أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-3-2021

صعدت أسعار 80 سهمًا من إجمالي 191 متداولة في البورصة المصرية

صعدت أسعار الأسهم نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، الموافق 17 مارس 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، رعم حالة التأرحج التى شهدتها مؤشرات البورصة المصرية.

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 1.09% ليصل إلى 11068 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX70» بمعدل 0.2%، ليسجل 2096 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» فارتفع بنسبة 0.2%، ليصل إلى مستوي 2080 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.3 مليار جنيه، فيما سجل رأس المال السوقي 673.8 مليار جنيه نهاية جلسة اليوم.

صعدت أسعار 80 سهمًا من إجمالي 191 متداولة في البورصة المصرية، بينما هبط 72 سهمًا، وبقي 37 آخريين دون تغيير.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 80 سهمًا مدرجة في سوق المال اليوم الأربعاء.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير البنك المصري لتنمية الصادرات 12.57 0.08 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.79 0.21 مطاحن مصر الوسطي 27.03 0.26 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.8 0.26 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.339 0.3 شركة النصر للأعمال المدنية 19.07 0.32 المصرية للمنتجعات السياحية 1.493 0.34 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.99 0.34 الحديد والصلب المصرية 2.89 0.35 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.1 0.36 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 92.85 0.38 إعمار مصر للتنمية 2.41 0.42 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.932 0.43 حديد عز 9.38 0.43 بلتون المالية القابضة 2.27 0.44 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.132 0.44 جنوب الوادى للاسمنت 1.745 0.46 البنك المصري الخليجي 0.427 0.47 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.984 0.51 القابضة المصرية الكويتية 1.162 0.52 التعمير والاستشارات الهندسية 15.4 0.52 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.529 0.66 المالية و الصناعية المصرية 11.6 0.69 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.14 0.71 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.17 0.72 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.779 0.78 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.013 0.8 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.68 0.85 العربية للمحابس 1.652 0.85 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.38 0.93 الدلتا للسكر 9.42 0.96 بنك الكويت الوطنى - مصر 38.47 0.97 النساجون الشرقيون للسجاد 7.13 0.99 مصر للفنادق 12.03 1.01 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.36 1.04 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.137 1.07 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.4 1.08 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.94 1.09 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.71 1.09 عبور لاند للصناعات الغذائية 7.29 1.11 المنصورة للدواجن 15.12 1.14 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.89 1.21 ليسيكو مصر 3.95 1.28 بى انفستمنتس القابضه 14.87 1.29 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 11.23 1.35 مصر لصناعة الكيماويات 10.33 1.37 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 375.11 1.46 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 20.82 1.51 العربية للصناعات الهندسية 1.117 1.55 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.97 1.57 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.82 1.6 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.45 1.69 بالم هيلز للتعمير 1.663 1.9 اميرالد للاستثمار العقاري 6.31 2.1 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.09 2.18 العربية لاستصلاح الاراضي 21.06 2.33 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.18 2.37 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 10.56 2.42 الاهرام للطباعة و التغليف 18.3 2.46 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.31 2.65 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.86 2.75 مصر بنى سويف للاسمنت 15.01 3.02 العربية لحليج الأقطان 2.72 3.03 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.69 3.07 المتحدة للاسكان والتعمير 4.44 3.26 القاهرة للدواجن 3.09 3.34 غاز مصر 35.24 3.56 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.32 3.75 المجموعه المصريه العقاريه 13.13 4.04 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.837 4.23 العامة لصناعة الورق - راكتا 7.86 4.24 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.746 4.48 العالمية للاستثمار والتنمية 23.66 4.74 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 15.5 4.94 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.44 4.96 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 7.19 5.12 الملتقي العربي للاستثمارات 25.89 5.67 جلاكسو سميثكلاين 29.78 5.72 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.917 5.79 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 23.5 6.82 ريكاب للاستثمارات المالية 8.44 8.34 راية القابضة للأستثمارات المالية 25.04 9.97

