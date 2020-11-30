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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 30-11-2020

قال محللون فنيون ان البورصة مرشحة للتحرك العرضي خلال جلسة غد الثلاثاء بين مستويات 10850-11000 نقطة.
مصطفى طلعت 4:55 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 4:55 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الاثنين، والموافق 30-11-2020، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 188 سهمًا، وهيمن الصعود على 58، وتراجع 90، ولم يتغير أداء الباقية .

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا لما يقرب من 58 أسهم لشركات مدرجة فى البورصة.

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الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم التى ارتفعت خلال تعاملات اليوم الاثنين:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال 		نسبة
التغير
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية80.50.02
بنك التعمير والاسكان380.13
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.2770.16
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3150.32
مطاحن مصر الوسطي30.870.39
ليسيكو مصر5.120.39
دايس للملابس الجاهزة1.5540.45
مينا للاستثمار السياحي والعقاري4.340.46
المصرية للاتصالات12.660.48
مطاحن شرق الدلتا98.420.53
البنك المصري لتنمية الصادرات15.10.53
المالية و الصناعية المصرية13.240.68
السويس للاسمنت7.240.7
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.830.8
القاهرة للزيوت والصابون35.190.89
سبيد ميديكال1.3390.9
العربية للاسمنت3.330.91
المصرية للمنتجعات السياحية1.540.92
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة18.171
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.5011.01
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.871.03
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية14.151.07
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.71.09
العربية للخزف – سيراميكا ريماس2.781.09
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.011.18
مصر للفنادق13.561.27
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية30.381.37
ابن سينا فارما5.61.45
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي83.91.46
عبور لاند للصناعات الغذائية5.281.54
الحديد والصلب المصرية3.221.58
مصر بنى سويف للاسمنت13.511.66
الشرقية الوطنية للامن الغذائي8.661.76
المنصورة للدواجن21.541.8
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.091.84
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية4.761.93
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية35.971.96
رواد السياحة – رواد13.872.06
جنوب الوادى للاسمنت1.8832.11
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات3.672.23
الشمس للاسكان والتعمير52.25
مطاحن ومخابز شمال القاهرة17.512.34
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك14.712.37
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.8852.43
اودن للاستثمارات المالية9.693.42
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.33.72
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي4.233.93
النعيم القابضة للاستثمارات0.1794.07
الاسماعيلية مصر للدواجن7.344.26
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.194.29
الدولية للأسمدة والكيماويات2.184.31
جى بى اوتو3.374.33
العالمية للاستثمار والتنمية13.294.89
العربية للمحابس3.565.33
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.825.52
مصر للاسمنت – قنا9.215.98
اسمنت سيناء5.016.14
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي53.76.89
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )2.297.51
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.427.55
اميرالد للاستثمار العقاري4.148.09
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.658.97
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية26.7310

أسعار الأسهم الثابتة فى البورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ثبات أسعار ما يقرب من 40 سهمًا.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى البورصة المصرية التى استقرت اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة اليوم.

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال 
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.4
العامة للصوامع والتخزين49.36
مطاحن مصر العليا95
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.15
مصر للزيوت و الصابون23.11
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”9.73
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة19.1
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.51
بنك البركة مصر11.83
بنك الكويت الوطنى – مصر26.17
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.56
البنك المصري الخليجي0.448
فرتيكا للصناعة و التجارة3.49
مصر للاسواق الحرة6.05
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.286
القاهرة للخدمات التعليمية11.93
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.42
بلتون المالية القابضة2.64
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية7.68
بى انفستمنتس القابضه11.13
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.005
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.43
راية القابضة للأستثمارات المالية7.99
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.434
دلتا للطباعة والتغليف17.61
أم بي للهندسةM.B0.66
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف38.86
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.01
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية135.11
العربية للادوية والصناعات الكيماوية74.25
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية35.3
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.328
مستشفى النزهه الدولي50
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية17.53
دلتا للانشاء والتعمير12.96
القاهرة للاسكان والتعمير13.41
المتحدة للاسكان والتعمير4.17
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.167
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.216
العربية لاستصلاح الاراضي18.16
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي18.69
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.416
جولدن تكس للاصواف4.38
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.685
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.91
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات29.63
البدر للبلاستيك0.645
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.99

أسعار الأسهم المصرية المتراجعة اليوم

تراجعت أسعار ما يقرب من 90 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، الموافق 30 نوفمبر 2020.

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إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال 		نسبة
التغير
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير26.08-5.23
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.609-4.96
العبور للاستثمار العقارى10.58-4.51
المجموعه المصريه العقاريه9.63-3.8
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.564-3.75
جلاكسو سميثكلاين16.28-3.67
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.632-3.43
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.45-3.05
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.46-2.93
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو52.24-2.74
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.99-2.64
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.69-2.54
النساجون الشرقيون للسجاد7.34-2.52
المصرية للدواجن3.49-2.51
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية294.62-2.39
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.91-2.25
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.612-2.24
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية23.04-2.21
الشرقية – ايسترن كومباني10.78-2.18
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.181-2.16
ريكاب  للاستثمارات المالية4.73-2.07
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.83-2.05
شركة النصر للأعمال المدنية19.12-2.05
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.588-2
الملتقي العربي للاستثمارات18.2-1.83
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل73.06-1.76
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.954-1.75
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.42-1.72
العربية لحليج الأقطان2.91-1.69
البويات والصناعات الكيماوية – باكين18.03-1.69
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.6-1.67
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.53-1.66
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.37-1.55
سماد مصر (ايجيفرت)8.69-1.47
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.555-1.42
سيدى كرير للبتروكيماويات8.32-1.42
جهينة للصناعات الغذائية6.98-1.41
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب5.02-1.38
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)23.59-1.3
القناة للتوكيلات الملاحية12.66-1.25
مطاحن وسط وغرب الدلتا91.96-1.24
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.906-1.2
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية27.26-1.2
السويدى اليكتريك9.11-1.19
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.953-1.14
حديد عز7.55-1.05
اسيك للتعدين    –  اسكوم7.53-1.05
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.707-1.04
شركة مستشفي كليوباترا4.74-1.04
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1-0.99
ايديتا للصناعات الغذائية9.56-0.93
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.47-0.93
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.32-0.9
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.38-0.88
اوراسكوم للتنمية مصر4.79-0.83
بنك كريدي اجريكول مصر25.81-0.81
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.39-0.8
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.434-0.76
العبوات الطبية0.397-0.75
اسمنت بورتلاند طرة المصرية6.72-0.74
الالومنيوم العربية28.49-0.73
البنك التجاري الدولي  (مصر)62.22-0.72
الاهلي للتنمية والاستثمار18-0.72
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية12.41-0.72
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره17-0.7
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.145-0.69
مصر للالومنيوم11.58-0.69
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.33-0.68
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل31.99-0.65
القاهرة للدواجن3.22-0.62
العامة لصناعة الورق – راكتا6.6-0.6
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.4-0.58
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول5.51-0.54
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.19-0.52
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.799-0.5
الكابلات الكهربائية المصرية2.32-0.43
بالم هيلز للتعمير1.4-0.43
إعمار مصر للتنمية2.51-0.4
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.01-0.39
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.02-0.37
العربية للصناعات الهندسية0.906-0.33
التعمير والاستشارات الهندسية18.21-0.33
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.08-0.28
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.69-0.27
مصر لصناعة الكيماويات11.19-0.27
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون7.93-0.25
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.13-0.24
القابضة المصرية الكويتية1.034-0.19
الدلتا للسكر8.06-0.12
بنك قطر الوطني الاهلي16.98-0.12
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.23-0.1
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو50.07-0.04

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يهبط 0.6% بنهاية جلسة اليوم

وقال محللون فنيون ان البورصة مرشحة للتحرك العرضي خلال جلسة غد الثلاثاء بين مستويات 10850-11000 نقطة نظرا للاداء السلبي للاسهم القيادية وتزايد صافي مبيعات المستثمرين الاجانب أمس.

وهبط مؤشر “EGX30″ الرئيسي، اليوم، بنسبة 0.6% ليصل إلى 10943 نقطة، ومؤشر EGX70EWI”” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25% إلى 2040 نقطة، ومؤشر “EGX100EWI” الأوسع نطاقا بنسبة 01% إلى 2983 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الاسهم ، أمس، 1.8 مليار جنيه وجرى التعامل على 188 ورقة مالية ارتفع منها 58 ورقة وانخفضت 90 ورقة بينما استقرت اسعار 40 اخرى.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 204 و34 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الاجانب البيع بصافي قدرة 238.8 مليون جنيه.

وانخفضت قطاعات البنوك والموارد الاساسية والرعاية الصحية والاغذية والتجارة والنقل المنسوجات، بينما ارتفعت قطاعات السيارات والعقارات والسياحة والاتصالات والخدمات المالية ومواد البناء.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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