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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-10-2020

أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم وحركة صعودها وهبوطها
رجب عزالدين 6:41 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 6:41 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما يتم تصنيف الأسهم وفقا لحركة أسعارها سواء صعودا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الثلاثاء.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم بالبورصة المصرية اليوم،إذ صعد 98 سهمًا من إجمالي 189، بينما هبط 66، وبقي 25 دون تغيير.

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أسعار الأسهم في البورصة المصرية الصاعدة اليوم

شهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار ما يقرب من 98 سهما خلال تداولات جلسة اليوم الأربعاء 7 اكتوبر 2020 .

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية التي ارتفعت خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي71.340.06
بنك قطر الوطني الاهلي150.07
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.0190.1
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.930.11
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.650.12
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.8580.12
القاهرة للزيوت والصابون35.380.14
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.10.14
الصناعات الغذائية العربية-دومتى6.020.17
شركة مستشفي كليوباترا50.2
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.010.25
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية16.020.25
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.5680.26
دلتا للطباعة والتغليف15.040.27
مصر للاسواق الحرة5.980.34
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4610.44
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.760.45
العبوات الطبية0.4090.49
العربية للاسمنت3.510.57
مطاحن مصر الوسطي31.350.58
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.480.58
القناة للتوكيلات الملاحية14.190.64
حديد عز7.920.64
راية القابضة للأستثمارات المالية7.780.65
مصر بنى سويف للاسمنت13.80.66
مصر للفنادق11.220.72
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.690.75
سبيد ميديكال1.3230.76
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.910.77
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل320.85
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.4180.85
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5580.9
بنك كريدي اجريكول مصر27.640.91
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.630.91
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.4960.94
القاهرة للاسكان والتعمير12.861.02
الشرقية – ايسترن كومباني12.341.06
البنك المصري الخليجي0.4561.11
بنك الكويت الوطنى – مصر27.851.27
السويس للاسمنت7.461.36
المجموعه المصريه العقاريه11.841.37
المصرية للاتصالات12.381.39
بلتون المالية القابضة2.791.45
سيدى كرير للبتروكيماويات8.621.65
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.831.77
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.51.89
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.651.96
البنك التجاري الدولي  (مصر)68.361.97
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.692.07
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية9.982.25
بنك البركة مصر10.372.27
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية5.832.28
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.442.3
المصرية للمنتجعات السياحية1.4472.33
جهينة للصناعات الغذائية6.462.38
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)2.562.4
بالم هيلز للتعمير1.4882.41
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.9312.42
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير8.972.51
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.712.6
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.4812.7
مصر للاسمنت – قنا8.072.8
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.7252.86
غاز مصر64.452.87
النعيم القابضة للاستثمارات0.1412.92
العربية للصناعات الهندسية1.233.19
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.233.24
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.763.25
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.2743.4
مصر لصناعة الكيماويات10.353.4
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره16.443.46
مطاحن ومخابز شمال القاهرة17.033.53
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1743.57
الحديد والصلب المصرية3.883.74
برايم القابضة للاستثمارات المالية1.2233.82
العبور للاستثمار العقارى13.063.82
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.614.03
مطاحن مصر العليا89.984.1
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.84.11
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.84.24
جينيال تورز2.674.3
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك13.594.62
الشمس للاسكان والتعمير5.114.71
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى7.884.79
أم بي للهندسةM.B0.6134.79
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.674.83
البدر للبلاستيك0.564.87
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.6514.96
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات2.2564.98
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37.955.24
المنصورة للدواجن12.915.3
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.885.32
عبر المحيطات للسياحه0.0595.36
العامة للصوامع والتخزين47.135.44
رواد السياحة – رواد19.75.91
جى بى اوتو2.636.05
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.097
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.028.34
البنك المصري لتنمية الصادرات11.868.81
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف31.989.56
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )2.389.68
ريكاب  للاستثمارات المالية5.59.78
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.879.94
بى انفستمنتس القابضه12.99.97

