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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 15-3-2021

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.6% ليصل إلى 11222 نقطة
المال - خاص 8:13 م, الأثنين, 15 مارس 21 8:13 م, الأثنين, 15 مارس 21

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هبطت أسعار الأسهم نهاية تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، الموافق 15 مارس 2021 سواء بالسوق الرئيسية أو بورصة النيل، بالتزامن مع تراجع مؤشرات البورصة المصرية.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.6% ليصل إلى 11222 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX70» بمعدل 2.71%، ليسجل 2143 نقطة.

أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» فهبط بنسبة 2.25%، ليصل إلى مستوى 3141 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم مليار جنيه، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

وصعد 21 سهمًا من إجمالي 191 متداولًا، بينما هبط 142، وبقي 28 دون تغيير.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 21 سهمًا مدرجة في سوق المال اليوم الاثنين.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.370.1
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو75.670.11
مصر بنى سويف للاسمنت14.860.13
اسمنت سيناء4.620.65
البنك التجاري الدولي (مصر)61.270.67
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.630.76
العبوات الطبية1.0190.79
القابضة المصرية الكويتية1.160.96
الشرقية - ايسترن كومباني13.71.18
الاهلي للتنمية والاستثمار22.251.18
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.241.19
بنك البركة مصر13.981.67
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.7291.67
القاهرة للاسكان والتعمير21.321.72
المصرية للمنتجعات السياحية1.4832.13
المجموعه المصريه العقاريه13.922.73
جى بى اوتو4.073.04
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.753.21
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"12.084.59
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات14.075
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي67.66.52
سبيد ميديكال2.96.62

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 142 سهمًا بالبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين 15-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
جلاكسو سميثكلاين30.73-9.99
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.546-9.6
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية18.82-8.91
التعمير والاستشارات الهندسية15.43-8.7
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل38.02-8.5
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.778-8.25
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير29.37-8.02
العالمية للاستثمار والتنمية23.89-8.01
دلتا للانشاء والتعمير14.37-8
راية القابضة للأستثمارات المالية22.52-7.93
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.42-7.92
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات29.93-7.91
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.63-7.74
المصرية للدواجن5.04-7.52
العربية للصناعات الهندسية1.074-7.09
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.34-6.96
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.41-6.88
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.97-6.81
ريكاب للاستثمارات المالية7.41-6.79
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية13.47-6.72
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.716-6.54
القناة للتوكيلات الملاحية10.28-6.46
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.76-6.4
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.901-6.24
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.358-6.22
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.93-6.21
العامة لصناعة الورق - راكتا7.89-5.96
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.186-5.8
الاسماعيلية مصر للدواجن4.98-5.68
العربية لاستصلاح الاراضي20.73-5.64
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.94-5.58
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.76-5.56
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.79-5.49
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.77-5.46
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.123-5.38
الدلتا للسكر9.99-5.31
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.035-5.22
اسيك للتعدين - اسكوم8.83-5.16
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.69-5.06
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.67-4.98
جينيال تورز2.33-4.9
مستشفى النزهه الدولي63.1-4.88
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.13-4.81
بى انفستمنتس القابضه14.3-4.79
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2-4.76
العبور للاستثمار العقارى35.64-4.73
المتحدة للاسكان والتعمير4.28-4.68
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.66-4.66
بلتون المالية القابضة2.31-4.55
دلتا للطباعة والتغليف26.59-4.49
العربية للمحابس1.735-4.46
اودن للاستثمارات المالية8.67-4.41
الشمس للاسكان والتعمير4.39-4.36
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.77-4.31
الحديد والصلب المصرية2.91-4.28
اوراسكوم المالية القابضة0.318-4.22
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.963-4.18
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.805-4.17
الاهرام للطباعة و التغليف18.22-4.16
غاز مصر34.15-4.15
بنك الكويت الوطنى - مصر38.05-4.06
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي28.31-4.03
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.576-3.79
بنك كريدي اجريكول مصر24.01-3.73
العربية لحليج الأقطان2.69-3.58
جنوب الوادى للاسمنت1.798-3.49
مصر للاسواق الحرة6.97-3.46
البويات والصناعات الكيماوية - باكين21.28-3.45
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.449-3.44
الكابلات الكهربائية المصرية0.478-3.43
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك14.38-3.43
سماد مصر (ايجيفرت)9.68-3.39
القاهرة للزيوت والصابون5.15-3.38
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.81-3.3
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.99-3.29
ابن سينا فارما4.86-3.19
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.701-3.18
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.536-3.07
السويدى اليكتريك9.04-3
مصر للاسمنت - قنا9.7-3
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية37.28-2.99
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.21-2.94
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.15-2.81
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.15-2.79
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.371-2.7
مصر لصناعة الكيماويات10.34-2.64
مصر للالومنيوم12.92-2.56
جهينة للصناعات الغذائية5.34-2.55
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك7.64-2.55
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.71-2.48
العربية للاسمنت3.14-2.48
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.6-2.47
المنصورة للدواجن15.07-2.46
الشرقية الوطنية للامن الغذائي10.87-2.42
المالية و الصناعية المصرية11.74-2.41
رواد السياحة - رواد11.11-2.37
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.98-2.37
القاهرة للدواجن3.05-2.24
اميرالد للاستثمار العقاري6.46-2.12
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.02-2.09
حديد عز9.74-2.01
بالم هيلز للتعمير1.677-1.99
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.155-1.95
سيدى كرير للبتروكيماويات10.86-1.9
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.744-1.85
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.842-1.75
الملتقي العربي للاستثمارات24.84-1.74
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.24-1.73
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.151-1.71
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية380.66-1.68
ليسيكو مصر4.15-1.66
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.957-1.64
البنك المصري الخليجي0.425-1.62
عبور لاند للصناعات الغذائية7.34-1.61
مصر للفنادق11.7-1.6
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.985-1.6
المصرية للاتصالات10.83-1.55
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية29.11-1.39
الالومنيوم العربية25.84-1.37
اوراسكوم للتنمية مصر5.88-1.34
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.56-1.28
شركة النصر للأعمال المدنية19.22-1.28
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل95.75-1.24
النساجون الشرقيون للسجاد7.14-1.24
إعمار مصر للتنمية2.4-1.23
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.9-1.13
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.18-1.1
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.75-1.06
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.76-1.01
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.97-1
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.03-0.98
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.52-0.91
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.42-0.83
بنك التعمير والاسكان35.82-0.8
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.36-0.8
شركة مستشفي كليوباترا5.04-0.79
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية134.52-0.76
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.802-0.74
الدولية للأسمدة والكيماويات4.31-0.69
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.305-0.65
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية11.11-0.54
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.19-0.52
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة43.1-0.44
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.01-0.38
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.52-0.24
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.68-0.21
البنك المصري لتنمية الصادرات12.64-0.16
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي92.97-0.01
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أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار 28 سهما مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم عند نفس مستويات أمس الأحد.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.6
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
مطاحن مصر العليا83.99
مطاحن ومخابز الاسكندرية13.24
ايديتا للصناعات الغذائية8.81
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.57
مطاحن مصر الوسطي27.66
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.3
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.864
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.12
العامة للصوامع والتخزين52.53
مطاحن وسط وغرب الدلتا90.52
بنك قطر الوطني الاهلي16.69
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.3
القاهرة للخدمات التعليمية14.3
النعيم القابضة للاستثمارات0.183
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.21
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.16
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.85
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية11.08
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.29
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.99
الدلتا للتأمين26.93
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات7.2
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف49.65
أم بي للهندسةM.B0.893
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية107.71
العربية للادوية والصناعات الكيماوية73.84
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38.52
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية63.85
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28
عبر المحيطات للسياحه0.071
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.554
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى10.35
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية27.1
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.33
جولدن تكس للاصواف7.91
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.853
البدر للبلاستيك0.734
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مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الاثنين 15-3-2021

تراجعت مؤشرات أداء البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم، الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين المصريين والأجانب للبيع.

وسجلت بيانات البورصة المصرية ما يقرب من 26.5 مليون جنيه مبيعات المصريين من الأسهم نهاية تعاملات اليوم، والأجانب 7.7 مليار جنيه.

وبلعت مشتريات العرب من الأسهم فى نهاية تعاملات جلسة اليوم 34.1 مليون جنيه.

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وسيطر المستثمرون المصريون على 82.29% من إجمالى التعاملات على الأسهم خلال جلسة اليوم، فيما بلغت للعرب 7%، والأجانب 10.71%.

وهيمت الأفراد على 70.77% من التعاملات التى جريت على الأسهم اليوم، فيما بلغت نسبة المؤسسات 29.55%.

وتمكنت غالبية أسهم الأفراد المقيدة فى مؤشر البورصة السبيعينى «egx70» من تحقيق طفرات بالغة خلال عام 2020 بنسب قاربت 900% لبعضها، فى حين عانت أخريات، ومن بينها الأسهم القيادية من التذبذب والتراجع.

وقال خبراء بسوق المال إن عام 2020 كان بيئة خصبة لنمو أداء أسهم المضاربة التى تسمح بالدخول والخروج على فترات زمنية متقاربة على عكس نظائرها، خاصة فى ظل اشتداد تأثيرات الجائحة السلبية التى ضربت أسواق المال كافة، فيما توقعوا أن تهدأ وتيرة صعود تلك العينة خلال العام الحالي.

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وحددت بحوث شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» 20 سهمًا كانت الأعلى ربحية فى البورصة المصرية خلال العام الماضى.

وتصدر سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية» القائمة بصعود 863% ثم «النيل لحليج الأقطان» بـ663 % تلاه «المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية» بـ562 %، و«الإسماعيلية مصر للدواجن» بـ443% وخامسًا «أطلس لاستصلاح الأراضي» بـ 438 % فيما تذيل القائمة سهم «السعودية المصرية للاستثمار» والذى صعد بنسبة 251 %.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «نعيم القابضة» إن غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة المقيدة فى البورصة المصرية تمكنت خلال العام الماضى من تحقيق مكاسب كبيرة.

وأوضح أن التوجه المضاربى فى البورصة المصرية يتعلق بسعر السهم وليس بأداء الشركة ذاتها، ويستهدف المستثمر من خلاله تحقيق أكبر ربح ممكن من السهم فى فترات زمنية متقاربة.

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بقلم المال - خاص

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