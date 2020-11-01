أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 1-11-2020

تنوعت قائمة أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعا بتداولات البورصة المصرية اليوم بين الصناعة، والاستثمار العقاري، واستصلاح الأراضي، وفي المقابل شملت قائمة الأسهم الأكثر هبوطا قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، و الأغذية.

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

وفي صدارة الأسهم الأعلى صعودا جاء سهم مصر للزيوت والصابون بـ 9.9%، مغلقا عند 18.4 جنيه، والشروق الحديثة للطباعة والتغليف بـ9.6% منهيا تداولات اليوم عند 35 جنيها.

وجاء في المركز الثالث بين الأعلى صعودا العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية العمرانية بـ 9.3% مغلقا عند 28.6 جنيه، وسهم أميرالد للاستثمار العقاري بـ 8.89%، بقيمة 2.9 جنيه، وسهم الكابلات الكهربائية المصرية بـ 8.5% عند مستوى 1.9 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة بنهاية تعاملات اليوم الأحد 1-11-2020: اسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير% بنك كريدي اجريكول مصر 26.02 0.12 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 1.682 0.12 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 14.3 0.28 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.45 0.38 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.98 0.42 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.16 0.45 شركة النصر للأعمال المدنية 17.64 0.46 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 6.25 0.48 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 3.51 0.57 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 274.4 0.58 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.917 0.77 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.36 0.93 جلاكسو سميثكلاين 15.75 1.03 القناة للتوكيلات الملاحية 12.52 1.05 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 3.79 1.07 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 58.62 1.07 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.41 1.1 القاهرة للزيوت والصابون 34.7 1.14 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.75 1.23 دلتا للطباعة والتغليف 16.84 1.26 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 16.79 1.27 دايس للملابس الجاهزة 1.507 1.28 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 20.45 1.29 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.303 1.4 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.71 1.42 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 4.73 1.5 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.74 1.65 عبر المحيطات للسياحه 0.058 1.75 المصرية للاتصالات 12.07 1.94 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.547 2.11 العربية للمحابس 2.06 3 البنك المصري لتنمية الصادرات 14.38 3.16 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 2.81 3.31 الحديد والصلب المصرية 3.39 3.35 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 17.94 3.58 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 7.56 3.85 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.527 3.94 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 5.22 3.98 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.256 4.06 العالمية للاستثمار والتنمية 13.07 4.56 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.687 4.73 العبور للاستثمار العقارى 11.55 4.81 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.324 5.08 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.12 5.47 الاهلي للتنمية والاستثمار 16.51 5.63 المجموعه المصريه العقاريه 11.46 5.72 العربية لاستصلاح الاراضي 16.54 7.12 اودن للاستثمارات المالية 4.9 7.22 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.201 7.62 مستشفى النزهه الدولي 48.88 8.53 الكابلات الكهربائية المصرية 1.961 8.58 اميرالد للاستثمار العقاري 2.94 8.89 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 28.67 9.3 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 35.14 9.61 مصر للزيوت و الصابون 18.49 9.93

