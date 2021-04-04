أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 4 إبريل 2021

تنوعت الأعلى صعودا بين الخدمات المالية و المقاولات ومواد البناء

بنهاية جلسة هابطة بـ «البورصة المصرية»، تنوعت قائمة أسعار الأسهم الأعلى صعودا بنهاية تعاملات اليوم الأحد بين قطاع المقاولات، والخدمات المالية، و الاستثمارات المالية، وفي المقابل تضمنت الأسهم الأكثر هبوطا قطاع الأدوية، والأغذية، والصناعة، و الاستثمارات المالية كذلك.

وبحسب بيانات البورصة المصرية المصرية، ارتفعت أسعار 47 سهمًا، فيما تراجعت سعر 99 سهمًا، وثبتت أسعار 41 سهمًا عند مستويات الخميس الماضى دون تغير.

وجاء في صدارة الأسهم الأعلى صعودا بالبورصة المصرية الإسماعيلية الجديدة للتطوير، والتنمية العمرانية “شركة منقسمة”، بصعود 9.5%، مغلقا عند مستوى 52.7 جنيه، تلاه شركة النصر للأعمال المدنية مرتفعا 8.58%، مغلقا عند 22.9 جنيه.

وثالثا في الارتفاعات بالبورصة المصرية جاء راية القابضة للاستثمارات المالية مرتفعا 8.39%، عند مستوى 2.97 جنيه، ثم العربية لاستصلاح الأراضي بارتفاع 7.86%، عند مستوى 24.42 جنيه، وخامسا جاء أسمنت سيناء صاعدا 7.29%، عند 4.27 جنيه.

وفي المقابل جاء في مقدمة الأسهم الأعلى هبوطا بالبوصة المصرية سبيد ميديكال فاقدا 12.04% من قيمته مغلقا عند مستوى 2.4 جنيه، ثم ريكاب للاستثمارات المالية بـ 7.44%، بقيمة 7.09 جنيه.

وبالمركز الثالث بقائمة الأسهم الأعلى هبوطا بالبورصة المصرية، جاء أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية خاسرا 6.7%، عند 0.48 جنيه، وسهم العامة لمنتجات الخزف والصيني فاقدا 6.7%، بقيمة 3.77 جنيه، وسهم العبوات الطبية بنسبة 6.5%، مغلقا عند 0.814 جنيه.

وبالأسهم التي سجلت ثباتا بتحركاتها بالبورصة المصرية جاء ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عند 22.17 جنيه، و النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بـ 36.9 جنيه، و مطاحن ومخابز شمال القاهرة بـ 15.9 جنيه، و مصر بني سويف للأسمنت بـ 14.99 جنيه، و مطاحن شرق الدلتا بـ 88 جنيه.

بيانات البورصة المصرية اليوم الأحد 4-4-2021

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم بهبوط جماعي للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.4%، عند مستوى 10417 نقطة، ومؤشر الأفراد egx70 بنسبة 1.02%، عند مستوى 1993 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.19% مغلقا عند 2927 نقطة.

أفادت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، بأن البورصة المصرية تبدو في طريقها لمعاودة اختبار مستوى الدعم 10315 نقطة الفترة الحالية.

وأشارت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن كسر مستوى الدعم لأسفل سوف يُنذر بمزيد من التراجعات باتجاة مستوى 10050 ثم 9750 نقطة .

وعلى جانب آخر لفتت إلى أن التمكن من الارتداد لأعلى من مستوى 10470 نقطة، سيعزز احتمالية عودته للصعود باتجاه مستوى 10785 نقطة ثم مستوى 10935 نقطة .