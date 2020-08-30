أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 30-8-2020

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم في البورصة المصرية

شهدت قائمة أسعار الأسهم الأعلي صعودا والأكبر هبوطا بـ”البورصة المصرية” اليوم الأحد تنوعا، حيث شاركت فيها قطاعات مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية.

أسعار الأسهم المرتفعة خلال تعاملات اليوم

وعلى صعيد قائمة أسعار الأسهم الأعلى صعودا فقد تصدرها سهم ريكاب للاستثمارات المالية بارتفاع نحو 10% ليغلق عند 4.4 جنيه، تلاه ثانيا أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بصعود 9.7% ليصل إلى 10.04 جنيه.

وثالثا في الأسهم الأعلى ارتفاعا جاء سيراميكا ريماس بـ9.38% منهيا تداولاته عند 1.6 جنيه، ورابعا الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بـ9.3%، لتغلق عند 7.99 جنيه، ثم خامسا جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بـ8.7% عند مستوى 9.9 جنيه.

الجدول التالى يشير إلى أسعار الأسهم بالبورصة المصرية التى صعدت خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020:

إسم الورقة المالية سعر السهم معدل النمو% النساجون الشرقيون للسجاد 5.33 0.19 بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار 1.024 0.2 العربية للصناعات الهندسية 8.46 0.24 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.517 0.26 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.773 0.26 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.003 0.3 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.73 0.3 مصر للاسمنت – قنا 8.9 0.34 القابضة المصرية الكويتية 1.134 0.35 جى بى اوتو 2.83 0.35 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 15.65 0.51 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.581 0.52 ايديتا للصناعات الغذائية 11.14 0.54 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 44.17 0.62 اميرالد للاستثمار العقاري 3.19 0.63 القاهرة للدواجن 4.25 0.71 النعيم القابضة للاستثمارات 0.14 0.72 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 4.14 0.73 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.135 0.75 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.29 0.8 شركة مستشفي كليوباترا 4.95 0.81 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.03 0.84 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.4 0.89 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.847 0.95 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 142.48 0.95 البنك المصري الخليجي 0.42 0.96 بالم هيلز للتعمير 1.521 1 المتحدة للاسكان والتعمير 4.2 1.2 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.27 1.21 غاز مصر 60.65 1.25 جلاكسو سميثكلاين 16.89 1.26 بنك كريدي اجريكول مصر 25.32 1.28 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 20.38 1.29 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 13.66 1.34 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 76.58 1.38 مطاحن وسط وغرب الدلتا 93.25 1.4 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.87 1.41 مستشفى النزهه الدولي 40.04 1.42 الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف 0.214 1.42 اسيك للتعدين – اسكوم 8.53 1.55 مطاحن مصر الوسطي 28.8 1.59 مطاحن ومخابز الاسكندرية 10.56 1.64 مصر للاسواق الحرة 7.44 1.78 القناة للتوكيلات الملاحية 12.57 1.78 السويس للاسمنت 8.35 1.83 بنك البركة مصر 10.32 1.88 جنوب الوادى للاسمنت 2.12 1.92 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.63 1.94 مصر لصناعة الكيماويات 7.68 1.99 العامة للصوامع والتخزين 45.59 2.06 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.97 2.06 بنك قطر الوطني الاهلي 14.6 2.1 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.35 2.13 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 5.63 2.18 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 5.91 2.25 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.542 2.26 الاهرام للطباعة و التغليف 7.51 2.32 القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية 1.759 2.39 اسمنت بورتلاند طرة المصرية 7.56 2.44 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 0.75 2.46 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك 2.49 2.47 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 4.51 2.5 العربية لاستصلاح الاراضي 9.61 2.56 حديد عز 7.34 2.66 الحديد والصلب المصرية 2.7 2.66 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.23 2.67 اودن للاستثمارات المالية 4.6 2.68 اسمنت سيناء 5.14 2.8 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 13.34 2.85 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 16.35 2.89 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 4.51 2.97 الالومنيوم العربية 16.45 3.01 سبيد ميديكال 3.31 3.12 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 25.02 3.13 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 8.23 3.13 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 281.58 3.36 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.884 3.39 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.15 3.41 العربية للاسمنت 3.94 3.41 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 17.26 3.54 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 14.54 3.56 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 5.52 3.56 مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو 53.38 3.61 مصر للالومنيوم 12.64 3.69 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 8.9 3.73 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.695 3.73 اجواء للصناعات الغذائية – مصر 3.54 3.81 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 5.15 3.83 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.04 3.88 دلتا للانشاء والتعمير 6.34 3.93 العامة لصناعة الورق – راكتا 7.88 4.1 الشمس للاسكان والتعمير 4.55 4.12 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.87 4.23 الاهلي للتنمية والاستثمار 13.36 4.38 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.83 4.53 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.665 4.72 دايس للملابس الجاهزة 1.722 4.74 فرتيكا للصناعة و التجارة 2.42 4.76 الاستثمار العقاري العربي – اليكو 0.674 4.82 الدولية للأسمدة والكيماويات 1.272 4.95 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.422 4.98 العبوات الطبية 2.037 5.05 المالية و الصناعية المصرية 11.1 5.41 مصر الوطنية للصلب – عتاقة 1.32 5.6 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.521 5.63 سماد مصر (ايجيفرت) 5.91 5.91 المجموعه المصريه العقاريه 7.32 5.93 الكابلات الكهربائية المصرية 1.651 6.17 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 13.02 6.29 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 3.78 6.48 ليسيكو مصر 3.05 6.64 العبور للاستثمار العقارى 7.33 7.01 النصر للملابس والمنسوجات – كابو 1.28 7.29 العربية للمحابس 1.697 7.54 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 1.531 7.59 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 1.509 7.86 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 43.97 8.38 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.91 8.64 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 9.93 8.76 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 7.99 9.3 العربية للخزف – سيراميكا ريماس 1.61 9.38 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 10.04 9.73 ريكاب للاستثمارات المالية 4.44 9.9

أسعار الأسهم الهابطة في تعاملات اليوم

وفي المقابل كان المتصدر في قائمة الأكثر هبوطا القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بـ 4.44% عند مستوى 12.7 جنيه، ثم بنك قناة السويس بـ3.7% مغلقا عند مستوى 8.7 جنيه، ثم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية متراجعة 2.7% عند مستوى 40.4 جنيه.

ورابعا في التراجعات جاءت المهندس للتأمين بـ2.7% عند مستوى 15.3 جنيه، وخامسا كانت الملتقى العربي للاستثمارات بـ 2.6% عند مستوى 16.5 جنيه.

يشير الجدول التالى إلى أسعار الأسهم في البورصة المصرية التى تراجعت أسعارها خلال تعاملات اليوم الأحد:

إسم الورقة المالية سعر السهم نسبة التراجع% المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.181 -4.74 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.71 -4.44 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 8.77 -3.73 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 40.42 -2.79 المهندس للتأمين 15.53 -2.69 الملتقي العربي للاستثمارات 16.57 -2.59 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.67 -1.87 المنصورة للدواجن 9.6 -1.84 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 7.57 -1.82 جهينة للصناعات الغذائية 7.19 -1.78 رواد السياحة – رواد 10.72 -1.74 الشرقية – ايسترن كومباني 12.53 -1.73 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 4.82 -1.63 إعمار مصر للتنمية 2.56 -1.54 شركة النصر للأعمال المدنية 19.34 -1.53 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.13 -1.43 النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل 32.55 -1.42 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 12.95 -1.22 ابن سينا فارما 7.63 -1.17 بى انفستمنتس القابضه 10.98 -1.08 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.75 -1.06 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 7.33 -0.95 بلتون المالية القابضة 3.27 -0.91 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.678 -0.88 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 46.6 -0.85 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 63.04 -0.8 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 12.45 -0.8 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 6.54 -0.76 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 18.88 -0.74 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.16 -0.73 بنك التعمير والاسكان 39.58 -0.73 التعمير والاستشارات الهندسية 14.85 -0.67 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.1 -0.66 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 8.25 -0.6 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.37 -0.59 العربية لحليج الأقطان 3.6 -0.55 المصرية للاتصالات 13.45 -0.52 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.61 -0.52 البنك التجاري الدولي (مصر) 68.35 -0.47 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 6.46 -0.46 اوراسكوم للتنمية مصر 4.56 -0.44 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 28.18 -0.28 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 18.87 -0.26 مطاحن شرق الدلتا 90.54 -0.25 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.42 -0.17 مصر للفنادق 11.89 -0.17 القاهرة للزيوت والصابون 26.84 -0.15 السويدى اليكتريك 7.68 -0.13

أسهم الأسهم الثابتة اليوم

وبقائمة الأسهم المحايدة والتي ظلت على ثبات جاءت مطاحن مصر العليا عند 81 جنيه، و بنك الكويت الوطني بـ30.5 جنيه، و ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بـ 4 جنيها، و بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بـ 20 جنيه.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الثابتة خلال تعاملات اليوم الأحد: