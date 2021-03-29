أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 29-3-2021

انخفض مؤشر "EGX30" الرئيسي اليوم بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 10738 نقطة

تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الإثنين، والموافق 29-3-2021، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 187 سهمًا، وهيمن الصعود على 115، وتراجع 44، ولم يتغير أداء الباقية .

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا لما يقرب من 115 أسهمًا لشركات مدرجة فى البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.46 0.1 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.02 0.15 القابضة المصرية الكويتية 1.149 0.17 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.42 0.18 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 36.69 0.19 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.04 0.2 اسمنت سيناء 3.98 0.25 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 10.54 0.29 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.33 0.32 الشمس للاسكان والتعمير 4.08 0.49 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.01 0.5 شركة النصر للأعمال المدنية 21.52 0.56 المصرية للمنتجعات السياحية 1.388 0.58 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.173 0.58 المصرية للاتصالات 11.1 0.63 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.161 0.63 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.239 0.65 سبيد ميديكال 2.86 0.7 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 73.39 0.73 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 6.66 0.76 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.752 0.8 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.17 0.82 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.41 0.89 القناة للتوكيلات الملاحية 10.07 0.9 ريكاب للاستثمارات المالية 7.73 0.91 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.898 1.01 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.291 1.04 بلتون المالية القابضة 2.011 1.06 شركة مستشفي كليوباترا 4.65 1.09 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.5 1.12 مستشفى النزهه الدولي 62.74 1.18 دلتا للانشاء والتعمير 13.2 1.23 جهينة للصناعات الغذائية 5.65 1.25 اودن للاستثمارات المالية 8.87 1.26 اوراسكوم للتنمية مصر 5.44 1.3 مصر للاسمنت - قنا 9.38 1.3 مطاحن ومخابز الاسكندرية 11.14 1.36 مصر لصناعة الكيماويات 9.81 1.45 الاهلي للتنمية والاستثمار 19.22 1.53 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.45 1.55 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.5 1.56 رواد السياحة - رواد 9.48 1.61 بنك الكويت الوطنى - مصر 35.55 1.63 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.84 1.63 النساجون الشرقيون للسجاد 7.46 1.63 الدلتا للسكر 8.48 1.68 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.482 1.69 القاهرة للدواجن 2.91 1.75 اوراسكوم المالية القابضة 0.284 1.79 بنك التعمير والاسكان 34.23 1.81 جى بى اوتو 3.88 1.84 العالمية للاستثمار والتنمية 22.6 1.89 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.594 1.89 جنوب الوادى للاسمنت 1.586 1.93 الكابلات الكهربائية المصرية 0.46 2 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.54 2.02 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.959 2.08 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 18.49 2.27 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.38 2.42 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.779 2.5 التعمير والاستشارات الهندسية 14.71 2.51 العربية للاسمنت 2.86 2.51 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 21.93 2.52 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.392 2.62 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.32 2.65 اميرالد للاستثمار العقاري 5.36 2.68 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.113 2.73 دايس للملابس الجاهزة 1.453 2.9 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.635 2.92 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.53 2.98 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.38 3.05 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.833 3.09 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.931 3.1 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0.941 3.18 العربية لحليج الأقطان 1.943 3.24 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 12.62 3.44 مصر بنى سويف للاسمنت 15.5 3.61 المتحدة للاسكان والتعمير 4.24 3.67 اسيك للتعدين - اسكوم 8.15 3.82 رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.95 3.87 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.604 3.96 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.023 4.06 الالومنيوم العربية 23.26 4.21 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 12.89 4.37 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.99 4.45 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 11.55 4.62 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.96 4.64 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.4 4.65 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.52 4.76 الاهرام للطباعة و التغليف 16.89 5.04 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.832 5.05 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.735 5.15 ليسيكو مصر 3.43 5.21 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.7 5.35 شارم دريمز للاستثمار السياحى 4.66 5.67 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.846 5.75 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.361 5.83 العربية للصناعات الهندسية 1.312 5.89 المجموعه المصريه العقاريه 13.83 5.9 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.674 6.31 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 26.64 7.2 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.11 7.24 دلتا للطباعة والتغليف 24.32 7.28 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.2 7.38 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.015 7.52 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.74 7.96 العامة لصناعة الورق - راكتا 8.22 8.02 المصرية للدواجن 3.71 8.16 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.298 8.17 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.38 8.18 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.34 8.5 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.523 8.51 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.648 8.54 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.127 8.57 العربية للمحابس 1.508 9.12 مصر للفنادق 12.69 9.21 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 29.71 9.47 المنصورة للدواجن 15.07 9.76

