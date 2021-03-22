أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 22-3-2021

تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الإثنين، والموافق 22-3-2021، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 192 سهمًا، وهيمن الصعود على 58، وتراجع 110، ولم يتغير أداء الباقية .

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا لما يقرب من 10 أسهم لشركات مدرجة فى البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 63.89 0.08 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 31.2 0.26 سبيد ميديكال 2.78 0.36 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.41 0.89 ابن سينا فارما 4.34 0.93 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.14 1.42 ايديتا للصناعات الغذائية 8.32 1.46 المجموعه المصريه العقاريه 14.14 2.17 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 43.27 2.68 العربية لاستصلاح الاراضي 24.35 3

أسعار الأسهم الثابتة فى البورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ثبات أسعار ما يقرب من 30 سهمًا.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المصرية الثابتة فى البورص المصرية ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.6 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 مطاحن مصر الوسطي 27 مطاحن شرق الدلتا 90.79 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.57 مطاحن مصر العليا 82 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 15.94 مصر للزيوت و الصابون 22.89 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.27 فرتيكا للصناعة و التجارة 3.48 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.5 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.7 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 90.81 المهندس للتأمين 16.82 وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى 12.25 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.45 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.85 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.47 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 10.26 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 49.65 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.91 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 16.06 شركة مستشفي كليوباترا 4.5 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 107.71 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 37.11 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.94 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 63.85 اكتوبر فارما 100 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 23.5 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.84 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 25.81 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.33 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.15 مصر بنى سويف للاسمنت 15.01 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.809 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 7.01 البدر للبلاستيك 0.734 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 6.31

أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة اليوم

تراجعت أسعار ما يقرب من 154 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.923 -9.95 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.924 -9.77 العامة لصناعة الورق - راكتا 7.24 -9.73 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 11.64 -9.7 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.643 -9.56 شارم دريمز للاستثمار السياحى 4.28 -9.51 راية القابضة للأستثمارات المالية 23.31 -9.48 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.17 -9.43 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.14 -9.35 العربية للمحابس 1.373 -9.25 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.316 -9.24 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.557 -9.14 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 25.88 -9.03 ليسيكو مصر 3.38 -8.89 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0.998 -8.86 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.807 -8.61 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.51 -8.59 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 18.66 -8.57 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.12 -8.46 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.15 -8.43 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.19 -8.37 الاهلي للتنمية والاستثمار 17.99 -8.35 الالومنيوم العربية 21.7 -8.28 الاسماعيلية مصر للدواجن 4 -8.26 العربية لحليج الأقطان 2.35 -8.2 جنوب الوادى للاسمنت 1.544 -8.1 مصر للالومنيوم 11.23 -8.1 رواد السياحة - رواد 9.09 -8.09 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.32 -8.03 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.56 -8.01 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.24 -7.95 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.03 -7.9 المصرية للدواجن 3.5 -7.89 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.62 -7.88 اسيك للتعدين - اسكوم 7.25 -7.88 الشمس للاسكان والتعمير 3.87 -7.86 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.23 -7.85 بلتون المالية القابضة 2 -7.83 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.74 -7.73 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.211 -7.7 العربية للاسمنت 2.77 -7.67 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.22 -7.66 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.868 -7.56 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.67 -7.49 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.586 -7.42 اميرالد للاستثمار العقاري 5.62 -7.41 التعمير والاستشارات الهندسية 13.98 -7.36 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.66 -7.32 العبور للاستثمار العقارى 30.85 -7.22 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 26.03 -7.14 القاهرة للاسكان والتعمير 18.41 -7.11 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.193 -7.09 المنصورة للدواجن 14.1 -7.05 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.87 -7.04 مصر للفنادق 10.84 -7.03 المتحدة للاسكان والتعمير 4.13 -6.98 دلتا للانشاء والتعمير 11.07 -6.74 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.499 -6.73 بى انفستمنتس القابضه 13.21 -6.71 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.681 -6.71 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.897 -6.56 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.172 -6.46 الاهرام للطباعة و التغليف 15.94 -6.4 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.17 -6.37 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 12.66 -6.15 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.174 -5.95 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.234 -5.87 سماد مصر (ايجيفرت) 9.16 -5.86 الدلتا للسكر 8.06 -5.84 عبر المحيطات للسياحه 0.067 -5.63 اوراسكوم المالية القابضة 0.286 -5.61 الشرقية - ايسترن كومباني 11.72 -5.56 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 10.8 -5.51 الكابلات الكهربائية المصرية 0.418 -5.43 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.298 -5.4 العامة للصوامع والتخزين 49.73 -5.33 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.07 -5.18 بنك التعمير والاسكان 32.9 -5.08 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.22 -5.01 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 20.58 -4.94 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.68 -4.9 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.786 -4.84 اسمنت سيناء 4.15 -4.82 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 5.96 -4.79 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.791 -4.78 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.57 -4.78 المصرية للمنتجعات السياحية 1.358 -4.77 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.018 -4.77 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.56 -4.6 اوراسكوم للتنمية مصر 5.29 -4.51 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 32.35 -4.49 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 6.38 -4.49 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 355.23 -4.47 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.911 -4.41 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.75 -4.36 اودن للاستثمارات المالية 8.23 -4.3 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.114 -4.2 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.59 -4.08 القناة للتوكيلات الملاحية 9.2 -4.07 الحديد والصلب المصرية 2.71 -3.9 النعيم القابضة للاستثمارات 0.173 -3.89 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.25 -3.85 القاهرة للدواجن 2.77 -3.82 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 3.8 -3.8 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.84 -3.73 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.164 -3.53 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 9.9 -3.51 بنك البركة مصر 12.66 -3.51 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.02 -3.47 ريكاب للاستثمارات المالية 7.84 -3.45 بنك كريدي اجريكول مصر 23.12 -3.43 جى بى اوتو 3.7 -3.39 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.37 -3.36 مطاحن وسط وغرب الدلتا 87.89 -3.33 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.19 -3.25 مصر للاسمنت - قنا 8.78 -3.2 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.3 -3.15 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.51 -3.03 بنك الكويت الوطنى - مصر 37.31 -3.02 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.515 -2.83 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.32 -2.7 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.06 -2.56 إعمار مصر للتنمية 2.31 -2.53 مستشفى النزهه الدولي 62.55 -2.39 المالية و الصناعية المصرية 10.66 -2.29 بالم هيلز للتعمير 1.626 -2.28 جهينة للصناعات الغذائية 5.17 -2.27 العبوات الطبية 1.033 -2.27 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.36 -2.21 القاهرة للزيوت والصابون 5.03 -2.14 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 70.1 -2.12 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.05 -1.95 المصرية للاتصالات 10.27 -1.91 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.63 -1.89 الملتقي العربي للاستثمارات 24.64 -1.83 العربية للصناعات الهندسية 1.074 -1.83 البنك التجاري الدولي (مصر) 59.12 -1.78 حديد عز 8.87 -1.77 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.398 -1.73 جلاكسو سميثكلاين 26.43 -1.71 العالمية للاستثمار والتنمية 23.4 -1.68 السويدى اليكتريك 8.85 -1.56 القابضة المصرية الكويتية 1.145 -1.21 البنك المصري الخليجي 0.422 -1.17 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.29 -1.1 شركة النصر للأعمال المدنية 18.57 -0.91 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 69.8 -0.88 النساجون الشرقيون للسجاد 6.93 -0.86 مصر للاسواق الحرة 7.04 -0.85 مصر لصناعة الكيماويات 9.81 -0.81 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.791 -0.75 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 133.05 -0.73 غاز مصر 34.99 -0.68 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 90.39 -0.67 دلتا للطباعة والتغليف 27.23 -0.62 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10 -0.6 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.289 -0.46 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.68 -0.43 بنك قطر الوطني الاهلي 16.5 -0.06

