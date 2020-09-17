بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 17-9-2020

يتم تصنيف الأسهم وفقا لحركة أسعارها سواء صعودا أو هبوطا
رجب عزالدين 7:06 م, الخميس, 17 سبتمبر 20 7:06 م, الخميس, 17 سبتمبر 20

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تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، فيما يتم تصنيف الأسهم وفقا لحركة أسعارها سواء صعودا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الأربعاء

وسيطر التأرجح على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم، فقد صعد 93 سهمًا من إجمالى 183، بينما هبط 71، وبقي 19 دون تغير.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الصاعدة اليوم

شهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار ما يقرب من 93 سهما خلال تداولات جلسة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020

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الجدول التالي يوضح الأسهم التي ارتفعت أسعارها بالبوصة المصرية خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر السهمنسبة التغير%
التعمير والاستشارات الهندسية13.930.07
دايس للملابس الجاهزة1.6560.12
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.7210.14
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره17.650.17
الالومنيوم العربية15.890.19
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.970.2
شارم دريمز للاستثمار السياحى50.2
العربية للاسمنت3.680.27
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.230.36
النساجون الشرقيون للسجاد5.410.37
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون5.250.38
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.060.5
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5570.54
السويس للاسمنت7.450.54
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1680.6
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.5040.6
بنك كريدي اجريكول مصر26.220.61
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.380.64
العربية للمحابس1.6540.67
اوراسكوم للتنمية مصر4.210.72
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية15.240.73
القابضة المصرية الكويتية1.0820.74
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.5280.76
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.9120.77
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية27.380.81
الصناعات الغذائية العربية-دومتى60.84
اسمنت سيناء4.670.86
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.61.06
ابن سينا فارما7.491.08
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.11.25
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.041.25
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك3.231.25
مطاحن مصر الوسطي30.321.3
الاسماعيلية مصر للدواجن3.81.33
الشمس للاسكان والتعمير4.171.46
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)19.471.56
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.671.59
مصر للاسمنت – قنا8.321.59
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.261.62
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية143.911.9
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.9221.91
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية13.981.97
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.0032.03
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل36.932.04
جنوب الوادى للاسمنت1.9952.05
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.392.11
المنصورة للدواجن10.432.25
شركة مستشفي كليوباترا5.052.64
بنك قطر الوطني الاهلي14.862.7
الاهلي للتنمية والاستثمار11.72.72
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)1.8842.73
مصر للالومنيوم11.532.76
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.372.85
المصرية للدواجن2.512.87
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل33.222.94
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.043.32
الكابلات الكهربائية المصرية1.8653.32
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.093.34
جى بى اوتو2.733.41
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.7693.5
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.813.78
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.313.86
مينا للاستثمار السياحي والعقاري7.764.16
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير10.434.2
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.5764.23
راية القابضة للأستثمارات المالية9.074.25
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.2154.37
الدلتا للسكر8.574.38
القاهرة للاسكان والتعمير11.464.66
جينيال تورز2.224.72
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.8874.85
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي2.594.86
مصر بنى سويف للاسمنت13.564.87
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية4.244.95
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.8484.95
الدولية للأسمدة والكيماويات2.1994.96
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.55.04
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية10.065.34
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول5.285.39
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.565.64
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية3.345.7
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.045.78
العربية للصناعات الهندسية10.255.89
المتحدة للاسكان والتعمير4.465.94
العربية لاستصلاح الاراضي13.446.08
دلتا للانشاء والتعمير8.26.49
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي17.416.74
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة23.587.57
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.547.63
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب5.467.69
سماد مصر (ايجيفرت)6.287.72
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير18.648.25
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.918.61
الحديد والصلب المصرية2.888.68
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف32.168.72
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي57.459.32
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى179.61
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة15.119.97

أسعار الأسهم في البورصة المصرية المنخفضة اليوم

أظهرت البيانات تراجع أسعار ما يقرب من 71 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الخميس 17 -9-2020

