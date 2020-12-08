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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-12-2020

بلغت تداولات الأسهم 1.6 مليار جنيه
أسماء السيد 5:50 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 5:50 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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تُقدم بوابة “جريدة المال” خدمة أسعار الأسهم بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2020، والتى يتم تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار؛ سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس الإثنين .

وبيلغ إجمالى عدد الأسهم المتداولة بجلسة اليوم 189 سهما، ارتفع سعر 87 سهما منها، فى حين تراجعت أسعار 62 سهما آخرون، واستقرت أسعار 40 سهما عند مستويات الأمس دون تغيير.

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أسعار الأسهم المصرية المرتفعة

ارتفعت أسعار ما يقرب من 87 سهما فى ختام تعاملات جلسة اليوم 8 ديسمبر 2020، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8-12-2020:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
البنك التجاري الدولي  (مصر)62.610.05
المصرية للمنتجعات السياحية1.5830.06
شركة النصر للأعمال المدنية19.250.1
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية4.870.21
ريكاب  للاستثمارات المالية4.640.22
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.820.26
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.790.26
غاز مصر89.830.26
العربية للاسمنت3.350.3
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.470.31
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.5730.32
اسمنت بورتلاند طرة المصرية6.730.45
مصر للالومنيوم12.60.48
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير25.850.58
النعيم القابضة للاستثمارات0.170.59
الدلتا للسكر8.060.62
جى بى اوتو3.270.62
العربية للصناعات الهندسية0.9650.63
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.840.64
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.390.66
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.7120.71
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.310.73
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.590.76
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.40.84
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.540.88
الشرقية – ايسترن كومباني12.010.92
القاهرة للدواجن3.30.92
مطاحن مصر الوسطي31.920.92
الاهلي للتنمية والاستثمار17.480.92
جنوب الوادى للاسمنت1.8670.92
بالم هيلز للتعمير1.4511.11
العربية للخزف – سيراميكا ريماس2.721.12
المجموعه المصريه العقاريه10.081.2
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3371.2
بنك البركة مصر12.31.23
القابضة المصرية الكويتية1.0181.29
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.591.32
اميرالد للاستثمار العقاري5.851.39
اوراسكوم للتنمية مصر4.971.43
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو55.081.44
حديد عز7.781.57
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية23.21.62
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.3741.63
سماد مصر (ايجيفرت)8.691.64
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3.051.67
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.011.69
ابن سينا فارما5.291.73
سيدى كرير للبتروكيماويات8.651.76
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي84.421.85
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.741.91
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.5171.95
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك14.442.05
جلاكسو سميثكلاين16.152.09
العربية للمحابس3.672.23
البنك المصري لتنمية الصادرات16.882.37
رواد السياحة – رواد14.512.47
دلتا للانشاء والتعمير13.112.5
مصر للاسمنت – قنا10.192.52
بنك قطر الوطني الاهلي17.442.59
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.942.72
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.8482.91
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.512.93
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية17.133.19
ايديتا للصناعات الغذائية9.513.26
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.53.38
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية313.283.42
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.5913.87
البويات والصناعات الكيماوية – باكين18.873.91
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات4.493.94
العربية لحليج الأقطان3.393.99
الاهرام للطباعة و التغليف11.614.03
الحديد والصلب المصرية3.734.48
أم بي للهندسةM.B0.7274.91
الشمس للاسكان والتعمير5.084.96
العامة للصوامع والتخزين53.235.57
المتحدة للاسكان والتعمير4.335.61
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)23.745.65
عبور لاند للصناعات الغذائية5.755.89
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.5445.9
الشرقية الوطنية للامن الغذائي10.076.11
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.956.5
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة23.156.88
البنك المصري الخليجي0.4397.07
دايس للملابس الجاهزة2.0917.23
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.447.25
العبور للاستثمار العقارى10.867.52
الاستثمار العقاري العربي – اليكو1.0528.12
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية13.928.5
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك4.029.24
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”10.699.87
العامة لصناعة الورق – راكتا7.459.88

أسعار الأسهم المصرية المتراجعة

هيمن اللون الأحمر على ما يقرب من 62 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

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الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم المصرية المتراجعة ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
حق الاكتتاب لشركة البدر للبلاستيك-10.096-11.93
العربية لاستصلاح الاراضي16.73-7.11
العالمية للاستثمار والتنمية13.72-6.03
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية30.18-5.86
جينيال تورز2.45-4.3
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.026-3.48
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون7.61-2.19
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.191-2.05
الكابلات الكهربائية المصرية2.48-1.98
النساجون الشرقيون للسجاد7.73-1.9
مصر للفنادق12.98-1.82
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.68-1.76
العبوات الطبية0.4-1.72
جهينة للصناعات الغذائية6-1.64
سبيد ميديكال1.35-1.6
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.9-1.57
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول6.01-1.48
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.77-1.46
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.18-1.42
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.05-1.31
الاسماعيلية مصر للدواجن7.59-1.3
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره16.75-1.3
إعمار مصر للتنمية2.58-1.15
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.51-1.13
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.179-1.1
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.629-1.1
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات29.4-1.08
بلتون المالية القابضة2.78-1.07
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.54-1.06
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.431-1.04
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية136.12-0.99
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.53-0.92
القاهرة للزيوت والصابون35.9-0.91
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية32.25-0.89
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية36.04-0.8
القاهرة للاسكان والتعمير13.31-0.75
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.73-0.72
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.767-0.67
التعمير والاستشارات الهندسية17.78-0.67
ليسيكو مصر4.93-0.6
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.5-0.57
مصر لصناعة الكيماويات10.96-0.54
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.75-0.53
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.4-0.45
الملتقي العربي للاستثمارات18.64-0.43
الالومنيوم العربية28.19-0.42
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.57-0.38
المالية و الصناعية المصرية13.62-0.37
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.59-0.34
المصرية للدواجن3.55-0.28
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.87-0.26
اسيك للتعدين    –  اسكوم7.65-0.26
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.87-0.23
اودن للاستثمارات المالية9.17-0.22
شركة مستشفي كليوباترا4.55-0.22
مصر بنى سويف للاسمنت13.5-0.22
المنصورة للدواجن20.3-0.2
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.625-0.16
بنك كريدي اجريكول مصر25.85-0.15
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.906-0.11
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1-0.1
المصرية للاتصالات12.69-0.08
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.18-0.08
القناة للتوكيلات الملاحية13.25-0.08
دلتا للطباعة والتغليف17.63-0.06

أسعار الأسهم اليوم الثابتة في البورصة المصرية

استقرت أسعار ما يقرب من 40 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات أمس اللإثنين دون أى تغير:  

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.38
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.559
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي4.33
مطاحن مصر العليا94.98
مطاحن ومخابز شمال القاهرة17.2
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.785
مطاحن شرق الدلتا85.67
مطاحن وسط وغرب الدلتا93.83
بنك التعمير والاسكان38.37
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.97
الدولية للأسمدة والكيماويات2.18
مصر للاسواق الحرة6.05
فرتيكا للصناعة و التجارة3.44
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.48
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه14.5
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.232
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.42
القاهرة للخدمات التعليمية11.93
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى13.61
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل69.95
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.975
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.74
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية7.28
بى انفستمنتس القابضه11.04
راية القابضة للأستثمارات المالية7.71
الدلتا للتأمين25
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.434
السويدى اليكتريك9.08
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات13.38
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف38.86
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو49
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل32.57
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية80.5
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.42
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية31.89
اكتوبر فارما100
العربية للادوية والصناعات الكيماوية74.25
مستشفى النزهه الدولي50.97
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا20.5
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية17.53
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية30.04
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.167
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي18.78
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية16.49
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب5.21
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1
جولدن تكس للاصواف4.38
السويس للاسمنت7.17
اسمنت سيناء5.13
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.685
البدر للبلاستيك0.621

بيانات السوق بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.22% ليصل إلى 11019 نقطة.

كما صعد مؤشرegx70″ للأسهم المتوسطة بنسبة 0.79% ليسجل 2147 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.85% إلى 3114 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه، فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 655.126 مليار جنيه .

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بقلم أسماء السيد

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