أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29-9-2020

هيمن الصعود على أسعار 88 سهمًا اليوم

تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29-9-2020، مع تقسيمها لـ3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم سواء صودًا وهبوطًا أو بالثبات على مستويات أسعار جلسة أمس الإثنين.

وسيطر التباين على حركة أسعار الأسهم بجلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت أسعار 88 سهمًا انخفضت أسعار 87 آخرون، مع ثبات أسعار الباقية البالغه 20 سهمًا.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة اليوم

أظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع أسعار ما يقرب من 88 سهمًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة خلال تعاملات اليوم 29-9-2020:

إسم الورقة المالية سعر السهم نسبة التغير جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 23.11 0.09 بنك البركة مصر 10.22 0.1 السويس للاسمنت 7.58 0.13 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 71.54 0.15 المصرية للاتصالات 11.73 0.17 العامة للصوامع والتخزين 48.24 0.17 ايديتا للصناعات الغذائية 9.2 0.22 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 45.13 0.22 الشمس للاسكان والتعمير 4.52 0.22 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.019 0.3 بنك كريدي اجريكول مصر 25.93 0.31 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.96 0.34 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.53 0.35 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.12 0.36 إعمار مصر للتنمية 2.45 0.41 (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 3.78 0.53 ابن سينا فارما 7.02 0.57 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 8.2 0.61 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.59 0.63 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.565 0.71 الشرقية – ايسترن كومباني 12.19 0.74 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.684 0.74 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 152.24 0.79 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 22.79 0.8 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.64 0.83 الكابلات الكهربائية المصرية 2.24 0.9 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.95 1.02 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.098 1.03 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.81 1.03 مطاحن شرق الدلتا 94.54 1.04 الاهلي للتنمية والاستثمار 14.04 1.08 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.75 1.08 مصر بنى سويف للاسمنت 13.18 1.15 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.34 1.15 القاهرة للزيوت والصابون 35.71 1.19 جهينة للصناعات الغذائية 6.5 1.25 بالم هيلز للتعمير 1.45 1.26 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.501 1.28 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.539 1.32 البنك المصري لتنمية الصادرات 11.18 1.36 النساجون الشرقيون للسجاد 5.83 1.39 شركة مستشفي كليوباترا 5.02 1.41 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 15.24 1.6 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 12.71 1.76 مطاحن وسط وغرب الدلتا 104.12 1.86 مصر لصناعة الكيماويات 9.89 1.96 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8.26 1.98 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8.01 2.04 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.959 2.13 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.795 2.19 السويدى اليكتريك 6.92 2.22 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.12 2.3 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 11.26 2.46 مصر للفنادق 11.96 2.49 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.35 2.81 العربية لاستصلاح الاراضي 12.47 2.89 جينيال تورز 2.47 2.92 القناة للتوكيلات الملاحية 13.4 3.24 المهندس للتأمين 16.47 3.26 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.74 3.39 دلتا للطباعة والتغليف 15.1 3.71 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.246 3.8 جلاكسو سميثكلاين 16.29 3.89 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 18.06 3.91 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 58.08 4.01 العبور للاستثمار العقارى 13.93 4.03 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.198 4.45 ريكاب للاستثمارات المالية 4.93 4.89 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 5.14 4.9 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.235 4.93 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1.686 4.98 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 18.93 5.17 رواد السياحة – رواد 17.04 5.19 اسمنت سيناء 5.02 5.24 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 42.18 5.45 التعمير والاستشارات الهندسية 19.24 6.59 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 3.36 6.67 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 17.83 6.83 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.89 7.32 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 2.34 7.34 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.31 7.47 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.11 7.73 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.45 7.93 ليسيكو مصر 5.54 8.41 الاهرام للطباعة و التغليف 8.6 9 المصرية للدواجن 3.48 9.09 دلتا للانشاء والتعمير 9.01 9.61 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 12.98 9.91 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 6.31 9.93 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.294 9.94

أسعار الأسهم المتراجعة اليوم في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم، الثلاثاء، تراجع أسعار ما يقرب 87 سهما.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المتراجعة بنهايو جلسة اليوم 29-9-2020:

إسم الورقة المالية سعر السهم نسبة التغير بنك الكويت الوطنى – مصر 27.5 -9.81 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3.14 -8.45 الالومنيوم العربية 24.09 -8.09 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.02 -7.63 حق الاكتتاب لشركة سبيد ميديكال-1 0.92 -6.12 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.106 -6.11 سماد مصر (ايجيفرت) 9.27 -5.7 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 35.87 -5.26 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.405 -5.07 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.62 -4.99 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 15.57 -4.71 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 9.8 -4.58 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.17 -4.49 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.9 -4.26 سبيد ميديكال 1.258 -4.19 اودن للاستثمارات المالية 5.21 -4.05 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.474 -3.85 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 34.22 -3.66 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.73 -3.62 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.787 -3.44 العربية لحليج الأقطان 3.18 -3.34 المجموعه المصريه العقاريه 11.69 -3.31 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 5.91 -3.11 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 57.93 -3.06 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 5.85 -2.99 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 5.53 -2.81 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.03 -2.65 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 291.35 -2.61 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 75 -2.6 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.29 -2.55 القاهرة للاسكان والتعمير 12.65 -2.54 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 21.59 -2.53 بلتون المالية القابضة 2.75 -2.48 العربية للصناعات الهندسية 1.06 -2.39 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.593 -2.31 شركة النصر للأعمال المدنية 27.89 -2.14 دايس للملابس الجاهزة 1.693 -2.08 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.39 -2.07 الحديد والصلب المصرية 2.97 -1.98 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.592 -1.97 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.573 -1.87 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 4.84 -1.83 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.72 -1.81 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.168 -1.75 المصرية للمنتجعات السياحية 1.429 -1.72 مطاحن مصر الوسطي 30.45 -1.71 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 4.83 -1.63 المنصورة للدواجن 11.52 -1.62 المالية و الصناعية المصرية 11.07 -1.6 مصر للالومنيوم 11.99 -1.56 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.65 -1.49 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 3.42 -1.44 حديد عز 7.79 -1.39 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 25.98 -1.37 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37.01 -1.36 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 47.55 -1.33 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.74 -1.32 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.5 -1.26 اوراسكوم للتنمية مصر 3.91 -1.26 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.29 -1.15 اميرالد للاستثمار العقاري 3.47 -1.14 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.271 -1.09 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.189 -1.05 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 25.02 -0.99 جنوب الوادى للاسمنت 1.928 -0.98 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 42.76 -0.95 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 6.4 -0.93 الملتقي العربي للاستثمارات 20.25 -0.93 العبوات الطبية 0.425 -0.93 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.56 -0.93 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.92 -0.91 مصر للاسواق الحرة 5.6 -0.88 مصر للاسمنت – قنا 8.28 -0.84 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.57 -0.83 جى بى اوتو 2.48 -0.8 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 18.66 -0.8 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 33.75 -0.79 الدلتا للسكر 9.34 -0.74 القابضة المصرية الكويتية 1.079 -0.74 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 16.84 -0.71 غاز مصر 64.09 -0.68 اسيك للتعدين – اسكوم 7.97 -0.62 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.51 -0.61 القاهرة للدواجن 3.57 -0.56 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 7.83 -0.51 العربية للمحابس 1.819 -0.49 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.11 -0.48 المتحدة للاسكان والتعمير 4.73 -0.42 بى انفستمنتس القابضه 9.99 -0.4 مستشفى النزهه الدولي 37.5 -0.35 البنك التجاري الدولي (مصر) 66.57 -0.33 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.21 -0.32 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.32 -0.3 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 16.54 -0.3 العربية للاسمنت 3.44 -0.29 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.01 -0.25

أسعار الأسهم الثابت أسعارها اليوم

استقر سعر ما يقرب من 20 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية دون أى تغير عن مستويات الأمس.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى استقرت خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر السهم المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.53 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.5 مطاحن مصر العليا 85.63 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 5.56 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 16.27 مصر للزيوت و الصابون 16.82 بنك قطر الوطني الاهلي 14.6 البنك المصري الخليجي 0.463 بنك التعمير والاسكان 39 فرتيكا للصناعة و التجارة 2.89 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.72 النعيم القابضة للاستثمارات 0.137 راية القابضة للأستثمارات المالية 7.69 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.53 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 0.99 عبر المحيطات للسياحه 0.043 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 11.04 الحفر الوطنية 4.69 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 24.54 العالمية للاستثمار والتنمية 13.18 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 7.12 جولدن تكس للاصواف 5.16 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.596 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.77 البدر للبلاستيك 0.494

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين في الأداء، إذ صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.16% مسجلاً 10987 نقطة.

فيما تراجع المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنسبة 0.06% ليصل 2022 نقطة، وإنخفض الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.03% عند 2917 نقطة .

ويُشير المحللون إلى أن السوق لديها منطقة دعم قوية عند 10800 نقطة، ومنطقتا مقاومة عند 11000 و11200 نقطة، بينما رجحوا عمليات جنى أرباح لمؤشر الأسهم الصغيرة بعد بلوغه مستويات تاريخية.