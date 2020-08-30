بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 30-8-2020

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم في البورصة المصرية
منى عبدالباري 5:43 م, الأحد, 30 أغسطس 20 5:43 م, الأحد, 30 أغسطس 20

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شهدت قائمة أسعار الأسهم الأعلي صعودا والأكبر هبوطا بـ”البورصة المصرية” اليوم الأحد تنوعا، حيث شاركت فيها قطاعات مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية.

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

وعلى صعيد قائمة أسعار الأسهم الأعلى صعودا فقد تصدرها سهم ريكاب للاستثمارات المالية بارتفاع نحو 10% ليغلق عند 4.4 جنيه، تلاه ثانيا أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بصعود 9.7% ليصل إلى 10.04 جنيه.

وثالثا في الأسهم الأعلى ارتفاعا جاء سيراميكا ريماس بـ9.38% منهيا تداولاته عند 1.6 جنيه، ورابعا الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بـ9.3%، لتغلق عند 7.99 جنيه، ثم خامسا جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بـ8.7% عند مستوى 9.9 جنيه.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم بالبورصة المصرية التى صعدت خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020:

إسم الورقة الماليةسعر السهم معدل النمو%
النساجون الشرقيون للسجاد5.330.19
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار1.0240.2
العربية للصناعات الهندسية8.460.24
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.5170.26
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.7730.26
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.0030.3
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.730.3
مصر للاسمنت – قنا8.90.34
القابضة المصرية الكويتية1.1340.35
جى بى اوتو2.830.35
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي15.650.51
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.5810.52
ايديتا للصناعات الغذائية11.140.54
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية44.170.62
اميرالد للاستثمار العقاري3.190.63
القاهرة للدواجن4.250.71
النعيم القابضة للاستثمارات0.140.72
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.140.73
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1350.75
عبور لاند للصناعات الغذائية6.290.8
شركة مستشفي كليوباترا4.950.81
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.030.84
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.40.89
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.8470.95
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية142.480.95
البنك المصري الخليجي0.420.96
بالم هيلز للتعمير1.5211
المتحدة للاسكان والتعمير4.21.2
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.271.21
غاز مصر60.651.25
جلاكسو سميثكلاين16.891.26
بنك كريدي اجريكول مصر25.321.28
البويات والصناعات الكيماوية – باكين20.381.29
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة13.661.34
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي76.581.38
مطاحن وسط وغرب الدلتا93.251.4
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.871.41
مستشفى النزهه الدولي40.041.42
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.2141.42
اسيك للتعدين    –  اسكوم8.531.55
مطاحن مصر الوسطي28.81.59
مطاحن ومخابز الاسكندرية10.561.64
مصر للاسواق الحرة7.441.78
القناة للتوكيلات الملاحية12.571.78
السويس للاسمنت8.351.83
بنك البركة مصر10.321.88
جنوب الوادى للاسمنت2.121.92
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية2.631.94
مصر لصناعة الكيماويات7.681.99
العامة للصوامع والتخزين45.592.06
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.972.06
بنك قطر الوطني الاهلي14.62.1
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.352.13
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية5.632.18
الشرقية الوطنية للامن الغذائي5.912.25
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.5422.26
الاهرام للطباعة و التغليف7.512.32
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية1.7592.39
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.562.44
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.752.46
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.492.47
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )4.512.5
العربية لاستصلاح الاراضي9.612.56
حديد عز7.342.66
الحديد والصلب المصرية2.72.66
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.232.67
اودن للاستثمارات المالية4.62.68
اسمنت سيناء5.142.8
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية13.342.85
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية16.352.89
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما4.512.97
الالومنيوم العربية16.453.01
سبيد ميديكال3.313.12
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية25.023.13
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز8.233.13
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية281.583.36
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8843.39
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.153.41
العربية للاسمنت3.943.41
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره17.263.54
مطاحن ومخابز شمال القاهرة14.543.56
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير5.523.56
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو53.383.61
مصر للالومنيوم12.643.69
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)8.93.73
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.6953.73
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.543.81
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون5.153.83
سيدى كرير للبتروكيماويات8.043.88
دلتا للانشاء والتعمير6.343.93
العامة لصناعة الورق – راكتا7.884.1
الشمس للاسكان والتعمير4.554.12
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.874.23
الاهلي للتنمية والاستثمار13.364.38
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.834.53
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.6654.72
دايس للملابس الجاهزة1.7224.74
فرتيكا للصناعة و التجارة2.424.76
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.6744.82
الدولية للأسمدة والكيماويات1.2724.95
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.4224.98
العبوات الطبية2.0375.05
المالية و الصناعية المصرية11.15.41
مصر الوطنية للصلب – عتاقة1.325.6
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.5215.63
سماد مصر (ايجيفرت)5.915.91
المجموعه المصريه العقاريه7.325.93
الكابلات الكهربائية المصرية1.6516.17
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير13.026.29
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب3.786.48
ليسيكو مصر3.056.64
العبور للاستثمار العقارى7.337.01
النصر للملابس والمنسوجات – كابو1.287.29
العربية للمحابس1.6977.54
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)1.5317.59
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى1.5097.86
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي43.978.38
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.918.64
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى9.938.76
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية7.999.3
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.619.38
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية10.049.73
ريكاب  للاستثمارات المالية4.449.9

