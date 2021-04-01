أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 1-4-2021

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم مع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب للبيع

ارتفعت أسعار الأسهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 1 أبريل 2021 فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل على الرغم من حالة التباين التى سيطرت على مؤشرات البورصة المصرية.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم مع اتجاه المستثمرين العرب والأجانب للبيع، فيما فضل المصريون الشراء.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.03% بنهاية جلسة اليوم، ليهبط إلى 10564 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة السبعينى «EGX70» بنسبة 2.28%، ليصل إلى 2013 نقطة، كما ارتفع مؤشر «EGX100» بنسبة 1.81%، ليسجل 2963 نقطة.

وبلغت قيمة التعاملات على جميع الأسهم المدرجة فى البورصة اليوم مليار جنيه.

وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 2.6 مليار جنيه، ليسجل فى 652.5 مليون جنيه.

وبلغت مشتريات المصريون من الأسهم 103.6 مليون جنيه بنهاية جلسة اليوم.

وسجلت مبيعات العرب من الأسهم 21.5 مليون جنيه، والأجانب 82 مليون جنيه.

شهدت البورصة ارتفاع سعر 120 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 34 سهًا، واستقرت أسعار 34 سهمًا عند نفس مستويات أمس الأربعاء.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس 1-4-2021:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير مصر بنى سويف للاسمنت 14.99 0.07 الشرقية - ايسترن كومباني 11.43 0.09 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 71.92 0.14 مطاحن مصر الوسطي 26.85 0.22 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.913 0.22 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.06 0.3 اسيك للتعدين - اسكوم 7.99 0.38 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 33.24 0.39 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.17 0.39 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.62 0.48 القابضة المصرية الكويتية 1.159 0.52 جهينة للصناعات الغذائية 5.7 0.53 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.32 0.54 القناة للتوكيلات الملاحية 9.99 0.6 جلاكسو سميثكلاين 30.58 0.63 جنوب الوادى للاسمنت 1.591 0.63 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0.951 0.63 الاهرام للطباعة و التغليف 16.9 0.66 ابن سينا فارما 4.45 0.68 بنك البركة مصر 12.95 0.7 جى بى اوتو 3.88 0.78 مصر لصناعة الكيماويات 10.06 0.8 اودن للاستثمارات المالية 8.69 0.81 ايديتا للصناعات الغذائية 8.56 0.82 إعمار مصر للتنمية 2.3 0.88 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.41 0.89 بنك كريدي اجريكول مصر 23.22 0.91 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 13.44 0.98 بالم هيلز للتعمير 1.622 1 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.392 1.03 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.61 1.16 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.4 1.19 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.35 1.2 حديد عز 9.28 1.2 المصرية للاتصالات 11.26 1.26 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.22 1.26 مصر للفنادق 12.41 1.31 الدلتا للسكر 8.45 1.32 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 64.79 1.39 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.59 1.41 ريكاب للاستثمارات المالية 7.66 1.46 اميرالد للاستثمار العقاري 5.5 1.48 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.72 1.49 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 27.9 1.49 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.32 1.53 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.99 1.57 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.774 1.57 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.65 1.62 المجموعه المصريه العقاريه 14.9 1.64 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.803 1.65 بلتون المالية القابضة 2.065 1.67 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 34.17 1.73 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.83 1.81 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.166 2.01 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.262 2.1 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 89.88 2.11 مصر للاسمنت - قنا 9.21 2.11 العربية لحليج الأقطان 2.054 2.19 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.45 2.2 النساجون الشرقيون للسجاد 7.44 2.2 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.858 2.26 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.721 2.27 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.364 2.33 دايس للملابس الجاهزة 1.43 2.36 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.261 2.4 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.84 2.4 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 56.63 2.44 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.73 2.52 بنك التعمير والاسكان 35.8 2.55 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 13.56 2.57 التعمير والاستشارات الهندسية 15.71 2.75 العالمية للاستثمار والتنمية 23.08 2.76 المصرية للمنتجعات السياحية 1.409 2.85 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.01 2.91 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.06 2.92 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.44 2.95 مصر للالومنيوم 11.99 3.01 القاهرة للدواجن 2.99 3.1 اوراسكوم المالية القابضة 0.326 3.16 مطاحن ومخابز الاسكندرية 11.84 3.32 المتحدة للاسكان والتعمير 4.5 3.45 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 13.18 3.45 شركة النصر للأعمال المدنية 21.1 3.48 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.15 3.53 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.04 3.59 الحديد والصلب المصرية 2.57 3.63 سماد مصر (ايجيفرت) 9.83 3.69 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.783 3.71 العربية للصناعات الهندسية 1.408 3.76 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.12 3.9 العربية للاسمنت 2.93 3.9 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 19.57 4.04 شركة مستشفي كليوباترا 4.79 4.13 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.74 4.18 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.22 4.2 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.16 4.21 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.306 4.23 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.13 4.41 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.614 4.42 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.14 4.47 رواد السياحة - رواد 9.99 4.61 العربية للمحابس 1.733 4.65 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.606 4.69 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.12 4.7 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.505 4.77 الشمس للاسكان والتعمير 4.25 4.94 المصرية للدواجن 4.24 4.95 الكابلات الكهربائية المصرية 0.483 5 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.895 5.05 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.24 5.47 ليسيكو مصر 3.81 5.54 العامة لصناعة الورق - راكتا 9.91 6.1 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.779 6.42 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 48.15 6.48 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 32.69 6.9 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.79 6.93 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 11.49 7.08 الاهلي للتنمية والاستثمار 19.44 7.34 القاهرة للاسكان والتعمير 20.2 7.5 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.69 7.57 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.16 7.72 دلتا للانشاء والتعمير 16.75 8.34 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.33 8.55 العبور للاستثمار العقارى 47.08 9.95 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 94.21 -6.39 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 35.82 -5.71 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.1 -4.98 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.1 -4.39 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 8.94 -4.39 سبيد ميديكال 2.74 -4.2 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 17.6 -2.98 العبوات الطبية 0.871 -2.24 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.93 -2.1 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.923 -1.94 الالومنيوم العربية 23.88 -1.85 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.59 -1.79 بنك الكويت الوطنى - مصر 35.01 -1.52 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.4 -1.45 بى انفستمنتس القابضه 14.51 -1.23 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.171 -1.16 البنك التجاري الدولي (مصر) 57.18 -1.04 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.92 -1 اوراسكوم للتنمية مصر 5.27 -0.94 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 6.92 -0.72 المالية و الصناعية المصرية 11.01 -0.72 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.97 -0.7 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.29 -0.68 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.21 -0.64 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.48 -0.63 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.63 -0.63 القاهرة للزيوت والصابون 5.12 -0.58 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.172 -0.58 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 29.56 -0.57 المنصورة للدواجن 15.97 -0.56 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.864 -0.46 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.56 -0.44 غاز مصر 33.89 -0.32 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.41 -0.23 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.027 -0.19 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.519 -0.19 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 15.99 -0.19 الملتقي العربي للاستثمارات 26.83 -0.15 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.71 -0.14 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.9 العامة للصوامع والتخزين 47.94 مطاحن مصر العليا 80.01 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 15.94 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.961 مطاحن شرق الدلتا 88 مطاحن وسط وغرب الدلتا 87.5 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.781 البنك المصري الخليجي 0.411 بنك قطر الوطني الاهلي 16.21 مصر للاسواق الحرة 7.04 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 المهندس للتأمين 16.82 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.45 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.267 الدلتا للتأمين 26.93 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 8.73 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.923 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.22 السويدى اليكتريك 9.02 دلتا للطباعة والتغليف 26.42 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 16.06 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 69.99 مستشفى النزهه الدولي 62.74 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.17 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 131.5 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 36.69 عبر المحيطات للسياحه 0.064 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.554 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 27.1 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.75 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.612 العربية لاستصلاح الاراضي 22.64 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.113 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.97 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.809 اسمنت سيناء 3.98 البدر للبلاستيك 0.664 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 360.24

أغلقت البورصة تعاملات جلسة الأربعاء،على هبوط مائل لمؤشراتها، وانخفاض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 5.7 مليار جنيه تقريبا.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة “Egx30” على هبوط بنسبة 1.6% عند مستوى 10568 نقطة.

وشهدت البورصة المصرية نهاية جلسة أمس، الثلاثاء، صعودًا طفيفًا للمؤشر الرئيسى خلافًا لنظرائه من المؤشرات الأخرى التى صعدت بشكل محلوظ.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة، الاثنين الماضى، على أداء مضطرب لمؤشراتها، بهبوط المؤشر الرئيسى EGX30، وصعود نظرائه بشكل قوى.

كما أغلقت البورصة جلسة الأحد على نفس الأداء المضطرب، بصعود مؤشرين بشكل قوي، وهبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.03% عند 10867 نقطة.

تداولات البورصة المصرية ترتفع الربع الأول

شهدت تداولات البورصة المصرية قفزة قيمتها 79.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول 2020، رغم التراجع الجماعي للمؤشرات، والانخفاض الهامشي لرأس المال السوقي.

وسجلت تعاملات البورصة بالربع الأول نحو 241.7 مليار حنيه، مقارنة بـ 162.3 مليار جنيه، في الربع السابق.

وصاحب ذلك زيادة في كميات التداولات إلى 40 مليون ورقة مالية، نظير 30.9 مليون ورقة مالية.

واستحوذت الأسهم على 41.23% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة.

ومثلت قيمة التداول على السندات نحو 58.77%، خلال الفترة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 2.5% و8%، وشهد رأس المال السوقي تراجعا هامشيا، بنسبة 0.15%.

«نعيم» تتوقع تحرك البورصة المصرية لاختبار دعم 10315 نقطة

توقعت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة أن تعاود البورصة المصرية اختبار مستوى الدعم 10315 نقطة بالفترة الحالية.

وأوضحت “نعيم”، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن كسر ذلك المستوى لأسفل سوف ينذر بمزيد من التراجعات نحو مستوى 10050 نقطة، ثم مستوى 9750 نقطة.

وعلى جانب آخر أشارت إلى أن التمكن من الارتداد لأعلى سوف يدفع به نحو 10450 نقطة، ثم مستوى 10785 نقطة.