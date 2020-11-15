أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 15-11-2020

تنوعت الأعلى ارتفاعا وهبوطا بين الاستثمارات المالية غير المصرفية، و الأغذية

تُقدم بوابة «جريدة المال» خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية «السوق الرئيسية– بورصة النيل» ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 15-11-2020، والتى يتم تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار؛ سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات.

تنوعت قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا بختام تعاملات اليوم الأحد بالبورصة المصرية بين الاستثمارات المالية غير المصرفية، و الأغذية، والطاقة، بينما شملت قائمة الأكثر هبوطا الأغذية والصناعة واللوجيستيات.

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

وكان في صدار الأسهم الأعلى صعودا السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بـ 10% منهيا التعاملات عند 52.5 جنيه، وسهم غاز مصر بـ 9.99%، عند مستوى 73 جنيها، وسهم الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بـ 9.9%، عند مستوى 7.4 جنيه، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بـ 9.7%، عند مستوى 8.5 جنيه، وبالمرتبة الخامسة جاء الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بـ 8.48% عند مستوى 8 جنيهات.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم الأحد 15-11-2020: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير بنك كريدي اجريكول مصر 25.82 0.08 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 47.16 0.08 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.022 0.1 القابضة المصرية الكويتية 1.071 0.19 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.434 0.23 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 47.13 0.34 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.595 0.34 السويدى اليكتريك 8.33 0.36 دايس للملابس الجاهزة 1.567 0.45 مطاحن وسط وغرب الدلتا 106.44 0.51 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.49 0.52 مصر للفنادق 13.46 0.52 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 7.19 0.56 شركة مستشفي كليوباترا 4.93 0.61 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.36 0.63 بالم هيلز للتعمير 1.341 0.68 النعيم القابضة للاستثمارات 0.139 0.72 العامة لصناعة الورق – راكتا 6.99 0.72 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.163 0.78 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 33 0.86 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.23 0.94 بنك التعمير والاسكان 39.16 0.98 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.715 1 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.462 1.09 ابن سينا فارما 6.4 1.11 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 14.61 1.18 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 5.12 1.19 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.24 1.25 المتحدة للاسكان والتعمير 4.04 1.25 مصر لصناعة الكيماويات 12.04 1.26 التعمير والاستشارات الهندسية 18.54 1.31 بنك البركة مصر 12.12 1.42 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 73.67 1.54 العربية للاسمنت 3.25 1.56 مصر بنى سويف للاسمنت 13.47 1.66 حديد عز 7.36 1.66 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 2.9 1.75 الشمس للاسكان والتعمير 5.01 1.83 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.19 1.95 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 26.07 1.96 العربية لحليج الأقطان 3.1 1.97 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.653 2.23 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 33.16 2.25 مطاحن شرق الدلتا 98.68 2.31 اوراسكوم للتنمية مصر 4.29 2.39 الملتقي العربي للاستثمارات 20.51 2.45 اميرالد للاستثمار العقاري 3.27 2.51 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.21 2.56 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 4.33 2.61 اودن للاستثمارات المالية 6.2 2.65 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 8.46 2.67 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.218 2.87 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 7.06 3.22 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 26.56 3.43 مطاحن ومخابز الاسكندرية 11.1 3.54 بلتون المالية القابضة 2.75 3.77 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.7 3.88 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.17 4.29 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 299.25 4.54 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 3.17 4.62 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 19.66 4.8 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 12.75 4.94 البدر للبلاستيك 0.865 4.98 القاهرة للخدمات التعليمية 12.81 5 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 19.52 5.06 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 5.23 6.09 العربية للمحابس 3.04 6.29 السويس للاسمنت 7.95 6.57 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 59.47 7.5 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 8.06 8.48 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 8.53 9.78 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.42 9.93 غاز مصر 73.08 9.99 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 52.58 10

أسعار الأسهم الهابطة في تعاملات اليوم

وعلى الجانب الآخر، كان في مقدمة الأسهم الأكثر هبوطا الوطنية للإسكان والنقابات المهنية بـ 7.8%، منهيا تداولاته عند 24 جنيه، ثم الإسماعيلية مصر للدواجن بـ 7.7%، عند مستوى 5.3 جنيه، وسهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بـ 7.68%، عند 12 جنيها، ورابعا جاء ليسيكو مصر بـ 5.9% عند مستوى 4.4 جنيه، وخامسا جاء المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، بـ 5.7%، عند مستوى 10.4 جنيه .