صورة لمبنى البورصة المصرية بالقاهرة

أسعار الأسهم الهابطة في تعاملات اليوم

وفي المقابل جاء الأول بقائمة الأعلى هبوطا بـ 8.15% عند مستوى 35 جنيها، وسهم القاهرة للإسكان والتعمير بـ 5.8%، بقيمة 11.3 جنيه، وسهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بـ 5.6%، عند 0.92 جنيه، وسهم المالية والصناعية المصرية بـ 5.38%، بقيمة 9.3 جنيه، وسهم المصرية للدواجن بـ 5%، عند مستوى 3.5 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المتراجعة خلال تعاملات اليوم الأحد 1-11-2020: إسم الورقة المالية سعر الإقفال نسبة التغير% بنك التعمير والاسكان 35.03 -8.15 القاهرة للاسكان والتعمير 11.34 -5.89 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.926 -5.61 المالية و الصناعية المصرية 9.33 -5.38 المصرية للدواجن 3.55 -5.08 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 11.6 -5 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.83 -4.96 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 11.63 -4.91 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.323 -4.72 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.53 -4.66 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.673 -4.51 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 39.61 -4.46 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.313 -4.16 دلتا للانشاء والتعمير 8.73 -4.07 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.34 -4.02 العامة للصوامع والتخزين 46.54 -4.02 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.11 -3.78 حديد عز 6.72 -3.72 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.045 -3.69 الالومنيوم العربية 28.94 -3.5 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.33 -3.48 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 1.95 -3.47 اسيك للتعدين – اسكوم 6.79 -3.41 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 57.59 -3.37 سبيد ميديكال 1.527 -3.35 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.494 -3.33 الشمس للاسكان والتعمير 4.37 -3.32 الدلتا للسكر 7.89 -3.31 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.093 -3.27 العبوات الطبية 0.358 -3.24 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.784 -3.21 بلتون المالية القابضة 2.43 -3.19 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 16.26 -3.1 الاسماعيلية مصر للدواجن 3.46 -3.08 ريكاب للاستثمارات المالية 4.77 -3.05 التعمير والاستشارات الهندسية 16.87 -2.99 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 30.94 -2.98 القاهرة للدواجن 3.01 -2.9 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 17.11 -2.89 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 5.24 -2.78 مصر للاسمنت – قنا 7.74 -2.76 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.58 -2.72 سيدى كرير للبتروكيماويات 7.22 -2.7 سماد مصر (ايجيفرت) 7.93 -2.7 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.33 -2.51 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 3.9 -2.5 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.57 -2.46 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 11.69 -2.34 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.168 -2.33 العامة لصناعة الورق – راكتا 6.46 -2.27 مصر للفنادق 13.39 -2.26 جى بى اوتو 2.62 -2.24 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 16.81 -2.21 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 23.19 -2.19 المنصورة للدواجن 15.04 -2.15 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.84 -2 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.396 -1.98 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 6.6 -1.93 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.349 -1.89 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.48 -1.84 المتحدة للاسكان والتعمير 3.8 -1.81 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.45 -1.8 غاز مصر 59.3 -1.8 الملتقي العربي للاستثمارات 18.26 -1.78 إعمار مصر للتنمية 2.26 -1.74 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 12.15 -1.7 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 45.67 -1.68 بالم هيلز للتعمير 1.304 -1.66 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6 -1.64 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.84 -1.63 السويدى اليكتريك 7.29 -1.62 مطاحن مصر الوسطي 29.74 -1.59 المصرية للمنتجعات السياحية 1.31 -1.58 العربية للصناعات الهندسية 0.903 -1.53 بى انفستمنتس القابضه 11.8 -1.5 بنك البركة مصر 10 -1.48 النعيم القابضة للاستثمارات 0.133 -1.48 رواد السياحة – رواد 18.05 -1.47 بنك قطر الوطني الاهلي 16.03 -1.41 ليسيكو مصر 4.37 -1.35 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 38.42 -1.34 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 14.75 -1.34 العربية للاسمنت 3 -1.32 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 46.87 -1.28 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.19 -1.24 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 19.18 -1.24 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.722 -1.23 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.645 -1.23 ابن سينا فارما 5.94 -1.16 مصر للاسواق الحرة 6 -1.15 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.36 -1.15 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 148.38 -1.14 اوراسكوم للتنمية مصر 3.51 -1.13 النساجون الشرقيون للسجاد 6.18 -1.12 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.06 -1.12 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.57 -0.83 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 32.38 -0.8 مصر لصناعة الكيماويات 11.36 -0.79 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.63 -0.75 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 68.99 -0.71 جنوب الوادى للاسمنت 1.698 -0.59 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.69 -0.54 جهينة للصناعات الغذائية 6.53 -0.46 العربية لحليج الأقطان 2.61 -0.38 رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.71 -0.37 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.05 -0.36 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 2.84 -0.35 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 22.67 -0.31 مصر للالومنيوم 10.95 -0.27 شركة مستشفي كليوباترا 4.75 -0.21 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.445 -0.21 القابضة المصرية الكويتية 1.035 -0.19 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 6.28 -0.16 السويس للاسمنت 7.37 -0.14 الشرقية – ايسترن كومباني 11.96 -0.08 البنك التجاري الدولي (مصر) 61.02 -0.05

أسعار الأسهم الثابتة اليوم

وعلى صعيد الأسهم الثابتة التي لم تبرح مكانها تنوعت القائمة بين المطاحن والأغذية، لتشمل، مطاحن ومخابز شمال القاهرة مغلقا عند 17.39 جنيه، و المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بـ 8.27 جنيه، وسهم الاخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي بـ 2.9 جنيه، وسهم إيديتا للصناعات الغذائية بـ 9 جنيهات، و مطاحن وسط وغرب الدلتا بـ101 جنيه.