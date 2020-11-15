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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 15-11-2020

تنوعت الأعلى ارتفاعا وهبوطا بين الاستثمارات المالية غير المصرفية، و الأغذية
منى عبدالباري 5:50 م, الأحد, 15 نوفمبر 20 5:50 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

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تُقدم بوابة «جريدة المال» خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية «السوق الرئيسية– بورصة النيل» ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 15-11-2020، والتى يتم تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار؛ سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات.

تنوعت قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا بختام تعاملات اليوم الأحد بالبورصة المصرية بين الاستثمارات المالية غير المصرفية، و الأغذية، والطاقة، بينما شملت قائمة الأكثر هبوطا الأغذية والصناعة واللوجيستيات.

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

وكان في صدار الأسهم الأعلى صعودا السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بـ 10% منهيا التعاملات عند 52.5 جنيه، وسهم غاز مصر بـ 9.99%، عند مستوى 73 جنيها، وسهم الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بـ 9.9%، عند مستوى 7.4 جنيه، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بـ 9.7%، عند مستوى 8.5 جنيه، وبالمرتبة الخامسة جاء الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بـ 8.48% عند مستوى 8 جنيهات.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم الأحد 15-11-2020:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
بنك كريدي اجريكول مصر25.820.08
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو47.160.08
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.0220.1
القابضة المصرية الكويتية1.0710.19
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.4340.23
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو47.130.34
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.5950.34
السويدى اليكتريك8.330.36
دايس للملابس الجاهزة1.5670.45
مطاحن وسط وغرب الدلتا106.440.51
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.490.52
مصر للفنادق13.460.52
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية7.190.56
شركة مستشفي كليوباترا4.930.61
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.360.63
بالم هيلز للتعمير1.3410.68
النعيم القابضة للاستثمارات0.1390.72
العامة لصناعة الورق – راكتا6.990.72
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.1630.78
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف330.86
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.230.94
بنك التعمير والاسكان39.160.98
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.7151
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4621.09
ابن سينا فارما6.41.11
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية14.611.18
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية5.121.19
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.241.25
المتحدة للاسكان والتعمير4.041.25
مصر لصناعة الكيماويات12.041.26
التعمير والاستشارات الهندسية18.541.31
بنك البركة مصر12.121.42
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي73.671.54
العربية للاسمنت3.251.56
مصر بنى سويف للاسمنت13.471.66
حديد عز7.361.66
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي2.91.75
الشمس للاسكان والتعمير5.011.83
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.191.95
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)26.071.96
العربية لحليج الأقطان3.11.97
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.6532.23
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير33.162.25
مطاحن شرق الدلتا98.682.31
اوراسكوم للتنمية مصر4.292.39
الملتقي العربي للاستثمارات20.512.45
اميرالد للاستثمار العقاري3.272.51
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.212.56
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية4.332.61
اودن للاستثمارات المالية6.22.65
اسمنت بورتلاند طرة المصرية8.462.67
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.2182.87
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون7.063.22
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية26.563.43
مطاحن ومخابز الاسكندرية11.13.54
بلتون المالية القابضة2.753.77
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.73.88
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.174.29
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية299.254.54
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات3.174.62
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره19.664.8
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات12.754.94
البدر للبلاستيك0.8654.98
القاهرة للخدمات التعليمية12.815
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة19.525.06
مينا للاستثمار السياحي والعقاري5.236.09
العربية للمحابس3.046.29
السويس للاسمنت7.956.57
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي59.477.5
الشرقية الوطنية للامن الغذائي8.068.48
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية8.539.78
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.429.93
غاز مصر73.089.99
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل52.5810

أسعار الأسهم الهابطة في تعاملات اليوم

وعلى الجانب الآخر، كان في مقدمة الأسهم الأكثر هبوطا الوطنية للإسكان والنقابات المهنية بـ 7.8%، منهيا تداولاته عند 24 جنيه، ثم الإسماعيلية مصر للدواجن بـ 7.7%، عند مستوى 5.3 جنيه، وسهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بـ 7.68%، عند 12 جنيها، ورابعا جاء ليسيكو مصر بـ 5.9% عند مستوى 4.4 جنيه، وخامسا جاء المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، بـ 5.7%، عند مستوى 10.4 جنيه .

