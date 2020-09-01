أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-9-2020

بلغ عدد الأسهم الصاعدة حوالي49 سهمًا وفقًا للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية اليوم

تُقدم بوابة “المال” خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، والموافق 1-9-2020.

عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الإثنين.

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

شهد أسعار الأسهم في البورصة المصرية تباينًا من جلسة لأخرى، وشملت قائمة أسعار الأسهم الصاعدة اليوم حوالي 49 سهمًا.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم بالبورصة المصرية التى ارتفعت اليوم الأول من سبتمبر من العالم الحالى:

إسم الورقة المالية سعر السهم معدل النمو% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 24.91 0.08 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 13.98 0.14 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 12.21 0.16 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 75.04 0.19 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 25.29 0.24 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.33 0.3 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 141.49 0.35 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.026 0.39 القاهرة للزيوت والصابون 26.88 0.45 جنوب الوادى للاسمنت 2.04 0.49 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.912 0.55 مطاحن وسط وغرب الدلتا 93.9 0.7 بى انفستمنتس القابضه 10.21 0.79 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 5.55 0.91 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 44.16 1.08 بنك كريدي اجريكول مصر 25.04 1.09 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 2.64 1.15 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 20.39 1.24 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.62 1.4 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 7.19 1.41 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 32.56 1.62 بنك التعمير والاسكان 41.64 1.66 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 4.16 1.71 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.175 1.74 العامة للصوامع والتخزين 47.74 1.81 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 46.02 1.84 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.71 2.16 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.399 2.57 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.18 2.7 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 77.15 2.87 المصرية للاتصالات 13.88 2.97 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 16.89 3.11 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 4.47 3.23 العامة لصناعة الورق – راكتا 8.21 3.27 جلاكسو سميثكلاين 17.66 3.58 الكابلات الكهربائية المصرية 1.778 3.67 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.74 3.79 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 19.77 4.22 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.034 4.34 سماد مصر (ايجيفرت) 5.92 4.59 سبيد ميديكال 3.64 4.9 الدولية للأسمدة والكيماويات 1.401 4.94 المنصورة للدواجن 9.9 4.98 العبور للاستثمار العقارى 7.79 5.13 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 8.91 5.19 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 5.38 5.49 دلتا للانشاء والتعمير 7.05 6.02 الدلتا للتأمين 21.96 7.28 شركة النصر للأعمال المدنية 22.53 7.34 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 1.651 8.19 العربية للصناعات الهندسية 9.07 8.23 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 6.55 8.62 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 10.99 9.46

أسعار الأسهم المتراجعة في البورصة المصرية اليوم

فيما شملت قائمة أسعار الأسهم المتراجعة بالبورصة المصرية حوالي 108 سهمًا، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى هبطت خلال تعاملات اليوم 1-9-2020:

