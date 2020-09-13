أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 13-9-2020 (جدول)

تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، فيما يتم تصنيف الأسهم وفقا لحركة أسعارها سواء صعودا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الخميس الماضى.

وسيطر الصعود على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالى 180، بينما هبط 55، وبقي 29 دون تغيير.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الصاعدة اليوم

شهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار ما يقرب من 96 سهما خلال تداولات جلسة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020.

الجدول التالي يوضح الأسهم التي ارتفعت أسعارها بالبوصة المصرية خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر السهم نسبة التغير البنك المصري لتنمية الصادرات 11.12 0.09 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.73 0.14 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.41 0.16 القناة للتوكيلات الملاحية 11.74 0.17 ايديتا للصناعات الغذائية 10.01 0.2 ريكاب للاستثمارات المالية 5.01 0.2 مطاحن مصر الوسطي 28.96 0.21 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 4.06 0.25 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.517 0.26 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 34.74 0.32 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 5.09 0.39 المصرية للدواجن 2.48 0.4 إعمار مصر للتنمية 2.35 0.43 المنصورة للدواجن 9.12 0.44 البنك التجاري الدولي (مصر) 67.93 0.44 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 28.33 0.46 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 45.46 0.46 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.859 0.47 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.544 0.55 النساجون الشرقيون للسجاد 5.22 0.58 ليسيكو مصر 3.08 0.65 السويس للاسمنت 7.35 0.68 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.89 0.7 الدلتا للسكر 8.57 0.71 بالم هيلز للتعمير 1.389 0.73 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.13 0.73 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 9.04 0.78 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.54 0.85 التعمير والاستشارات الهندسية 14.07 0.86 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.572 0.88 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 20.03 0.91 بنك كريدي اجريكول مصر 26.19 0.92 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.47 0.95 المصرية للمنتجعات السياحية 1.464 0.97 جى بى اوتو 2.68 1.13 الحديد والصلب المصرية 2.63 1.15 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.08 1.16 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.752 1.21 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 4.79 1.27 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95.97 1.38 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.956 1.38 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.688 1.62 اسيك للتعدين – اسكوم 7.67 1.72 الاهرام للطباعة و التغليف 7.59 1.74 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 0.931 1.75 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 294.45 1.75 العربية لحليج الأقطان 3.45 1.77 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 3.97 1.79 العامة للصوامع والتخزين 45.62 1.81 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.26 1.81 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.56 1.82 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.602 1.84 غاز مصر 59.53 1.88 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 62.26 1.9 جينيال تورز 2.12 1.92 شارم دريمز للاستثمار السياحى 4.66 1.97 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.458 2 مصر للاسمنت – قنا 8.23 2.24 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 34.15 2.31 العربية للمحابس 1.551 2.31 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.1 2.31 رواد السياحة – رواد 10.03 2.35 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.42 2.4 مستشفى النزهه الدولي 37.98 2.65 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.192 2.67 اودن للاستثمارات المالية 4.16 2.97 شركة النصر للأعمال المدنية 20.87 3.16 الدولية للأسمدة والكيماويات 1.812 3.19 العربية للاسمنت 3.82 3.24 القاهرة للزيوت والصابون 27.2 3.26 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.4 3.32 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.21 3.44 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1 3.52 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 21.01 3.55 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 74.07 3.71 حديد عز 7.82 3.71 جنوب الوادى للاسمنت 1.993 3.8 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.598 3.83 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 12.93 3.86 مطاحن مصر العليا 84.4 4.07 بلتون المالية القابضة 3 4.17 شركة مستشفي كليوباترا 4.8 4.35 الكابلات الكهربائية المصرية 1.86 4.38 المتحدة للاسكان والتعمير 4.31 4.61 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.848 4.69 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.974 4.84 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 9.94 4.85 اسمنت سيناء 4.73 4.88 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 2.57 5.33 الملتقي العربي للاستثمارات 16.6 6.27 اميرالد للاستثمار العقاري 2.94 6.52 العبور للاستثمار العقارى 10.58 6.55 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 4.19 6.62 القاهرة للاسكان والتعمير 11.26 7.24 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.99 8.13 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 10.85 8.18 العربية للصناعات الهندسية 9.47 8.85 راية القابضة للأستثمارات المالية 8.96 9.14 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 14.05 9.59 المجموعه المصريه العقاريه 11.01 9.88 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 1.599 9.9 العالمية للاستثمار والتنمية 11 10

