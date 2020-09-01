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أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-9-2020

بلغ عدد الأسهم الصاعدة حوالي49 سهمًا وفقًا للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية اليوم
أسماء السيد 5:20 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20 5:20 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

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تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، والموافق 1-9-2020.

عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الإثنين.

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهد أسعار الأسهم في البورصة المصرية تباينًا من جلسة لأخرى، وشملت قائمة أسعار الأسهم الصاعدة اليوم حوالي 49 سهمًا.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم بالبورصة المصرية التى ارتفعت اليوم الأول من سبتمبر من العالم الحالى:

إسم الورقة الماليةسعر السهممعدل النمو%
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية24.910.08
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير13.980.14
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك12.210.16
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي75.040.19
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات25.290.24
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.330.3
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية141.490.35
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.0260.39
القاهرة للزيوت والصابون26.880.45
جنوب الوادى للاسمنت2.040.49
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.9120.55
مطاحن وسط وغرب الدلتا93.90.7
بى انفستمنتس القابضه10.210.79
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية5.550.91
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية44.161.08
بنك كريدي اجريكول مصر25.041.09
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.641.15
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)20.391.24
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.621.4
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات7.191.41
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل32.561.62
بنك التعمير والاسكان41.641.66
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب4.161.71
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.1751.74
العامة للصوامع والتخزين47.741.81
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو46.021.84
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.712.16
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.3992.57
الاسماعيلية مصر للدواجن4.182.7
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية77.152.87
المصرية للاتصالات13.882.97
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية16.893.11
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )4.473.23
العامة لصناعة الورق – راكتا8.213.27
جلاكسو سميثكلاين17.663.58
الكابلات الكهربائية المصرية1.7783.67
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.743.79
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة19.774.22
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.0344.34
سماد مصر (ايجيفرت)5.924.59
سبيد ميديكال3.644.9
الدولية للأسمدة والكيماويات1.4014.94
المنصورة للدواجن9.94.98
العبور للاستثمار العقارى7.795.13
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير8.915.19
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون5.385.49
دلتا للانشاء والتعمير7.056.02
الدلتا للتأمين21.967.28
شركة النصر للأعمال المدنية22.537.34
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى1.6518.19
العربية للصناعات الهندسية9.078.23
الشرقية الوطنية للامن الغذائي6.558.62
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية10.999.46

أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة المصرية اليوم

فيما شملت قائمة أسعار الأسهم المتراجعة بالبورصة المصرية حوالي 108 سهمًا، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى هبطت خلال تعاملات اليوم 1-9-2020:

إسم الورقة الماليةسعر السهممعدل التراجع%
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.459-8.87
الدلتا للسكر8.05-6.94
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي38.57-6.5
السويس للاسمنت7.82-6.01
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.813-5.57
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.321-4.96
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.27-4.9
العربية للمحابس1.618-4.82
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.474-4.63
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.51-4.36
الاهلي للتنمية والاستثمار12.28-4.14
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.659-4.1
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.514-4.1
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.78-3.99
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية2.46-3.91
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.202-3.81
العربية للاسمنت3.86-3.74
جى بى اوتو2.69-3.58
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.811-3.57
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)8.57-3.49
اميرالد للاستثمار العقاري3.04-3.49
مصر للالومنيوم12.37-3.43
العبوات الطبية2.005-3.37
الحديد والصلب المصرية2.61-3.33
بالم هيلز للتعمير1.487-3.32
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.22-3.3
القناة للتوكيلات الملاحية12.18-3.26
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية12.28-3.23
العربية لحليج الأقطان3.3-3.23
القاهرة للدواجن4.07-3.1
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير5.37-3.07
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.34-3.06
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول4.77-3.05
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.13-3.02
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.55-3.01
المجموعه المصريه العقاريه7.12-3
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية7.87-2.96
ايديتا للصناعات الغذائية10.55-2.85
مصر لصناعة الكيماويات7.35-2.78
حديد عز7.18-2.71
اسيك للتعدين    –  اسكوم8-2.68
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.753-2.59
اسمنت سيناء4.88-2.59
ليسيكو مصر3.03-2.57
الشرقية – ايسترن كومباني12.4-2.52
الصناعات الغذائية العربية-دومتى6.19-2.52
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.61-2.49
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.83-2.42
المالية و الصناعية المصرية10.93-2.41
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.32-2.4
المتحدة للاسكان والتعمير4.08-2.39
المصرية للدواجن2.23-2.19
النعيم القابضة للاستثمارات0.134-2.19
اودن للاستثمارات المالية4.48-2.18
الشمس للاسكان والتعمير4.51-2.17
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.13-2.13
سيدى كرير للبتروكيماويات7.88-1.99
إعمار مصر للتنمية2.49-1.97
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.647-1.96
البنك المصري لتنمية الصادرات11.36-1.9
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل27.66-1.85
التعمير والاستشارات الهندسية14.34-1.85
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.21-1.83
مصر للفنادق11.3-1.82
مصر للاسواق الحرة7.22-1.77
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.78-1.77
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية283.35-1.75
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية37.52-1.73
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.659-1.64
بلتون المالية القابضة3.12-1.58
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.32-1.48
مصر للاسمنت – قنا8.64-1.48
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.03-1.47
ابن سينا فارما7.51-1.44
غاز مصر59.02-1.42
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية8.46-1.4
شركة مستشفي كليوباترا4.95-1.39
مطاحن شرق الدلتا91.23-1.37
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.792-1.37
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.14-1.34
اوراسكوم للتنمية مصر4.44-1.33
المصرية للمنتجعات السياحية1.589-1.18
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.22-1.1
البنك التجاري الدولي  (مصر)66.86-1.05
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.563-1.05
السويدى اليكتريك7.44-0.93
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.24-0.92
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية13.31-0.89
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.689-0.86
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.93-0.85
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.475-0.81
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى9.83-0.81
القابضة المصرية الكويتية1.12-0.8
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)1.591-0.75
مطاحن مصر الوسطي28.44-0.73
البويات والصناعات الكيماوية – باكين19.27-0.72
جهينة للصناعات الغذائية6.96-0.71
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو51.68-0.71
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.87-0.58
رواد السياحة – رواد11.43-0.52
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.89-0.41
مينا للاستثمار السياحي والعقاري7.31-0.41
النساجون الشرقيون للسجاد5.33-0.37
الملتقي العربي للاستثمارات16.13-0.31
دايس للملابس الجاهزة1.816-0.22
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.31-0.18
مستشفى النزهه الدولي38.01-0.18
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة13.53-0.15
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13-0.08

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار ما يقرب من 30 سهم خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى استقرت خلال اليوم 1-9-2020:

إسم الورقة الماليةسعر السهم
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.422
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.31
مطاحن مصر العليا81.1
عبور لاند للصناعات الغذائية6.16
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.09
بنك البركة مصر10.46
بنك قطر الوطني الاهلي14.7
البنك المصري الخليجي0.413
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.135
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا42.03
راية القابضة للأستثمارات المالية6.42
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.622
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.73
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.47
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.501
دلتا للطباعة والتغليف14.84
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.09
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.712
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية31.37
القاهرة للاسكان والتعمير11.46
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى6.55
ريكاب  للاستثمارات المالية4.44
العربية لاستصلاح الاراضي9.61
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.101
مصر بنى سويف للاسمنت13.45
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره16.73
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية17.78
الالومنيوم العربية16.73
الاهرام للطباعة و التغليف7.56

وخيم الهبوط على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها اليوم، وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 1.1% ليصل 11234 نقطة.

كما تراج المؤشر السبعيني “egx70ewi” بـ0.9% ليصل 1831 نقطة، وهبط الأوسع نطاقًا بحوالي 1.1% أيضًا وسجل 2732 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

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