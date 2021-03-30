أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-3-2021

هيمنت الحركة الصاعدة على أسعار 118 سهمًا مدرجة في البورصة المصرية

تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء والتي توافق 30-3-2021 .

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الإثنين السابق لها.

وأنهت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء تعاملاتها على صعود جماعي محدود، سجل فيه مؤشرها الرئيسي “egx30” صعودًا بنحو 0.01% ليصل 10739 نقطة .

وارتفع المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 1.8% لتصل 1987 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 1.3% ووصل 2940 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه، في حين جرى التداول على 181 سهم، صعد من بينهم 118 سهم وتراجع 32 آخرون ولم يتغير أداء الباقية .

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء وسجلوا صافي مشتريات بقيمة 46.4 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي مبيعات 30.5 و 16 مليون جنيه على التوالي.

يُذكر أن البورصة المصرية كانت قد أختتمت تعاملات جلسة الاثنين أمس على أداء مضطرب لمؤشراتها، بهبوط المؤشر الرئيسى EGX30، وصعود نظرائه بشكل قوى.

أسعار الأسهم الصاعدة اليوم

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير بنك قطر الوطني الاهلي 16.21 0.06 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 0.07 بى انفستمنتس القابضه 14.05 0.07 مصر للالومنيوم 11.83 0.08 اسيك للتعدين - اسكوم 8.17 0.25 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.393 0.26 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 69.99 0.27 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.49 0.29 حديد عز 9.35 0.32 السويدى اليكتريك 9.22 0.33 المصرية للمنتجعات السياحية 1.393 0.36 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.61 0.38 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.08 0.4 مصر للفنادق 12.75 0.47 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.174 0.58 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.943 0.62 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.784 0.64 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.63 0.69 الحديد والصلب المصرية 2.52 0.8 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.73 0.81 الدلتا للسكر 8.55 0.83 إعمار مصر للتنمية 2.32 0.87 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.76 0.9 الاهرام للطباعة و التغليف 17.05 0.95 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.61 0.99 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.15 1 شركة مستشفي كليوباترا 4.7 1.08 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.16 1.09 البنك المصري لتنمية الصادرات 11.85 1.11 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.4 1.11 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.75 1.13 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.529 1.15 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.314 1.23 جهينة للصناعات الغذائية 5.72 1.24 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.255 1.29 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.38 1.33 المصرية للاتصالات 11.25 1.35 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.602 1.35 العالمية للاستثمار والتنمية 22.92 1.42 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.94 1.46 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.381 1.47 القناة للتوكيلات الملاحية 10.22 1.49 اميرالد للاستثمار العقاري 5.44 1.49 المالية و الصناعية المصرية 11.24 1.63 ريكاب للاستثمارات المالية 7.86 1.68 القاهرة للدواجن 2.96 1.72 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 13.12 1.78 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.44 1.78 القاهرة للزيوت والصابون 5.1 1.8 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 10.73 1.8 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 12.85 1.82 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.996 1.89 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.767 1.99 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.59 1.99 بنك التعمير والاسكان 34.96 2.13 جنوب الوادى للاسمنت 1.62 2.14 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.918 2.23 سماد مصر (ايجيفرت) 9.48 2.27 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.52 2.33 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.76 2.37 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.298 2.41 سبيد ميديكال 2.93 2.45 العربية للاسمنت 2.93 2.45 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.11 2.49 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.44 2.52 رواد السياحة - رواد 9.73 2.64 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.495 2.7 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.03 2.71 الشمس للاسكان والتعمير 4.2 2.94 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.48 2.96 الكابلات الكهربائية المصرية 0.474 3.04 ليسيكو مصر 3.54 3.21 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0.973 3.4 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.31 3.44 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.13 3.51 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.7 3.52 الملتقي العربي للاستثمارات 25.87 3.56 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.55 3.57 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 43.84 3.74 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.8 3.76 بلتون المالية القابضة 2.087 3.78 العربية لحليج الأقطان 2.017 3.81 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.879 3.9 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.867 4.08 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.55 4.11 اوراسكوم المالية القابضة 0.301 4.15 التعمير والاستشارات الهندسية 15.33 4.21 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.21 4.25 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.168 4.35 العبور للاستثمار العقارى 39.32 4.35 غاز مصر 36.9 4.44 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.984 4.46 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.25 4.5 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 7.15 4.53 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.664 4.57 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.18 4.7 مطاحن ومخابز الاسكندرية 11.67 4.76 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 27.52 4.76 جلاكسو سميثكلاين 29.27 4.8 المجموعه المصريه العقاريه 14.5 4.84 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.534 4.85 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.67 5 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.01 5.26 شارم دريمز للاستثمار السياحى 4.92 5.58 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.882 6.01 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.715 6.08 الالومنيوم العربية 24.69 6.15 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.781 6.26 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.079 6.31 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.47 6.47 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 12.33 6.75 المصرية للدواجن 3.99 7.55 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 31.96 7.57 دلتا للانشاء والتعمير 14.2 7.58 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.66 7.94 المنصورة للدواجن 16.32 8.29 العربية للمحابس 1.638 8.62 دلتا للطباعة والتغليف 26.42 8.63 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.704 8.64 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.72 8.76 العامة لصناعة الورق - راكتا 8.96 9 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.207 9.1 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 29.19 9.57

أسعار الأسهم المتراجعة اليوم

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 60.2 -9.41 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 62.21 -8.76 شركة النصر للأعمال المدنية 20.58 -4.37 الاهلي للتنمية والاستثمار 18.57 -3.38 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.23 -2.98 الشرقية - ايسترن كومباني 11.41 -2.56 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.5 -2.21 اودن للاستثمارات المالية 8.69 -2.03 العبوات الطبية 0.896 -1.97 النساجون الشرقيون للسجاد 7.35 -1.47 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 72.33 -1.44 دايس للملابس الجاهزة 1.434 -1.31 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.07 -1.27 بنك كريدي اجريكول مصر 23.13 -1.24 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.43 -1.08 بنك البركة مصر 12.78 -1.01 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 34.63 -0.94 مصر للاسمنت - قنا 9.3 -0.85 مصر بنى سويف للاسمنت 15.38 -0.77 العربية للصناعات الهندسية 1.304 -0.61 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 88.99 -0.56 اوراسكوم للتنمية مصر 5.41 -0.55 ابن سينا فارما 4.53 -0.44 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.91 -0.42 ايديتا للصناعات الغذائية 8.49 -0.35 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 18.44 -0.27 بالم هيلز للتعمير 1.644 -0.24 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.43 -0.19 القابضة المصرية الكويتية 1.147 -0.17 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 21.9 -0.14 البنك التجاري الدولي (مصر) 58.97 -0.12 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.41 -0.06 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37.98 -0.05

أسعار المستقرة بجلسة اليوم