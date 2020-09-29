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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29-9-2020

هيمن الصعود على أسعار 88 سهمًا اليوم
أسماء السيد 6:22 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 6:22 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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تنشر بوابة “المال نيوز” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية– بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 29-9-2020، مع تقسيمها لـ3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم سواء صودًا وهبوطًا أو بالثبات على مستويات أسعار جلسة أمس الإثنين.

وسيطر التباين على حركة أسعار الأسهم بجلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت أسعار 88 سهمًا  انخفضت أسعار 87 آخرون، مع ثبات أسعار الباقية البالغه 20 سهمًا.

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أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة اليوم

أظهرت بيانات البورصة المصرية ارتفاع أسعار ما يقرب من 88 سهمًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة خلال تعاملات اليوم 29-9-2020:

إسم الورقة الماليةسعر السهمنسبة التغير
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى23.110.09
بنك البركة مصر10.220.1
السويس للاسمنت7.580.13
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي71.540.15
المصرية للاتصالات11.730.17
العامة للصوامع والتخزين48.240.17
ايديتا للصناعات الغذائية9.20.22
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو45.130.22
الشمس للاسكان والتعمير4.520.22
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.0190.3
بنك كريدي اجريكول مصر25.930.31
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.960.34
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.530.35
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.120.36
إعمار مصر للتنمية2.450.41
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.780.53
ابن سينا فارما7.020.57
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية8.20.61
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.590.63
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5650.71
الشرقية – ايسترن كومباني12.190.74
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.6840.74
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية152.240.79
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)22.790.8
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.640.83
الكابلات الكهربائية المصرية2.240.9
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.951.02
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.0981.03
العامة لصناعة الورق – راكتا7.811.03
مطاحن شرق الدلتا94.541.04
الاهلي للتنمية والاستثمار14.041.08
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.751.08
مصر بنى سويف للاسمنت13.181.15
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.341.15
القاهرة للزيوت والصابون35.711.19
جهينة للصناعات الغذائية6.51.25
بالم هيلز للتعمير1.451.26
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.5011.28
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.5391.32
البنك المصري لتنمية الصادرات11.181.36
النساجون الشرقيون للسجاد5.831.39
شركة مستشفي كليوباترا5.021.41
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية15.241.6
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك12.711.76
مطاحن وسط وغرب الدلتا104.121.86
مصر لصناعة الكيماويات9.891.96
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.261.98
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية8.012.04
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.9592.13
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7952.19
السويدى اليكتريك6.922.22
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.122.3
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية11.262.46
مصر للفنادق11.962.49
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.352.81
العربية لاستصلاح الاراضي12.472.89
جينيال تورز2.472.92
القناة للتوكيلات الملاحية13.43.24
المهندس للتأمين16.473.26
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.743.39
دلتا للطباعة والتغليف15.13.71
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.2463.8
جلاكسو سميثكلاين16.293.89
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير18.063.91
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي58.084.01
العبور للاستثمار العقارى13.934.03
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.1984.45
ريكاب  للاستثمارات المالية4.934.89
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية5.144.9
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.2354.93
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات1.6864.98
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية18.935.17
رواد السياحة – رواد17.045.19
اسمنت سيناء5.025.24
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا42.185.45
التعمير والاستشارات الهندسية19.246.59
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك3.366.67
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي17.836.83
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.897.32
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)2.347.34
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.317.47
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.117.73
العربية للخزف – سيراميكا ريماس2.457.93
ليسيكو مصر5.548.41
الاهرام للطباعة و التغليف8.69
المصرية للدواجن3.489.09
دلتا للانشاء والتعمير9.019.61
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية12.989.91
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون6.319.93
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.2949.94

أسعار الأسهم المتراجعة اليوم في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم، الثلاثاء، تراجع أسعار ما يقرب 87 سهما.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المتراجعة بنهايو جلسة اليوم 29-9-2020:

إسم الورقة الماليةسعر السهمنسبة التغير
بنك الكويت الوطنى – مصر27.5-9.81
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3.14-8.45
الالومنيوم العربية24.09-8.09
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.02-7.63
حق الاكتتاب لشركة سبيد ميديكال-10.92-6.12
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.106-6.11
سماد مصر (ايجيفرت)9.27-5.7
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية35.87-5.26
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.405-5.07
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.62-4.99
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.57-4.71
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير9.8-4.58
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.17-4.49
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.9-4.26
سبيد ميديكال1.258-4.19
اودن للاستثمارات المالية5.21-4.05
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.474-3.85
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل34.22-3.66
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.73-3.62
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.787-3.44
العربية لحليج الأقطان3.18-3.34
المجموعه المصريه العقاريه11.69-3.31
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب5.91-3.11
العربية للادوية والصناعات الكيماوية57.93-3.06
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية5.85-2.99
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه5.53-2.81
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.03-2.65
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية291.35-2.61
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية75-2.6
الدولية للأسمدة والكيماويات2.29-2.55
القاهرة للاسكان والتعمير12.65-2.54
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة21.59-2.53
بلتون المالية القابضة2.75-2.48
العربية للصناعات الهندسية1.06-2.39
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.593-2.31
شركة النصر للأعمال المدنية27.89-2.14
دايس للملابس الجاهزة1.693-2.08
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.39-2.07
الحديد والصلب المصرية2.97-1.98
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.592-1.97
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.573-1.87
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول4.84-1.83
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.72-1.81
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.168-1.75
المصرية للمنتجعات السياحية1.429-1.72
مطاحن مصر الوسطي30.45-1.71
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.83-1.63
المنصورة للدواجن11.52-1.62
المالية و الصناعية المصرية11.07-1.6
مصر للالومنيوم11.99-1.56
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.65-1.49
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية3.42-1.44
حديد عز7.79-1.39
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية25.98-1.37
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37.01-1.36
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو47.55-1.33
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.74-1.32
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.5-1.26
اوراسكوم للتنمية مصر3.91-1.26
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.29-1.15
اميرالد للاستثمار العقاري3.47-1.14
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.271-1.09
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.189-1.05
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات25.02-0.99
جنوب الوادى للاسمنت1.928-0.98
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل42.76-0.95
الشرقية الوطنية للامن الغذائي6.4-0.93
الملتقي العربي للاستثمارات20.25-0.93
العبوات الطبية0.425-0.93
سيدى كرير للبتروكيماويات8.56-0.93
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.92-0.91
مصر للاسواق الحرة5.6-0.88
مصر للاسمنت – قنا8.28-0.84
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.57-0.83
جى بى اوتو2.48-0.8
البويات والصناعات الكيماوية – باكين18.66-0.8
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية33.75-0.79
الدلتا للسكر9.34-0.74
القابضة المصرية الكويتية1.079-0.74
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره16.84-0.71
غاز مصر64.09-0.68
اسيك للتعدين    –  اسكوم7.97-0.62
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.51-0.61
القاهرة للدواجن3.57-0.56
مينا للاستثمار السياحي والعقاري7.83-0.51
العربية للمحابس1.819-0.49
الاسماعيلية مصر للدواجن4.11-0.48
المتحدة للاسكان والتعمير4.73-0.42
بى انفستمنتس القابضه9.99-0.4
مستشفى النزهه الدولي37.5-0.35
البنك التجاري الدولي  (مصر)66.57-0.33
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.21-0.32
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.32-0.3
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية16.54-0.3
العربية للاسمنت3.44-0.29
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.01-0.25

أسعار الأسهم الثابت أسعارها اليوم

استقر سعر ما يقرب من 20 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية دون أى تغير عن مستويات الأمس.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى استقرت خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر السهم
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.53
عبور لاند للصناعات الغذائية5.5
مطاحن مصر العليا85.63
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”5.56
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة16.27
مصر للزيوت و الصابون16.82
بنك قطر الوطني الاهلي14.6
البنك المصري الخليجي0.463
بنك التعمير والاسكان39
فرتيكا للصناعة و التجارة2.89
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.72
النعيم القابضة للاستثمارات0.137
راية القابضة للأستثمارات المالية7.69
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.53
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار0.99
عبر المحيطات للسياحه0.043
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية11.04
الحفر الوطنية4.69
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية24.54
العالمية للاستثمار والتنمية13.18
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى7.12
جولدن تكس للاصواف5.16
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.596
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.77
البدر للبلاستيك0.494

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين في الأداء، إذ صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.16% مسجلاً 10987 نقطة.

فيما تراجع المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنسبة 0.06% ليصل 2022 نقطة، وإنخفض الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.03% عند 2917 نقطة .

ويُشير المحللون إلى أن السوق لديها منطقة دعم قوية عند 10800 نقطة، ومنطقتا مقاومة عند 11000 و11200 نقطة، بينما رجحوا عمليات جنى أرباح لمؤشر الأسهم الصغيرة بعد بلوغه مستويات تاريخية.

البورصة المصرية اليوم
إنفوجراف يوضح أداء البورصة المصرية اليوم
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بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

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