مؤشرات أداء البورصة المصرية اليوم الإثنين 22-3-2021

وانخفض مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوى 10537 نقط.

وزادت حدة الهبوط في مؤشر”EGX70EWI” للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.27% إلى 1920 نقطة، ومؤشر “EGX100EWI” الاوسع نطاقا 4.51% إلى 2845 نقطة.

وجرى التعامل على 194 سهم، اليوم، هبط منها 154 سهم، بينما طالت الارتفاعات 10 اسهم فقط، واستقرت أسعار 30 ورقة عند نفس مستويات اغلاقات جلسة الاحد.

رأس المال السوقي للبورصة المصرية يخسر 25 مليار جنيه بجلستي تداول

هبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 25 مليار جنيه خلال جلستين تداول فقط تمثلت في جلسة أمس الأحد واليوم الإثنين، وذلك في ظل التراجعات العنيفة التى يشهدها السوق .

وسجل رأس المال السوقي بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 641.2 مليار جنيه مقارنة بـ 666.7 بمستهل تعاملات جلسة الأحد الماضي .

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط حاد لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وشهدت أخبار البورصة المصرية إعلان شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية تقييم مستشار مالي لسهمها بنحو 22.35 جنيه.

وقالت “أسيوط الإسلامية الوطنية”، فى إفصاح، إن هذا التقييم تم من خلال شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وتلقّت الشركة عرض استحواذ، فى 28 ديسمبر الماضى، من قِبل عدة مستثمرين أفراد بمتوسط سعر 28.5 جنيه للسهم، ووافقت الرقابة المالية على نشره فى 23 فبراير الماضى.

بعرض الاستحواذ مجموعة مسثتمرين أفراد يقودهم عمرو إبراهيم، وأبو العيون عبد الناصر، ومحمد أحمد شلبى، وآخرون.

وقالت الرقابة إن موافقتها على نشر عرض شراء أسيوط الإسلامية الوطنية لاعلاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

وأضافت، فى بيان للبورصة 11 فبراير الماضى، إن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض، وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم.

كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

ويستهدف العرض شراء 5 ملايين سهم كحد أقصى تعادل 76.1% الممتمة لنسبة 100% لمقدمى العرض أو شراء النسبة المكملة لسقف الـ51% كحد أدنى.

راميدا تحصل على موافقة الرقابة لزيادة رأسمالها إلى 250 مليون جنيه

وجاء من ضمن أهم أخبار البورصة المصرية اليوم، إعلان شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية “راميدا”، حصوها على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأسمالها المصدر من 192.1 إلى 250 مليون جنيه تقريبًا.

وتبلغ قيمة الزيادة حوالى 57.8 مليون جنيه تُوزع من خلال أسهم مجانية على المساهمين، بواقع 0.3 سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وتُموَّل هذه الزيادة من صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2020 والأرباح المرحَّلة من العام السابق.

أظهر أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى 112 مليون جنيه خلال 2020، مقارنة بصافى أرباح قدرها 82.6 مليون جنيه خلال 2019.