أسعار الأسهم في البورصة المصرية المنخفضة اليوم

أظهرت البيانات تراجع أسعار ما يقرب من 55 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الأحد 13-9-2020.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم بالبورصة المصرية التى تراجعت اليوم:

إسم الورقة المالية سعر السهم نسبة التغير الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 49.36 -7.36 بى انفستمنتس القابضه 10.33 -6.77 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 12.31 -6.74 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.24 -6.28 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.44 -6.27 العبوات الطبية 2.08 -5.88 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.774 -3.49 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.77 -2.96 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 5.12 -2.85 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 4.22 -2.76 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 15.93 -2.69 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 33.42 -2.48 دلتا للانشاء والتعمير 7.52 -2.46 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 8 -2.32 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.169 -2.31 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 4.82 -2.23 النعيم القابضة للاستثمارات 0.134 -2.19 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 15.17 -2.19 مطاحن شرق الدلتا 90.96 -2.18 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.4 -1.89 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 13.28 -1.85 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 18.78 -1.73 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.8 -1.69 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 6.49 -1.67 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.617 -1.64 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.53 -1.57 مصر للفنادق 10.64 -1.39 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 5.87 -1.34 مطاحن ومخابز الاسكندرية 9.54 -1.34 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.7 -1.27 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.28 -1.12 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.73 -1.06 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 48.3 -1.04 مصر لصناعة الكيماويات 7.82 -1.01 ابن سينا فارما 7.35 -0.94 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37.03 -0.94 اوراسكوم للتنمية مصر 4.34 -0.91 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.012 -0.88 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 5.92 -0.84 دايس للملابس الجاهزة 1.649 -0.84 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.25 -0.6 سبيد ميديكال 3.5 -0.57 القابضة المصرية الكويتية 1.063 -0.56 الاسماعيلية مصر للدواجن 3.89 -0.51 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 12.02 -0.5 المصرية للاتصالات 12.24 -0.49 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 4.04 -0.49 مصر للالومنيوم 11.33 -0.44 الاهلي للتنمية والاستثمار 11.61 -0.43 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 7.02 -0.43 جلاكسو سميثكلاين 16.2 -0.37 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.46 -0.3 الشرقية – ايسترن كومباني 11.96 -0.17 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 5.73 -0.17 جهينة للصناعات الغذائية 6.95 -0.14 السويدى اليكتريك 7.25 -0.14 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.13 -0.12

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة اليوم

شهدت البورصة المصرية اليوم ثبات أسعار ما يقرب من 29 سهمًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البورصة.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم فى البورصة المصرية التى استقرت أسعارها خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر السهم المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.463 القاهرة للدواجن 3.81 مصر للزيوت و الصابون 15.38 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 13.77 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 12.92 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 2.59 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8 بنك البركة مصر 10.41 بنك التعمير والاسكان 38.98 البنك المصري الخليجي 0.412 بنك قطر الوطني الاهلي 14.96 مصر للاسواق الحرة 7 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.03 المهندس للتأمين 14.15 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 4.78 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 29.58 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 142.91 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 80.4 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 0.974 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 0.753 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 11 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.65 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.191 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.09 الشمس للاسكان والتعمير 4.1 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.1 مصر بنى سويف للاسمنت 13.41 (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 3.76 المالية و الصناعية المصرية 10.72 سماد مصر (ايجيفرت) 5.66 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 24.8 الالومنيوم العربية 15.99

البورصة تغلق صاعدة ورأسمالها السوقى يربح 1.5 مليار جنيه

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها المختلفة، وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه تقرييًا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.19% ليصل إلى 11091 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.18% إلى 1879 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.79% إلى 2763 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 949 مليون جنيه، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 96 سهمًا من إجمالى 180، بينما هبط 55، وبقي 29 دون تغير.