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم بالبورصة المصرية التى تراجعت اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر السهمنسبة التغير%
العالمية للاستثمار والتنمية13.3-9.15
المجموعه المصريه العقاريه12.67-7.11
دلتا للطباعة والتغليف14.01-6.85
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا38-6.17
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.65-4.69
بى انفستمنتس القابضه10.54-4.36
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.048-4.29
سبيد ميديكال3.27-4.11
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.096-4
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.529-3.99
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )3.77-3.83
ريكاب  للاستثمارات المالية5.87-3.45
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.75-3.1
جلاكسو سميثكلاين15.65-2.92
سيدى كرير للبتروكيماويات8.15-2.63
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.42-2.56
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.67-2.39
العامة للصوامع والتخزين43.27-2.37
المصرية للاتصالات12.03-2.35
بنك البركة مصر9.82-2.19
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.763-2.18
العبوات الطبية0.46-2.13
مصر لصناعة الكيماويات7.48-2.09
شركة النصر للأعمال المدنية21.72-2.07
مطاحن وسط وغرب الدلتا102.06-1.93
الشرقية الوطنية للامن الغذائي5.9-1.83
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.87-1.81
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)9.12-1.72
حديد عز7.47-1.71
إعمار مصر للتنمية2.39-1.65
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.406-1.61
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير5.09-1.55
رواد السياحة – رواد9.92-1.49
القناة للتوكيلات الملاحية11.37-1.47
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.97-1.35
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.943-1.26
المالية و الصناعية المصرية10.28-1.25
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.532-1.23
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.01-1.23
البويات والصناعات الكيماوية – باكين18.98-1.2
مصر للفنادق10.7-1.11
البنك التجاري الدولي  (مصر)67.36-1.09
القاهرة للدواجن3.67-1.08
اسيك للتعدين    –  اسكوم7.31-1.08
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.51-1.06
اميرالد للاستثمار العقاري2.91-1.02
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.93-1
مستشفى النزهه الدولي37-0.88
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.57-0.77
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.01-0.72
مصر للاسواق الحرة6.95-0.71
بالم هيلز للتعمير1.4-0.71
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.98-0.68
العامة لصناعة الورق – راكتا7.41-0.67
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.03-0.66
ليسيكو مصر3.15-0.63
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو47.07-0.57
العبور للاستثمار العقارى12.44-0.56
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية14.49-0.55
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.189-0.53
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.81-0.52
الشرقية – ايسترن كومباني11.84-0.5
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك12.2-0.49
القاهرة للزيوت والصابون26.7-0.45
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي72.49-0.45
ايديتا للصناعات الغذائية9.9-0.4
المصرية للمنتجعات السياحية1.424-0.35
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية303.32-0.31
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.37-0.3
جهينة للصناعات الغذائية6.77-0.29
السويدى اليكتريك7.16-0.28
البنك المصري لتنمية الصادرات11.02-0.27
الملتقي العربي للاستثمارات16.33-0.12
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.021-0.1
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو48.33-0.04

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة اليوم

شهدت البورصة المصرية اليوم ثبات أسعار ما يقرب من 19 سهمًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البورصة.

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الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم فى البورصة المصرية التى استقرت أسعارها خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر السهم
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.463
مطاحن شرق الدلتا92.21
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.818
عبور لاند للصناعات الغذائية5.97
بنك التعمير والاسكان39.01
البنك المصري الخليجي0.412
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية8.07
بلتون المالية القابضة3.01
اودن للاستثمارات المالية4.07
النعيم القابضة للاستثمارات0.134
المهندس للتأمين14.89
أم بي للهندسةM.B0.585
العربية للادوية والصناعات الكيماوية63.67
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية34.45
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية11
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا20
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية5.8
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى6.67
غاز مصر57.53
العربية لحليج الأقطان3.49
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.623
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.76
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.627
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.6
البدر للبلاستيك0.515

البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع على أداء متأرجح

البورصة المصرية
شركات البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس (نهاية الأسبوع) على هبوط جماعي لمؤشراتها المختلفة، وسط اتجاه بيعي للأجانب وقيم تداولات تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.34% ليصل إلى 11050 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.34% إلى 1935 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% إلى 2824 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.4 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 93 سهمًا من إجمالى 183، بينما هبط 71، وبقي 19 دون تغير.

وارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 617 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 616.8 مليار جنيه بجلسة الأربعاء.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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