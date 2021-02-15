أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 15-2-2021

تراجعت أسعار الأسهم ختام تعاملات جلسة اليوم، الإثنين 15 فبراير 2021، سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، بعد الأداء المتأرجح الذى شهدته البورصة المصرية.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغت قيم التداولات على الأسهم 1.5 مليار، وسط اتجاه بيعي للأجانب.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 41 سهمًا مدرجة في سوق المال.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 11.99 10 جولدن تكس للاصواف 5.76 9.92 المصرية للدواجن 7.67 9.42 دلتا للطباعة والتغليف 30.93 9.14 العبور للاستثمار العقارى 22.27 9.01 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 43.54 7.77 الاهرام للطباعة و التغليف 14.16 7.68 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 23.86 7.09 القاهرة للخدمات التعليمية 15.16 6.24 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.51 5.84 مصر للاسواق الحرة 6.82 5.08 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 7.98 5 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.54 4.96 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.418 4.96 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.381 4.94 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 4.47 4.93 البدر للبلاستيك 0.728 4.9 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.775 4.87 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.502 4.82 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.71 4.57 بى انفستمنتس القابضه 13.97 4.25 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.451 4.16 دلتا للانشاء والتعمير 17.75 4.11 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.738 3.76 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 49.65 3.7 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 4.58 3.62 القاهرة للاسكان والتعمير 17.02 3.59 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.57 3.46 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.47 2.72 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.98 2.57 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 51.81 2.35 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.95 2.27 بنك البركة مصر 14.06 2.11 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.666 1.99 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 31.38 1.52 البنك المصري الخليجي 0.422 1.44 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.25 1.32 عبور لاند للصناعات الغذائية 7.5 1.21 بالم هيلز للتعمير 1.778 1.2 المجموعه المصريه العقاريه 15.25 1.06 سبيد ميديكال 3.11 0.97 العربية للمحابس 2.28 0.88 القابضة المصرية الكويتية 1.135 0.71 الشرقية – ايسترن كومباني 14.53 0.35 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 13.04 0.31 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.42 0.29 القاهرة للدواجن 3.65 0.27 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.742 0.27 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 99.84 0.25 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.6 0.22 مستشفى النزهه الدولي 69.4 0.2 جلاكسو سميثكلاين 40.93 0.12 ايديتا للصناعات الغذائية 9.08 0.11 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 15.64 0.06 البنك التجاري الدولي (مصر) 60.94 0.02

