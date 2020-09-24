بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 24-9-2020

أسعار الأسهم في البورصة المصرية وحركتها صعودا وهبوطا
رجب عزالدين 6:44 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 6:44 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، فيما يتم تصنيف الأسهم وفقا لحركة أسعارها سواء صعودا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الخميس.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم بالبورصة المصرية اليوم، وصعد 62 سهمًا من إجمالي 188، بينما هبط 108، وبقي 18 دون تغير.

اقرأ أيضا  «راية القابضة» تدرس طرح حصة من «أمان جروب» بالبورصة فى 2021

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الصاعدة اليوم

شهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار ما يقرب من 62 سهما خلال تداولات جلسة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 .

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية التي ارتفعت خلال تعاملات اليوم.

اسم الورقة الماليةسعر السهم بالجنيهنسبة التغير
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية146.570.8
مطاحن وسط وغرب الدلتا102.070.39
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو49.660.83
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا402.12
بنك التعمير والاسكان390.18
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية35.216.63
القاهرة للزيوت والصابون30.737.22
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف29.199.12
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات25.252.1
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى22.663.56
الالومنيوم العربية21.939.98
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.322.11
التعمير والاستشارات الهندسية16.714.5
مطاحن ومخابز شمال القاهرة16.423.21
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية16.179.18
القاهرة للاسكان والتعمير14.29.91
العبور للاستثمار العقارى13.890.43
رواد السياحة – رواد13.871.61
القناة للتوكيلات الملاحية12.392.48
الشرقية – ايسترن كومباني11.850.68
مصر للفنادق11.491.77
المالية و الصناعية المصرية11.330.62
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)10.659.34
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير10.620.19
بنك البركة مصر10.091
الدلتا للسكر9.169.05
دلتا للانشاء والتعمير9.081.34
سيدى كرير للبتروكيماويات8.921.71
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.471.07
مصر لصناعة الكيماويات8.320.97
الاهرام للطباعة و التغليف8.199.49
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية8.150.74
حديد عز8.081
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى7.121.71
شارم دريمز للاستثمار السياحى6.479.66
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه6.299.97
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية63.99
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير5.748.71
اودن للاستثمارات المالية5.396.94
ليسيكو مصر4.526.35
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.511.12
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية4.454.95
الاسماعيلية مصر للدواجن4.251.43
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.835.51
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.681.38
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.650.55
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.592.57
اميرالد للاستثمار العقاري3.525.07
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك3.221.58
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي2.954.98
فرتيكا للصناعة و التجارة2.764.94
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.751.85
المصرية للدواجن2.70.37
جينيال تورز2.310.87
الكابلات الكهربائية المصرية2.2581.8
دايس للملابس الجاهزة1.6751.7
العربية للمحابس1.6365.68
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.5966.4
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات1.4584.97
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.3796.16
سبيد ميديكال1.34.84
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.1464.95
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.0714.39
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.0582.62
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.0120.1
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.0022.45
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار0.991.64
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.9769.05
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.6934.21
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.521.76
البنك المصري الخليجي0.4453.49
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1714.91
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.0971.04

أسعار الأسهم في البورصة المصرية المنخفضة اليوم

أظهرت البيانات تراجع أسعار ما يقرب من 108 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الخميس 24 -9-2020.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-9-2020

