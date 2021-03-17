بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-3-2021

صعدت أسعار 80 سهمًا من إجمالي 191 متداولة في البورصة المصرية
المال - خاص 5:33 م, الأربعاء, 17 مارس 21 5:33 م, الأربعاء, 17 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صعدت أسعار الأسهم نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، الموافق 17 مارس 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، رعم حالة التأرحج التى شهدتها مؤشرات البورصة المصرية.

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 1.09% ليصل إلى 11068 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX70» بمعدل 0.2%، ليسجل 2096 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» فارتفع بنسبة 0.2%، ليصل إلى مستوي 2080 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.3 مليار جنيه، فيما سجل رأس المال السوقي 673.8 مليار جنيه نهاية جلسة اليوم.

صعدت أسعار 80 سهمًا من إجمالي 191 متداولة في البورصة المصرية، بينما هبط 72 سهمًا، وبقي 37 آخريين دون تغيير.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 80 سهمًا مدرجة في سوق المال اليوم الأربعاء.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
البنك المصري لتنمية الصادرات12.570.08
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.790.21
مطاحن مصر الوسطي27.030.26
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.80.26
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.3390.3
شركة النصر للأعمال المدنية19.070.32
المصرية للمنتجعات السياحية1.4930.34
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.990.34
الحديد والصلب المصرية2.890.35
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.10.36
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي92.850.38
إعمار مصر للتنمية2.410.42
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.9320.43
حديد عز9.380.43
بلتون المالية القابضة2.270.44
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.1320.44
جنوب الوادى للاسمنت1.7450.46
البنك المصري الخليجي0.4270.47
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.9840.51
القابضة المصرية الكويتية1.1620.52
التعمير والاستشارات الهندسية15.40.52
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.5290.66
المالية و الصناعية المصرية11.60.69
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.140.71
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.170.72
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.7790.78
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.0130.8
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.680.85
العربية للمحابس1.6520.85
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.380.93
الدلتا للسكر9.420.96
بنك الكويت الوطنى - مصر38.470.97
النساجون الشرقيون للسجاد7.130.99
مصر للفنادق12.031.01
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.361.04
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1371.07
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.41.08
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38.941.09
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.711.09
عبور لاند للصناعات الغذائية7.291.11
المنصورة للدواجن15.121.14
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.891.21
ليسيكو مصر3.951.28
بى انفستمنتس القابضه14.871.29
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية11.231.35
مصر لصناعة الكيماويات10.331.37
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية375.111.46
البويات والصناعات الكيماوية - باكين20.821.51
العربية للصناعات الهندسية1.1171.55
سيدى كرير للبتروكيماويات10.971.57
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.821.6
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.451.69
بالم هيلز للتعمير1.6631.9
اميرالد للاستثمار العقاري6.312.1
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.092.18
العربية لاستصلاح الاراضي21.062.33
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.182.37
الشرقية الوطنية للامن الغذائي10.562.42
الاهرام للطباعة و التغليف18.32.46
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.312.65
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.862.75
مصر بنى سويف للاسمنت15.013.02
العربية لحليج الأقطان2.723.03
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.693.07
المتحدة للاسكان والتعمير4.443.26
القاهرة للدواجن3.093.34
غاز مصر35.243.56
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.323.75
المجموعه المصريه العقاريه13.134.04
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.8374.23
العامة لصناعة الورق - راكتا7.864.24
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.7464.48
العالمية للاستثمار والتنمية23.664.74
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات15.54.94
الدولية للأسمدة والكيماويات4.444.96
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون7.195.12
الملتقي العربي للاستثمارات25.895.67
جلاكسو سميثكلاين29.785.72
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.9175.79
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا23.56.82
ريكاب للاستثمارات المالية8.448.34
راية القابضة للأستثمارات المالية25.049.97
اقرأ أيضا  «نايل سيتي» تضع المساهمين أمام ثلاثة بدائل لتوفيق الأوضاع فى البورصة

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 72 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 17-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.88-9.56
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي25.81-8.6
المصرية للدواجن4.26-7.39
العبور للاستثمار العقارى29.82-7.04
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.04-6.12
دايس للملابس الجاهزة1.9-5
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.84-4.93
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.97-4.78
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي63.37-4.75
جينيال تورز2.22-4.72
دلتا للانشاء والتعمير12.86-4.6
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة38.74-4.06
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.881-3.61
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.816-3.55
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.98-3.06
شركة مستشفي كليوباترا4.83-3.01
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية35.83-2.9
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير26.64-2.7
ابن سينا فارما4.67-2.51
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو74.1-2.49
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل37.11-2.21
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.717-2.18
جى بى اوتو4.08-2.16
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.516-2.09
العبوات الطبية1.096-2.06
القاهرة للخدمات التعليمية14.01-2.03
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.68-1.88
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.01-1.82
ايديتا للصناعات الغذائية8.35-1.76
سبيد ميديكال2.92-1.68
اوراسكوم للتنمية مصر5.89-1.67
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.91-1.55
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.649-1.52
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.74-1.47
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.434-1.36
البنك التجاري الدولي (مصر)60.55-1.34
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.303-1.29
مصر للاسمنت - قنا9.36-1.27
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"11.83-1.25
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.06-1.22
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية29.04-1.19
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.58-1.15
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.516-1.15
الكابلات الكهربائية المصرية0.464-1.07
الاهلي للتنمية والاستثمار20.24-1.03
القناة للتوكيلات الملاحية9.86-1
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.97-1
مصر للاسواق الحرة7.1-0.98
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.71-0.8
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.52-0.79
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك13.99-0.78
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.32-0.69
اوراسكوم المالية القابضة0.304-0.65
الاسماعيلية مصر للدواجن4.71-0.63
بنك البركة مصر13.71-0.58
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات29.82-0.57
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.53-0.56
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.187-0.53
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.69-0.52
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.86-0.52
جهينة للصناعات الغذائية5.27-0.38
رواد السياحة - رواد10.64-0.37
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.99-0.33
العربية للاسمنت3.11-0.32
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.5-0.31
مصر للالومنيوم12.73-0.31
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع6.89-0.29
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.775-0.26
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.889-0.22
السويدى اليكتريك9.01-0.22
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.66-0.21
المصرية للاتصالات10.77-0.19
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.32-0.19
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.59-0.17
بنك التعمير والاسكان35.72-0.14
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.799-0.13
اودن للاستثمارات المالية8.45-0.12
بنك كريدي اجريكول مصر23.97-0.08
مستشفى النزهه الدولي62-0.08
اقرأ أيضا  أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 11-3-2021

