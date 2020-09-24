أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 24-9-2020

تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، فيما يتم تصنيف الأسهم وفقا لحركة أسعارها سواء صعودا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الخميس.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم بالبورصة المصرية اليوم، وصعد 62 سهمًا من إجمالي 188، بينما هبط 108، وبقي 18 دون تغير.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الصاعدة اليوم

شهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار ما يقرب من 62 سهما خلال تداولات جلسة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 .

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية التي ارتفعت خلال تعاملات اليوم.

اسم الورقة المالية سعر السهم بالجنيه نسبة التغير الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 146.57 0.8 مطاحن وسط وغرب الدلتا 102.07 0.39 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 49.66 0.83 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40 2.12 بنك التعمير والاسكان 39 0.18 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 35.21 6.63 القاهرة للزيوت والصابون 30.73 7.22 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 29.19 9.12 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 25.25 2.1 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 22.66 3.56 الالومنيوم العربية 21.93 9.98 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.32 2.11 التعمير والاستشارات الهندسية 16.71 4.5 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 16.42 3.21 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 16.17 9.18 القاهرة للاسكان والتعمير 14.2 9.91 العبور للاستثمار العقارى 13.89 0.43 رواد السياحة – رواد 13.87 1.61 القناة للتوكيلات الملاحية 12.39 2.48 الشرقية – ايسترن كومباني 11.85 0.68 مصر للفنادق 11.49 1.77 المالية و الصناعية المصرية 11.33 0.62 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 10.65 9.34 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 10.62 0.19 بنك البركة مصر 10.09 1 الدلتا للسكر 9.16 9.05 دلتا للانشاء والتعمير 9.08 1.34 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.92 1.71 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.47 1.07 مصر لصناعة الكيماويات 8.32 0.97 الاهرام للطباعة و التغليف 8.19 9.49 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 8.15 0.74 حديد عز 8.08 1 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 7.12 1.71 شارم دريمز للاستثمار السياحى 6.47 9.66 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 6.29 9.97 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 6 3.99 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 5.74 8.71 اودن للاستثمارات المالية 5.39 6.94 ليسيكو مصر 4.52 6.35 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.51 1.12 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 4.45 4.95 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.25 1.43 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.83 5.51 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.68 1.38 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.65 0.55 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.59 2.57 اميرالد للاستثمار العقاري 3.52 5.07 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 3.22 1.58 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 2.95 4.98 فرتيكا للصناعة و التجارة 2.76 4.94 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.75 1.85 المصرية للدواجن 2.7 0.37 جينيال تورز 2.31 0.87 الكابلات الكهربائية المصرية 2.258 1.8 دايس للملابس الجاهزة 1.675 1.7 العربية للمحابس 1.636 5.68 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.596 6.4 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1.458 4.97 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.379 6.16 سبيد ميديكال 1.3 4.84 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.146 4.95 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.071 4.39 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.058 2.62 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.012 0.1 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.002 2.45 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 0.99 1.64 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 0.976 9.05 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.693 4.21 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.52 1.76 البنك المصري الخليجي 0.445 3.49 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.171 4.91 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.097 1.04

أسعار الأسهم في البورصة المصرية المنخفضة اليوم

أظهرت البيانات تراجع أسعار ما يقرب من 108 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الخميس 24 -9-2020.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى تراجعت اليوم:

