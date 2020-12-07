أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 7-12-2020

تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الاثنين، الموافق 7-12-2020، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 188 سهمًا، وهيمن الصعود على 66، وتراجع 83، ولم يتغير أداء الباقية .

أسعار الأسهم المصرية المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا لما يقرب من 66 أسهم لشركات مدرجة فى البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم التى ارتفعت خلال تعاملات اليوم الاثنين: اسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير ايديتا للصناعات الغذائية 9.21 0.11 اودن للاستثمارات المالية 9.19 0.11 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.063 0.28 الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.25 0.36 النساجون الشرقيون للسجاد 7.88 0.38 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.488 0.4 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.458 0.41 السويدى اليكتريك 9.08 0.44 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.24 0.47 التعمير والاستشارات الهندسية 17.9 0.51 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.6 0.53 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 69.95 0.53 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.52 0.57 الشرقية – ايسترن كومباني 11.9 0.59 العربية للصناعات الهندسية 0.959 0.63 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.83 0.66 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.576 0.7 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.83 0.71 القاهرة للزيوت والصابون 36.23 0.72 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.77 0.73 بالم هيلز للتعمير 1.435 0.77 ليسيكو مصر 4.96 0.81 البدر للبلاستيك 0.621 0.81 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 32.06 0.85 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.41 0.89 مطاحن وسط وغرب الدلتا 93.83 0.91 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 82.89 0.91 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.5 0.95 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.181 1.12 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.973 1.14 مطاحن مصر الوسطي 31.63 1.15 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 302.91 1.17 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 14.5 1.19 مصر بنى سويف للاسمنت 13.53 1.2 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.568 1.29 الملتقي العربي للاستثمارات 18.72 1.3 حديد عز 7.66 1.46 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.592 1.54 دلتا للطباعة والتغليف 17.64 1.55 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.333 1.83 القناة للتوكيلات الملاحية 13.26 1.84 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.7 1.92 مصر للفنادق 13.22 2.01 المجموعه المصريه العقاريه 9.96 2.05 مصر للاسمنت – قنا 9.94 2.05 اسيك للتعدين – اسكوم 7.67 2.13 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.97 2.21 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.79 2.23 اوراسكوم للتنمية مصر 4.9 2.3 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.636 2.58 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3 2.74 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.181 2.96 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 54.3 3.13 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.42 3.17 العربية لحليج الأقطان 3.26 3.49 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.352 3.52 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.626 4.16 مصر للالومنيوم 12.54 4.33 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4.32 4.35 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.569 4.4 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.67 4.86 شركة النصر للأعمال المدنية 19.23 4.97 أم بي للهندسةM.B 0.693 5 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.14 5.08 دايس للملابس الجاهزة 1.818 5.09 اميرالد للاستثمار العقاري 5.77 5.68 الحديد والصلب المصرية 3.57 5.93 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.43 7.31 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 16.6 7.93 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 21.66 8.35 حق الاكتتاب لشركة البدر للبلاستيك-1 0.109 29.76

أسعار الأسهم المصرية الثابتة

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ثبات أسعار ما يقرب من 39 سهمًا.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى البورصة المصرية التى استقرت اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020: اسم الورقة المالية سعر الإقفال المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.559 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.55 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى- باندا” 9.73 الإخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 4.33 مطاحن شرق الدلتا 85.67 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.2 المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة 0.785 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8.15 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 19.1 البنك المصري الخليجي 0.41 بنك الكويت الوطنى – مصر 26.17 مصر للأسواق الحرة 6.05 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.18 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.232 القاهرة للخدمات التعليمية 11.93 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.42 بلتون المالية القابضة 2.81 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.88 النعيم القابضة للاستثمارات 0.169 بى انفستمنتس القابضه 11.04 راية القابضة للأستثمارات المالية 7.71 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.434 شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة 2.1 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.975 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.74 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.72 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 38.86 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 4.26 العبوات الطبية 0.407 مستشفى النزهه الدولي 50.97 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 74.25 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 137.48 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.463 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 32.57 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 31.89 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 17.53 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.78 العالمية للاستثمار والتنمية 14.6 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 7.24 القاهرة للاسكان والتعمير 13.41 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 30.04 العربية لاستصلاح الاراضي 18.01 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 18.78 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 16.49 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.216 جولدن تكس للاصواف 4.38 اسمنت سيناء 5.13 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.685 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.77 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 6.31

أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة اليوم

تراجعت أسعار ما يقرب من 83 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، الموافق 7 ديسمبر 2020.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المصرية المتراجعة بنهاية تعاملات اليوم 7-12-2020: اسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير جهينة للصناعات الغذائية 6.1 -5.13 الاهرام للطباعة والتغليف 11.16 -5.02 الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.38 -4.42 سبيد ميديكال 1.372 -3.52 الكابلات الكهربائية المصرية 2.53 -3.44 العامة للصوامع والتخزين 50.42 -3.15 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.81 -3.05 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.446 -2.95 المصرية للدواجن 3.56 -2.73 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.54 -2.68 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.81 -2.64 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.45 -2.57 الاسماعيلية مصر للدواجن 7.69 -2.53 القاهرة للدواجن 3.31 -2.36 إعمار مصر للتنمية 2.61 -2.25 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.25 -2.25 القابضة المصرية الكويتية 1.005 -2.24 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.69 -2.18 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 3.68 -2.13 جى بى اوتو 3.25 -2.11 المالية و الصناعية المصرية 13.67 -2.08 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.65 -2.02 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 7.78 -2.02 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.77 -1.82 دلتا للانشاء والتعمير 12.79 -1.77 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 9.49 -1.76 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 22.47 -1.75 ابن سينا فارما 5.2 -1.7 بنك كريدي اجريكول مصر 25.89 -1.67 العربية للمحابس 3.59 -1.64 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 12.83 -1.61 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 29.72 -1.59 جلاكسو سميثكلاين 15.82 -1.56 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.42 -1.56 بنك البركة مصر 12.15 -1.54 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 25.7 -1.42 المنصورة للدواجن 20.34 -1.41 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.01 -1.41 مصر لصناعة الكيماويات 11.02 -1.34 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.53 -1.31 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.9 -1.3 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.13 -1.29 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.48 -1.13 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.779 -1.11 غاز مصر 89.6 -1.06 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 14.15 -1.05 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 18.16 -1.04 البنك المصري لتنمية الصادرات 16.49 -1.02 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.195 -1.02 الشمس للاسكان والتعمير 4.84 -1.02 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.907 -0.98 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 5.21 -0.95 الدلتا للسكر 8.01 -0.87 ريكاب للاستثمارات المالية 4.63 -0.86 المصرية للمنتجعات السياحية 1.582 -0.82 العبور للاستثمار العقارى 10.1 -0.79 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.32 -0.75 العامة لصناعة الورق – راكتا 6.78 -0.73 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.87 -0.72 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.19 -0.64 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.824 -0.6 العربية للاسمنت 3.34 -0.6 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.43 -0.56 رواد السياحة – رواد 14.16 -0.56 المصرية للاتصالات 12.7 -0.55 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 7.28 -0.55 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 6.1 -0.49 الالومنيوم العربية 28.31 -0.49 سماد مصر (ايجيفرت) 8.55 -0.47 الاهلي للتنمية والاستثمار 17.32 -0.46 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.38 -0.45 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.61 -0.45 شركة مستشفي كليوباترا 4.56 -0.44 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 4.86 -0.41 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 32.54 -0.4 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.001 -0.4 السويس للاسمنت 7.17 -0.28 المتحدة للاسكان والتعمير 4.1 -0.24 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 6.7 -0.15 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 49 -0.12 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 36.33 -0.11 البنك التجاري الدولي (مصر) 62.58 -0.11 جنوب الوادى للاسمنت 1.85 -0.11 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 16.97 -0.06 مطاحن مصر العليا 94.98 -0.02

بيانات السوق بالبورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم

شهدت السوق حالة تباين اليوم إذ انخفض مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 0.217% إلى 10995 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.56% إلى 2131 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% إلى 3088 نقطة.

بلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.76 مليار جنيه، وجرى التعامل على 188 سهمًا ارتفع منها 66 سهمًا، وانخفضت أسعار 83 سهمًا، بينما استقرت أسعار 39 سهمًا عند مستوى إغلاقات جلسة الأحد.

وانخفضت قطاعات البنوك والرعاية الصحية والسيارات والاتصالات والأغذية، بينما ارتفعت الموارد الأساسية والسياحة والتجارة والنقل والنسيج ومواد البناء.

قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة إتش دي لتداول الأوراق المالية، إن السوق ما زالت تتحرك في شكل إيجابي، والأفراد يقتنصون الفرص.

وأوضح حسن أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ما زال يحلق أعلى مستوى 2000 نقطة، أعلى قمته التاريخية، نظرًا لارتفاع أسهم المضاربات، خاصة ذات المستويات السعرية الأقل.

وذكر أن المؤشر الثلاثيني ما زال يناور حول منطقة 11000 نطقة وهي مناطق تصلح للمتاجرات السريعة، بينما تظل الأسهم القيادية تختبر قدرة المؤشر على الصعود لأعلى 11200 نقطة.

قال أحمد أبو اليزيد، محلل فني أول بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي أغلق على تراجع عند 10995 بعد عدة محاولات منذ نهاية الشهر الماضي لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11200 نقطة.

ورجح أن يتوجه المؤشر لإعادة اختبار مستوى الدعم الثانوي التالي حول 10940 والذي في حال اختراقه لأسفل سيتوجه لاختبار منطقة 10800 مرة أخرى.

وأضاف: “استطاع مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة EGX70EWI تجاوز مستوى 2100 نقطة لأعلى مستهدفًا المقاومة التالية 2150 نقطة والتي في حال اختراقها لأعلى يستهدف المؤشر 2200 نقطة”.