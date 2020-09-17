أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 17-9-2020

تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، فيما يتم تصنيف الأسهم وفقا لحركة أسعارها سواء صعودا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الأربعاء

وسيطر التأرجح على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم، فقد صعد 93 سهمًا من إجمالى 183، بينما هبط 71، وبقي 19 دون تغير.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الصاعدة اليوم

شهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار ما يقرب من 93 سهما خلال تداولات جلسة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020

الجدول التالي يوضح الأسهم التي ارتفعت أسعارها بالبوصة المصرية خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر السهم نسبة التغير% التعمير والاستشارات الهندسية 13.93 0.07 دايس للملابس الجاهزة 1.656 0.12 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.721 0.14 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 17.65 0.17 الالومنيوم العربية 15.89 0.19 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 4.97 0.2 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5 0.2 العربية للاسمنت 3.68 0.27 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.23 0.36 النساجون الشرقيون للسجاد 5.41 0.37 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 5.25 0.38 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.06 0.5 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.557 0.54 السويس للاسمنت 7.45 0.54 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.168 0.6 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.504 0.6 بنك كريدي اجريكول مصر 26.22 0.61 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.38 0.64 العربية للمحابس 1.654 0.67 اوراسكوم للتنمية مصر 4.21 0.72 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 15.24 0.73 القابضة المصرية الكويتية 1.082 0.74 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.528 0.76 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.912 0.77 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 27.38 0.81 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 6 0.84 اسمنت سيناء 4.67 0.86 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.6 1.06 ابن سينا فارما 7.49 1.08 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8.1 1.25 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 4.04 1.25 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 3.23 1.25 مطاحن مصر الوسطي 30.32 1.3 الاسماعيلية مصر للدواجن 3.8 1.33 الشمس للاسكان والتعمير 4.17 1.46 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 19.47 1.56 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.67 1.59 مصر للاسمنت – قنا 8.32 1.59 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.26 1.62 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 143.91 1.9 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 1.922 1.91 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 13.98 1.97 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.003 2.03 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 36.93 2.04 جنوب الوادى للاسمنت 1.995 2.05 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.39 2.11 المنصورة للدواجن 10.43 2.25 شركة مستشفي كليوباترا 5.05 2.64 بنك قطر الوطني الاهلي 14.86 2.7 الاهلي للتنمية والاستثمار 11.7 2.72 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.884 2.73 مصر للالومنيوم 11.53 2.76 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.37 2.85 المصرية للدواجن 2.51 2.87 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 33.22 2.94 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.04 3.32 الكابلات الكهربائية المصرية 1.865 3.32 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.09 3.34 جى بى اوتو 2.73 3.41 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.769 3.5 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14.81 3.78 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.31 3.86 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 7.76 4.16 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 10.43 4.2 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.576 4.23 راية القابضة للأستثمارات المالية 9.07 4.25 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.215 4.37 الدلتا للسكر 8.57 4.38 القاهرة للاسكان والتعمير 11.46 4.66 جينيال تورز 2.22 4.72 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.887 4.85 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 2.59 4.86 مصر بنى سويف للاسمنت 13.56 4.87 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 4.24 4.95 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 0.848 4.95 الدولية للأسمدة والكيماويات 2.199 4.96 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.5 5.04 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 10.06 5.34 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 5.28 5.39 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.56 5.64 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 3.34 5.7 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.04 5.78 العربية للصناعات الهندسية 10.25 5.89 المتحدة للاسكان والتعمير 4.46 5.94 العربية لاستصلاح الاراضي 13.44 6.08 دلتا للانشاء والتعمير 8.2 6.49 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 17.41 6.74 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 23.58 7.57 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.54 7.63 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 5.46 7.69 سماد مصر (ايجيفرت) 6.28 7.72 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 18.64 8.25 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 3.91 8.61 الحديد والصلب المصرية 2.88 8.68 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 32.16 8.72 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 57.45 9.32 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 17 9.61 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 15.11 9.97

أسعار الأسهم في البورصة المصرية المنخفضة اليوم

أظهرت البيانات تراجع أسعار ما يقرب من 71 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الخميس 17 -9-2020

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم بالبورصة المصرية التى تراجعت اليوم:

