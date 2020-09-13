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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 13-9-2020 (جدول)

أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بنهاية جلسة الأحد
رجب عزالدين 7:26 م, الأحد, 13 سبتمبر 20 7:26 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

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تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، فيما يتم تصنيف الأسهم وفقا لحركة أسعارها سواء صعودا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الخميس الماضى.

وسيطر الصعود على أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالى 180، بينما هبط 55، وبقي 29 دون تغيير.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الصاعدة اليوم

شهدت البورصة المصرية ارتفاع أسعار ما يقرب من 96 سهما خلال تداولات جلسة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020.

الجدول التالي يوضح الأسهم التي ارتفعت أسعارها بالبوصة المصرية خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر السهمنسبة التغير
البنك المصري لتنمية الصادرات11.120.09
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.730.14
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.410.16
القناة للتوكيلات الملاحية11.740.17
ايديتا للصناعات الغذائية10.010.2
ريكاب  للاستثمارات المالية5.010.2
مطاحن مصر الوسطي28.960.21
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.060.25
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.5170.26
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية34.740.32
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون5.090.39
المصرية للدواجن2.480.4
إعمار مصر للتنمية2.350.43
المنصورة للدواجن9.120.44
البنك التجاري الدولي  (مصر)67.930.44
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية28.330.46
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو45.460.46
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8590.47
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.5440.55
النساجون الشرقيون للسجاد5.220.58
ليسيكو مصر3.080.65
السويس للاسمنت7.350.68
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية2.890.7
الدلتا للسكر8.570.71
بالم هيلز للتعمير1.3890.73
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.130.73
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)9.040.78
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.540.85
التعمير والاستشارات الهندسية14.070.86
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.5720.88
البويات والصناعات الكيماوية – باكين20.030.91
بنك كريدي اجريكول مصر26.190.92
العامة لصناعة الورق – راكتا7.470.95
المصرية للمنتجعات السياحية1.4640.97
جى بى اوتو2.681.13
الحديد والصلب المصرية2.631.15
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.081.16
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.7521.21
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول4.791.27
مطاحن وسط وغرب الدلتا95.971.38
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.9561.38
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6881.62
اسيك للتعدين    –  اسكوم7.671.72
الاهرام للطباعة و التغليف7.591.74
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.9311.75
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية294.451.75
العربية لحليج الأقطان3.451.77
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية3.971.79
العامة للصوامع والتخزين45.621.81
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.261.81
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.561.82
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.6021.84
غاز مصر59.531.88
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.261.9
جينيال تورز2.121.92
شارم دريمز للاستثمار السياحى4.661.97
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4582
مصر للاسمنت – قنا8.232.24
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل34.152.31
العربية للمحابس1.5512.31
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.12.31
رواد السياحة – رواد10.032.35
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.422.4
مستشفى النزهه الدولي37.982.65
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.1922.67
اودن للاستثمارات المالية4.162.97
شركة النصر للأعمال المدنية20.873.16
الدولية للأسمدة والكيماويات1.8123.19
العربية للاسمنت3.823.24
القاهرة للزيوت والصابون27.23.26
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.43.32
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.213.44
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية13.52
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة21.013.55
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي74.073.71
حديد عز7.823.71
جنوب الوادى للاسمنت1.9933.8
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.5983.83
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية12.933.86
مطاحن مصر العليا84.44.07
بلتون المالية القابضة34.17
شركة مستشفي كليوباترا4.84.35
الكابلات الكهربائية المصرية1.864.38
المتحدة للاسكان والتعمير4.314.61
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.8484.69
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.9744.84
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير9.944.85
اسمنت سيناء4.734.88
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.575.33
الملتقي العربي للاستثمارات16.66.27
اميرالد للاستثمار العقاري2.946.52
العبور للاستثمار العقارى10.586.55
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب4.196.62
القاهرة للاسكان والتعمير11.267.24
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.998.13
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى10.858.18
العربية للصناعات الهندسية9.478.85
راية القابضة للأستثمارات المالية8.969.14
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية14.059.59
المجموعه المصريه العقاريه11.019.88
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.5999.9
العالمية للاستثمار والتنمية1110

أسعار الأسهم في البورصة المصرية المنخفضة اليوم

أظهرت البيانات تراجع أسعار ما يقرب من 55 سهمًا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الأحد 13-9-2020.

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الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم بالبورصة المصرية التى تراجعت اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر السهمنسبة التغير
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي49.36-7.36
بى انفستمنتس القابضه10.33-6.77
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي12.31-6.74
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى2.24-6.28
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.44-6.27
العبوات الطبية2.08-5.88
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.774-3.49
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)1.77-2.96
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير5.12-2.85
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )4.22-2.76
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره15.93-2.69
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل33.42-2.48
دلتا للانشاء والتعمير7.52-2.46
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية8-2.32
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.169-2.31
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.82-2.23
النعيم القابضة للاستثمارات0.134-2.19
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية15.17-2.19
مطاحن شرق الدلتا90.96-2.18
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.4-1.89
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير13.28-1.85
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)18.78-1.73
عبور لاند للصناعات الغذائية5.8-1.69
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات6.49-1.67
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.617-1.64
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.53-1.57
مصر للفنادق10.64-1.39
الشرقية الوطنية للامن الغذائي5.87-1.34
مطاحن ومخابز الاسكندرية9.54-1.34
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.7-1.27
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.28-1.12
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.73-1.06
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو48.3-1.04
مصر لصناعة الكيماويات7.82-1.01
ابن سينا فارما7.35-0.94
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37.03-0.94
اوراسكوم للتنمية مصر4.34-0.91
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.012-0.88
الصناعات الغذائية العربية-دومتى5.92-0.84
دايس للملابس الجاهزة1.649-0.84
سيدى كرير للبتروكيماويات8.25-0.6
سبيد ميديكال3.5-0.57
القابضة المصرية الكويتية1.063-0.56
الاسماعيلية مصر للدواجن3.89-0.51
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك12.02-0.5
المصرية للاتصالات12.24-0.49
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية4.04-0.49
مصر للالومنيوم11.33-0.44
الاهلي للتنمية والاستثمار11.61-0.43
مينا للاستثمار السياحي والعقاري7.02-0.43
جلاكسو سميثكلاين16.2-0.37
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.46-0.3
الشرقية – ايسترن كومباني11.96-0.17
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية5.73-0.17
جهينة للصناعات الغذائية6.95-0.14
السويدى اليكتريك7.25-0.14
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.13-0.12

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة اليوم

شهدت البورصة المصرية اليوم ثبات أسعار ما يقرب من 29 سهمًا، وفقًا للبيانات الصادرة من البورصة.

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الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم فى البورصة المصرية التى استقرت أسعارها خلال تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر السهم
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.463
القاهرة للدواجن3.81
مصر للزيوت و الصابون15.38
مطاحن ومخابز شمال القاهرة13.77
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة12.92
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي2.59
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8
بنك البركة مصر10.41
بنك التعمير والاسكان38.98
البنك المصري الخليجي0.412
بنك قطر الوطني الاهلي14.96
مصر للاسواق الحرة7
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.03
المهندس للتأمين14.15
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية4.78
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف29.58
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية142.91
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية80.4
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار0.974
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.753
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية11
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.65
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.191
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.09
الشمس للاسكان والتعمير4.1
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.1
مصر بنى سويف للاسمنت13.41
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.76
المالية و الصناعية المصرية10.72
سماد مصر (ايجيفرت)5.66
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات24.8
الالومنيوم العربية15.99

البورصة تغلق صاعدة ورأسمالها السوقى يربح 1.5 مليار جنيه

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها المختلفة، وارتفاع رأسمالها السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه تقرييًا.

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وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.19% ليصل إلى 11091 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.18% إلى 1879 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.79% إلى 2763 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 949 مليون جنيه، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، وصعد 96 سهمًا من إجمالى 180، بينما هبط 55، وبقي 29 دون تغير.

وارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 617.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 616.8 مليار جنيه مقارنة بجلسة الخميس الماضى.

أسعار الأسهم في البورصة المصرية

إنفوجراف مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأحد 13-9-2020

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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