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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 31-3-2021

تراجع رأس المال السوقي بقيمة تصل إلى 5.7 مليار جنيه
المال - خاص 5:27 م, الأربعاء, 31 مارس 21 5:27 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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تراجعت أسعار الأسهم فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 فى السوق الرئيسية، وبورصة النيل مع سيطرة اللون الأحمر على مؤشرات البورصة المصرية.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم مع اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع، فيما فضل المصريون والعرب الشراء.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة تصل إلى 1.6% بنهاية جلسة اليوم، ليهبط إلى 10568 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة السبعينى «EGX70» بنسبة 0.94%، ليصل إلى 1969 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX100» بنسبة 1.02%، ليسجل 2910 نقطة.

وبلغت قيمة التعاملات على الأسهم اليوم 1.2 مليون جنيه، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة تصل إلى 5.7 مليار جنيه، ليسجل فى 649.9 مليون جنيه.

وبلغت مشتريات المصريون من الأسهم 78.1 مليون جنيه، والعرب 66.8 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعات الأجانب من الأسهم 144.9 مليون جنيه.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 51 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 102، واستقرت أسعار 32 عند نفس مستويات الثلاثاء.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم المدرجة فى البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 31-3-2021:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37.990.03
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية100.640.05
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.2080.05
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.160.08
الشرقية - ايسترن كومباني11.420.09
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية30.580.26
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.6120.33
القابضة المصرية الكويتية1.1530.52
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.750.54
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.750.54
بنك البركة مصر12.860.63
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.790.63
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.820.65
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.710.75
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية13.220.76
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.9610.93
القاهرة للزيوت والصابون5.150.98
المجموعه المصريه العقاريه14.661.1
العربية للمحابس1.6561.1
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.791.15
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.171.23
المصرية للدواجن4.041.25
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.3341.52
مصر لصناعة الكيماويات9.981.73
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير29.731.85
ليسيكو مصر3.611.98
البويات والصناعات الكيماوية - باكين18.812.01
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.042.2
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.732.29
المتحدة للاسكان والتعمير4.352.59
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.92.72
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1732.98
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.973.11
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.773.26
اوراسكوم المالية القابضة0.3163.27
العامة للصوامع والتخزين47.943.52
جلاكسو سميثكلاين30.393.83
الملتقي العربي للاستثمارات26.873.87
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.7323.98
العربية للصناعات الهندسية1.3574.06
الاسماعيلية مصر للدواجن4.924.24
العامة لصناعة الورق - راكتا9.344.24
بى انفستمنتس القابضه14.694.56
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.0294.57
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي33.595.1
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.366.08
راية القابضة للأستثمارات المالية2.636.48
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"13.317.95
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.98.64
دلتا للانشاء والتعمير15.468.87
العبور للاستثمار العقارى42.828.9
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07-9.94
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي55.28-8.17
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.634-4.52
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية33.11-4.39
الدولية للأسمدة والكيماويات4.05-4.26
ريكاب للاستثمارات المالية7.55-3.94
مصر للفنادق12.25-3.92
العربية للاسمنت2.82-3.75
الشمس للاسكان والتعمير4.05-3.57
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.333-3.48
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.839-3.23
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة45.22-3.19
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.143-3.14
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.852-3.07
مصر للاسمنت - قنا9.02-3.01
الكابلات الكهربائية المصرية0.46-2.95
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.945-2.88
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.37-2.87
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.38-2.87
القناة للتوكيلات الملاحية9.93-2.84
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.762-2.81
بلتون المالية القابضة2.031-2.68
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.02-2.66
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.482-2.63
مصر بنى سويف للاسمنت14.98-2.6
دايس للملابس الجاهزة1.397-2.58
اسيك للتعدين - اسكوم7.96-2.57
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.58-2.55
الاهلي للتنمية والاستثمار18.11-2.48
الدلتا للسكر8.34-2.46
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.62-2.43
ابن سينا فارما4.42-2.43
جنوب الوادى للاسمنت1.581-2.41
سبيد ميديكال2.86-2.39
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.781-2.38
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.02-2.38
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.25-2.34
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.588-2.33
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.36-2.33
بالم هيلز للتعمير1.606-2.31
غاز مصر36.06-2.28
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.99-2.24
السويدى اليكتريك9.02-2.17
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.18-2.15
شركة مستشفي كليوباترا4.6-2.13
القاهرة للدواجن2.9-2.03
البنك التجاري الدولي (مصر)57.78-2.02
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.292-2.01
العالمية للاستثمار والتنمية22.46-2.01
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.45-1.99
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.56-1.94
حديد عز9.17-1.93
رواد السياحة - رواد9.55-1.85
مطاحن ومخابز الاسكندرية11.46-1.8
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.42-1.78
إعمار مصر للتنمية2.28-1.72
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.52-1.7
اوراسكوم للتنمية مصر5.32-1.66
المصرية للمنتجعات السياحية1.37-1.65
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.98-1.65
مصر للالومنيوم11.64-1.61
المنصورة للدواجن16.06-1.59
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.868-1.59
الحديد والصلب المصرية2.48-1.59
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.755-1.56
البنك المصري لتنمية الصادرات11.67-1.52
الاهرام للطباعة و التغليف16.79-1.52
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.236-1.51
الالومنيوم العربية24.33-1.46
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.705-1.4
المالية و الصناعية المصرية11.09-1.33
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.388-1.27
عبور لاند للصناعات الغذائية6.35-1.24
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.27-1.21
المصرية للاتصالات11.12-1.16
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.86-1.15
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.58-1.15
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.68-1.11
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي88.02-1.09
النساجون الشرقيون للسجاد7.28-0.95
شركة النصر للأعمال المدنية20.39-0.92
جهينة للصناعات الغذائية5.67-0.87
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك12.74-0.86
اودن للاستثمارات المالية8.62-0.81
جى بى اوتو3.85-0.77
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.911-0.76
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو71.82-0.71
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع6.97-0.57
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.173-0.57
العبوات الطبية0.891-0.56
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.55-0.55
بنك كريدي اجريكول مصر23.01-0.52
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.03-0.5
اميرالد للاستثمار العقاري5.42-0.37
القاهرة للاسكان والتعمير18.79-0.37
العربية لحليج الأقطان2.01-0.35
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.04-0.3
سيدى كرير للبتروكيماويات10.13-0.3
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.54-0.28
التعمير والاستشارات الهندسية15.29-0.26
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية360.24-0.24
شارم دريمز للاستثمار السياحى4.91-0.2
بنك التعمير والاسكان34.91-0.14
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.54-0.13
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات27.49-0.11
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.078-0.09
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.52
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
الشرقية الوطنية للامن الغذائي10.73
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.9
مطاحن مصر الوسطي26.79
ايديتا للصناعات الغذائية8.49
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.74
مطاحن شرق الدلتا88
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.961
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.94
مطاحن مصر العليا80.01
بنك الكويت الوطنى - مصر35.55
بنك قطر الوطني الاهلي16.21
مصر للاسواق الحرة7.04
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.253
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.75
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.41
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.923
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية8.73
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.267
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.38
دلتا للطباعة والتغليف26.42
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.21
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل36.69
مستشفى النزهه الدولي62.74
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية131.5
العربية للادوية والصناعات الكيماوية69.99
عبر المحيطات للسياحه0.064
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا23.5
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك9.27
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.35
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
العربية لاستصلاح الاراضي22.64
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.534
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية18.14
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.113
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.809
اسمنت سيناء3.98
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.38
سماد مصر (ايجيفرت)9.48
البدر للبلاستيك0.664
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وشهدت البورصة المصرية نهاية جلسة أمس، الثلاثاء، صعودًا طفيفًا للمؤشر الرئيسى خلافًا لنظرائه من المؤشرات الأخرى التى صعدت بشكل محلوظ.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الاثنين الماضى، على أداء مضطرب لمؤشراتها، بهبوط المؤشر الرئيسى EGX30، وصعود نظرائه بشكل قوى.

