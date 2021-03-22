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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 22-3-2021

هبوط ملحوظ لمؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم
مصطفى طلعت 8:25 م, الأثنين, 22 مارس 21 8:25 م, الأثنين, 22 مارس 21

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تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الإثنين، والموافق 22-3-2021، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 192 سهمًا، وهيمن الصعود على 58، وتراجع 110، ولم يتغير أداء الباقية .

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا لما يقرب من 10 أسهم لشركات مدرجة فى البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي63.890.08
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية31.20.26
سبيد ميديكال2.780.36
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.410.89
ابن سينا فارما4.340.93
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.141.42
ايديتا للصناعات الغذائية8.321.46
المجموعه المصريه العقاريه14.142.17
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة43.272.68
العربية لاستصلاح الاراضي24.353

أسعار الأسهم الثابتة فى البورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ثبات أسعار ما يقرب من 30 سهمًا.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المصرية الثابتة فى البورص المصرية ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.6
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
مطاحن مصر الوسطي27
مطاحن شرق الدلتا90.79
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.57
مطاحن مصر العليا82
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.94
مصر للزيوت و الصابون22.89
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.27
فرتيكا للصناعة و التجارة3.48
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.5
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.7
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل90.81
المهندس للتأمين16.82
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى12.25
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.45
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.85
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.47
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية10.26
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف49.65
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.91
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات16.06
شركة مستشفي كليوباترا4.5
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية107.71
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل37.11
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38.94
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية63.85
اكتوبر فارما100
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا23.5
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.84
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي25.81
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.33
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.15
مصر بنى سويف للاسمنت15.01
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.809
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك7.01
البدر للبلاستيك0.734
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات6.31

أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة اليوم

تراجعت أسعار ما يقرب من 154 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.923-9.95
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.924-9.77
العامة لصناعة الورق - راكتا7.24-9.73
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية11.64-9.7
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.643-9.56
شارم دريمز للاستثمار السياحى4.28-9.51
راية القابضة للأستثمارات المالية23.31-9.48
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.17-9.43
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.14-9.35
العربية للمحابس1.373-9.25
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.316-9.24
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.557-9.14
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات25.88-9.03
ليسيكو مصر3.38-8.89
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.998-8.86
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.807-8.61
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.51-8.59
البويات والصناعات الكيماوية - باكين18.66-8.57
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.12-8.46
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.15-8.43
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.19-8.37
الاهلي للتنمية والاستثمار17.99-8.35
الالومنيوم العربية21.7-8.28
الاسماعيلية مصر للدواجن4-8.26
العربية لحليج الأقطان2.35-8.2
جنوب الوادى للاسمنت1.544-8.1
مصر للالومنيوم11.23-8.1
رواد السياحة - رواد9.09-8.09
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.32-8.03
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.56-8.01
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.24-7.95
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.03-7.9
المصرية للدواجن3.5-7.89
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.62-7.88
اسيك للتعدين - اسكوم7.25-7.88
الشمس للاسكان والتعمير3.87-7.86
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.23-7.85
بلتون المالية القابضة2-7.83
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.74-7.73
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.211-7.7
العربية للاسمنت2.77-7.67
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.22-7.66
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.868-7.56
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.67-7.49
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.586-7.42
اميرالد للاستثمار العقاري5.62-7.41
التعمير والاستشارات الهندسية13.98-7.36
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.66-7.32
العبور للاستثمار العقارى30.85-7.22
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير26.03-7.14
القاهرة للاسكان والتعمير18.41-7.11
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.193-7.09
المنصورة للدواجن14.1-7.05
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.87-7.04
مصر للفنادق10.84-7.03
المتحدة للاسكان والتعمير4.13-6.98
دلتا للانشاء والتعمير11.07-6.74
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.499-6.73
بى انفستمنتس القابضه13.21-6.71
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.681-6.71
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.897-6.56
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.172-6.46
الاهرام للطباعة و التغليف15.94-6.4
عبور لاند للصناعات الغذائية6.17-6.37
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك12.66-6.15
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.174-5.95
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.234-5.87
سماد مصر (ايجيفرت)9.16-5.86
الدلتا للسكر8.06-5.84
عبر المحيطات للسياحه0.067-5.63
اوراسكوم المالية القابضة0.286-5.61
الشرقية - ايسترن كومباني11.72-5.56
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"10.8-5.51
الكابلات الكهربائية المصرية0.418-5.43
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.298-5.4
العامة للصوامع والتخزين49.73-5.33
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.07-5.18
بنك التعمير والاسكان32.9-5.08
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.22-5.01
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية20.58-4.94
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.68-4.9
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.786-4.84
اسمنت سيناء4.15-4.82
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير5.96-4.79
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.791-4.78
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.57-4.78
المصرية للمنتجعات السياحية1.358-4.77
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.018-4.77
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.56-4.6
اوراسكوم للتنمية مصر5.29-4.51
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية32.35-4.49
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع6.38-4.49
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية355.23-4.47
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.911-4.41
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.75-4.36
اودن للاستثمارات المالية8.23-4.3
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.114-4.2
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.59-4.08
القناة للتوكيلات الملاحية9.2-4.07
الحديد والصلب المصرية2.71-3.9
النعيم القابضة للاستثمارات0.173-3.89
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.25-3.85
القاهرة للدواجن2.77-3.82
العربية للخزف - سيراميكا ريماس3.8-3.8
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.84-3.73
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.164-3.53
الشرقية الوطنية للامن الغذائي9.9-3.51
بنك البركة مصر12.66-3.51
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.02-3.47
ريكاب للاستثمارات المالية7.84-3.45
بنك كريدي اجريكول مصر23.12-3.43
جى بى اوتو3.7-3.39
سيدى كرير للبتروكيماويات10.37-3.36
مطاحن وسط وغرب الدلتا87.89-3.33
البنك المصري لتنمية الصادرات12.19-3.25
مصر للاسمنت - قنا8.78-3.2
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.3-3.15
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.51-3.03
بنك الكويت الوطنى - مصر37.31-3.02
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.515-2.83
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.32-2.7
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.06-2.56
إعمار مصر للتنمية2.31-2.53
مستشفى النزهه الدولي62.55-2.39
المالية و الصناعية المصرية10.66-2.29
بالم هيلز للتعمير1.626-2.28
جهينة للصناعات الغذائية5.17-2.27
العبوات الطبية1.033-2.27
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.36-2.21
القاهرة للزيوت والصابون5.03-2.14
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو70.1-2.12
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.05-1.95
المصرية للاتصالات10.27-1.91
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.63-1.89
الملتقي العربي للاستثمارات24.64-1.83
العربية للصناعات الهندسية1.074-1.83
البنك التجاري الدولي (مصر)59.12-1.78
حديد عز8.87-1.77
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.398-1.73
جلاكسو سميثكلاين26.43-1.71
العالمية للاستثمار والتنمية23.4-1.68
السويدى اليكتريك8.85-1.56
القابضة المصرية الكويتية1.145-1.21
البنك المصري الخليجي0.422-1.17
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.29-1.1
شركة النصر للأعمال المدنية18.57-0.91
العربية للادوية والصناعات الكيماوية69.8-0.88
النساجون الشرقيون للسجاد6.93-0.86
مصر للاسواق الحرة7.04-0.85
مصر لصناعة الكيماويات9.81-0.81
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.791-0.75
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية133.05-0.73
غاز مصر34.99-0.68
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي90.39-0.67
دلتا للطباعة والتغليف27.23-0.62
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10-0.6
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.289-0.46
الدولية للأسمدة والكيماويات4.68-0.43
بنك قطر الوطني الاهلي16.5-0.06
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مؤشرات أداء البورصة المصرية اليوم الإثنين 22-3-2021

وانخفض مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوى 10537 نقط.

وزادت حدة الهبوط في مؤشر”EGX70EWI” للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.27% إلى 1920 نقطة، ومؤشر “EGX100EWI” الاوسع نطاقا 4.51% إلى 2845 نقطة.

وجرى التعامل على 194 سهم، اليوم، هبط منها 154 سهم، بينما طالت الارتفاعات 10 اسهم فقط، واستقرت أسعار 30 ورقة عند نفس مستويات اغلاقات جلسة الاحد.

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رأس المال السوقي للبورصة المصرية يخسر 25 مليار جنيه بجلستي تداول

هبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 25 مليار جنيه خلال جلستين تداول فقط تمثلت في جلسة أمس الأحد واليوم الإثنين، وذلك في ظل التراجعات العنيفة التى يشهدها السوق .

وسجل رأس المال السوقي بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 641.2 مليار جنيه مقارنة بـ 666.7 بمستهل تعاملات جلسة الأحد الماضي .

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واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط حاد لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وشهدت أخبار البورصة المصرية إعلان شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية تقييم مستشار مالي لسهمها بنحو 22.35 جنيه.

وقالت “أسيوط الإسلامية الوطنية”، فى إفصاح، إن هذا التقييم تم من خلال شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وتلقّت الشركة عرض استحواذ، فى 28 ديسمبر الماضى، من قِبل عدة مستثمرين أفراد بمتوسط سعر 28.5 جنيه للسهم، ووافقت الرقابة المالية على نشره فى 23 فبراير الماضى.

بعرض الاستحواذ مجموعة مسثتمرين أفراد يقودهم عمرو إبراهيم، وأبو العيون عبد الناصر، ومحمد أحمد شلبى، وآخرون.

وقالت الرقابة إن موافقتها على نشر عرض شراء أسيوط الإسلامية الوطنية لاعلاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

وأضافت، فى بيان للبورصة 11 فبراير الماضى، إن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض، وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم.

كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

ويستهدف العرض شراء 5 ملايين سهم كحد أقصى تعادل 76.1% الممتمة لنسبة 100% لمقدمى العرض أو شراء النسبة المكملة لسقف الـ51% كحد أدنى.

راميدا تحصل على موافقة الرقابة لزيادة رأسمالها إلى 250 مليون جنيه

وجاء من ضمن أهم أخبار البورصة المصرية اليوم، إعلان شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية “راميدا”، حصوها على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأسمالها المصدر من 192.1 إلى 250 مليون جنيه تقريبًا.

وتبلغ قيمة الزيادة حوالى 57.8 مليون جنيه تُوزع من خلال أسهم مجانية على المساهمين، بواقع 0.3 سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وتُموَّل هذه الزيادة من صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2020 والأرباح المرحَّلة من العام السابق.

أظهر أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى 112 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بصافى أرباح قدرها 82.6 مليون جنيه خلال 2019.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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