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى تراجعت اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر السهم بالجنيهنسبة التغير
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية302.08-2.23
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي70.02-0.93
البنك التجاري الدولي  (مصر)66.98-0.07
غاز مصر63.26-2.26
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.46-1.19
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي58.45-8.77
العامة للصوامع والتخزين46.49-0.81
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو45.23-0.44
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل40.67-0.64
مستشفى النزهه الدولي37.75-1.1
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية34.93-0.96
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل32.46-3.48
شركة النصر للأعمال المدنية31.17-5.03
مطاحن مصر الوسطي30.66-1.45
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية26.72-1.15
بنك كريدي اجريكول مصر25.59-0.93
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)23.14-5.82
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة22.49-3.02
البويات والصناعات الكيماوية – باكين18.84-1
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية18.62-3.97
الملتقي العربي للاستثمارات17.22-1.26
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير16.97-4.02
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي16.87-5.91
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره16.48-4.9
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة16.3-9.8
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية14.91-3.93
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات14.89-3.62
بنك قطر الوطني الاهلي14.74-1.73
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.02-2.4
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.94-0.46
مصر للالومنيوم12.31-0.89
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك11.93-1.4
المصرية للاتصالات11.56-1.78
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية11.16-4.62
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية11.04-8.23
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.04-0.54
المنصورة للدواجن10.92-0.73
البنك المصري لتنمية الصادرات10.76-0.28
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.75-4.27
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.74-1.56
بى انفستمنتس القابضه10.61-0.47
سماد مصر (ايجيفرت)9.64-3.6
ايديتا للصناعات الغذائية9.55-0.52
مصر للاسمنت – قنا8.42-2.32
راية القابضة للأستثمارات المالية8.01-1.48
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.81-3.1
العامة لصناعة الورق – راكتا7.72-0.64
اسيك للتعدين    –  اسكوم7.64-2.68
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.57-1.56
السويس للاسمنت7.48-2.98
مينا للاستثمار السياحي والعقاري7.14-2.86
ابن سينا فارما7.02-2.5
السويدى اليكتريك6.77-1.74
الشرقية الوطنية للامن الغذائي6.69-1.91
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب6.54-0.3
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.48-1.07
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.41-5.04
جهينة للصناعات الغذائية6.3-2.17
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.1-2.56
مصر للاسواق الحرة5.68-2.41
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.67-0.87
عبور لاند للصناعات الغذائية5.53-1.43
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون5.43-3.21
النساجون الشرقيون للسجاد5.38-1.1
ريكاب  للاستثمارات المالية5.12-9.06
شركة مستشفي كليوباترا4.97-0.6
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.91-1.21
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول4.82-2.43
المتحدة للاسكان والتعمير4.54-2.16
اسمنت سيناء4.53-2.37
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.37-1.58
الشمس للاسكان والتعمير4.12-1.44
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )4.06-3.79
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.99-2.44
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية3.99-0.99
اوراسكوم للتنمية مصر3.93-2.48
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا3.71-3.39
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية3.6-1.1
العربية للاسمنت3.59-0.83
القاهرة للدواجن3.55-2.74
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.48-1.42
العربية لحليج الأقطان3.28-2.38
الحديد والصلب المصرية3.17-2.76
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.05-1.61
مدينة نصر للاسكان والتعمير2.99-1.97
بلتون المالية القابضة2.79-3.79
جى بى اوتو2.54-2.68
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.51-1.57
إعمار مصر للتنمية2.36-1.67
الدولية للأسمدة والكيماويات2.35-2.49
العربية للخزف – سيراميكا ريماس2.119-0.84
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)2.101-1.64
جنوب الوادى للاسمنت1.948-1.72
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.537-1.47
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.527-1.48
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.502-2.72
المصرية للمنتجعات السياحية1.384-1.07
بالم هيلز للتعمير1.371-0.94
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.326-3.91
القابضة المصرية الكويتية1.09-0.09
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.936-7.6
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.879-2.66
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.825-2.02
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.732-2.79
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.671-2.47
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.641-4.19
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.529-2.76
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.524-0.76
العبوات الطبية0.446-2.19
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.23-4.96
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.189-0.53
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم
صورة توضح جرس التداول فى البورصة المصرية – صورة أرشيفية

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة اليوم

شهدت البورصة المصرية اليوم ثبات أسعار ما يقرب من 18 سهمًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البورصة.

اقرأ أيضا  «بيتابس مصر» توفر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني مجانًا لمدة 3 أشهر

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى استقرت أسعارها خلال تعاملات اليوم:

اسم الورقة الماليةسعر السهم بالجنيه
مطاحن شرق الدلتا93.8
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية24.54
الدلتا للتأمين23
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا20
جلاكسو سميثكلاين16.46
المهندس للتأمين15.95
دلتا للطباعة والتغليف14.56
الاهلي للتنمية والاستثمار13.89
العالمية للاستثمار والتنمية13.18
العربية لاستصلاح الاراضي12.14
المجموعه المصريه العقاريه12.03
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية11.81
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.13
الصناعات الغذائية العربية-دومتى6.01
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.77
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.81
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.76
العربية للصناعات الهندسية1.03
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.596
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.463
النعيم القابضة للاستثمارات0.135
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 24-9-2020

رجب عزالدين 6:53 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

البورصة المصرية تغلق الأسبوع هابطة ورأسمالها السوقي يخسر 4.4 مليار جنيه

رجب عزالدين 5:55 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-9-2020

رجب عزالدين 6:33 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

البورصة المصرية تختتم تعاملاتها صاعدة ورأسمالها السوقي يربح 3 مليارات جنيه

رجب عزالدين 4:28 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-9-2020 (ملف تفاعلي)

رجب عزالدين 7:30 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

«البورصة» تترقب ردود أفعال أسواق أوروبا وأمريكا على فضيحة «FINCEN»

أحمد علي 6:39 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20