أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-10-2020

تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما يتم تصنيف الأسهم وفقا لحركة أسعارها سواء صعودا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الثلاثاء.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم بالبورصة المصرية اليوم،إذ صعد 98 سهمًا من إجمالي 189، بينما هبط 66، وبقي 25 دون تغيير.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الصاعدة اليوم

شهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار ما يقرب من 98 سهما خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء 7 اكتوبر 2020 .

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية التي ارتفعت خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 71.34 0.06 بنك قطر الوطني الاهلي 15 0.07 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.019 0.1 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.93 0.11 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.65 0.12 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.858 0.12 القاهرة للزيوت والصابون 35.38 0.14 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.1 0.14 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 6.02 0.17 شركة مستشفي كليوباترا 5 0.2 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.01 0.25 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 16.02 0.25 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.568 0.26 دلتا للطباعة والتغليف 15.04 0.27 مصر للاسواق الحرة 5.98 0.34 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.461 0.44 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.76 0.45 العبوات الطبية 0.409 0.49 العربية للاسمنت 3.51 0.57 مطاحن مصر الوسطي 31.35 0.58 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.48 0.58 القناة للتوكيلات الملاحية 14.19 0.64 حديد عز 7.92 0.64 راية القابضة للأستثمارات المالية 7.78 0.65 مصر بنى سويف للاسمنت 13.8 0.66 مصر للفنادق 11.22 0.72 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.69 0.75 سبيد ميديكال 1.323 0.76 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.91 0.77 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 32 0.85 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.418 0.85 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.558 0.9 بنك كريدي اجريكول مصر 27.64 0.91 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.63 0.91 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.496 0.94 القاهرة للاسكان والتعمير 12.86 1.02 الشرقية – ايسترن كومباني 12.34 1.06 البنك المصري الخليجي 0.456 1.11 بنك الكويت الوطنى – مصر 27.85 1.27 السويس للاسمنت 7.46 1.36 المجموعه المصريه العقاريه 11.84 1.37 المصرية للاتصالات 12.38 1.39 بلتون المالية القابضة 2.79 1.45 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.62 1.65 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.83 1.77 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.5 1.89 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.65 1.96 البنك التجاري الدولي (مصر) 68.36 1.97 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.69 2.07 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 9.98 2.25 بنك البركة مصر 10.37 2.27 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 5.83 2.28 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.44 2.3 المصرية للمنتجعات السياحية 1.447 2.33 جهينة للصناعات الغذائية 6.46 2.38 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 2.56 2.4 بالم هيلز للتعمير 1.488 2.41 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.931 2.42 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 8.97 2.51 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.71 2.6 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.481 2.7 مصر للاسمنت – قنا 8.07 2.8 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.725 2.86 غاز مصر 64.45 2.87 النعيم القابضة للاستثمارات 0.141 2.92 العربية للصناعات الهندسية 1.23 3.19 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.23 3.24 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.76 3.25 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.274 3.4 مصر لصناعة الكيماويات 10.35 3.4 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 16.44 3.46 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 17.03 3.53 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.174 3.57 الحديد والصلب المصرية 3.88 3.74 برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.223 3.82 العبور للاستثمار العقارى 13.06 3.82 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.61 4.03 مطاحن مصر العليا 89.98 4.1 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.8 4.11 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.8 4.24 جينيال تورز 2.67 4.3 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 13.59 4.62 الشمس للاسكان والتعمير 5.11 4.71 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 7.88 4.79 أم بي للهندسةM.B 0.613 4.79 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.67 4.83 البدر للبلاستيك 0.56 4.87 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.651 4.96 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 2.256 4.98 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37.95 5.24 المنصورة للدواجن 12.91 5.3 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.88 5.32 عبر المحيطات للسياحه 0.059 5.36 العامة للصوامع والتخزين 47.13 5.44 رواد السياحة – رواد 19.7 5.91 جى بى اوتو 2.63 6.05 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.09 7 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.02 8.34 البنك المصري لتنمية الصادرات 11.86 8.81 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 31.98 9.56 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.38 9.68 ريكاب للاستثمارات المالية 5.5 9.78 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.87 9.94 بى انفستمنتس القابضه 12.9 9.97

أسعار الأسهم في البورصة المصرية المنخفضة اليوم

أظهرت البيانات تراجع أسعار ما يقرب من 66 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 7 اكتوبر 2020.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى تراجعت اليوم:

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير العالمية للاستثمار والتنمية 11.12 -8.4 جلاكسو سميثكلاين 17.56 -6.1 المصرية للدواجن 3.46 -5.98 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 19.36 -5.05 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.441 -4.75 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.048 -4.64 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.197 -4.55 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 6.72 -4.41 سماد مصر (ايجيفرت) 9.11 -4.31 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.97 -3.87 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 5.35 -3.25 الالومنيوم العربية 30.8 -3.24 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 3.7 -3.14 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8.16 -3.09 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 6.87 -2.97 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.563 -2.76 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.87 -2.71 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 28.23 -2.69 دلتا للانشاء والتعمير 8.55 -2.51 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 25.98 -2.51 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.44 -2.49 السويدى اليكتريك 7.13 -2.46 التعمير والاستشارات الهندسية 19.49 -2.45 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 19.36 -2.42 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.933 -2.41 الملتقي العربي للاستثمارات 19.32 -2.37 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 15.64 -2.37 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.16 -2.26 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 21.18 -2.22 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.29 -2.05 ليسيكو مصر 5.12 -1.92 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8.22 -1.56 العربية للمحابس 1.684 -1.46 مصر للالومنيوم 13.07 -1.43 النساجون الشرقيون للسجاد 6.03 -1.31 الاهلي للتنمية والاستثمار 14.86 -1.26 اميرالد للاستثمار العقاري 3.17 -1.25 اسيك للتعدين – اسكوم 8.17 -1.21 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.148 -1.2 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.16 -1.17 إعمار مصر للتنمية 2.57 -1.15 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.72 -1.06 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.095 -1.04 حق الاكتتاب لشركة سبيد ميديكال-1 0.959 -1.03 جنوب الوادى للاسمنت 1.856 -0.96 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 3.2 -0.93 اودن للاستثمارات المالية 5.37 -0.92 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.75 -0.9 اسمنت سيناء 4.65 -0.85 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.57 -0.83 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 290.73 -0.83 شركة النصر للأعمال المدنية 26.76 -0.78 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.48 -0.76 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.36 -0.74 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 7.11 -0.7 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 18.09 -0.6 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 47.75 -0.56 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.539 -0.55 المالية و الصناعية المصرية 11.18 -0.53 اوراسكوم للتنمية مصر 4.1 -0.49 الكابلات الكهربائية المصرية 2.11 -0.47 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 23.98 -0.46 الدلتا للسكر 8.94 -0.45 مستشفى النزهه الدولي 37.09 -0.43 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 26.29 -0.38 القابضة المصرية الكويتية 1.052 -0.38 بنك التعمير والاسكان 39.01 -0.36 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.98 -0.29 القاهرة للدواجن 3.47 -0.29 مطاحن شرق الدلتا 93.94 -0.21 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 150.01 -0.21 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.038 -0.19 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 44.97 -0.07 دايس للملابس الجاهزة 1.576 -0.06

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة اليوم

شهدت البورصة المصرية اليوم ثبات أسعار ما يقرب من 25 سهمًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى استقرت أسعارها خلال تعاملات اليوم: