بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 1-11-2020

قائمة الأعلى هبوطا وصعودا تنوعت بين الاستثمار العقاري والبنوك والعقارات
منى عبدالباري 6:34 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 6:34 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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تنوعت قائمة أسعار الأسهم الأعلى ارتفاعا بتداولات البورصة المصرية اليوم بين الصناعة، والاستثمار العقاري، واستصلاح الأراضي، وفي المقابل شملت قائمة الأسهم الأكثر هبوطا قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، و الأغذية.

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

وفي صدارة الأسهم الأعلى صعودا جاء سهم مصر للزيوت والصابون بـ 9.9%، مغلقا عند 18.4 جنيه، والشروق الحديثة للطباعة والتغليف بـ9.6% منهيا تداولات اليوم عند 35 جنيها.

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وجاء في المركز الثالث بين الأعلى صعودا العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية العمرانية بـ 9.3% مغلقا عند 28.6 جنيه، وسهم أميرالد للاستثمار العقاري بـ 8.89%، بقيمة 2.9 جنيه، وسهم الكابلات الكهربائية المصرية بـ 8.5% عند مستوى 1.9 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة بنهاية تعاملات اليوم الأحد 1-11-2020:

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير%
بنك كريدي اجريكول مصر26.020.12
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى1.6820.12
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية14.30.28
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.450.38
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.980.42
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38.160.45
شركة النصر للأعمال المدنية17.640.46
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية6.250.48
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية3.510.57
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية274.40.58
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.9170.77
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.360.93
جلاكسو سميثكلاين15.751.03
القناة للتوكيلات الملاحية12.521.05
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية3.791.07
العربية للادوية والصناعات الكيماوية58.621.07
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.411.1
القاهرة للزيوت والصابون34.71.14
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.751.23
دلتا للطباعة والتغليف16.841.26
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية16.791.27
دايس للملابس الجاهزة1.5071.28
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي20.451.29
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.3031.4
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.711.42
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب4.731.5
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.741.65
عبر المحيطات للسياحه0.0581.75
المصرية للاتصالات12.071.94
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.5472.11
العربية للمحابس2.063
البنك المصري لتنمية الصادرات14.383.16
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)2.813.31
الحديد والصلب المصرية3.393.35
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره17.943.58
الشرقية الوطنية للامن الغذائي7.563.85
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.5273.94
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول5.223.98
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.2564.06
العالمية للاستثمار والتنمية13.074.56
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6874.73
العبور للاستثمار العقارى11.554.81
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.3245.08
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.125.47
الاهلي للتنمية والاستثمار16.515.63
المجموعه المصريه العقاريه11.465.72
العربية لاستصلاح الاراضي16.547.12
اودن للاستثمارات المالية4.97.22
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.2017.62
مستشفى النزهه الدولي48.888.53
الكابلات الكهربائية المصرية1.9618.58
اميرالد للاستثمار العقاري2.948.89
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير28.679.3
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف35.149.61
مصر للزيوت و الصابون18.499.93
أسعار الأسهم في البورصة المصرية
صورة لمبنى البورصة المصرية بالقاهرة