أسعار الأسهم الثابتة فى البورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ثبات أسعار ما يقرب من 28 سهمًا.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 العامة للصوامع والتخزين 46.31 ايديتا للصناعات الغذائية 8.52 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 15.94 مطاحن مصر العليا 80.01 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.27 مطاحن مصر الوسطي 26.79 بنك البركة مصر 12.91 فرتيكا للصناعة و التجارة 3.48 مصر للاسواق الحرة 7.04 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.253 بى انفستمنتس القابضه 14.04 النعيم القابضة للاستثمارات 0.173 الدلتا للتأمين 26.93 المهندس للتأمين 16.82 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.923 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.85 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.45 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 100.59 جلاكسو سميثكلاين 27.93 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 131.5 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 69.8 عبر المحيطات للسياحه 0.064 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 89.49 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.463 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 18.14 العربية لاستصلاح الاراضي 22.64 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 26.27 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 361.09 البدر للبلاستيك 0.664 سماد مصر (ايجيفرت) 9.27

أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة اليوم

تراجعت أسعار ما يقرب من 44 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.75 -9.86 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 68.18 -9.18 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 66.45 -7.9 العبور للاستثمار العقارى 37.68 -6.36 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 8.73 -5.93 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.84 -4.2 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.52 -3.87 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.771 -3.75 الشرقية - ايسترن كومباني 11.71 -3.62 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.38 -3.19 مطاحن شرق الدلتا 88 -3.07 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.71 -2.87 القاهرة للاسكان والتعمير 18.86 -2.73 البنك التجاري الدولي (مصر) 59.04 -2.48 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.65 -2.31 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.12 -2.3 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.36 -2.24 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 42.26 -2.2 البنك المصري الخليجي 0.411 -1.91 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.1 -1.86 بالم هيلز للتعمير 1.648 -1.79 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.52 -1.74 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.44 -1.71 غاز مصر 35.33 -1.67 ابن سينا فارما 4.55 -1.3 السويدى اليكتريك 9.19 -1.29 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.942 -1.26 العبوات الطبية 0.914 -1.08 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.05 -0.99 القاهرة للزيوت والصابون 5.01 -0.6 حديد عز 9.32 -0.53 بنك كريدي اجريكول مصر 23.42 -0.51 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 34.96 -0.48 مطاحن وسط وغرب الدلتا 87.5 -0.44 إعمار مصر للتنمية 2.3 -0.43 الحديد والصلب المصرية 2.5 -0.4 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.2 -0.39 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.6 -0.38 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.63 -0.37 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.7 -0.27 البنك المصري لتنمية الصادرات 11.72 -0.26 الملتقي العربي للاستثمارات 24.98 -0.24 مصر للالومنيوم 11.82 -0.17 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.29 -0.14 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 31.19 -0.1 المالية و الصناعية المصرية 11.06 -0.09 بنك قطر الوطني الاهلي 16.2 -0.06

مؤشرات البورصة المصرية تتأرحج ختام تعاملات اليوم

وانخفض مؤشر “EGX30” الرئيسي اليوم بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 10738 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “EGX70EWI” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 2.39% إلى 1952 نقطة، وصعد مؤشر “EGX100EWI” الاوسع نطاقا بنسبة 1.45 % ليسجل 2900 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الاسهم مليار جنيه وجرى التعامل على 187 سهمًا ارتفع منها 115 بينما انخفضت أسعار 44، واستقرت أسعار 28 أخرين.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 39.8 مليون جنيه، بينما فضل الغرب والأجانب البيع بقيمة 36.7 و3.1 مليون جنيه بالترتيب.

وتوقع خبراء فنيون صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، بما يتيح الفرصة لاسترداد جزء من الخسائر القوية التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وقال سمير عزمي، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة بلوم لتداول الأوراق المالية إن السوق ستشهد ارتدادة صعودية خلال الأسبوع الحالى تعوض معها جزءًا من خسائرها السابقة، لتتجه نحو 10900 و11050 نقطة، فى ظل تحسن أحجام التداولات.

وتوقع عزمى أن الأسهم القيادية التى لم تتأثر بقوة فى طوفان تراجعات الأسبوع الماضى حركة إيجابية، وأبرزها سهم البنك التجارى الدولى الذى يستهدف مستويات نحو 63.5 و 65.5 جنيه، بعد كسر مستويات 60 جنيها بنهاية الأسبوع المنقضي.

وأشار إلى أن أحد المحركات القوية للصعود المتوقع هو إعلان «الرقابة المالية» والبنك المركزى المصرى تأسيس صندوق لتمويل شركات الوساطة، ما يعزز ثقة المستثمرين بالسوق، فضلًا عن تراجع الأسهم لمستويات جاذبة للشراء.

وأعلنت الرقابة المالية الأربعاء الماضى عن اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيمول شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.