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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 29-3-2021

انخفض مؤشر "EGX30" الرئيسي اليوم بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 10738 نقطة
مصطفى طلعت 7:12 م, الأثنين, 29 مارس 21 7:12 م, الأثنين, 29 مارس 21

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تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الإثنين، والموافق 29-3-2021، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 187 سهمًا، وهيمن الصعود على 115، وتراجع 44، ولم يتغير أداء الباقية .

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا لما يقرب من 115 أسهمًا لشركات مدرجة فى البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.460.1
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.020.15
القابضة المصرية الكويتية1.1490.17
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.420.18
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل36.690.19
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.040.2
اسمنت سيناء3.980.25
الشرقية الوطنية للامن الغذائي10.540.29
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.330.32
الشمس للاسكان والتعمير4.080.49
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.010.5
شركة النصر للأعمال المدنية21.520.56
المصرية للمنتجعات السياحية1.3880.58
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1730.58
المصرية للاتصالات11.10.63
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1610.63
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2390.65
سبيد ميديكال2.860.7
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو73.390.73
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع6.660.76
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7520.8
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.170.82
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.410.89
القناة للتوكيلات الملاحية10.070.9
ريكاب للاستثمارات المالية7.730.91
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.8981.01
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2911.04
بلتون المالية القابضة2.0111.06
شركة مستشفي كليوباترا4.651.09
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.51.12
مستشفى النزهه الدولي62.741.18
دلتا للانشاء والتعمير13.21.23
جهينة للصناعات الغذائية5.651.25
اودن للاستثمارات المالية8.871.26
اوراسكوم للتنمية مصر5.441.3
مصر للاسمنت - قنا9.381.3
مطاحن ومخابز الاسكندرية11.141.36
مصر لصناعة الكيماويات9.811.45
الاهلي للتنمية والاستثمار19.221.53
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.451.55
عبور لاند للصناعات الغذائية6.51.56
رواد السياحة - رواد9.481.61
بنك الكويت الوطنى - مصر35.551.63
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.841.63
النساجون الشرقيون للسجاد7.461.63
الدلتا للسكر8.481.68
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4821.69
القاهرة للدواجن2.911.75
اوراسكوم المالية القابضة0.2841.79
بنك التعمير والاسكان34.231.81
جى بى اوتو3.881.84
العالمية للاستثمار والتنمية22.61.89
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.5941.89
جنوب الوادى للاسمنت1.5861.93
الكابلات الكهربائية المصرية0.462
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.542.02
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.9592.08
البويات والصناعات الكيماوية - باكين18.492.27
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.382.42
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7792.5
التعمير والاستشارات الهندسية14.712.51
العربية للاسمنت2.862.51
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية21.932.52
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3922.62
راية القابضة للأستثمارات المالية2.322.65
اميرالد للاستثمار العقاري5.362.68
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1132.73
دايس للملابس الجاهزة1.4532.9
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6352.92
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.532.98
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.383.05
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8333.09
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.9313.1
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.9413.18
العربية لحليج الأقطان1.9433.24
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك12.623.44
مصر بنى سويف للاسمنت15.53.61
المتحدة للاسكان والتعمير4.243.67
اسيك للتعدين - اسكوم8.153.82
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.953.87
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.6043.96
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.0234.06
الالومنيوم العربية23.264.21
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية12.894.37
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.994.45
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"11.554.62
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.964.64
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.44.65
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.524.76
الاهرام للطباعة و التغليف16.895.04
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.8325.05
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.7355.15
ليسيكو مصر3.435.21
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.75.35
شارم دريمز للاستثمار السياحى4.665.67
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.8465.75
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.3615.83
العربية للصناعات الهندسية1.3125.89
المجموعه المصريه العقاريه13.835.9
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6746.31
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير26.647.2
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.117.24
دلتا للطباعة والتغليف24.327.28
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.27.38
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.0157.52
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.747.96
العامة لصناعة الورق - راكتا8.228.02
المصرية للدواجن3.718.16
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.2988.17
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.388.18
الاسماعيلية مصر للدواجن4.348.5
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.5238.51
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.6488.54
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.1278.57
العربية للمحابس1.5089.12
مصر للفنادق12.699.21
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي29.719.47
المنصورة للدواجن15.079.76
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أسعار الأسهم الثابتة فى البورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ثبات أسعار ما يقرب من 28 سهمًا.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
العامة للصوامع والتخزين46.31
ايديتا للصناعات الغذائية8.52
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.94
مطاحن مصر العليا80.01
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.27
مطاحن مصر الوسطي26.79
بنك البركة مصر12.91
فرتيكا للصناعة و التجارة3.48
مصر للاسواق الحرة7.04
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.253
بى انفستمنتس القابضه14.04
النعيم القابضة للاستثمارات0.173
الدلتا للتأمين26.93
المهندس للتأمين16.82
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.923
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.85
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.45
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية100.59
جلاكسو سميثكلاين27.93
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية131.5
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38
العربية للادوية والصناعات الكيماوية69.8
عبر المحيطات للسياحه0.064
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي89.49
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.463
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية18.14
العربية لاستصلاح الاراضي22.64
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات26.27
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية361.09
البدر للبلاستيك0.664
سماد مصر (ايجيفرت)9.27
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أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة اليوم

