أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 30-11-2020

قال محللون فنيون ان البورصة مرشحة للتحرك العرضي خلال جلسة غد الثلاثاء بين مستويات 10850-11000 نقطة.

تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة الاثنين، والموافق 30-11-2020، عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الأحد.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم، 188 سهمًا، وهيمن الصعود على 58، وتراجع 90، ولم يتغير أداء الباقية .

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم ارتفاعًا لما يقرب من 58 أسهم لشركات مدرجة فى البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم التى ارتفعت خلال تعاملات اليوم الاثنين: إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 80.5 0.02 بنك التعمير والاسكان 38 0.13 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.277 0.16 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.315 0.32 مطاحن مصر الوسطي 30.87 0.39 ليسيكو مصر 5.12 0.39 دايس للملابس الجاهزة 1.554 0.45 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 4.34 0.46 المصرية للاتصالات 12.66 0.48 مطاحن شرق الدلتا 98.42 0.53 البنك المصري لتنمية الصادرات 15.1 0.53 المالية و الصناعية المصرية 13.24 0.68 السويس للاسمنت 7.24 0.7 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.83 0.8 القاهرة للزيوت والصابون 35.19 0.89 سبيد ميديكال 1.339 0.9 العربية للاسمنت 3.33 0.91 المصرية للمنتجعات السياحية 1.54 0.92 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 18.17 1 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.501 1.01 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.87 1.03 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 14.15 1.07 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.7 1.09 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.78 1.09 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.01 1.18 مصر للفنادق 13.56 1.27 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 30.38 1.37 ابن سينا فارما 5.6 1.45 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 83.9 1.46 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.28 1.54 الحديد والصلب المصرية 3.22 1.58 مصر بنى سويف للاسمنت 13.51 1.66 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 8.66 1.76 المنصورة للدواجن 21.54 1.8 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.09 1.84 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 4.76 1.93 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 35.97 1.96 رواد السياحة – رواد 13.87 2.06 جنوب الوادى للاسمنت 1.883 2.11 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 3.67 2.23 الشمس للاسكان والتعمير 5 2.25 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.51 2.34 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 14.71 2.37 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.885 2.43 اودن للاستثمارات المالية 9.69 3.42 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.3 3.72 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 4.23 3.93 النعيم القابضة للاستثمارات 0.179 4.07 الاسماعيلية مصر للدواجن 7.34 4.26 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.19 4.29 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.18 4.31 جى بى اوتو 3.37 4.33 العالمية للاستثمار والتنمية 13.29 4.89 العربية للمحابس 3.56 5.33 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.82 5.52 مصر للاسمنت – قنا 9.21 5.98 اسمنت سيناء 5.01 6.14 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 53.7 6.89 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.29 7.51 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.42 7.55 اميرالد للاستثمار العقاري 4.14 8.09 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.65 8.97 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 26.73 10

أسعار الأسهم الثابتة فى البورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ثبات أسعار ما يقرب من 40 سهمًا.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم فى البورصة المصرية التى استقرت اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة اليوم. إسم الورقة المالية سعر

الإقفال المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.4 العامة للصوامع والتخزين 49.36 مطاحن مصر العليا 95 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8.15 مصر للزيوت و الصابون 23.11 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 9.73 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 19.1 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.51 بنك البركة مصر 11.83 بنك الكويت الوطنى – مصر 26.17 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.56 البنك المصري الخليجي 0.448 فرتيكا للصناعة و التجارة 3.49 مصر للاسواق الحرة 6.05 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.286 القاهرة للخدمات التعليمية 11.93 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.42 بلتون المالية القابضة 2.64 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 7.68 بى انفستمنتس القابضه 11.13 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.005 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.43 راية القابضة للأستثمارات المالية 7.99 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.434 دلتا للطباعة والتغليف 17.61 أم بي للهندسةM.B 0.66 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 38.86 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.01 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 135.11 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 74.25 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 35.3 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.328 مستشفى النزهه الدولي 50 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 17.53 دلتا للانشاء والتعمير 12.96 القاهرة للاسكان والتعمير 13.41 المتحدة للاسكان والتعمير 4.17 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.167 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 2.75 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.216 العربية لاستصلاح الاراضي 18.16 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 18.69 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.416 جولدن تكس للاصواف 4.38 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.685 (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 3.91 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 29.63 البدر للبلاستيك 0.645 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 2.99

أسعار الأسهم المصرية المتراجعة اليوم

تراجعت أسعار ما يقرب من 90 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، الموافق 30 نوفمبر 2020.

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 26.08 -5.23 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.609 -4.96 العبور للاستثمار العقارى 10.58 -4.51 المجموعه المصريه العقاريه 9.63 -3.8 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.564 -3.75 جلاكسو سميثكلاين 16.28 -3.67 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.632 -3.43 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.45 -3.05 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.46 -2.93 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 52.24 -2.74 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.99 -2.64 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.69 -2.54 النساجون الشرقيون للسجاد 7.34 -2.52 المصرية للدواجن 3.49 -2.51 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 294.62 -2.39 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.91 -2.25 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.612 -2.24 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 23.04 -2.21 الشرقية – ايسترن كومباني 10.78 -2.18 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.181 -2.16 ريكاب للاستثمارات المالية 4.73 -2.07 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.83 -2.05 شركة النصر للأعمال المدنية 19.12 -2.05 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.588 -2 الملتقي العربي للاستثمارات 18.2 -1.83 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 73.06 -1.76 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.954 -1.75 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.42 -1.72 العربية لحليج الأقطان 2.91 -1.69 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 18.03 -1.69 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.6 -1.67 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.53 -1.66 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.37 -1.55 سماد مصر (ايجيفرت) 8.69 -1.47 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.555 -1.42 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.32 -1.42 جهينة للصناعات الغذائية 6.98 -1.41 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 5.02 -1.38 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 23.59 -1.3 القناة للتوكيلات الملاحية 12.66 -1.25 مطاحن وسط وغرب الدلتا 91.96 -1.24 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.906 -1.2 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 27.26 -1.2 السويدى اليكتريك 9.11 -1.19 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.953 -1.14 حديد عز 7.55 -1.05 اسيك للتعدين – اسكوم 7.53 -1.05 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.707 -1.04 شركة مستشفي كليوباترا 4.74 -1.04 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.1 -0.99 ايديتا للصناعات الغذائية 9.56 -0.93 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.47 -0.93 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.32 -0.9 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.38 -0.88 اوراسكوم للتنمية مصر 4.79 -0.83 بنك كريدي اجريكول مصر 25.81 -0.81 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 12.39 -0.8 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.434 -0.76 العبوات الطبية 0.397 -0.75 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 6.72 -0.74 الالومنيوم العربية 28.49 -0.73 البنك التجاري الدولي (مصر) 62.22 -0.72 الاهلي للتنمية والاستثمار 18 -0.72 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 12.41 -0.72 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 17 -0.7 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.145 -0.69 مصر للالومنيوم 11.58 -0.69 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.33 -0.68 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 31.99 -0.65 القاهرة للدواجن 3.22 -0.62 العامة لصناعة الورق – راكتا 6.6 -0.6 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.4 -0.58 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 5.51 -0.54 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.19 -0.52 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.799 -0.5 الكابلات الكهربائية المصرية 2.32 -0.43 بالم هيلز للتعمير 1.4 -0.43 إعمار مصر للتنمية 2.51 -0.4 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.01 -0.39 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.02 -0.37 العربية للصناعات الهندسية 0.906 -0.33 التعمير والاستشارات الهندسية 18.21 -0.33 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.08 -0.28 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.69 -0.27 مصر لصناعة الكيماويات 11.19 -0.27 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 7.93 -0.25 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.13 -0.24 القابضة المصرية الكويتية 1.034 -0.19 الدلتا للسكر 8.06 -0.12 بنك قطر الوطني الاهلي 16.98 -0.12 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.23 -0.1 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 50.07 -0.04

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يهبط 0.6% بنهاية جلسة اليوم

وقال محللون فنيون ان البورصة مرشحة للتحرك العرضي خلال جلسة غد الثلاثاء بين مستويات 10850-11000 نقطة نظرا للاداء السلبي للاسهم القيادية وتزايد صافي مبيعات المستثمرين الاجانب أمس.

وهبط مؤشر “EGX30″ الرئيسي، اليوم، بنسبة 0.6% ليصل إلى 10943 نقطة، ومؤشر EGX70EWI”” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25% إلى 2040 نقطة، ومؤشر “EGX100EWI” الأوسع نطاقا بنسبة 01% إلى 2983 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الاسهم ، أمس، 1.8 مليار جنيه وجرى التعامل على 188 ورقة مالية ارتفع منها 58 ورقة وانخفضت 90 ورقة بينما استقرت اسعار 40 اخرى.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 204 و34 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الاجانب البيع بصافي قدرة 238.8 مليون جنيه.

وانخفضت قطاعات البنوك والموارد الاساسية والرعاية الصحية والاغذية والتجارة والنقل المنسوجات، بينما ارتفعت قطاعات السيارات والعقارات والسياحة والاتصالات والخدمات المالية ومواد البناء.