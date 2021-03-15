أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 15-3-2021

هبطت أسعار الأسهم نهاية تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، الموافق 15 مارس 2021 سواء بالسوق الرئيسية أو بورصة النيل، بالتزامن مع تراجع مؤشرات البورصة المصرية.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.6% ليصل إلى 11222 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX70» بمعدل 2.71%، ليسجل 2143 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» فهبط بنسبة 2.25%، ليصل إلى مستوى 3141 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم مليار جنيه، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

وصعد 21 سهمًا من إجمالي 191 متداولًا، بينما هبط 142، وبقي 28 دون تغيير.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 21 سهمًا مدرجة في سوق المال اليوم الاثنين.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.37 0.1 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 75.67 0.11 مصر بنى سويف للاسمنت 14.86 0.13 اسمنت سيناء 4.62 0.65 البنك التجاري الدولي (مصر) 61.27 0.67 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.63 0.76 العبوات الطبية 1.019 0.79 القابضة المصرية الكويتية 1.16 0.96 الشرقية - ايسترن كومباني 13.7 1.18 الاهلي للتنمية والاستثمار 22.25 1.18 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.24 1.19 بنك البركة مصر 13.98 1.67 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.729 1.67 القاهرة للاسكان والتعمير 21.32 1.72 المصرية للمنتجعات السياحية 1.483 2.13 المجموعه المصريه العقاريه 13.92 2.73 جى بى اوتو 4.07 3.04 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 15.75 3.21 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 12.08 4.59 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 14.07 5 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 67.6 6.52 سبيد ميديكال 2.9 6.62

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 142 سهمًا بالبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين 15-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير جلاكسو سميثكلاين 30.73 -9.99 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.546 -9.6 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 18.82 -8.91 التعمير والاستشارات الهندسية 15.43 -8.7 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 38.02 -8.5 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.778 -8.25 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 29.37 -8.02 العالمية للاستثمار والتنمية 23.89 -8.01 دلتا للانشاء والتعمير 14.37 -8 راية القابضة للأستثمارات المالية 22.52 -7.93 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.42 -7.92 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 29.93 -7.91 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.63 -7.74 المصرية للدواجن 5.04 -7.52 العربية للصناعات الهندسية 1.074 -7.09 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.34 -6.96 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.41 -6.88 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.97 -6.81 ريكاب للاستثمارات المالية 7.41 -6.79 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 13.47 -6.72 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.716 -6.54 القناة للتوكيلات الملاحية 10.28 -6.46 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.76 -6.4 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.901 -6.24 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.358 -6.22 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.93 -6.21 العامة لصناعة الورق - راكتا 7.89 -5.96 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.186 -5.8 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.98 -5.68 العربية لاستصلاح الاراضي 20.73 -5.64 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.94 -5.58 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.76 -5.56 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.79 -5.49 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.77 -5.46 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.123 -5.38 الدلتا للسكر 9.99 -5.31 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.035 -5.22 اسيك للتعدين - اسكوم 8.83 -5.16 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.69 -5.06 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.67 -4.98 جينيال تورز 2.33 -4.9 مستشفى النزهه الدولي 63.1 -4.88 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.13 -4.81 بى انفستمنتس القابضه 14.3 -4.79 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2 -4.76 العبور للاستثمار العقارى 35.64 -4.73 المتحدة للاسكان والتعمير 4.28 -4.68 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.66 -4.66 بلتون المالية القابضة 2.31 -4.55 دلتا للطباعة والتغليف 26.59 -4.49 العربية للمحابس 1.735 -4.46 اودن للاستثمارات المالية 8.67 -4.41 الشمس للاسكان والتعمير 4.39 -4.36 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.77 -4.31 الحديد والصلب المصرية 2.91 -4.28 اوراسكوم المالية القابضة 0.318 -4.22 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.963 -4.18 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.805 -4.17 الاهرام للطباعة و التغليف 18.22 -4.16 غاز مصر 34.15 -4.15 بنك الكويت الوطنى - مصر 38.05 -4.06 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 28.31 -4.03 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.576 -3.79 بنك كريدي اجريكول مصر 24.01 -3.73 العربية لحليج الأقطان 2.69 -3.58 جنوب الوادى للاسمنت 1.798 -3.49 مصر للاسواق الحرة 6.97 -3.46 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 21.28 -3.45 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.449 -3.44 الكابلات الكهربائية المصرية 0.478 -3.43 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 14.38 -3.43 سماد مصر (ايجيفرت) 9.68 -3.39 القاهرة للزيوت والصابون 5.15 -3.38 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.81 -3.3 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.99 -3.29 ابن سينا فارما 4.86 -3.19 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.701 -3.18 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.536 -3.07 السويدى اليكتريك 9.04 -3 مصر للاسمنت - قنا 9.7 -3 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 37.28 -2.99 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.21 -2.94 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.15 -2.81 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.15 -2.79 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.371 -2.7 مصر لصناعة الكيماويات 10.34 -2.64 مصر للالومنيوم 12.92 -2.56 جهينة للصناعات الغذائية 5.34 -2.55 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 7.64 -2.55 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.71 -2.48 العربية للاسمنت 3.14 -2.48 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.6 -2.47 المنصورة للدواجن 15.07 -2.46 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 10.87 -2.42 المالية و الصناعية المصرية 11.74 -2.41 رواد السياحة - رواد 11.11 -2.37 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.98 -2.37 القاهرة للدواجن 3.05 -2.24 اميرالد للاستثمار العقاري 6.46 -2.12 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.02 -2.09 حديد عز 9.74 -2.01 بالم هيلز للتعمير 1.677 -1.99 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.155 -1.95 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.86 -1.9 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.744 -1.85 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.842 -1.75 الملتقي العربي للاستثمارات 24.84 -1.74 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.24 -1.73 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.151 -1.71 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 380.66 -1.68 ليسيكو مصر 4.15 -1.66 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.957 -1.64 البنك المصري الخليجي 0.425 -1.62 عبور لاند للصناعات الغذائية 7.34 -1.61 مصر للفنادق 11.7 -1.6 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.985 -1.6 المصرية للاتصالات 10.83 -1.55 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 29.11 -1.39 الالومنيوم العربية 25.84 -1.37 اوراسكوم للتنمية مصر 5.88 -1.34 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.56 -1.28 شركة النصر للأعمال المدنية 19.22 -1.28 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 95.75 -1.24 النساجون الشرقيون للسجاد 7.14 -1.24 إعمار مصر للتنمية 2.4 -1.23 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.9 -1.13 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.18 -1.1 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.75 -1.06 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.76 -1.01 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.97 -1 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.03 -0.98 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.52 -0.91 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.42 -0.83 بنك التعمير والاسكان 35.82 -0.8 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.36 -0.8 شركة مستشفي كليوباترا 5.04 -0.79 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 134.52 -0.76 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.802 -0.74 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.31 -0.69 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.305 -0.65 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 11.11 -0.54 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.19 -0.52 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 43.1 -0.44 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.01 -0.38 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.52 -0.24 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.68 -0.21 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.64 -0.16 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 92.97 -0.01

أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار 28 سهما مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم عند نفس مستويات أمس الأحد.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.6 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 مطاحن مصر العليا 83.99 مطاحن ومخابز الاسكندرية 13.24 ايديتا للصناعات الغذائية 8.81 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.57 مطاحن مصر الوسطي 27.66 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.3 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.864 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.12 العامة للصوامع والتخزين 52.53 مطاحن وسط وغرب الدلتا 90.52 بنك قطر الوطني الاهلي 16.69 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.3 القاهرة للخدمات التعليمية 14.3 النعيم القابضة للاستثمارات 0.183 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.21 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.16 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.85 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 11.08 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.29 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.99 الدلتا للتأمين 26.93 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 7.2 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 49.65 أم بي للهندسةM.B 0.893 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 107.71 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 73.84 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.52 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 63.85 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28 عبر المحيطات للسياحه 0.071 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.554 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 10.35 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.75 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 27.1 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.33 جولدن تكس للاصواف 7.91 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.853 البدر للبلاستيك 0.734

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الاثنين 15-3-2021

تراجعت مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم، الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين المصريين والأجانب للبيع.

وسجلت بيانات البورصة المصرية ما يقرب من 26.5 مليون جنيه مبيعات المصريين من الأسهم نهاية تعاملات اليوم، والأجانب 7.7 مليار جنيه.

وبلعت مشتريات العرب من الأسهم فى نهاية تعاملات جلسة اليوم 34.1 مليون جنيه.

وسيطر المستثمرون المصريون على 82.29% من إجمالى التعاملات على الأسهم خلال جلسة اليوم، فيما بلغت للعرب 7%، والأجانب 10.71%.

وهيمت الأفراد على 70.77% من التعاملات التى جريت على الأسهم اليوم، فيما بلغت نسبة المؤسسات 29.55%.

وتمكنت غالبية أسهم الأفراد المقيدة فى مؤشر البورصة السبيعينى «egx70» من تحقيق طفرات بالغة خلال عام 2020 بنسب قاربت 900% لبعضها، فى حين عانت أخريات، ومن بينها الأسهم القيادية من التذبذب والتراجع.

وقال خبراء بسوق المال إن عام 2020 كان بيئة خصبة لنمو أداء أسهم المضاربة التى تسمح بالدخول والخروج على فترات زمنية متقاربة على عكس نظائرها، خاصة فى ظل اشتداد تأثيرات الجائحة السلبية التى ضربت أسواق المال كافة، فيما توقعوا أن تهدأ وتيرة صعود تلك العينة خلال العام الحالي. البورصة المصرية

وحددت بحوث شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» 20 سهمًا كانت الأعلى ربحية فى البورصة المصرية خلال العام الماضى.

وتصدر سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية» القائمة بصعود 863% ثم «النيل لحليج الأقطان» بـ663 % تلاه «المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية» بـ562 %، و«الإسماعيلية مصر للدواجن» بـ443% وخامسًا «أطلس لاستصلاح الأراضي» بـ 438 % فيما تذيل القائمة سهم «السعودية المصرية للاستثمار» والذى صعد بنسبة 251 %.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «نعيم القابضة» إن غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة المقيدة فى البورصة المصرية تمكنت خلال العام الماضى من تحقيق مكاسب كبيرة.

وأوضح أن التوجه المضاربى فى البورصة المصرية يتعلق بسعر السهم وليس بأداء الشركة ذاتها، ويستهدف المستثمر من خلاله تحقيق أكبر ربح ممكن من السهم فى فترات زمنية متقاربة.