كما أغلقت البورصة جلسة الأحد على نفس الأداء المضطرب، بصعود مؤشرين بشكل قوي، وهبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.03% عند 10867 نقطة.

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توقعات بحركة تصحيحية لمؤشرات البورصة المصرية بدعم صندوق السيولة

وتوقّع خبراء فنيون صعود البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالي، بما يتيح الفرصة لاسترداد جزء من الخسائر القوية التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وقال سمير عزمي، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية ستشهد ارتدادة صعودية، خلال الأسبوع الحالى، تعوِّض معها جزءًا من خسائرها السابقة، لتتجه نحو 10900 و11050 نقطة، فى ظل تحسن أحجام التداولات.

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وتوقّع عزمى أن الأسهم القيادية التى لم تتأثر بقوة فى طوفان تراجعات الأسبوع الماضى حركة إيجابية، وأبرزها سهم البنك التجارى الدولى الذى يستهدف مستويات نحو 63.5 و65.5 جنيه، بعد كسر مستويات 60 جنيهًا بنهاية الأسبوع المنقضي.

وأشار إلى أن أحد المحركات القوية للصعود المتوقع هو إعلان «الرقابة المالية» والبنك المركزى المصرى تأسيس صندوق لتمويل شركات الوساطة، ما يعزز ثقة المستثمرين بالسوق، فضلًا عن تراجع الأسهم لمستويات جاذبة للشراء.

البورصة المصرية
البورصة

وأعلنت الرقابة المالية، الأربعاء الماضى، اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم البورصة المصرية ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعيًا منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيموِّل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيموِّل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

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بقلم المال - خاص

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