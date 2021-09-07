بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 7-9-2021

سجلت قيم تداولات 1.4 مليار جنيه
أسماء السيد 6:31 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 6:31 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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تنشر البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 7-9-2021، وذلك في إطار خدمتها الدورية التي تقدمها.

وهيمن التباين على أسعار الأسهم بجلسة اليوم، إذ هيمنت الحركة الصاعدة على أداء 115 سهمًا وتراجعت 49 آخرين ولم يتغير أداء الباقية، وبلغت قيم التداولات على الأسهم فقد حوالي 1.4 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقي 724.4 مليار جنيه.

وأنهت المؤشرات حركتها على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” 0.23% عند 11089 نقطة، وصعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 2.2% عند 2836 نقطة، كما صعد الأوسع نطاقًا “egx100” بـ1.8% وسجل 3825 نقطة.

وتجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة تشهد منذ بداية الأسبوع الحالى تراجعات عقب نشر وزارة المالية دليلًا استرشاديًا بالجريدة الرسمية حول طريقة حساب وتطبيق ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية المؤجلة حتى نهاية العام الحالى.

توقع رئيس البورصة المصرية، د. محمد فريد، أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات ونقاشات مكثفة بين وزارة المالية، وأطراف السوق، حول التعامل مع ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدًا ضرورة قيام الجمعيات المهنية المعنية بتوضيح الأمر، والصورة كاملة لوزير المالية.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير%
الدلتا للتأمين45.1820
الاسماعيلية مصر للدواجن13.1719.95
العربية للمحابس3.313.01
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.3212.28
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية33.9910.64
سبيد ميديكال1.99.83
المنصورة للدواجن2.039.73
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات7.359.05
العامة لصناعة الورق - راكتا10.778.79
الشمس للاسكان والتعمير14.88.74
مصر للالومنيوم27.178.64
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.648.2
العالمية للاستثمار والتنمية45.48.02
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية5.67.69
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3787.69
الدلتا للسكر17.86.65
المصرية للدواجن6.696.53
الاهلي للتنمية والاستثمار24.026.1
اودن للاستثمارات المالية7.346.07
العربية للاسمنت4.55.88
سماد مصر (ايجيفرت)12.435.79
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.6015.68
المصرية للمنتجعات السياحية2.245.66
مصر بنى سويف للاسمنت22.755.57
الالومنيوم العربية43.745.27
المالية و الصناعية المصرية14.25.11
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.124.95
الدولية للأسمدة والكيماويات4.594.79
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة64.144.72
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.744.59
القاهرة للدواجن3.64.35
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية12.424.28
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.814.25
مصر للفنادق26.534.24
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية409.984.24
الملتقي العربي للاستثمارات3.94
المجموعه المصريه العقاريه7.123.79
المتحدة للاسكان والتعمير6.523.66
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.353.61
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.7053.58
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.683.46
بنك التعمير والاسكان38.443.42
القناة للتوكيلات الملاحية16.493.32
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.223.15
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي80.323.11
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير45.993.09
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر14.652.95
جنوب الوادى للاسمنت2.142.88
مصر للاسمنت - قنا17.352.85
جى بى اوتو4.082.77
شارم دريمز للاستثمار السياحى12.852.64
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.912.62
حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-10.242.56
الكابلات الكهربائية المصرية0.4012.56
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7722.25
تنمية للاستثمار العقاري3.72.21
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.162.21
دلتا للانشاء والتعمير19.972.15
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4442.07
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية28.162.07
مدينة نصر للاسكان والتعمير2.972.06
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.8982.05
راية القابضة للأستثمارات المالية2.581.98
بى انفستمنتس القابضه13.51.89
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.6161.82
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.971.82
شركة مستشفي كليوباترا4.681.74
النساجون الشرقيون للسجاد8.851.72
رواد السياحة - رواد55.651.68
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.7961.66
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.5051.61
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.2811.59
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما4.51.58
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.891.57
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.531.5
شركة النصر للأعمال المدنية39.831.5
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.11.49
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة4.761.49
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.111.44
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية40.051.44
اجواء للصناعات الغذائية - مصر25.341.36
التعمير والاستشارات الهندسية39.961.34
القابضة المصرية الكويتية1.141.33
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.841.26
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.441.26
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.2891.26
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.3121.23
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو81.791.23
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.611.12
