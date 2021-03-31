أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 31-3-2021

تراجعت أسعار الأسهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل مع سيطرة اللون الأحمر على مؤشرات البورصة المصرية.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم مع اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع، فيما فضل المصريون والعرب الشراء.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة تصل إلى 1.6% بنهاية جلسة اليوم، ليهبط إلى 10568 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة السبعينى «EGX70» بنسبة 0.94%، ليصل إلى 1969 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX100» بنسبة 1.02%، ليسجل 2910 نقطة.

وبلغت قيمة التعاملات على الأسهم اليوم 1.2 مليون جنيه، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة تصل إلى 5.7 مليار جنيه، ليسجل فى 649.9 مليون جنيه.

وبلغت مشتريات المصريون من الأسهم 78.1 مليون جنيه، والعرب 66.8 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعات الأجانب من الأسهم 144.9 مليون جنيه.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 51 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 102، واستقرت أسعار 32 عند نفس مستويات الثلاثاء.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 31-3-2021:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37.99 0.03 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 100.64 0.05 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.208 0.05 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.16 0.08 الشرقية - ايسترن كومباني 11.42 0.09 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.58 0.26 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.612 0.33 القابضة المصرية الكويتية 1.153 0.52 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.75 0.54 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.75 0.54 بنك البركة مصر 12.86 0.63 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.79 0.63 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.82 0.65 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.71 0.75 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 13.22 0.76 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.961 0.93 القاهرة للزيوت والصابون 5.15 0.98 المجموعه المصريه العقاريه 14.66 1.1 العربية للمحابس 1.656 1.1 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.79 1.15 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.17 1.23 المصرية للدواجن 4.04 1.25 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.334 1.52 مصر لصناعة الكيماويات 9.98 1.73 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 29.73 1.85 ليسيكو مصر 3.61 1.98 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 18.81 2.01 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.04 2.2 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.73 2.29 المتحدة للاسكان والتعمير 4.35 2.59 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.9 2.72 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.173 2.98 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.97 3.11 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.77 3.26 اوراسكوم المالية القابضة 0.316 3.27 العامة للصوامع والتخزين 47.94 3.52 جلاكسو سميثكلاين 30.39 3.83 الملتقي العربي للاستثمارات 26.87 3.87 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.732 3.98 العربية للصناعات الهندسية 1.357 4.06 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.92 4.24 العامة لصناعة الورق - راكتا 9.34 4.24 بى انفستمنتس القابضه 14.69 4.56 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.029 4.57 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 33.59 5.1 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.36 6.08 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.63 6.48 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 13.31 7.95 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.9 8.64 دلتا للانشاء والتعمير 15.46 8.87 العبور للاستثمار العقارى 42.82 8.9 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 -9.94 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 55.28 -8.17 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.634 -4.52 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 33.11 -4.39 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.05 -4.26 ريكاب للاستثمارات المالية 7.55 -3.94 مصر للفنادق 12.25 -3.92 العربية للاسمنت 2.82 -3.75 الشمس للاسكان والتعمير 4.05 -3.57 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.333 -3.48 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.839 -3.23 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 45.22 -3.19 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.143 -3.14 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.852 -3.07 مصر للاسمنت - قنا 9.02 -3.01 الكابلات الكهربائية المصرية 0.46 -2.95 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0.945 -2.88 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.37 -2.87 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.38 -2.87 القناة للتوكيلات الملاحية 9.93 -2.84 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.762 -2.81 بلتون المالية القابضة 2.031 -2.68 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.02 -2.66 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.482 -2.63 مصر بنى سويف للاسمنت 14.98 -2.6 دايس للملابس الجاهزة 1.397 -2.58 اسيك للتعدين - اسكوم 7.96 -2.57 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.58 -2.55 الاهلي للتنمية والاستثمار 18.11 -2.48 الدلتا للسكر 8.34 -2.46 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.62 -2.43 ابن سينا فارما 4.42 -2.43 جنوب الوادى للاسمنت 1.581 -2.41 سبيد ميديكال 2.86 -2.39 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.781 -2.38 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.02 -2.38 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.25 -2.34 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.588 -2.33 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.36 -2.33 بالم هيلز للتعمير 1.606 -2.31 غاز مصر 36.06 -2.28 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.99 -2.24 السويدى اليكتريك 9.02 -2.17 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.18 -2.15 شركة مستشفي كليوباترا 4.6 -2.13 القاهرة للدواجن 2.9 -2.03 البنك التجاري الدولي (مصر) 57.78 -2.02 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.292 -2.01 العالمية للاستثمار والتنمية 22.46 -2.01 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.45 -1.99 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.56 -1.94 حديد عز 9.17 -1.93 رواد السياحة - رواد 9.55 -1.85 مطاحن ومخابز الاسكندرية 11.46 -1.8 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.42 -1.78 إعمار مصر للتنمية 2.28 -1.72 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.52 -1.7 اوراسكوم للتنمية مصر 5.32 -1.66 المصرية للمنتجعات السياحية 1.37 -1.65 رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.98 -1.65 مصر للالومنيوم 11.64 -1.61 المنصورة للدواجن 16.06 -1.59 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.868 -1.59 الحديد والصلب المصرية 2.48 -1.59 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.755 -1.56 البنك المصري لتنمية الصادرات 11.67 -1.52 الاهرام للطباعة و التغليف 16.79 -1.52 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.236 -1.51 الالومنيوم العربية 24.33 -1.46 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.705 -1.4 المالية و الصناعية المصرية 11.09 -1.33 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.388 -1.27 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.35 -1.24 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.27 -1.21 المصرية للاتصالات 11.12 -1.16 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.86 -1.15 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.58 -1.15 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.68 -1.11 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 88.02 -1.09 النساجون الشرقيون للسجاد 7.28 -0.95 شركة النصر للأعمال المدنية 20.39 -0.92 جهينة للصناعات الغذائية 5.67 -0.87 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 12.74 -0.86 اودن للاستثمارات المالية 8.62 -0.81 جى بى اوتو 3.85 -0.77 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.911 -0.76 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 71.82 -0.71 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 6.97 -0.57 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.173 -0.57 العبوات الطبية 0.891 -0.56 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.55 -0.55 بنك كريدي اجريكول مصر 23.01 -0.52 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.03 -0.5 اميرالد للاستثمار العقاري 5.42 -0.37 القاهرة للاسكان والتعمير 18.79 -0.37 العربية لحليج الأقطان 2.01 -0.35 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.04 -0.3 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.13 -0.3 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.54 -0.28 التعمير والاستشارات الهندسية 15.29 -0.26 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 360.24 -0.24 شارم دريمز للاستثمار السياحى 4.91 -0.2 بنك التعمير والاسكان 34.91 -0.14 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.54 -0.13 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 27.49 -0.11 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.078 -0.09 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.52 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 10.73 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.9 مطاحن مصر الوسطي 26.79 ايديتا للصناعات الغذائية 8.49 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.74 مطاحن شرق الدلتا 88 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.961 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 15.94 مطاحن مصر العليا 80.01 بنك الكويت الوطنى - مصر 35.55 بنك قطر الوطني الاهلي 16.21 مصر للاسواق الحرة 7.04 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.253 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.75 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.41 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.923 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 8.73 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.267 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.38 دلتا للطباعة والتغليف 26.42 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.21 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 36.69 مستشفى النزهه الدولي 62.74 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 131.5 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 69.99 عبر المحيطات للسياحه 0.064 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 23.5 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 9.27 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.35 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.75 العربية لاستصلاح الاراضي 22.64 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.534 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 18.14 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.113 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.809 اسمنت سيناء 3.98 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.38 سماد مصر (ايجيفرت) 9.48 البدر للبلاستيك 0.664

