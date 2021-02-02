أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-2-2021

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي

تُقدم بوابة “جريدة المال” خدمة أسعار الأسهم بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 2- 2- 2021، والتي يتم تقسيمها إلى 3 فئات، وفقًا لحركة الأسعار؛ سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها نهاية جلسة يوم أمس.

وهيمنَ الصعود على غالبية أسعار الأسهم المتداولة بجلسة بعدد 116 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 42 أخرى، وظل 35 دون تغيرات سعرية.

أسعار الأسهم المرتفعة في البورصة المصرية

ارتفعت أسعار 116 سهمًا مُدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم.

الجدول التالي يوضح الأسهم المرتفعة بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021:

أسعار الأسهم المنخفضة

تراجعت أسعار 42 سهمًا مُدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.

الجدول التالى يوضح الأسهم المنخفضة بنهاية جلسة اليوم:

أسعار الأسهم الثابتة في البورصة المصرية

استقرت أسعار 35 سهمًا عند مستويات الاثنين دون أى تغير، وفقًا للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية.

الجدول التالي يوضح الأسهم الثابتة خلال جلسة اليوم:

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم 2-2-2021

اختتام جلسة التداول على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم، على صعود جماعي، وسط اتجاه شرائي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.42% عند 11637 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.15% إلى 2414 نقطة، في حين صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.04% إلى 3448 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.7 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 116 سهمًا من إجمالي 193 متداولًا، بينما هبط 42، وبقي 35 دون تغيير.

وشهدت أخبار البورصة المصرية إعلان شركة السويدى اليكتريك تعاقد شركتها التابعة رواد للهندسة الحديثة على أعمال مشروع بالقاهرة الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 1.46 مليار جنيه تقريبًا.

كما أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة حجز دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها من قِبل شركة الأهلي للاستثمارات، للحكم بجلسة 23 فبراير الحالى.

وأفصح مصرف أبو ظبى الإسلامى- مصر عن تلقّيه عرضًا رابعًا من شركة إماراتية لشراء شركته التابعة “الإسكندرية الوطنية” للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 5.51 جنيه للسهم.