أسعار الأسهم الهابطة في تعاملات اليوم

وفي المقابل كان المتصدر في قائمة الأكثر هبوطا القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بـ 4.44% عند مستوى 12.7 جنيه، ثم بنك قناة السويس بـ3.7% مغلقا عند مستوى 8.7 جنيه، ثم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية متراجعة 2.7% عند مستوى 40.4 جنيه.

ورابعا في التراجعات جاءت المهندس للتأمين بـ2.7% عند مستوى 15.3 جنيه، وخامسا كانت الملتقى العربي للاستثمارات بـ 2.6% عند مستوى 16.5 جنيه.

يشير الجدول التالى إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى تراجعت أسعارها خلال تعاملات اليوم الأحد:

إسم الورقة الماليةسعر السهمنسبة التراجع%
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.181-4.74
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.71-4.44
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية8.77-3.73
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية40.42-2.79
المهندس للتأمين15.53-2.69
الملتقي العربي للاستثمارات16.57-2.59
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.67-1.87
المنصورة للدواجن9.6-1.84
مينا للاستثمار السياحي والعقاري7.57-1.82
جهينة للصناعات الغذائية7.19-1.78
رواد السياحة – رواد10.72-1.74
الشرقية – ايسترن كومباني12.53-1.73
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول4.82-1.63
إعمار مصر للتنمية2.56-1.54
شركة النصر للأعمال المدنية19.34-1.53
الاسماعيلية مصر للدواجن4.13-1.43
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل32.55-1.42
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية12.95-1.22
ابن سينا فارما7.63-1.17
بى انفستمنتس القابضه10.98-1.08
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.75-1.06
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات7.33-0.95
بلتون المالية القابضة3.27-0.91
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.678-0.88
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو46.6-0.85
العربية للادوية والصناعات الكيماوية63.04-0.8
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك12.45-0.8
مصر الجديدة للاسكان والتعمير6.54-0.76
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)18.88-0.74
البنك المصري لتنمية الصادرات12.16-0.73
بنك التعمير والاسكان39.58-0.73
التعمير والاستشارات الهندسية14.85-0.67
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.1-0.66
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير8.25-0.6
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.37-0.59
العربية لحليج الأقطان3.6-0.55
المصرية للاتصالات13.45-0.52
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.61-0.52
البنك التجاري الدولي  (مصر)68.35-0.47
الصناعات الغذائية العربية-دومتى6.46-0.46
اوراسكوم للتنمية مصر4.56-0.44
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل28.18-0.28
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة18.87-0.26
مطاحن شرق الدلتا90.54-0.25
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.42-0.17
مصر للفنادق11.89-0.17
القاهرة للزيوت والصابون26.84-0.15
السويدى اليكتريك7.68-0.13

أسهم الأسهم الثابتة اليوم

وبقائمة الأسهم المحايدة والتي ظلت على ثبات جاءت مطاحن مصر العليا عند 81 جنيه، و بنك الكويت الوطني بـ30.5 جنيه، و ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بـ 4 جنيها، و بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بـ 20 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة خلال تعاملات اليوم الأحد:

إسم الورقة الماليةسعر السهم
المصرية للدواجن2.3
الدلتا للسكر8.65
مصر للزيوت و الصابون14
مطاحن مصر العليا81.1
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي2.76
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.818
بنك الكويت الوطنى – مصر30.55
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.521
راية القابضة للأستثمارات المالية6.1
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.623
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.501
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف26.25
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.015
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية75
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.712
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.97
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا20
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى2.63
العالمية للاستثمار والتنمية9.86
القاهرة للاسكان والتعمير11.46
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى6.55
مصر بنى سويف للاسمنت13.05
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.518
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود3.5
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.34
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بقلم منى عبدالباري

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