف – سيراميكا ريماس5.2003.38
الشرقية – ايسترن كومباني11.8502.07
السويدى اليكتريك9.1302.01

أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة اليوم

تراجعت أسعار ما يقرب من 142 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات اليوم:

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اسم الشركةسعر الإغلاقنسبة التغير%
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.410-15.29
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية84.880-9.90
العبوات الطبية0.734-9.83
سبيد ميديكال2.580-9.79
الاستثمار العقاري العربي – اليكو1.062-9.62

هبط مؤشر البورصة المصرية “EGX30” الرئيسي بنسبة 1.54% مع اغلاق جلسة أمس، ليصل إلى مستوى 10256 نقطة، مقلصا جزءًا من خسائر مطلع الجلسة، علمًا بأن هذا المستوى هو الأدنى له منذ مطلع مايو 2020، اي منذ 11 شهراً تقريباً.

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تراجع كافة مؤشرات البورصة المصرية اليوم

واغلق مؤشر البورصة المصرية “EGX70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة منخفضا بنسبة 6.27% إلى مستوى 1868 نقطة، كذلك مؤشر “EGX100” الاوسع نطاقا بنسبة 4.94% إلى 2783 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم في البورصة المصرية موجة بيع على غالبية الاسهم اذ انخفض 142 سهماً بينما صعد اسعار 13 سهم فقط، واستقرت اسعار 345 اخرين عند نفس مستوى اغلاقات جلسة الاحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريبن والعرب نحو الشراء بقيمة 584.6 و588.5 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل المستثمرين الاجانب البيع بقيمة 1.1 مليار جنيه، علما ان قيم التداولات تضمن اضافة طرح شركة تعليم لخدمات الادارة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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