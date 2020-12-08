أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-12-2020

تُقدم بوابة “جريدة المال” خدمة أسعار الأسهم بالبورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2020، والتى يتم تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار؛ سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس الإثنين .

وبيلغ إجمالى عدد الأسهم المتداولة بجلسة اليوم 189 سهما، ارتفع سعر 87 سهما منها، فى حين تراجعت أسعار 62 سهما آخرون، واستقرت أسعار 40 سهما عند مستويات الأمس دون تغيير.

أسعار الأسهم المصرية المرتفعة

ارتفعت أسعار ما يقرب من 87 سهما فى ختام تعاملات جلسة اليوم 8 ديسمبر 2020، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8-12-2020: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير البنك التجاري الدولي (مصر) 62.61 0.05 المصرية للمنتجعات السياحية 1.583 0.06 شركة النصر للأعمال المدنية 19.25 0.1 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 4.87 0.21 ريكاب للاستثمارات المالية 4.64 0.22 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.82 0.26 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.79 0.26 غاز مصر 89.83 0.26 العربية للاسمنت 3.35 0.3 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.47 0.31 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.573 0.32 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 6.73 0.45 مصر للالومنيوم 12.6 0.48 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 25.85 0.58 النعيم القابضة للاستثمارات 0.17 0.59 الدلتا للسكر 8.06 0.62 جى بى اوتو 3.27 0.62 العربية للصناعات الهندسية 0.965 0.63 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.84 0.64 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.39 0.66 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.712 0.71 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.31 0.73 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.59 0.76 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.4 0.84 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.54 0.88 الشرقية – ايسترن كومباني 12.01 0.92 القاهرة للدواجن 3.3 0.92 مطاحن مصر الوسطي 31.92 0.92 الاهلي للتنمية والاستثمار 17.48 0.92 جنوب الوادى للاسمنت 1.867 0.92 بالم هيلز للتعمير 1.451 1.11 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.72 1.12 المجموعه المصريه العقاريه 10.08 1.2 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.337 1.2 بنك البركة مصر 12.3 1.23 القابضة المصرية الكويتية 1.018 1.29 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.59 1.32 اميرالد للاستثمار العقاري 5.85 1.39 اوراسكوم للتنمية مصر 4.97 1.43 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 55.08 1.44 حديد عز 7.78 1.57 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 23.2 1.62 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.374 1.63 سماد مصر (ايجيفرت) 8.69 1.64 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3.05 1.67 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.01 1.69 ابن سينا فارما 5.29 1.73 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.65 1.76 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 84.42 1.85 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.74 1.91 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.517 1.95 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 14.44 2.05 جلاكسو سميثكلاين 16.15 2.09 العربية للمحابس 3.67 2.23 البنك المصري لتنمية الصادرات 16.88 2.37 رواد السياحة – رواد 14.51 2.47 دلتا للانشاء والتعمير 13.11 2.5 مصر للاسمنت – قنا 10.19 2.52 بنك قطر الوطني الاهلي 17.44 2.59 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.94 2.72 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.848 2.91 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.51 2.93 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 17.13 3.19 ايديتا للصناعات الغذائية 9.51 3.26 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.5 3.38 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 313.28 3.42 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.591 3.87 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 18.87 3.91 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4.49 3.94 العربية لحليج الأقطان 3.39 3.99 الاهرام للطباعة و التغليف 11.61 4.03 الحديد والصلب المصرية 3.73 4.48 أم بي للهندسةM.B 0.727 4.91 الشمس للاسكان والتعمير 5.08 4.96 العامة للصوامع والتخزين 53.23 5.57 المتحدة للاسكان والتعمير 4.33 5.61 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 23.74 5.65 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.75 5.89 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.544 5.9 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 10.07 6.11 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.95 6.5 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 23.15 6.88 البنك المصري الخليجي 0.439 7.07 دايس للملابس الجاهزة 2.091 7.23 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.44 7.25 العبور للاستثمار العقارى 10.86 7.52 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 1.052 8.12 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 13.92 8.5 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 4.02 9.24 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 10.69 9.87 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.45 9.88

أسعار الأسهم المصرية المتراجعة

هيمن اللون الأحمر على ما يقرب من 62 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم المصرية المتراجعة ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير حق الاكتتاب لشركة البدر للبلاستيك-1 0.096 -11.93 العربية لاستصلاح الاراضي 16.73 -7.11 العالمية للاستثمار والتنمية 13.72 -6.03 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.18 -5.86 جينيال تورز 2.45 -4.3 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.026 -3.48 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 7.61 -2.19 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.191 -2.05 الكابلات الكهربائية المصرية 2.48 -1.98 النساجون الشرقيون للسجاد 7.73 -1.9 مصر للفنادق 12.98 -1.82 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.68 -1.76 العبوات الطبية 0.4 -1.72 جهينة للصناعات الغذائية 6 -1.64 سبيد ميديكال 1.35 -1.6 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.9 -1.57 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 6.01 -1.48 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.77 -1.46 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.18 -1.42 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.05 -1.31 الاسماعيلية مصر للدواجن 7.59 -1.3 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 16.75 -1.3 إعمار مصر للتنمية 2.58 -1.15 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.51 -1.13 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.179 -1.1 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.629 -1.1 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 29.4 -1.08 بلتون المالية القابضة 2.78 -1.07 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.54 -1.06 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.431 -1.04 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 136.12 -0.99 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.53 -0.92 القاهرة للزيوت والصابون 35.9 -0.91 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 32.25 -0.89 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 36.04 -0.8 القاهرة للاسكان والتعمير 13.31 -0.75 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.73 -0.72 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.767 -0.67 التعمير والاستشارات الهندسية 17.78 -0.67 ليسيكو مصر 4.93 -0.6 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.5 -0.57 مصر لصناعة الكيماويات 10.96 -0.54 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.75 -0.53 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.4 -0.45 الملتقي العربي للاستثمارات 18.64 -0.43 الالومنيوم العربية 28.19 -0.42 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.57 -0.38 المالية و الصناعية المصرية 13.62 -0.37 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.59 -0.34 المصرية للدواجن 3.55 -0.28 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.87 -0.26 اسيك للتعدين – اسكوم 7.65 -0.26 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.87 -0.23 اودن للاستثمارات المالية 9.17 -0.22 شركة مستشفي كليوباترا 4.55 -0.22 مصر بنى سويف للاسمنت 13.5 -0.22 المنصورة للدواجن 20.3 -0.2 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.625 -0.16 بنك كريدي اجريكول مصر 25.85 -0.15 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.906 -0.11 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1 -0.1 المصرية للاتصالات 12.69 -0.08 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.18 -0.08 القناة للتوكيلات الملاحية 13.25 -0.08 دلتا للطباعة والتغليف 17.63 -0.06

أسعار الأسهم اليوم الثابتة في البورصة المصرية

استقرت أسعار ما يقرب من 40 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات أمس اللإثنين دون أى تغير: إسم الورقة المالية سعر الإقفال المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.38 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.559 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 4.33 مطاحن مصر العليا 94.98 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.2 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.785 مطاحن شرق الدلتا 85.67 مطاحن وسط وغرب الدلتا 93.83 بنك التعمير والاسكان 38.37 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.97 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.18 مصر للاسواق الحرة 6.05 فرتيكا للصناعة و التجارة 3.44 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.48 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 14.5 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.232 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.42 القاهرة للخدمات التعليمية 11.93 وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى 13.61 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 69.95 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.975 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.74 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.28 بى انفستمنتس القابضه 11.04 راية القابضة للأستثمارات المالية 7.71 الدلتا للتأمين 25 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.434 السويدى اليكتريك 9.08 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 13.38 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 38.86 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 49 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 32.57 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 80.5 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.42 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 31.89 اكتوبر فارما 100 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 74.25 مستشفى النزهه الدولي 50.97 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا 20.5 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 17.53 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 30.04 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.167 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 18.78 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 16.49 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 5.21 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.1 جولدن تكس للاصواف 4.38 السويس للاسمنت 7.17 اسمنت سيناء 5.13 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.685 البدر للبلاستيك 0.621

بيانات السوق بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.22% ليصل إلى 11019 نقطة.

كما صعد مؤشرegx70″ للأسهم المتوسطة بنسبة 0.79% ليسجل 2147 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.85% إلى 3114 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه، فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 655.126 مليار جنيه .