البويات والصناعات الكيماوية - باكين23.561.07
العربية لحليج الأقطان1.91.06
بلتون المالية القابضة2.090.97
بنك البركة مصر140.94
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية116.520.94
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2220.91
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.710.88
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.1940.84
ليسيكو مصر4.820.84
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.330.76
العامة لمنتجات الخزف والصيني5.310.76
الاهرام للطباعة و التغليف10.770.75
القاهرة للاسكان والتعمير38.030.74
المصرية للاتصالات14.550.69
ريكاب للاستثمارات المالية6.020.67
المجموعه الماليه هيرمس القابضه12.520.64
مصر لصناعة الكيماويات11.830.51
سيدى كرير للبتروكيماويات9.990.5
اسيك للتعدين - اسكوم10.360.48
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.70.48
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.1990.42
مطاحن ومخابز الاسكندرية14.840.41
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.70.4
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7970.38
جهينة للصناعات الغذائية5.40.37
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.420.37
اوراسكوم المالية القابضة0.2760.36
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.560.28
ايديتا للصناعات الغذائية7.50.27
بنك قطر الوطني الاهلي16.550.24
القاهرة للزيوت والصابون6.870.15
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية14.150.14
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي35.96-19.98
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية25.36-18.35
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.228-8.8
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.112-8.2
اميرالد للاستثمار العقاري5.5-6.78
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية63.58-5.89
مطاحن ومخابز شمال القاهرة28.03-5.72
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.501-4.7
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير41.51-4.53
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.17-4.34
مطاحن مصر الوسطي30.74-4.06
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.607-3.34
العبور للاستثمار العقارى38.7-3.27
غاز مصر47.69-2.63
بنك كريدي اجريكول مصر27.37-2.22
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.79-2.19
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية31.74-2.16
الحديد والصلب المصرية1.409-2.15
أم بي للهندسةM.B1.94-2.02
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.4-1.79
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"16.92-1.74
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.43-1.64
حديد عز14.43-1.5
النعيم القابضة للاستثمارات0.224-1.32
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.88-1.23
مستشفى النزهه الدولي9.99-1.09
السويدى اليكتريك8.31-1.07
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.863-0.92
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.39-0.86
اوراسكوم للتنمية مصر4.7-0.84
إعمار مصر للتنمية2.4-0.83
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.242-0.82
البنك المصري لتنمية الصادرات11-0.81
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.33-0.81
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية16.58-0.72
عبور لاند للصناعات الغذائية5.59-0.71
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.159-0.63
العبوات الطبية0.483-0.62
الشرقية - ايسترن كومباني11.58-0.6
بالم هيلز للتعمير1.95-0.51
ابن سينا فارما3.97-0.5
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)14.65-0.34
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.011-0.3
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية12-0.25
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.06-0.25
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات31.92-0.25
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)39.44-0.23
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.589-0.17
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك9.78-0.1
دايس للملابس الجاهزة1.159-0.09
البنك التجاري الدولي (مصر)46.78-0.04
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي74.99-0.01
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.1
بنك الكويت الوطنى - مصر18.92
البنك المصري الخليجي0.422
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.592
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى10.81
عبر المحيطات للسياحه0.061
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات1.01
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة20.41
مطاحن وسط وغرب الدلتا100
العامة للصوامع والتخزين59.89
مطاحن مصر العليا102.16
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.961
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات6.31
البدر للبلاستيك1.447
مصر للاسواق الحرة9.07
القاهرة للخدمات التعليمية15.6
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا44.41
المهندس للتأمين13.5
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه8.62
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.619
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.403
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.877
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية12.79
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.76
كونتكت المالية القابضة4.15
العربية لاستصلاح الاراضي30.19
جولدن تكس للاصواف6.81
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.09
اسمنت سيناء6.21
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو45.5
جلاكسو سميثكلاين30.08
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.81
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.15
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل32.95
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية144.65
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية54.54
دلتا للطباعة والتغليف27.51
العربية للصناعات الهندسية5.18
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بقلم أسماء السيد

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