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم المصرية المتراجعة ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 15 نوفمبر 2020: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 24.12 -7.83 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.39 -7.71 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 12.14 -7.68 ليسيكو مصر 4.44 -5.93 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.47 -5.76 العربية لاستصلاح الاراضي 20.15 -5.44 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.63 -5.07 المصرية للدواجن 3.75 -5.06 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 23.24 -4.83 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.255 -4.64 الالومنيوم العربية 33.73 -4.45 العامة للصوامع والتخزين 48.33 -4.35 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.323 -4.15 دلتا للطباعة والتغليف 18.89 -4.06 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.46 -3.89 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.273 -3.85 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.76 -3.68 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 32.09 -3.6 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.832 -3.59 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.957 -3.14 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.19 -3.1 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.27 -2.97 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 3.02 -2.89 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.02 -2.88 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.18 -2.73 سماد مصر (ايجيفرت) 8.3 -2.7 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.654 -2.68 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 14.5 -2.62 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.38 -2.59 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.261 -2.55 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.93 -1.98 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.143 -1.97 شركة النصر للأعمال المدنية 17.01 -1.85 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.01 -1.84 العربية للصناعات الهندسية 0.934 -1.79 رواد السياحة – رواد 14.71 -1.74 اسيك للتعدين – اسكوم 7.41 -1.72 النساجون الشرقيون للسجاد 7.11 -1.66 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 2.99 -1.64 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 12.18 -1.62 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.756 -1.56 بى انفستمنتس القابضه 11.5 -1.54 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.56 -1.54 العالمية للاستثمار والتنمية 16 -1.54 مصر للالومنيوم 11.51 -1.54 ريكاب للاستثمارات المالية 4.64 -1.49 القناة للتوكيلات الملاحية 12.83 -1.46 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.44 -1.45 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 28.12 -1.37 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.683 -1.35 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.672 -1.32 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.61 -1.3 العبوات الطبية 0.386 -1.28 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.504 -1.25 المصرية للاتصالات 12.16 -1.22 الحديد والصلب المصرية 3.27 -1.21 البنك التجاري الدولي (مصر) 64.03 -1.19 المهندس للتأمين 14.1 -1.19 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.64 -1.19 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.504 -1.18 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 62.08 -1.18 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.18 -1.18 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 18.97 -1.15 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.37 -1.09 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.7 -1.07 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 5.59 -1.06 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 17.14 -1.04 العبور للاستثمار العقارى 12.75 -1.01 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 12.91 -1 المجموعه المصريه العقاريه 11.17 -0.98 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.9 -0.92 جلاكسو سميثكلاين 16.89 -0.88 ايديتا للصناعات الغذائية 9.16 -0.87 الاهلي للتنمية والاستثمار 17.05 -0.87 مطاحن مصر الوسطي 32.62 -0.82 القاهرة للزيوت والصابون 33.76 -0.82 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 32.3 -0.8 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.327 -0.67 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.915 -0.65 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 16.96 -0.64 جنوب الوادى للاسمنت 1.744 -0.63 القاهرة للدواجن 3.21 -0.62 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.3 -0.6 بنك قطر الوطني الاهلي 16.9 -0.59 المالية و الصناعية المصرية 10.09 -0.59 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 38.16 -0.57 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 5.28 -0.56 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.83 -0.52 البنك المصري لتنمية الصادرات 15.46 -0.51 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 20.16 -0.49 راية القابضة للأستثمارات المالية 8.53 -0.47 دلتا للانشاء والتعمير 9.47 -0.42 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.493 -0.4 جى بى اوتو 3.16 -0.32 المصرية للمنتجعات السياحية 1.419 -0.28 سبيد ميديكال 1.453 -0.27 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.88 -0.26 المنصورة للدواجن 20.25 -0.25 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8.14 -0.25 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.409 -0.21 اسمنت سيناء 4.79 -0.21 الشرقية – ايسترن كومباني 10.96 -0.18 جهينة للصناعات الغذائية 7 -0.14 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.14 -0.12 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 135.76 -0.07

أسعار الأسهم الثابتة اليوم

وتصارع على تصدر قائمة الأسهم الثابتة قطاعات التكنولوجيا، والاغذية، ليأتي في المقدمة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، منهيا تداولاته عند 4.4 جنيه، ثم المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عند 0.54 جنيه، والدلتا للسكر بـ 8.05 جنيه، و الصناعات الغذائية العربية- دومتي بـ 5.5، وخامسا جاء مطاحن مصر العليا بـ 93.24 جنيه.