أسعار الأسهم المصرية الثابتة

استقرت أسعار 37 سهما مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم عند نفس مستويات أمس الثلاثاء.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.6
الشرقية - ايسترن كومباني13.5
القاهرة للزيوت والصابون5.24
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.57
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.52
مطاحن وسط وغرب الدلتا90.52
مطاحن مصر العليا83.99
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.81
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.864
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.24
العامة للصوامع والتخزين52.53
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.12
بنك قطر الوطني الاهلي16.69
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.17
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.03
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.175
النعيم القابضة للاستثمارات0.183
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل95.75
المهندس للتأمين15.36
الدلتا للتأمين26.93
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.16
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.88
دلتا للطباعة والتغليف26.59
أم بي للهندسةM.B0.893
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.63
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.33
العربية للادوية والصناعات الكيماوية73.84
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية107.71
عبر المحيطات للسياحه0.071
الحفر الوطنية4.69
القاهرة للاسكان والتعمير20.05
الشمس للاسكان والتعمير4.4
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.52
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية13.03
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.69
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية18.82
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.33
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.123
اسمنت سيناء4.4
اسيك للتعدين - اسكوم8.48
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.78
البدر للبلاستيك0.734
الالومنيوم العربية25.1
سماد مصر (ايجيفرت)9.77
اقرأ أيضا  المصريون والأجانب يتجهون للبيع بالبورصة خلال أسبوع

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-3-2021

شهدت مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم، الأربعاء، حالة من التباين ما بين صعود وهبوط مع اتجاه المستثمرين المصريين للبيع، فيما غلب الشراء على العرب والأجانب.

وبلغت مبيعات المصريين من الأسهم 287.6 مليون جنيه، فيما قدرت مشتريات الأجانب بـ 283 مليون جنيه.

سجل العرب مشتريات من الأسهم فى نهاية تعاملات جلسة اليوم بقيمة 4.3 مليون جنيه.

وسيطر المستثمرون المصريون على 72.26% من إجمالى التعاملات على الأسهم خلال جلسة اليوم، فيما بلغت للعرب 4.17%، والأجانب 23.57%.

وهيمت الأفراد على 64.02% من التعاملات التى جريت على الأسهم اليوم، فيما بلغت نسبة المؤسسات 35.97%.

البورصة المصريية تعطى إشارات على معاودة الصعود وإنهاء الموجة الهابطة

قال المحللون الفنيون فى سوق المال إن مؤشرات البورصة المصرية أظهرت أمس احتمالات على توقف الموجة التصحيحية الهابطة لمؤشراتها المستمرة والممتدة على مدار عدة جلسات سابقة.

البورصة في مصر
البورصة المصرية

وأنهت السوق تعاملات أمس على انخفاض مؤشرها الرئيسي «EGX30» بنسبة %0.28 مستقرًا عند 11190.8 نقطة، مع هبوط قوى لمؤشر «EGX70» بنسبة %2.40 مغلقًا على 2092.48 نقطة، وتراجع «EGX100» بنسبة %1.84 مسجلَا 3083.89 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 3.873 مليار جنيه متضمنة تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة «سى آى كابيتال» بقيمة 3.068 مليار جنيه، عبر تداول 3.873 مليار ورقة مالية، واستقر رأسمال البورصة السوقى على مستوى 676.881 مليار جنيه.

البورصة تعطى إشارات على معاودة الصعود وإنهاء الموجة الهابطة

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أمجد عارف : تدشين شركة للطيران الداخلي منخفضة التكلفة قريبًا

ياسمين فواز 5:29 م, الأربعاء, 17 مارس 21

الرقابة المالية تبحث مع شركات إدارة الأصول تنشيط الاستثمار المؤسسي في سوق المال

منى عبدالباري 2:36 م, الأربعاء, 17 مارس 21

122.7 مليون جنيه مساندات من القابضة المعدنية للحديد والصلب خلال 6 أشهر

منى عبدالباري 2:28 م, الأربعاء, 17 مارس 21

الأسهم الأوروبية تستقر الأربعاء قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

محمد عبد السند 2:18 م, الأربعاء, 17 مارس 21

«الشرقية للدخان» تبيع مليون سهم خزينة جديدة في البورصة المصرية

رجب عزالدين 1:44 م, الأربعاء, 17 مارس 21

6.4 مليار جنيه مديونيات مستحقة على الحديد والصلب لـ 5 جهات حكومية

منى عبدالباري 1:43 م, الأربعاء, 17 مارس 21