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الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم المصرية المتراجعة ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2020:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية24.12-7.83
الاسماعيلية مصر للدواجن5.39-7.71
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية12.14-7.68
ليسيكو مصر4.44-5.93
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.47-5.76
العربية لاستصلاح الاراضي20.15-5.44
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.63-5.07
المصرية للدواجن3.75-5.06
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية23.24-4.83
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.255-4.64
الالومنيوم العربية33.73-4.45
العامة للصوامع والتخزين48.33-4.35
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.323-4.15
دلتا للطباعة والتغليف18.89-4.06
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.46-3.89
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.273-3.85
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.76-3.68
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل32.09-3.6
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.832-3.59
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.957-3.14
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )2.19-3.1
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.27-2.97
العربية للخزف – سيراميكا ريماس3.02-2.89
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.02-2.88
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.18-2.73
سماد مصر (ايجيفرت)8.3-2.7
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.654-2.68
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه14.5-2.62
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.38-2.59
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.261-2.55
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.93-1.98
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.143-1.97
شركة النصر للأعمال المدنية17.01-1.85
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.01-1.84
العربية للصناعات الهندسية0.934-1.79
رواد السياحة – رواد14.71-1.74
اسيك للتعدين    –  اسكوم7.41-1.72
النساجون الشرقيون للسجاد7.11-1.66
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.99-1.64
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية12.18-1.62
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.756-1.56
بى انفستمنتس القابضه11.5-1.54
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.56-1.54
العالمية للاستثمار والتنمية16-1.54
مصر للالومنيوم11.51-1.54
ريكاب  للاستثمارات المالية4.64-1.49
القناة للتوكيلات الملاحية12.83-1.46
عبور لاند للصناعات الغذائية5.44-1.45
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات28.12-1.37
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.683-1.35
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.672-1.32
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.61-1.3
العبوات الطبية0.386-1.28
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.504-1.25
المصرية للاتصالات12.16-1.22
الحديد والصلب المصرية3.27-1.21
البنك التجاري الدولي  (مصر)64.03-1.19
المهندس للتأمين14.1-1.19
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.64-1.19
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.504-1.18
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.08-1.18
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.18-1.18
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة18.97-1.15
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.37-1.09
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.7-1.07
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول5.59-1.06
البويات والصناعات الكيماوية – باكين17.14-1.04
العبور للاستثمار العقارى12.75-1.01
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك12.91-1
المجموعه المصريه العقاريه11.17-0.98
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.9-0.92
جلاكسو سميثكلاين16.89-0.88
ايديتا للصناعات الغذائية9.16-0.87
الاهلي للتنمية والاستثمار17.05-0.87
مطاحن مصر الوسطي32.62-0.82
القاهرة للزيوت والصابون33.76-0.82
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية32.3-0.8
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.327-0.67
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.915-0.65
مطاحن ومخابز شمال القاهرة16.96-0.64
جنوب الوادى للاسمنت1.744-0.63
القاهرة للدواجن3.21-0.62
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.3-0.6
بنك قطر الوطني الاهلي16.9-0.59
المالية و الصناعية المصرية10.09-0.59
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية38.16-0.57
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب5.28-0.56
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.83-0.52
البنك المصري لتنمية الصادرات15.46-0.51
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي20.16-0.49
راية القابضة للأستثمارات المالية8.53-0.47
دلتا للانشاء والتعمير9.47-0.42
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.493-0.4
جى بى اوتو3.16-0.32
المصرية للمنتجعات السياحية1.419-0.28
سبيد ميديكال1.453-0.27
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.88-0.26
المنصورة للدواجن20.25-0.25
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.14-0.25
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.409-0.21
اسمنت سيناء4.79-0.21
الشرقية – ايسترن كومباني10.96-0.18
جهينة للصناعات الغذائية7-0.14
سيدى كرير للبتروكيماويات8.14-0.12
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية135.76-0.07

أسعار الأسهم الثابتة اليوم

وتصارع على تصدر قائمة الأسهم الثابتة قطاعات التكنولوجيا، والاغذية، ليأتي في المقدمة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، منهيا تداولاته عند 4.4 جنيه، ثم المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عند 0.54 جنيه، والدلتا للسكر بـ 8.05 جنيه، و الصناعات الغذائية العربية- دومتي بـ 5.5، وخامسا جاء مطاحن مصر العليا بـ 93.24 جنيه.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم الثابتة عند مستويات أمس الخميس الماضى دون أى تغير:  

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.41
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.548
الدلتا للسكر8.05
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.5
مطاحن مصر العليا93.24
مصر للزيوت و الصابون23.11
البنك المصري الخليجي0.42
مصر للاسواق الحرة6.16
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا37.97
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.005
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.72
الكابلات الكهربائية المصرية2.07
أم بي للهندسةM.B0.63
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية35.73
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية15.98
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا20
عبر المحيطات للسياحه0.061
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.171
إعمار مصر للتنمية2.34
القاهرة للاسكان والتعمير12.97
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية14.36
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.094
مصر للاسمنت – قنا8.65
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.71
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.77
الدولية للأسمدة والكيماويات1.93
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بقلم منى عبدالباري

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