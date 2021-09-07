أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 7-9-2021

تنشر البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 7-9-2021، وذلك في إطار خدمتها الدورية التي تقدمها.

وهيمن التباين على أسعار الأسهم بجلسة اليوم، إذ هيمنت الحركة الصاعدة على أداء 115 سهمًا وتراجعت 49 آخرين ولم يتغير أداء الباقية، وبلغت قيم التداولات على الأسهم فقد حوالي 1.4 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقي 724.4 مليار جنيه.

وأنهت المؤشرات حركتها على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” 0.23% عند 11089 نقطة، وصعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 2.2% عند 2836 نقطة، كما صعد الأوسع نطاقًا “egx100” بـ1.8% وسجل 3825 نقطة.

وتجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة تشهد منذ بداية الأسبوع الحالى تراجعات عقب نشر وزارة المالية دليلًا استرشاديًا بالجريدة الرسمية حول طريقة حساب وتطبيق ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية المؤجلة حتى نهاية العام الحالى.

توقع رئيس البورصة المصرية، د. محمد فريد، أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات ونقاشات مكثفة بين وزارة المالية، وأطراف السوق، حول التعامل مع ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدًا ضرورة قيام الجمعيات المهنية المعنية بتوضيح الأمر، والصورة كاملة لوزير المالية.

الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021: