بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 1-4-2021

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم مع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب للبيع
المال - خاص 7:04 م, الخميس, 1 أبريل 21 7:04 م, الخميس, 1 أبريل 21

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ارتفعت أسعار الأسهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 1 أبريل 2021 فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل على الرغم من حالة التباين التى سيطرت على مؤشرات البورصة المصرية.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم مع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب للبيع، فيما فضل المصريون الشراء.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.03% بنهاية جلسة اليوم، ليهبط إلى 10564 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة السبعينى «EGX70» بنسبة 2.28%، ليصل إلى 2013 نقطة، كما ارتفع مؤشر «EGX100» بنسبة 1.81%، ليسجل 2963 نقطة.

وبلغت قيمة التعاملات على جميع الأسهم المدرجة فى البورصة اليوم مليار جنيه.

وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 2.6 مليار جنيه، ليسجل فى 652.5 مليون جنيه.

وبلغت مشتريات المصريون من الأسهم 103.6 مليون جنيه بنهاية جلسة اليوم.

وسجلت مبيعات العرب من الأسهم 21.5 مليون جنيه، والأجانب 82 مليون جنيه.

شهدت البورصة ارتفاع سعر 120 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 34 سهًا، واستقرت أسعار 34 سهمًا عند نفس مستويات أمس الأربعاء.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس 1-4-2021:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
مصر بنى سويف للاسمنت14.990.07
الشرقية - ايسترن كومباني11.430.09
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو71.920.14
مطاحن مصر الوسطي26.850.22
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.9130.22
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.060.3
اسيك للتعدين - اسكوم7.990.38
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية33.240.39
سيدى كرير للبتروكيماويات10.170.39
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.620.48
القابضة المصرية الكويتية1.1590.52
جهينة للصناعات الغذائية5.70.53
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.320.54
القناة للتوكيلات الملاحية9.990.6
جلاكسو سميثكلاين30.580.63
جنوب الوادى للاسمنت1.5910.63
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.9510.63
الاهرام للطباعة و التغليف16.90.66
ابن سينا فارما4.450.68
بنك البركة مصر12.950.7
جى بى اوتو3.880.78
مصر لصناعة الكيماويات10.060.8
اودن للاستثمارات المالية8.690.81
ايديتا للصناعات الغذائية8.560.82
إعمار مصر للتنمية2.30.88
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.410.89
بنك كريدي اجريكول مصر23.220.91
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"13.440.98
بالم هيلز للتعمير1.6221
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3921.03
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.611.16
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.41.19
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.351.2
حديد عز9.281.2
المصرية للاتصالات11.261.26
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.221.26
مصر للفنادق12.411.31
الدلتا للسكر8.451.32
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل64.791.39
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.591.41
ريكاب للاستثمارات المالية7.661.46
اميرالد للاستثمار العقاري5.51.48
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.721.49
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات27.91.49
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.321.53
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.991.57
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7741.57
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.651.62
المجموعه المصريه العقاريه14.91.64
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.8031.65
بلتون المالية القابضة2.0651.67
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي34.171.73
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.831.81
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.1662.01
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2622.1
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي89.882.11
مصر للاسمنت - قنا9.212.11
العربية لحليج الأقطان2.0542.19
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.452.2
النساجون الشرقيون للسجاد7.442.2
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8582.26
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.7212.27
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.3642.33
دايس للملابس الجاهزة1.432.36
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.2612.4
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.842.4
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي56.632.44
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.732.52
بنك التعمير والاسكان35.82.55
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية13.562.57
التعمير والاستشارات الهندسية15.712.75
العالمية للاستثمار والتنمية23.082.76
المصرية للمنتجعات السياحية1.4092.85
البنك المصري لتنمية الصادرات12.012.91
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.062.92
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.442.95
مصر للالومنيوم11.993.01
القاهرة للدواجن2.993.1
اوراسكوم المالية القابضة0.3263.16
مطاحن ومخابز الاسكندرية11.843.32
المتحدة للاسكان والتعمير4.53.45
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك13.183.45
شركة النصر للأعمال المدنية21.13.48
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.153.53
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.043.59
الحديد والصلب المصرية2.573.63
سماد مصر (ايجيفرت)9.833.69
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7833.71
العربية للصناعات الهندسية1.4083.76
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.123.9
العربية للاسمنت2.933.9
البويات والصناعات الكيماوية - باكين19.574.04
شركة مستشفي كليوباترا4.794.13
راية القابضة للأستثمارات المالية2.744.18
الدولية للأسمدة والكيماويات4.224.2
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.164.21
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.3064.23
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.134.41
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.6144.42
الاسماعيلية مصر للدواجن5.144.47
رواد السياحة - رواد9.994.61
العربية للمحابس1.7334.65
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.6064.69
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.124.7
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.5054.77
الشمس للاسكان والتعمير4.254.94
المصرية للدواجن4.244.95
الكابلات الكهربائية المصرية0.4835
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.8955.05
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.245.47
ليسيكو مصر3.815.54
العامة لصناعة الورق - راكتا9.916.1
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.7796.42
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة48.156.48
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية32.696.9
عبور لاند للصناعات الغذائية6.796.93
الشرقية الوطنية للامن الغذائي11.497.08
الاهلي للتنمية والاستثمار19.447.34
القاهرة للاسكان والتعمير20.27.5
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.697.57
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.167.72
دلتا للانشاء والتعمير16.758.34
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.338.55
العبور للاستثمار العقارى47.089.95
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية94.21-6.39
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية35.82-5.71
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.1-4.98
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.1-4.39
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى8.94-4.39
سبيد ميديكال2.74-4.2
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية17.6-2.98
العبوات الطبية0.871-2.24
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.93-2.1
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.923-1.94
الالومنيوم العربية23.88-1.85
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.59-1.79
بنك الكويت الوطنى - مصر35.01-1.52
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.4-1.45
بى انفستمنتس القابضه14.51-1.23
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.171-1.16
البنك التجاري الدولي (مصر)57.18-1.04
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.92-1
اوراسكوم للتنمية مصر5.27-0.94
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع6.92-0.72
المالية و الصناعية المصرية11.01-0.72
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.97-0.7
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.29-0.68
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.21-0.64
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.48-0.63
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.63-0.63
القاهرة للزيوت والصابون5.12-0.58
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.172-0.58
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير29.56-0.57
المنصورة للدواجن15.97-0.56
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.864-0.46
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.56-0.44
غاز مصر33.89-0.32
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.41-0.23
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.027-0.19
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.519-0.19
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك15.99-0.19
الملتقي العربي للاستثمارات26.83-0.15
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.71-0.14
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.9
العامة للصوامع والتخزين47.94
مطاحن مصر العليا80.01
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.94
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.961
مطاحن شرق الدلتا88
مطاحن وسط وغرب الدلتا87.5
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.781
البنك المصري الخليجي0.411
بنك قطر الوطني الاهلي16.21
مصر للاسواق الحرة7.04
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
المهندس للتأمين16.82
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.45
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.267
الدلتا للتأمين26.93
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية8.73
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.923
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.22
السويدى اليكتريك9.02
دلتا للطباعة والتغليف26.42
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات16.06
العربية للادوية والصناعات الكيماوية69.99
مستشفى النزهه الدولي62.74
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.17
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية131.5
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل36.69
عبر المحيطات للسياحه0.064
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.554
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية27.1
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.612
العربية لاستصلاح الاراضي22.64
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.113
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.97
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.809
اسمنت سيناء3.98
البدر للبلاستيك0.664
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية360.24
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أغلقت البورصة تعاملات جلسة الأربعاء،على هبوط مائل لمؤشراتها، وانخفاض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 5.7 مليار جنيه تقريبا.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة “Egx30” على هبوط بنسبة 1.6% عند مستوى 10568 نقطة.

وشهدت البورصة المصرية نهاية جلسة أمس، الثلاثاء، صعودًا طفيفًا للمؤشر الرئيسى خلافًا لنظرائه من المؤشرات الأخرى التى صعدت بشكل محلوظ.

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البورصة المصرية

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة، الاثنين الماضى، على أداء مضطرب لمؤشراتها، بهبوط المؤشر الرئيسى EGX30، وصعود نظرائه بشكل قوى.

كما أغلقت البورصة جلسة الأحد على نفس الأداء المضطرب، بصعود مؤشرين بشكل قوي، وهبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.03% عند 10867 نقطة.

تداولات البورصة المصرية ترتفع الربع الأول

شهدت تداولات البورصة المصرية قفزة قيمتها 79.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول 2020، رغم التراجع الجماعي للمؤشرات، والانخفاض الهامشي لرأس المال السوقي.

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وسجلت تعاملات البورصة بالربع الأول نحو 241.7 مليار حنيه، مقارنة بـ 162.3 مليار جنيه، في الربع السابق.

وصاحب ذلك زيادة في كميات التداولات إلى 40 مليون ورقة مالية، نظير 30.9 مليون ورقة مالية.

واستحوذت الأسهم على 41.23% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة.

ومثلت قيمة التداول على السندات نحو 58.77%، خلال الفترة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 2.5% و8%، وشهد رأس المال السوقي تراجعا هامشيا، بنسبة 0.15%.

«نعيم» تتوقع تحرك البورصة المصرية لاختبار دعم 10315 نقطة

توقعت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة أن تعاود البورصة المصرية اختبار مستوى الدعم 10315 نقطة بالفترة الحالية.

وأوضحت “نعيم”، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن كسر ذلك المستوى لأسفل سوف ينذر بمزيد من التراجعات نحو مستوى 10050 نقطة، ثم مستوى 9750 نقطة.

وعلى جانب آخر أشارت إلى أن التمكن من الارتداد لأعلى سوف يدفع به نحو 10450 نقطة، ثم مستوى 10785 نقطة.

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بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

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