تراجعت أسعار ما يقرب من 44 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.75-9.86
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل68.18-9.18
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي66.45-7.9
العبور للاستثمار العقارى37.68-6.36
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية8.73-5.93
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.84-4.2
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.52-3.87
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.771-3.75
الشرقية - ايسترن كومباني11.71-3.62
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.38-3.19
مطاحن شرق الدلتا88-3.07
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.71-2.87
القاهرة للاسكان والتعمير18.86-2.73
البنك التجاري الدولي (مصر)59.04-2.48
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.65-2.31
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.12-2.3
الدولية للأسمدة والكيماويات4.36-2.24
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة42.26-2.2
البنك المصري الخليجي0.411-1.91
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.1-1.86
بالم هيلز للتعمير1.648-1.79
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.52-1.74
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.44-1.71
غاز مصر35.33-1.67
ابن سينا فارما4.55-1.3
السويدى اليكتريك9.19-1.29
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.942-1.26
العبوات الطبية0.914-1.08
سيدى كرير للبتروكيماويات10.05-0.99
القاهرة للزيوت والصابون5.01-0.6
حديد عز9.32-0.53
بنك كريدي اجريكول مصر23.42-0.51
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية34.96-0.48
مطاحن وسط وغرب الدلتا87.5-0.44
إعمار مصر للتنمية2.3-0.43
الحديد والصلب المصرية2.5-0.4
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.2-0.39
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.6-0.38
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.63-0.37
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.7-0.27
البنك المصري لتنمية الصادرات11.72-0.26
الملتقي العربي للاستثمارات24.98-0.24
مصر للالومنيوم11.82-0.17
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.29-0.14
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية31.19-0.1
المالية و الصناعية المصرية11.06-0.09
بنك قطر الوطني الاهلي16.2-0.06
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مؤشرات البورصة المصرية تتأرحج ختام تعاملات اليوم

وانخفض مؤشر “EGX30” الرئيسي اليوم بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 10738 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “EGX70EWI” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 2.39% إلى 1952 نقطة، وصعد مؤشر “EGX100EWI” الاوسع نطاقا بنسبة 1.45 % ليسجل 2900 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الاسهم مليار جنيه وجرى التعامل على 187 سهمًا ارتفع منها 115 بينما انخفضت أسعار 44، واستقرت أسعار 28 أخرين.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 39.8 مليون جنيه، بينما فضل الغرب والأجانب البيع بقيمة 36.7 و3.1 مليون جنيه بالترتيب.

وتوقع خبراء فنيون صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، بما يتيح الفرصة لاسترداد جزء من الخسائر القوية التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وقال سمير عزمي، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة بلوم لتداول الأوراق المالية إن السوق ستشهد ارتدادة صعودية خلال الأسبوع الحالى تعوض معها جزءًا من خسائرها السابقة، لتتجه نحو 10900 و11050 نقطة، فى ظل تحسن أحجام التداولات.

وتوقع عزمى أن الأسهم القيادية التى لم تتأثر بقوة فى طوفان تراجعات الأسبوع الماضى حركة إيجابية، وأبرزها سهم البنك التجارى الدولى الذى يستهدف مستويات نحو 63.5 و 65.5 جنيه، بعد كسر مستويات 60 جنيها بنهاية الأسبوع المنقضي.

وأشار إلى أن أحد المحركات القوية للصعود المتوقع هو إعلان «الرقابة المالية» والبنك المركزى المصرى تأسيس صندوق لتمويل شركات الوساطة، ما يعزز ثقة المستثمرين بالسوق، فضلًا عن تراجع الأسهم لمستويات جاذبة للشراء.

وأعلنت الرقابة المالية الأربعاء الماضى عن اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيمول شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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