وشهدت البورصة المصرية نهاية جلسة أمس، الثلاثاء، صعودًا طفيفًا للمؤشر الرئيسى خلافًا لنظرائه من المؤشرات الأخرى التى صعدت بشكل محلوظ.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الاثنين الماضى، على أداء مضطرب لمؤشراتها، بهبوط المؤشر الرئيسى EGX30، وصعود نظرائه بشكل قوى.

كما أغلقت البورصة جلسة الأحد على نفس الأداء المضطرب، بصعود مؤشرين بشكل قوي، وهبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.03% عند 10867 نقطة.

توقعات بحركة تصحيحية لمؤشرات البورصة المصرية بدعم صندوق السيولة

وتوقّع خبراء فنيون صعود البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالي، بما يتيح الفرصة لاسترداد جزء من الخسائر القوية التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وقال سمير عزمي، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية ستشهد ارتدادة صعودية، خلال الأسبوع الحالى، تعوِّض معها جزءًا من خسائرها السابقة، لتتجه نحو 10900 و11050 نقطة، فى ظل تحسن أحجام التداولات.

وتوقّع عزمى أن الأسهم القيادية التى لم تتأثر بقوة فى طوفان تراجعات الأسبوع الماضى حركة إيجابية، وأبرزها سهم البنك التجارى الدولى الذى يستهدف مستويات نحو 63.5 و65.5 جنيه، بعد كسر مستويات 60 جنيهًا بنهاية الأسبوع المنقضي.

وأشار إلى أن أحد المحركات القوية للصعود المتوقع هو إعلان «الرقابة المالية» والبنك المركزى المصرى تأسيس صندوق لتمويل شركات الوساطة، ما يعزز ثقة المستثمرين بالسوق، فضلًا عن تراجع الأسهم لمستويات جاذبة للشراء. البورصة

وأعلنت الرقابة المالية، الأربعاء الماضى، اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم البورصة المصرية ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعيًا منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيموِّل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيموِّل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.