بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-3-2021

هيمنت الحركة الصاعدة على أسعار 118 سهمًا مدرجة في البورصة المصرية
أسماء السيد 7:18 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 7:18 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

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تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء والتي توافق 30-3-2021 .

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة الإثنين السابق لها.

وأنهت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء تعاملاتها على صعود جماعي محدود، سجل فيه مؤشرها الرئيسي “egx30” صعودًا بنحو 0.01% ليصل 10739 نقطة .

وارتفع المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 1.8% لتصل 1987 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 1.3% ووصل 2940 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه، في حين جرى التداول على 181 سهم، صعد من بينهم 118 سهم وتراجع 32 آخرون ولم يتغير أداء الباقية .

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء وسجلوا صافي مشتريات بقيمة 46.4 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي مبيعات 30.5 و 16 مليون جنيه على التوالي.

يُذكر أن البورصة المصرية كانت قد أختتمت تعاملات  جلسة الاثنين أمس على أداء مضطرب لمؤشراتها، بهبوط المؤشر الرئيسى EGX30، وصعود نظرائه بشكل قوى.

أسعار الأسهم الصاعدة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
بنك قطر الوطني الاهلي16.210.06
القاهرة للخدمات التعليمية14.020.07
بى انفستمنتس القابضه14.050.07
مصر للالومنيوم11.830.08
اسيك للتعدين - اسكوم8.170.25
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3930.26
العربية للادوية والصناعات الكيماوية69.990.27
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.490.29
حديد عز9.350.32
السويدى اليكتريك9.220.33
المصرية للمنتجعات السياحية1.3930.36
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.610.38
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.080.4
مصر للفنادق12.750.47
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1740.58
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.9430.62
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7840.64
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.630.69
الحديد والصلب المصرية2.520.8
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.730.81
الدلتا للسكر8.550.83
إعمار مصر للتنمية2.320.87
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.760.9
الاهرام للطباعة و التغليف17.050.95
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.610.99
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.151
شركة مستشفي كليوباترا4.71.08
سيدى كرير للبتروكيماويات10.161.09
البنك المصري لتنمية الصادرات11.851.11
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.41.11
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.751.13
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.5291.15
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.3141.23
جهينة للصناعات الغذائية5.721.24
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2551.29
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.381.33
المصرية للاتصالات11.251.35
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.6021.35
العالمية للاستثمار والتنمية22.921.42
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.941.46
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.3811.47
القناة للتوكيلات الملاحية10.221.49
اميرالد للاستثمار العقاري5.441.49
المالية و الصناعية المصرية11.241.63
ريكاب للاستثمارات المالية7.861.68
القاهرة للدواجن2.961.72
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية13.121.78
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.441.78
القاهرة للزيوت والصابون5.11.8
الشرقية الوطنية للامن الغذائي10.731.8
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك12.851.82
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.9961.89
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7671.99
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.591.99
بنك التعمير والاسكان34.962.13
جنوب الوادى للاسمنت1.622.14
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.9182.23
سماد مصر (ايجيفرت)9.482.27
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.522.33
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.762.37
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2982.41
سبيد ميديكال2.932.45
العربية للاسمنت2.932.45
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.112.49
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.442.52
رواد السياحة - رواد9.732.64
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4952.7
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.032.71
الشمس للاسكان والتعمير4.22.94
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.482.96
الكابلات الكهربائية المصرية0.4743.04
ليسيكو مصر3.543.21
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.9733.4
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.313.44
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.133.51
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.73.52
الملتقي العربي للاستثمارات25.873.56
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.553.57
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة43.843.74
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.83.76
بلتون المالية القابضة2.0873.78
العربية لحليج الأقطان2.0173.81
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.8793.9
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8674.08
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.554.11
اوراسكوم المالية القابضة0.3014.15
التعمير والاستشارات الهندسية15.334.21
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.214.25
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1684.35
العبور للاستثمار العقارى39.324.35
غاز مصر36.94.44
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.9844.46
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.254.5
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون7.154.53
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6644.57
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.184.7
مطاحن ومخابز الاسكندرية11.674.76
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات27.524.76
جلاكسو سميثكلاين29.274.8
المجموعه المصريه العقاريه14.54.84
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.5344.85
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.675
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.015.26
شارم دريمز للاستثمار السياحى4.925.58
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.8826.01
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.7156.08
الالومنيوم العربية24.696.15
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.7816.26
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.0796.31
راية القابضة للأستثمارات المالية2.476.47
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"12.336.75
المصرية للدواجن3.997.55
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي31.967.57
دلتا للانشاء والتعمير14.27.58
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.667.94
المنصورة للدواجن16.328.29
العربية للمحابس1.6388.62
دلتا للطباعة والتغليف26.428.63
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.7048.64
الاسماعيلية مصر للدواجن4.728.76
العامة لصناعة الورق - راكتا8.969
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.2079.1
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير29.199.57
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أسعار الأسهم المتراجعة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي60.2-9.41
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل62.21-8.76
شركة النصر للأعمال المدنية20.58-4.37
الاهلي للتنمية والاستثمار18.57-3.38
الدولية للأسمدة والكيماويات4.23-2.98
الشرقية - ايسترن كومباني11.41-2.56
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية30.5-2.21
اودن للاستثمارات المالية8.69-2.03
العبوات الطبية0.896-1.97
النساجون الشرقيون للسجاد7.35-1.47
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو72.33-1.44
دايس للملابس الجاهزة1.434-1.31
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.07-1.27
بنك كريدي اجريكول مصر23.13-1.24
عبور لاند للصناعات الغذائية6.43-1.08
بنك البركة مصر12.78-1.01
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية34.63-0.94
مصر للاسمنت - قنا9.3-0.85
مصر بنى سويف للاسمنت15.38-0.77
العربية للصناعات الهندسية1.304-0.61
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي88.99-0.56
اوراسكوم للتنمية مصر5.41-0.55
ابن سينا فارما4.53-0.44
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.91-0.42
ايديتا للصناعات الغذائية8.49-0.35
البويات والصناعات الكيماوية - باكين18.44-0.27
بالم هيلز للتعمير1.644-0.24
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.43-0.19
القابضة المصرية الكويتية1.147-0.17
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية21.9-0.14
البنك التجاري الدولي (مصر)58.97-0.12
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.41-0.06
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37.98-0.05
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أسعار المستقرة بجلسة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.5
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.94
العامة للصوامع والتخزين46.31
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.9
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.74
مطاحن مصر الوسطي26.79
مطاحن وسط وغرب الدلتا87.5
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.961
بنك الكويت الوطنى - مصر35.55
فرتيكا للصناعة و التجارة3.48
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.253
الدلتا للتأمين26.93
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.41
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية8.73
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.75
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.923
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.267
جى بى اوتو3.88
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.38
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف49.65
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات16.06
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.52
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.71
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية100.59
مستشفى النزهه الدولي62.74
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل36.69
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية131.5
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.5
جينيال تورز2.22
عبر المحيطات للسياحه0.064
المتحدة للاسكان والتعمير4.24
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.35
القاهرة للاسكان والتعمير18.86
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
العربية لاستصلاح الاراضي22.64
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية18.14
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.113
اسمنت سيناء3.98
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.809
مصر لصناعة الكيماويات9.81
البدر للبلاستيك0.664
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية361.09
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بقلم أسماء السيد

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