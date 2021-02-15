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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 15-2-2021

بلغت قيم التعاملات على الأسهم 1.5 مليار جنيه بنهاية جلسة اليوم
المال - خاص 7:39 م, الأثنين, 15 فبراير 21 7:39 م, الأثنين, 15 فبراير 21

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تراجعت أسعار الأسهم ختام تعاملات جلسة اليوم، الإثنين 15 فبراير 2021، سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، بعد الأداء المتأرجح الذى شهدته البورصة المصرية.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغت قيم التداولات على الأسهم 1.5 مليار، وسط اتجاه بيعي للأجانب.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 41 سهمًا مدرجة في سوق المال.

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الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية11.9910
جولدن تكس للاصواف5.769.92
المصرية للدواجن7.679.42
دلتا للطباعة والتغليف30.939.14
العبور للاستثمار العقارى22.279.01
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل43.547.77
الاهرام للطباعة و التغليف14.167.68
البويات والصناعات الكيماوية – باكين23.867.09
القاهرة للخدمات التعليمية15.166.24
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.515.84
مصر للاسواق الحرة6.825.08
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى7.985
الدولية للأسمدة والكيماويات2.544.96
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.4184.96
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.3814.94
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية4.474.93
البدر للبلاستيك0.7284.9
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.7754.87
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.5024.82
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.714.57
بى انفستمنتس القابضه13.974.25
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.4514.16
دلتا للانشاء والتعمير17.754.11
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.7383.76
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف49.653.7
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.583.62
القاهرة للاسكان والتعمير17.023.59
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.573.46
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.472.72
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.982.57
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية51.812.35
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.952.27
بنك البركة مصر14.062.11
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.6661.99
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية31.381.52
البنك المصري الخليجي0.4221.44
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.251.32
عبور لاند للصناعات الغذائية7.51.21
بالم هيلز للتعمير1.7781.2
المجموعه المصريه العقاريه15.251.06
سبيد ميديكال3.110.97
العربية للمحابس2.280.88
القابضة المصرية الكويتية1.1350.71
الشرقية – ايسترن كومباني14.530.35
الشرقية الوطنية للامن الغذائي13.040.31
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.420.29
القاهرة للدواجن3.650.27
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7420.27
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل99.840.25
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.60.22
مستشفى النزهه الدولي69.40.2
جلاكسو سميثكلاين40.930.12
ايديتا للصناعات الغذائية9.080.11
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك15.640.06
البنك التجاري الدولي  (مصر)60.940.02

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 119 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين 15-2-2021:

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الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
العربية للخزف – سيراميكا ريماس4.26-8.97
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.663-8.32
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك7.62-6.62
ريكاب  للاستثمارات المالية6.34-6.49
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير37.46-6
العبوات الطبية0.952-5.84
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية43.7-5.37
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.24-5.11
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات34.84-5.04
العالمية للاستثمار والتنمية19.93-5
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.48-4.98
الالومنيوم العربية29.46-4.97
شركة النصر للأعمال المدنية18.11-4.78
التعمير والاستشارات الهندسية18.04-4.65
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية16.6-4.54
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو42.16-4.42
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3.2-4.19
مطاحن ومخابز الاسكندرية15.36-4
مصر للفنادق11.73-3.69
اودن للاستثمارات المالية8.16-3.43
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.568-3.33
العامة لمنتجات الخزف والصيني5.33-3.27
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية1.204-3.22
مصر للالومنيوم13.18-3.16
اميرالد للاستثمار العقاري5.96-3.09
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.195-3.08
برايم القابضة للاستثمارات المالية1.081-3.05
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.194-3
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية28.52-2.99
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.27-2.97
المصرية للمنتجعات السياحية1.516-2.88
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي66.46-2.86
راية القابضة للأستثمارات المالية27.64-2.85
العربية لاستصلاح الاراضي20.21-2.84
جنوب الوادى للاسمنت2.05-2.84
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.57-2.77
اسيك للتعدين    –  اسكوم9.52-2.76
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.54-2.68
الكابلات الكهربائية المصرية0.621-2.66
الاهلي للتنمية والاستثمار24.98-2.65
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى7.77-2.63
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.13-2.59
النعيم القابضة للاستثمارات0.189-2.58
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.191-2.38
بلتون المالية القابضة2.88-2.37
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.868-2.36
سماد مصر (ايجيفرت)12.09-2.34
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.705-2.22
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)23.1-2.12
المنصورة للدواجن16.9-2.09
العربية للاسمنت3.3-2.08
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.282-2.06
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.433-2.05
العربية للصناعات الهندسية1.248-2.04
رواد السياحة – رواد13.24-2
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.457-1.95
دايس للملابس الجاهزة3.15-1.87
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.105-1.87
مصر للاسمنت – قنا10.17-1.83
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية27.13-1.77
ليسيكو مصر5.13-1.72
البنك المصري لتنمية الصادرات13.55-1.67
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية26.09-1.62
الاسماعيلية مصر للدواجن6.72-1.61
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.29-1.61
رمكو لانشاء القرى السياحيه4.51-1.53
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.22-1.51
مطاحن مصر الوسطي29.27-1.51
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون8.74-1.47
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.8-1.45
السويدى اليكتريك9.95-1.39
القناة للتوكيلات الملاحية12.34-1.36
سيدى كرير للبتروكيماويات10.18-1.36
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.19-1.35
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD1.106-1.34
النساجون الشرقيون للسجاد6.82-1.3
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.82-1.29
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره13.72-1.29
العربية لحليج الأقطان3.27-1.21
إعمار مصر للتنمية2.5-1.19
بنك التعمير والاسكان37.8-1.18
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو78.07-1.1
الملتقي العربي للاستثمارات20.01-1.04
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار0.96-1.03
جهينة للصناعات الغذائية5.85-1.02
غاز مصر38.95-1.02
القاهرة للزيوت والصابون47.87-0.99
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.54-0.96
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.24-0.92
المالية و الصناعية المصرية11.87-0.84
مصر لصناعة الكيماويات10.78-0.83
الحديد والصلب المصرية2.47-0.8
المتحدة للاسكان والتعمير5.01-0.79
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.62-0.78
جى بى اوتو3.84-0.78
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب5.07-0.78
الشمس للاسكان والتعمير5.2-0.76
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة31.5-0.69
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.56-0.65
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات12.14-0.65
الدلتا للسكر9.32-0.64
شركة مستشفي كليوباترا5.1-0.58
المجموعه الماليه هيرمس القابضه15.78-0.57
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي34.63-0.57
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.68-0.53
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.85-0.5
حديد عز9.88-0.5
مصر بنى سويف للاسمنت16.15-0.49
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية144.12-0.46
المصرية للاتصالات11.55-0.35
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.62-0.35
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.316-0.3
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.05-0.28
الاستثمار العقاري العربي – اليكو1.416-0.28
العامة لصناعة الورق – راكتا7.5-0.27
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.22-0.23
اوراسكوم للتنمية مصر4.9-0.2
العربية للادوية والصناعات الكيماوية74.98-0.03
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية399.89-0.02

أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار 31 سهما مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم عند نفس مستوي أمس الأحد.

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الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.63
مطاحن شرق الدلتا92
مطاحن ومخابز شمال القاهرة18.31
مطاحن وسط وغرب الدلتا94
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.864
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.5
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.67
العامة للصوامع والتخزين55.49
مطاحن مصر العليا84.23
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”8.14
بنك الكويت الوطنى – مصر24.21
بنك كريدي اجريكول مصر27.6
فرتيكا للصناعة و التجارة3.44
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.72
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.01
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية7.99
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.188
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.55
المهندس للتأمين18.34
أم بي للهندسةM.B0.893
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات12.77
ابن سينا فارما5.14
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية57.73
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية116.97
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38.64
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.91
عبر المحيطات للسياحه0.06
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.253
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية27.26
جينيال تورز2.45
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.201
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.99
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.08
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي94.15
اسمنت سيناء5.47
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.37
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك12.5

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الإثنين 15-2-2021

أنهت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الإثنين، على أداء متأرحج لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليارجنيه على الأسهم.

وارتفع المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية «Egx30» بنسبة 0.17% عند 11526 نقطة.

بنما هبط مؤشر «egx70» للأسهم المتوسطة بنسبة 1.57% ليصل إلى 2401 نقطة، كما تراجع مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.07% ليهبط إلى 3431 نقطة.

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بقلم المال - خاص

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