إسم الورقة المالية سعر السهم معدل التراجع% العربية للخزف – سيراميكا ريماس 1.459 -8.87 الدلتا للسكر 8.05 -6.94 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 38.57 -6.5 السويس للاسمنت 7.82 -6.01 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.813 -5.57 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.321 -4.96 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.27 -4.9 العربية للمحابس 1.618 -4.82 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.474 -4.63 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.51 -4.36 الاهلي للتنمية والاستثمار 12.28 -4.14 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.659 -4.1 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.514 -4.1 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.78 -3.99 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.46 -3.91 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.202 -3.81 العربية للاسمنت 3.86 -3.74 جى بى اوتو 2.69 -3.58 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.811 -3.57 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 8.57 -3.49 اميرالد للاستثمار العقاري 3.04 -3.49 مصر للالومنيوم 12.37 -3.43 العبوات الطبية 2.005 -3.37 الحديد والصلب المصرية 2.61 -3.33 بالم هيلز للتعمير 1.487 -3.32 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.22 -3.3 القناة للتوكيلات الملاحية 12.18 -3.26 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 12.28 -3.23 العربية لحليج الأقطان 3.3 -3.23 القاهرة للدواجن 4.07 -3.1 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 5.37 -3.07 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.34 -3.06 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 4.77 -3.05 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14.13 -3.02 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.55 -3.01 المجموعه المصريه العقاريه 7.12 -3 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 7.87 -2.96 ايديتا للصناعات الغذائية 10.55 -2.85 مصر لصناعة الكيماويات 7.35 -2.78 حديد عز 7.18 -2.71 اسيك للتعدين – اسكوم 8 -2.68 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 0.753 -2.59 اسمنت سيناء 4.88 -2.59 ليسيكو مصر 3.03 -2.57 الشرقية – ايسترن كومباني 12.4 -2.52 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 6.19 -2.52 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.61 -2.49 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 62.83 -2.42 المالية و الصناعية المصرية 10.93 -2.41 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.32 -2.4 المتحدة للاسكان والتعمير 4.08 -2.39 المصرية للدواجن 2.23 -2.19 النعيم القابضة للاستثمارات 0.134 -2.19 اودن للاستثمارات المالية 4.48 -2.18 الشمس للاسكان والتعمير 4.51 -2.17 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.13 -2.13 سيدى كرير للبتروكيماويات 7.88 -1.99 إعمار مصر للتنمية 2.49 -1.97 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.647 -1.96 البنك المصري لتنمية الصادرات 11.36 -1.9 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 27.66 -1.85 التعمير والاستشارات الهندسية 14.34 -1.85 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.21 -1.83 مصر للفنادق 11.3 -1.82 مصر للاسواق الحرة 7.22 -1.77 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.78 -1.77 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 283.35 -1.75 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 37.52 -1.73 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.659 -1.64 بلتون المالية القابضة 3.12 -1.58 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.32 -1.48 مصر للاسمنت – قنا 8.64 -1.48 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 4.03 -1.47 ابن سينا فارما 7.51 -1.44 غاز مصر 59.02 -1.42 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 8.46 -1.4 شركة مستشفي كليوباترا 4.95 -1.39 مطاحن شرق الدلتا 91.23 -1.37 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.792 -1.37 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.14 -1.34 اوراسكوم للتنمية مصر 4.44 -1.33 المصرية للمنتجعات السياحية 1.589 -1.18 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.22 -1.1 البنك التجاري الدولي (مصر) 66.86 -1.05 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.563 -1.05 السويدى اليكتريك 7.44 -0.93 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.24 -0.92 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 13.31 -0.89 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.689 -0.86 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.93 -0.85 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.475 -0.81 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 9.83 -0.81 القابضة المصرية الكويتية 1.12 -0.8 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.591 -0.75 مطاحن مصر الوسطي 28.44 -0.73 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 19.27 -0.72 جهينة للصناعات الغذائية 6.96 -0.71 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 51.68 -0.71 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.87 -0.58 رواد السياحة – رواد 11.43 -0.52 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 4.89 -0.41 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 7.31 -0.41 النساجون الشرقيون للسجاد 5.33 -0.37 الملتقي العربي للاستثمارات 16.13 -0.31 دايس للملابس الجاهزة 1.816 -0.22 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.31 -0.18 مستشفى النزهه الدولي 38.01 -0.18 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 13.53 -0.15 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13 -0.08

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار ما يقرب من 30 سهم خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى استقرت خلال اليوم 1-9-2020:

إسم الورقة المالية سعر السهم المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.422 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.31 مطاحن مصر العليا 81.1 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.16 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.09 بنك البركة مصر 10.46 بنك قطر الوطني الاهلي 14.7 البنك المصري الخليجي 0.413 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.135 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 42.03 راية القابضة للأستثمارات المالية 6.42 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.622 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.73 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 3.47 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.501 دلتا للطباعة والتغليف 14.84 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 4.09 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 0.712 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 31.37 القاهرة للاسكان والتعمير 11.46 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 6.55 ريكاب للاستثمارات المالية 4.44 العربية لاستصلاح الاراضي 9.61 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.101 مصر بنى سويف للاسمنت 13.45 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 16.73 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 17.78 الالومنيوم العربية 16.73 الاهرام للطباعة و التغليف 7.56

وخيم الهبوط على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها اليوم، وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 1.1% ليصل 11234 نقطة.

كما تراج المؤشر السبعيني “egx70ewi” بـ0.9% ليصل 1831 نقطة، وهبط الأوسع نطاقًا بحوالي 1.1% أيضًا وسجل 2732 نقطة.