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 119 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين 15-2-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير العربية للخزف – سيراميكا ريماس 4.26 -8.97 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.663 -8.32 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 7.62 -6.62 ريكاب للاستثمارات المالية 6.34 -6.49 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 37.46 -6 العبوات الطبية 0.952 -5.84 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 43.7 -5.37 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.24 -5.11 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 34.84 -5.04 العالمية للاستثمار والتنمية 19.93 -5 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.48 -4.98 الالومنيوم العربية 29.46 -4.97 شركة النصر للأعمال المدنية 18.11 -4.78 التعمير والاستشارات الهندسية 18.04 -4.65 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 16.6 -4.54 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 42.16 -4.42 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3.2 -4.19 مطاحن ومخابز الاسكندرية 15.36 -4 مصر للفنادق 11.73 -3.69 اودن للاستثمارات المالية 8.16 -3.43 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.568 -3.33 العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.33 -3.27 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 1.204 -3.22 مصر للالومنيوم 13.18 -3.16 اميرالد للاستثمار العقاري 5.96 -3.09 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.195 -3.08 برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.081 -3.05 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.194 -3 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 28.52 -2.99 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.27 -2.97 المصرية للمنتجعات السياحية 1.516 -2.88 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 66.46 -2.86 راية القابضة للأستثمارات المالية 27.64 -2.85 العربية لاستصلاح الاراضي 20.21 -2.84 جنوب الوادى للاسمنت 2.05 -2.84 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.57 -2.77 اسيك للتعدين – اسكوم 9.52 -2.76 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.54 -2.68 الكابلات الكهربائية المصرية 0.621 -2.66 الاهلي للتنمية والاستثمار 24.98 -2.65 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 7.77 -2.63 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.13 -2.59 النعيم القابضة للاستثمارات 0.189 -2.58 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.191 -2.38 بلتون المالية القابضة 2.88 -2.37 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.868 -2.36 سماد مصر (ايجيفرت) 12.09 -2.34 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.705 -2.22 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 23.1 -2.12 المنصورة للدواجن 16.9 -2.09 العربية للاسمنت 3.3 -2.08 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.282 -2.06 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.433 -2.05 العربية للصناعات الهندسية 1.248 -2.04 رواد السياحة – رواد 13.24 -2 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.457 -1.95 دايس للملابس الجاهزة 3.15 -1.87 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.105 -1.87 مصر للاسمنت – قنا 10.17 -1.83 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 27.13 -1.77 ليسيكو مصر 5.13 -1.72 البنك المصري لتنمية الصادرات 13.55 -1.67 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 26.09 -1.62 الاسماعيلية مصر للدواجن 6.72 -1.61 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.29 -1.61 رمكو لانشاء القرى السياحيه 4.51 -1.53 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.22 -1.51 مطاحن مصر الوسطي 29.27 -1.51 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 8.74 -1.47 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.8 -1.45 السويدى اليكتريك 9.95 -1.39 القناة للتوكيلات الملاحية 12.34 -1.36 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.18 -1.36 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.19 -1.35 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 1.106 -1.34 النساجون الشرقيون للسجاد 6.82 -1.3 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.82 -1.29 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 13.72 -1.29 العربية لحليج الأقطان 3.27 -1.21 إعمار مصر للتنمية 2.5 -1.19 بنك التعمير والاسكان 37.8 -1.18 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 78.07 -1.1 الملتقي العربي للاستثمارات 20.01 -1.04 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 0.96 -1.03 جهينة للصناعات الغذائية 5.85 -1.02 غاز مصر 38.95 -1.02 القاهرة للزيوت والصابون 47.87 -0.99 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.54 -0.96 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.24 -0.92 المالية و الصناعية المصرية 11.87 -0.84 مصر لصناعة الكيماويات 10.78 -0.83 الحديد والصلب المصرية 2.47 -0.8 المتحدة للاسكان والتعمير 5.01 -0.79 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.62 -0.78 جى بى اوتو 3.84 -0.78 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 5.07 -0.78 الشمس للاسكان والتعمير 5.2 -0.76 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 31.5 -0.69 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.56 -0.65 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 12.14 -0.65 الدلتا للسكر 9.32 -0.64 شركة مستشفي كليوباترا 5.1 -0.58 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 15.78 -0.57 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 34.63 -0.57 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.68 -0.53 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.85 -0.5 حديد عز 9.88 -0.5 مصر بنى سويف للاسمنت 16.15 -0.49 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 144.12 -0.46 المصرية للاتصالات 11.55 -0.35 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.62 -0.35 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.316 -0.3 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.05 -0.28 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 1.416 -0.28 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.5 -0.27 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.22 -0.23 اوراسكوم للتنمية مصر 4.9 -0.2 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 74.98 -0.03 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 399.89 -0.02

أسعار الأسهم المصرية المستقرة

استقرت أسعار 31 سهما مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم عند نفس مستوي أمس الأحد.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم: إسم الورقة المالية سعر الإقفال المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.63 مطاحن شرق الدلتا 92 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 18.31 مطاحن وسط وغرب الدلتا 94 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.864 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.5 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.67 العامة للصوامع والتخزين 55.49 مطاحن مصر العليا 84.23 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 8.14 بنك الكويت الوطنى – مصر 24.21 بنك كريدي اجريكول مصر 27.6 فرتيكا للصناعة و التجارة 3.44 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.72 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.01 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.99 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.188 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.55 المهندس للتأمين 18.34 أم بي للهندسةM.B 0.893 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 12.77 ابن سينا فارما 5.14 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 57.73 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 116.97 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.64 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.91 عبر المحيطات للسياحه 0.06 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.253 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 27.26 جينيال تورز 2.45 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.201 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.99 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.08 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 94.15 اسمنت سيناء 5.47 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.37 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 12.5

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الإثنين 15-2-2021

أنهت البورصة المصرية جلسة تداول اليوم الإثنين، على أداء متأرحج لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليارجنيه على الأسهم.

وارتفع المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية «Egx30» بنسبة 0.17% عند 11526 نقطة.

بنما هبط مؤشر «egx70» للأسهم المتوسطة بنسبة 1.57% ليصل إلى 2401 نقطة، كما تراجع مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.07% ليهبط إلى 3431 نقطة.