أسعار الأسهم في البورصة المصرية المنخفضة اليوم

أظهرت البيانات تراجع أسعار ما يقرب من 66 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 7 اكتوبر 2020.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى تراجعت اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
العالمية للاستثمار والتنمية11.12-8.4
جلاكسو سميثكلاين17.56-6.1
المصرية للدواجن3.46-5.98
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة19.36-5.05
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.441-4.75
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.048-4.64
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.197-4.55
الشرقية الوطنية للامن الغذائي6.72-4.41
سماد مصر (ايجيفرت)9.11-4.31
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.97-3.87
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب5.35-3.25
الالومنيوم العربية30.8-3.24
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك3.7-3.14
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية8.16-3.09
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون6.87-2.97
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.563-2.76
العربية للخزف – سيراميكا ريماس2.87-2.71
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية28.23-2.69
دلتا للانشاء والتعمير8.55-2.51
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات25.98-2.51
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.44-2.49
السويدى اليكتريك7.13-2.46
التعمير والاستشارات الهندسية19.49-2.45
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير19.36-2.42
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.933-2.41
الملتقي العربي للاستثمارات19.32-2.37
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية15.64-2.37
الدولية للأسمدة والكيماويات2.16-2.26
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية21.18-2.22
الاسماعيلية مصر للدواجن4.29-2.05
ليسيكو مصر5.12-1.92
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.22-1.56
العربية للمحابس1.684-1.46
مصر للالومنيوم13.07-1.43
النساجون الشرقيون للسجاد6.03-1.31
الاهلي للتنمية والاستثمار14.86-1.26
اميرالد للاستثمار العقاري3.17-1.25
اسيك للتعدين    –  اسكوم8.17-1.21
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.148-1.2
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.16-1.17
إعمار مصر للتنمية2.57-1.15
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.72-1.06
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.095-1.04
حق الاكتتاب لشركة سبيد ميديكال-10.959-1.03
جنوب الوادى للاسمنت1.856-0.96
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية3.2-0.93
اودن للاستثمارات المالية5.37-0.92
العامة لصناعة الورق – راكتا7.75-0.9
اسمنت سيناء4.65-0.85
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.57-0.83
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية290.73-0.83
شركة النصر للأعمال المدنية26.76-0.78
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.48-0.76
عبور لاند للصناعات الغذائية5.36-0.74
مينا للاستثمار السياحي والعقاري7.11-0.7
البويات والصناعات الكيماوية – باكين18.09-0.6
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو47.75-0.56
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.539-0.55
المالية و الصناعية المصرية11.18-0.53
اوراسكوم للتنمية مصر4.1-0.49
الكابلات الكهربائية المصرية2.11-0.47
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى23.98-0.46
الدلتا للسكر8.94-0.45
مستشفى النزهه الدولي37.09-0.43
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)26.29-0.38
القابضة المصرية الكويتية1.052-0.38
بنك التعمير والاسكان39.01-0.36
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.98-0.29
القاهرة للدواجن3.47-0.29
مطاحن شرق الدلتا93.94-0.21
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية150.01-0.21
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.038-0.19
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو44.97-0.07
دايس للملابس الجاهزة1.576-0.06

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة اليوم

شهدت البورصة المصرية اليوم ثبات أسعار ما يقرب من 25 سهمًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البورصة.

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الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى استقرت أسعارها خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيه
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.59
ايديتا للصناعات الغذائية9.55
مطاحن وسط وغرب الدلتا104.64
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.778
مصر للزيوت و الصابون16.82
القاهرة للخدمات التعليمية9.8
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا42.18
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية5
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه5.19
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.72
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.533
المهندس للتأمين13.98
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية5.04
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات14.51
ابن سينا فارما6.09
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.119
العربية للادوية والصناعات الكيماوية57.04
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية35.87
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.186
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول4.64
المتحدة للاسكان والتعمير4.52
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية12.98
العربية لاستصلاح الاراضي12.29
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي17.89
العربية لحليج الأقطان3
جولدن تكس للاصواف5.16
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.78
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.596
الاهرام للطباعة و التغليف8.65
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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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