إسم الورقة المالية سعر السهم نسبة التغير% العالمية للاستثمار والتنمية 13.3 -9.15 المجموعه المصريه العقاريه 12.67 -7.11 دلتا للطباعة والتغليف 14.01 -6.85 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 38 -6.17 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.65 -4.69 بى انفستمنتس القابضه 10.54 -4.36 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.048 -4.29 سبيد ميديكال 3.27 -4.11 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.096 -4 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.529 -3.99 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 3.77 -3.83 ريكاب للاستثمارات المالية 5.87 -3.45 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.75 -3.1 جلاكسو سميثكلاين 15.65 -2.92 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.15 -2.63 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.42 -2.56 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.67 -2.39 العامة للصوامع والتخزين 43.27 -2.37 المصرية للاتصالات 12.03 -2.35 بنك البركة مصر 9.82 -2.19 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.763 -2.18 العبوات الطبية 0.46 -2.13 مصر لصناعة الكيماويات 7.48 -2.09 شركة النصر للأعمال المدنية 21.72 -2.07 مطاحن وسط وغرب الدلتا 102.06 -1.93 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 5.9 -1.83 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.87 -1.81 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 9.12 -1.72 حديد عز 7.47 -1.71 إعمار مصر للتنمية 2.39 -1.65 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.406 -1.61 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 5.09 -1.55 رواد السياحة – رواد 9.92 -1.49 القناة للتوكيلات الملاحية 11.37 -1.47 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.97 -1.35 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.943 -1.26 المالية و الصناعية المصرية 10.28 -1.25 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.532 -1.23 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.01 -1.23 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 18.98 -1.2 مصر للفنادق 10.7 -1.11 البنك التجاري الدولي (مصر) 67.36 -1.09 القاهرة للدواجن 3.67 -1.08 اسيك للتعدين – اسكوم 7.31 -1.08 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.51 -1.06 اميرالد للاستثمار العقاري 2.91 -1.02 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.93 -1 مستشفى النزهه الدولي 37 -0.88 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.57 -0.77 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.01 -0.72 مصر للاسواق الحرة 6.95 -0.71 بالم هيلز للتعمير 1.4 -0.71 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.98 -0.68 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.41 -0.67 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.03 -0.66 ليسيكو مصر 3.15 -0.63 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 47.07 -0.57 العبور للاستثمار العقارى 12.44 -0.56 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 14.49 -0.55 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.189 -0.53 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.81 -0.52 الشرقية – ايسترن كومباني 11.84 -0.5 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 12.2 -0.49 القاهرة للزيوت والصابون 26.7 -0.45 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 72.49 -0.45 ايديتا للصناعات الغذائية 9.9 -0.4 المصرية للمنتجعات السياحية 1.424 -0.35 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 303.32 -0.31 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.37 -0.3 جهينة للصناعات الغذائية 6.77 -0.29 السويدى اليكتريك 7.16 -0.28 البنك المصري لتنمية الصادرات 11.02 -0.27 الملتقي العربي للاستثمارات 16.33 -0.12 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.021 -0.1 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 48.33 -0.04

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة اليوم

شهدت البورصة المصرية اليوم ثبات أسعار ما يقرب من 19 سهمًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم فى البورصة المصرية التى استقرت أسعارها خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر السهم المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.463 مطاحن شرق الدلتا 92.21 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.818 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.97 بنك التعمير والاسكان 39.01 البنك المصري الخليجي 0.412 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 8.07 بلتون المالية القابضة 3.01 اودن للاستثمارات المالية 4.07 النعيم القابضة للاستثمارات 0.134 المهندس للتأمين 14.89 أم بي للهندسةM.B 0.585 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 63.67 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 34.45 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 11 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا 20 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 5.8 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 6.67 غاز مصر 57.53 العربية لحليج الأقطان 3.49 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.623 (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 3.76 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.627 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.6 البدر للبلاستيك 0.515

البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع على أداء متأرجح

شركات البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس (نهاية الأسبوع) على هبوط جماعي لمؤشراتها المختلفة، وسط اتجاه بيعي للأجانب وقيم تداولات تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.34% ليصل إلى 11050 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.34% إلى 1935 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% إلى 2824 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.4 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 93 سهمًا من إجمالى 183، بينما هبط 71، وبقي 19 دون تغير.

وارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 617 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 616.8 مليار جنيه بجلسة الأربعاء.