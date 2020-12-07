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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 7-12-2020

شهدت مؤشرات البورصة حالة تباين مع ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.
مصطفى طلعت 5:18 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 5:18 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الاثنين، الموافق 7-12-2020، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 188 سهمًا، وهيمن الصعود على 66، وتراجع 83، ولم يتغير أداء الباقية .

أسعار الأسهم المصرية المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا لما يقرب من 66 أسهم لشركات مدرجة فى البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم التى ارتفعت خلال تعاملات اليوم الاثنين:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
ايديتا للصناعات الغذائية9.210.11
اودن للاستثمارات المالية9.190.11
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب1.0630.28
الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.250.36
النساجون الشرقيون للسجاد7.880.38
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.4880.4
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.4580.41
السويدى اليكتريك9.080.44
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.240.47
التعمير والاستشارات الهندسية17.90.51
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.60.53
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل69.950.53
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.520.57
الشرقية – ايسترن كومباني11.90.59
العربية للصناعات الهندسية0.9590.63
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.830.66
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.5760.7
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.830.71
القاهرة للزيوت والصابون36.230.72
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.770.73
بالم هيلز للتعمير1.4350.77
ليسيكو مصر4.960.81
البدر للبلاستيك0.6210.81
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية32.060.85
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.410.89
مطاحن وسط وغرب الدلتا93.830.91
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي82.890.91
سيدى كرير للبتروكيماويات8.50.95
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.1811.12
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.9731.14
مطاحن مصر الوسطي31.631.15
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية302.911.17
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه14.51.19
مصر بنى سويف للاسمنت13.531.2
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.5681.29
الملتقي العربي للاستثمارات18.721.3
حديد عز7.661.46
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5921.54
دلتا للطباعة والتغليف17.641.55
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3331.83
القناة للتوكيلات الملاحية13.261.84
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.71.92
مصر للفنادق13.222.01
المجموعه المصريه العقاريه9.962.05
مصر للاسمنت – قنا9.942.05
اسيك للتعدين    –  اسكوم7.672.13
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.972.21
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.792.23
اوراسكوم للتنمية مصر4.92.3
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.6362.58
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )32.74
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.1812.96
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو54.33.13
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.423.17
العربية لحليج الأقطان3.263.49
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.3523.52
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.6264.16
مصر للالومنيوم12.544.33
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات4.324.35
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.5694.4
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.674.86
شركة النصر للأعمال المدنية19.234.97
أم بي للهندسةM.B0.6935
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.145.08
دايس للملابس الجاهزة1.8185.09
اميرالد للاستثمار العقاري5.775.68
الحديد والصلب المصرية3.575.93
عبور لاند للصناعات الغذائية5.437.31
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية16.67.93
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة21.668.35
حق الاكتتاب لشركة البدر للبلاستيك-10.10929.76

أسعار الأسهم المصرية الثابتة

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ثبات أسعار ما يقرب من 39 سهمًا.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى البورصة المصرية التى استقرت اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.559
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.55
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى- باندا”9.73
الإخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي4.33
مطاحن شرق الدلتا85.67
مطاحن ومخابز شمال القاهرة17.2
المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة0.785
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.15
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة19.1
البنك المصري الخليجي0.41
بنك الكويت الوطنى – مصر26.17
مصر للأسواق الحرة6.05
الدولية للأسمدة والكيماويات2.18
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.232
القاهرة للخدمات التعليمية11.93
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.42
بلتون المالية القابضة2.81
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.88
النعيم القابضة للاستثمارات0.169
بى انفستمنتس القابضه11.04
راية القابضة للأستثمارات المالية7.71
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.434
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة2.1
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.975
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.74
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.72
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف38.86
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية4.26
العبوات الطبية0.407
مستشفى النزهه الدولي50.97
العربية للادوية والصناعات الكيماوية74.25
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية137.48
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.463
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل32.57
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية31.89
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية17.53
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.78
العالمية للاستثمار والتنمية14.6
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى7.24
القاهرة للاسكان والتعمير13.41
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية30.04
العربية لاستصلاح الاراضي18.01
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي18.78
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية16.49
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.216
جولدن تكس للاصواف4.38
اسمنت سيناء5.13
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.685
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.77
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات6.31
أسعار الأسهم فى البورصة المصرية

أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة اليوم

تراجعت أسعار ما يقرب من 83 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، الموافق 7 ديسمبر 2020.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المصرية المتراجعة بنهاية تعاملات اليوم 7-12-2020:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
جهينة للصناعات الغذائية6.1-5.13
الاهرام للطباعة والتغليف11.16-5.02
الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.38-4.42
سبيد ميديكال1.372-3.52
الكابلات الكهربائية المصرية2.53-3.44
العامة للصوامع والتخزين50.42-3.15
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.81-3.05
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.446-2.95
المصرية للدواجن3.56-2.73
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.54-2.68
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.81-2.64
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.45-2.57
الاسماعيلية مصر للدواجن7.69-2.53
القاهرة للدواجن3.31-2.36
إعمار مصر للتنمية2.61-2.25
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.25-2.25
القابضة المصرية الكويتية1.005-2.24
العربية للخزف – سيراميكا ريماس2.69-2.18
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك3.68-2.13
جى بى اوتو3.25-2.11
المالية و الصناعية المصرية13.67-2.08
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.65-2.02
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون7.78-2.02
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.77-1.82
دلتا للانشاء والتعمير12.79-1.77
الشرقية الوطنية للامن الغذائي9.49-1.76
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)22.47-1.75
ابن سينا فارما5.2-1.7
بنك كريدي اجريكول مصر25.89-1.67
العربية للمحابس3.59-1.64
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية12.83-1.61
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات29.72-1.59
جلاكسو سميثكلاين15.82-1.56
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.42-1.56
بنك البركة مصر12.15-1.54
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير25.7-1.42
المنصورة للدواجن20.34-1.41
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.01-1.41
مصر لصناعة الكيماويات11.02-1.34
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.53-1.31
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.9-1.3
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.13-1.29
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.48-1.13
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.779-1.11
غاز مصر89.6-1.06
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك14.15-1.05
البويات والصناعات الكيماوية – باكين18.16-1.04
البنك المصري لتنمية الصادرات16.49-1.02
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.195-1.02
الشمس للاسكان والتعمير4.84-1.02
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.907-0.98
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب5.21-0.95
الدلتا للسكر8.01-0.87
ريكاب  للاستثمارات المالية4.63-0.86
المصرية للمنتجعات السياحية1.582-0.82
العبور للاستثمار العقارى10.1-0.79
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.32-0.75
العامة لصناعة الورق – راكتا6.78-0.73
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.87-0.72
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.19-0.64
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.824-0.6
العربية للاسمنت3.34-0.6
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.43-0.56
رواد السياحة – رواد14.16-0.56
المصرية للاتصالات12.7-0.55
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية7.28-0.55
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول6.1-0.49
الالومنيوم العربية28.31-0.49
سماد مصر (ايجيفرت)8.55-0.47
الاهلي للتنمية والاستثمار17.32-0.46
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.38-0.45
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.61-0.45
شركة مستشفي كليوباترا4.56-0.44
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية4.86-0.41
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية32.54-0.4
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.001-0.4
السويس للاسمنت7.17-0.28
المتحدة للاسكان والتعمير4.1-0.24
اسمنت بورتلاند طرة المصرية6.7-0.15
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو49-0.12
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية36.33-0.11
البنك التجاري الدولي  (مصر)62.58-0.11
جنوب الوادى للاسمنت1.85-0.11
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره16.97-0.06
مطاحن مصر العليا94.98-0.02

بيانات السوق بالبورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم

شهدت السوق حالة تباين اليوم إذ انخفض مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 0.217% إلى 10995 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.56% إلى 2131 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% إلى 3088 نقطة.

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بلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.76 مليار جنيه، وجرى التعامل على 188 سهمًا ارتفع منها 66 سهمًا، وانخفضت أسعار 83 سهمًا، بينما استقرت أسعار 39 سهمًا عند مستوى إغلاقات جلسة الأحد.

وانخفضت قطاعات البنوك والرعاية الصحية والسيارات والاتصالات والأغذية، بينما ارتفعت الموارد الأساسية والسياحة والتجارة والنقل والنسيج ومواد البناء.

قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة إتش دي لتداول الأوراق المالية، إن السوق ما زالت تتحرك في شكل إيجابي، والأفراد يقتنصون الفرص.

وأوضح حسن أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ما زال يحلق أعلى مستوى 2000 نقطة، أعلى قمته التاريخية، نظرًا لارتفاع أسهم المضاربات، خاصة ذات المستويات السعرية الأقل.

وذكر أن المؤشر الثلاثيني ما زال يناور حول منطقة 11000 نطقة وهي مناطق تصلح للمتاجرات السريعة، بينما تظل الأسهم القيادية تختبر قدرة المؤشر على الصعود لأعلى 11200 نقطة.

قال أحمد أبو اليزيد، محلل فني أول بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي أغلق على تراجع عند 10995 بعد عدة محاولات منذ نهاية الشهر الماضي لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11200 نقطة.

ورجح أن يتوجه المؤشر لإعادة اختبار مستوى الدعم الثانوي التالي حول 10940 والذي في حال اختراقه لأسفل سيتوجه لاختبار منطقة 10800 مرة أخرى.

وأضاف: “استطاع مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة EGX70EWI تجاوز مستوى 2100 نقطة لأعلى مستهدفًا المقاومة التالية 2150 نقطة والتي في حال اختراقها لأعلى يستهدف المؤشر 2200 نقطة”.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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