أسعار الأسهم الهابطة في تعاملات اليوم

وفي المقابل جاء الأول بقائمة الأعلى هبوطا بـ 8.15% عند مستوى 35 جنيها، وسهم القاهرة للإسكان والتعمير بـ 5.8%، بقيمة 11.3 جنيه، وسهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بـ 5.6%، عند 0.92 جنيه، وسهم المالية والصناعية المصرية بـ 5.38%، بقيمة 9.3 جنيه، وسهم المصرية للدواجن بـ 5%، عند مستوى 3.5 جنيه.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المتراجعة خلال تعاملات اليوم الأحد 1-11-2020:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال نسبة التغير%
بنك التعمير والاسكان35.03-8.15
القاهرة للاسكان والتعمير11.34-5.89
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.926-5.61
المالية و الصناعية المصرية9.33-5.38
المصرية للدواجن3.55-5.08
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية11.6-5
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.83-4.96
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات11.63-4.91
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.323-4.72
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.53-4.66
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.673-4.51
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل39.61-4.46
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.313-4.16
دلتا للانشاء والتعمير8.73-4.07
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.34-4.02
العامة للصوامع والتخزين46.54-4.02
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.11-3.78
حديد عز6.72-3.72
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.045-3.69
الالومنيوم العربية28.94-3.5
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.33-3.48
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )1.95-3.47
اسيك للتعدين    –  اسكوم6.79-3.41
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي57.59-3.37
سبيد ميديكال1.527-3.35
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.494-3.33
الشمس للاسكان والتعمير4.37-3.32
الدلتا للسكر7.89-3.31
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.093-3.27
العبوات الطبية0.358-3.24
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.784-3.21
بلتون المالية القابضة2.43-3.19
البويات والصناعات الكيماوية – باكين16.26-3.1
الاسماعيلية مصر للدواجن3.46-3.08
ريكاب  للاستثمارات المالية4.77-3.05
التعمير والاستشارات الهندسية16.87-2.99
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل30.94-2.98
القاهرة للدواجن3.01-2.9
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة17.11-2.89
مينا للاستثمار السياحي والعقاري5.24-2.78
مصر للاسمنت – قنا7.74-2.76
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.58-2.72
سيدى كرير للبتروكيماويات7.22-2.7
سماد مصر (ايجيفرت)7.93-2.7
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.33-2.51
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما3.9-2.5
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.57-2.46
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك11.69-2.34
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.168-2.33
العامة لصناعة الورق – راكتا6.46-2.27
مصر للفنادق13.39-2.26
جى بى اوتو2.62-2.24
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية16.81-2.21
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات23.19-2.19
المنصورة للدواجن15.04-2.15
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.84-2
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.396-1.98
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير6.6-1.93
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.349-1.89
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.48-1.84
المتحدة للاسكان والتعمير3.8-1.81
عبور لاند للصناعات الغذائية5.45-1.8
غاز مصر59.3-1.8
الملتقي العربي للاستثمارات18.26-1.78
إعمار مصر للتنمية2.26-1.74
المجموعه الماليه هيرمس القابضه12.15-1.7
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو45.67-1.68
بالم هيلز للتعمير1.304-1.66
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6-1.64
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.84-1.63
السويدى اليكتريك7.29-1.62
مطاحن مصر الوسطي29.74-1.59
المصرية للمنتجعات السياحية1.31-1.58
العربية للصناعات الهندسية0.903-1.53
بى انفستمنتس القابضه11.8-1.5
بنك البركة مصر10-1.48
النعيم القابضة للاستثمارات0.133-1.48
رواد السياحة – رواد18.05-1.47
بنك قطر الوطني الاهلي16.03-1.41
ليسيكو مصر4.37-1.35
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية38.42-1.34
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه14.75-1.34
العربية للاسمنت3-1.32
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو46.87-1.28
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.19-1.24
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية19.18-1.24
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.722-1.23
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.645-1.23
ابن سينا فارما5.94-1.16
مصر للاسواق الحرة6-1.15
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.36-1.15
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية148.38-1.14
اوراسكوم للتنمية مصر3.51-1.13
النساجون الشرقيون للسجاد6.18-1.12
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.06-1.12
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.57-0.83
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية32.38-0.8
مصر لصناعة الكيماويات11.36-0.79
العربية للخزف – سيراميكا ريماس2.63-0.75
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي68.99-0.71
جنوب الوادى للاسمنت1.698-0.59
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.69-0.54
جهينة للصناعات الغذائية6.53-0.46
العربية لحليج الأقطان2.61-0.38
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.71-0.37
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.05-0.36
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.84-0.35
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)22.67-0.31
مصر للالومنيوم10.95-0.27
شركة مستشفي كليوباترا4.75-0.21
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.445-0.21
القابضة المصرية الكويتية1.035-0.19
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون6.28-0.16
السويس للاسمنت7.37-0.14
الشرقية – ايسترن كومباني11.96-0.08
البنك التجاري الدولي  (مصر)61.02-0.05

أسعار الأسهم الثابتة اليوم

وعلى صعيد الأسهم الثابتة التي لم تبرح مكانها تنوعت القائمة بين المطاحن والأغذية، لتشمل، مطاحن ومخابز شمال القاهرة مغلقا عند 17.39 جنيه، و المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بـ 8.27 جنيه، وسهم الاخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي بـ 2.9 جنيه، وسهم إيديتا للصناعات الغذائية بـ 9 جنيهات، و مطاحن وسط وغرب الدلتا بـ101 جنيه.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المستقرة عن مستويات الأربعاء الماضى دون أي تغيير:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال 
مطاحن ومخابز شمال القاهرة17.39
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.27
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي2.97
ايديتا للصناعات الغذائية9.03
مطاحن وسط وغرب الدلتا101.69
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة18.58
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.011
البنك المصري الخليجي0.461
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.163
القاهرة للخدمات التعليمية9.8
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.474
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية5.44
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه4.82
راية القابضة للأستثمارات المالية7.9
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.957
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.119
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية35.87
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية26.25
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.75
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى7.5
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية14.36
اسمنت سيناء4.6
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.612
الدولية للأسمدة والكيماويات2.06
البدر للبلاستيك0.855
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بقلم منى عبدالباري

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