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 72 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 17-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.88 -9.56 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 25.81 -8.6 المصرية للدواجن 4.26 -7.39 العبور للاستثمار العقارى 29.82 -7.04 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.04 -6.12 دايس للملابس الجاهزة 1.9 -5 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.84 -4.93 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.97 -4.78 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 63.37 -4.75 جينيال تورز 2.22 -4.72 دلتا للانشاء والتعمير 12.86 -4.6 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 38.74 -4.06 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.881 -3.61 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.816 -3.55 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.98 -3.06 شركة مستشفي كليوباترا 4.83 -3.01 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 35.83 -2.9 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 26.64 -2.7 ابن سينا فارما 4.67 -2.51 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 74.1 -2.49 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 37.11 -2.21 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.717 -2.18 جى بى اوتو 4.08 -2.16 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.516 -2.09 العبوات الطبية 1.096 -2.06 القاهرة للخدمات التعليمية 14.01 -2.03 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.68 -1.88 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.01 -1.82 ايديتا للصناعات الغذائية 8.35 -1.76 سبيد ميديكال 2.92 -1.68 اوراسكوم للتنمية مصر 5.89 -1.67 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.91 -1.55 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.649 -1.52 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.74 -1.47 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.434 -1.36 البنك التجاري الدولي (مصر) 60.55 -1.34 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.303 -1.29 مصر للاسمنت - قنا 9.36 -1.27 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 11.83 -1.25 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.06 -1.22 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 29.04 -1.19 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.58 -1.15 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.516 -1.15 الكابلات الكهربائية المصرية 0.464 -1.07 الاهلي للتنمية والاستثمار 20.24 -1.03 القناة للتوكيلات الملاحية 9.86 -1 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.97 -1 مصر للاسواق الحرة 7.1 -0.98 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.71 -0.8 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.52 -0.79 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 13.99 -0.78 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.32 -0.69 اوراسكوم المالية القابضة 0.304 -0.65 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.71 -0.63 بنك البركة مصر 13.71 -0.58 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 29.82 -0.57 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.53 -0.56 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.187 -0.53 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.69 -0.52 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.86 -0.52 جهينة للصناعات الغذائية 5.27 -0.38 رواد السياحة - رواد 10.64 -0.37 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.99 -0.33 العربية للاسمنت 3.11 -0.32 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.5 -0.31 مصر للالومنيوم 12.73 -0.31 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 6.89 -0.29 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.775 -0.26 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.889 -0.22 السويدى اليكتريك 9.01 -0.22 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.66 -0.21 المصرية للاتصالات 10.77 -0.19 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.32 -0.19 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.59 -0.17 بنك التعمير والاسكان 35.72 -0.14 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.799 -0.13 اودن للاستثمارات المالية 8.45 -0.12 بنك كريدي اجريكول مصر 23.97 -0.08 مستشفى النزهه الدولي 62 -0.08

أسعار الأسهم المصرية الثابتة

استقرت أسعار 37 سهما مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم عند نفس مستويات أمس الثلاثاء.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.6 الشرقية - ايسترن كومباني 13.5 القاهرة للزيوت والصابون 5.24 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.57 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.52 مطاحن وسط وغرب الدلتا 90.52 مطاحن مصر العليا 83.99 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 15.81 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.864 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.24 العامة للصوامع والتخزين 52.53 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.12 بنك قطر الوطني الاهلي 16.69 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.17 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.03 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.175 النعيم القابضة للاستثمارات 0.183 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 95.75 المهندس للتأمين 15.36 الدلتا للتأمين 26.93 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.16 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.88 دلتا للطباعة والتغليف 26.59 أم بي للهندسةM.B 0.893 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.63 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.33 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 73.84 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 107.71 عبر المحيطات للسياحه 0.071 الحفر الوطنية 4.69 القاهرة للاسكان والتعمير 20.05 الشمس للاسكان والتعمير 4.4 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.52 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 13.03 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.69 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 18.82 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.33 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.123 اسمنت سيناء 4.4 اسيك للتعدين - اسكوم 8.48 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.78 البدر للبلاستيك 0.734 الالومنيوم العربية 25.1 سماد مصر (ايجيفرت) 9.77

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-3-2021

شهدت مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم، الأربعاء، حالة من التباين ما بين صعود وهبوط مع اتجاه المستثمرين المصريين للبيع، فيما غلب الشراء على العرب والأجانب.

وبلغت مبيعات المصريين من الأسهم 287.6 مليون جنيه، فيما قدرت مشتريات الأجانب بـ 283 مليون جنيه.

سجل العرب مشتريات من الأسهم فى نهاية تعاملات جلسة اليوم بقيمة 4.3 مليون جنيه.

وسيطر المستثمرون المصريون على 72.26% من إجمالى التعاملات على الأسهم خلال جلسة اليوم، فيما بلغت للعرب 4.17%، والأجانب 23.57%.

وهيمت الأفراد على 64.02% من التعاملات التى جريت على الأسهم اليوم، فيما بلغت نسبة المؤسسات 35.97%.

البورصة المصريية تعطى إشارات على معاودة الصعود وإنهاء الموجة الهابطة

قال المحللون الفنيون فى سوق المال إن مؤشرات البورصة المصرية أظهرت أمس احتمالات على توقف الموجة التصحيحية الهابطة لمؤشراتها المستمرة والممتدة على مدار عدة جلسات سابقة. البورصة المصرية

وأنهت السوق تعاملات أمس على انخفاض مؤشرها الرئيسي «EGX30» بنسبة %0.28 مستقرًا عند 11190.8 نقطة، مع هبوط قوى لمؤشر «EGX70» بنسبة %2.40 مغلقًا على 2092.48 نقطة، وتراجع «EGX100» بنسبة %1.84 مسجلَا 3083.89 نقطة.