إسم الورقة المالية سعر السهم بالجنيه نسبة التغير العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 302.08 -2.23 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 70.02 -0.93 البنك التجاري الدولي (مصر) 66.98 -0.07 غاز مصر 63.26 -2.26 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 62.46 -1.19 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 58.45 -8.77 العامة للصوامع والتخزين 46.49 -0.81 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 45.23 -0.44 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 40.67 -0.64 مستشفى النزهه الدولي 37.75 -1.1 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 34.93 -0.96 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 32.46 -3.48 شركة النصر للأعمال المدنية 31.17 -5.03 مطاحن مصر الوسطي 30.66 -1.45 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 26.72 -1.15 بنك كريدي اجريكول مصر 25.59 -0.93 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 23.14 -5.82 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 22.49 -3.02 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 18.84 -1 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 18.62 -3.97 الملتقي العربي للاستثمارات 17.22 -1.26 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 16.97 -4.02 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 16.87 -5.91 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 16.48 -4.9 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 16.3 -9.8 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 14.91 -3.93 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 14.89 -3.62 بنك قطر الوطني الاهلي 14.74 -1.73 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.02 -2.4 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.94 -0.46 مصر للالومنيوم 12.31 -0.89 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 11.93 -1.4 المصرية للاتصالات 11.56 -1.78 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 11.16 -4.62 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 11.04 -8.23 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.04 -0.54 المنصورة للدواجن 10.92 -0.73 البنك المصري لتنمية الصادرات 10.76 -0.28 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.75 -4.27 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.74 -1.56 بى انفستمنتس القابضه 10.61 -0.47 سماد مصر (ايجيفرت) 9.64 -3.6 ايديتا للصناعات الغذائية 9.55 -0.52 مصر للاسمنت – قنا 8.42 -2.32 راية القابضة للأستثمارات المالية 8.01 -1.48 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.81 -3.1 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.72 -0.64 اسيك للتعدين – اسكوم 7.64 -2.68 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.57 -1.56 السويس للاسمنت 7.48 -2.98 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 7.14 -2.86 ابن سينا فارما 7.02 -2.5 السويدى اليكتريك 6.77 -1.74 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 6.69 -1.91 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 6.54 -0.3 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.48 -1.07 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.41 -5.04 جهينة للصناعات الغذائية 6.3 -2.17 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.1 -2.56 مصر للاسواق الحرة 5.68 -2.41 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.67 -0.87 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.53 -1.43 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 5.43 -3.21 النساجون الشرقيون للسجاد 5.38 -1.1 ريكاب للاستثمارات المالية 5.12 -9.06 شركة مستشفي كليوباترا 4.97 -0.6 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 4.91 -1.21 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 4.82 -2.43 المتحدة للاسكان والتعمير 4.54 -2.16 اسمنت سيناء 4.53 -2.37 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.37 -1.58 الشمس للاسكان والتعمير 4.12 -1.44 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 4.06 -3.79 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.99 -2.44 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 3.99 -0.99 اوراسكوم للتنمية مصر 3.93 -2.48 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 3.71 -3.39 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 3.6 -1.1 العربية للاسمنت 3.59 -0.83 القاهرة للدواجن 3.55 -2.74 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.48 -1.42 العربية لحليج الأقطان 3.28 -2.38 الحديد والصلب المصرية 3.17 -2.76 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.05 -1.61 مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.99 -1.97 بلتون المالية القابضة 2.79 -3.79 جى بى اوتو 2.54 -2.68 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.51 -1.57 إعمار مصر للتنمية 2.36 -1.67 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.35 -2.49 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 2.119 -0.84 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 2.101 -1.64 جنوب الوادى للاسمنت 1.948 -1.72 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.537 -1.47 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.527 -1.48 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.502 -2.72 المصرية للمنتجعات السياحية 1.384 -1.07 بالم هيلز للتعمير 1.371 -0.94 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.326 -3.91 القابضة المصرية الكويتية 1.09 -0.09 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.936 -7.6 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.879 -2.66 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.825 -2.02 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.732 -2.79 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.671 -2.47 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.641 -4.19 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.529 -2.76 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.524 -0.76 العبوات الطبية 0.446 -2.19 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.23 -4.96 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.189 -0.53

صورة توضح جرس التداول فى البورصة المصرية – صورة أرشيفية

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة اليوم

شهدت البورصة المصرية اليوم ثبات أسعار ما يقرب من 18 سهمًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى استقرت أسعارها خلال تعاملات اليوم: