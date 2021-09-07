أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 7-9-2021

تنشر البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 7-9-2021، وذلك في إطار خدمتها الدورية التي تقدمها.
وهيمن التباين على أسعار الأسهم بجلسة اليوم، إذ هيمنت الحركة الصاعدة على أداء 115 سهمًا وتراجعت 49 آخرين ولم يتغير أداء الباقية، وبلغت قيم التداولات على الأسهم فقد حوالي 1.4 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقي 724.4 مليار جنيه.
وأنهت المؤشرات حركتها على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” 0.23% عند 11089 نقطة، وصعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 2.2% عند 2836 نقطة، كما صعد الأوسع نطاقًا “egx100” بـ1.8% وسجل 3825 نقطة.
وتجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة تشهد منذ بداية الأسبوع الحالى تراجعات عقب نشر وزارة المالية دليلًا استرشاديًا بالجريدة الرسمية حول طريقة حساب وتطبيق ضريبتى الدمغة والأرباح الرأسمالية المؤجلة حتى نهاية العام الحالى.
توقع رئيس البورصة المصرية، د. محمد فريد، أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات ونقاشات مكثفة بين وزارة المالية، وأطراف السوق، حول التعامل مع ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدًا ضرورة قيام الجمعيات المهنية المعنية بتوضيح الأمر، والصورة كاملة لوزير المالية.
الجدول التالى يوضح أسعار الأسهم المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021:
|إسم الورقة المالية
|سعر الإقفال بالجنيه
|نسبة التغير%
|الدلتا للتأمين
|45.18
|20
|الاسماعيلية مصر للدواجن
|13.17
|19.95
|العربية للمحابس
|3.3
|13.01
|اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
|0.32
|12.28
|اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية
|33.99
|10.64
|سبيد ميديكال
|1.9
|9.83
|المنصورة للدواجن
|2.03
|9.73
|بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
|7.35
|9.05
|العامة لصناعة الورق - راكتا
|10.77
|8.79
|الشمس للاسكان والتعمير
|14.8
|8.74
|مصر للالومنيوم
|27.17
|8.64
|الدولية للصناعات الطبية ايكمي
|2.64
|8.2
|العالمية للاستثمار والتنمية
|45.4
|8.02
|الاولي للاستثمار والتنمية العقارية
|5.6
|7.69
|المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
|0.378
|7.69
|الدلتا للسكر
|17.8
|6.65
|المصرية للدواجن
|6.69
|6.53
|الاهلي للتنمية والاستثمار
|24.02
|6.1
|اودن للاستثمارات المالية
|7.34
|6.07
|العربية للاسمنت
|4.5
|5.88
|سماد مصر (ايجيفرت)
|12.43
|5.79
|مصر الوطنية للصلب - عتاقة
|1.601
|5.68
|المصرية للمنتجعات السياحية
|2.24
|5.66
|مصر بنى سويف للاسمنت
|22.75
|5.57
|الالومنيوم العربية
|43.74
|5.27
|المالية و الصناعية المصرية
|14.2
|5.11
|الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
|2.12
|4.95
|الدولية للأسمدة والكيماويات
|4.59
|4.79
|الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
|64.14
|4.72
|ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
|7.74
|4.59
|القاهرة للدواجن
|3.6
|4.35
|جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
|12.42
|4.28
|المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
|0.81
|4.25
|مصر للفنادق
|26.53
|4.24
|العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية
|409.98
|4.24
|الملتقي العربي للاستثمارات
|3.9
|4
|المجموعه المصريه العقاريه
|7.12
|3.79
|المتحدة للاسكان والتعمير
|6.52
|3.66
|مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|1.35
|3.61
|مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
|1.705
|3.58
|مصر الجديدة للاسكان والتعمير
|5.68
|3.46
|بنك التعمير والاسكان
|38.44
|3.42
|القناة للتوكيلات الملاحية
|16.49
|3.32
|المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
|6.22
|3.15
|وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
|80.32
|3.11
|زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|45.99
|3.09
|مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
|14.65
|2.95
|جنوب الوادى للاسمنت
|2.14
|2.88
|مصر للاسمنت - قنا
|17.35
|2.85
|جى بى اوتو
|4.08
|2.77
|شارم دريمز للاستثمار السياحى
|12.85
|2.64
|Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات
|3.91
|2.62
|حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1
|0.24
|2.56
|الكابلات الكهربائية المصرية
|0.401
|2.56
|برايم القابضة للاستثمارات المالية
|0.772
|2.25
|تنمية للاستثمار العقاري
|3.7
|2.21
|العربية للخزف - سيراميكا ريماس
|4.16
|2.21
|دلتا للانشاء والتعمير
|19.97
|2.15
|ارابيا انفستمنتس هولدنج
|0.444
|2.07
|ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
|28.16
|2.07
|مدينة نصر للاسكان والتعمير
|2.97
|2.06
|جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
|0.898
|2.05
|راية القابضة للأستثمارات المالية
|2.58
|1.98
|بى انفستمنتس القابضه
|13.5
|1.89
|المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
|0.616
|1.82
|الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|8.97
|1.82
|شركة مستشفي كليوباترا
|4.68
|1.74
|النساجون الشرقيون للسجاد
|8.85
|1.72
|رواد السياحة - رواد
|55.65
|1.68
|اراب للتنمية والاستثمار العقاري
|0.796
|1.66
|الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
|0.505
|1.61
|الشرقية الوطنية للامن الغذائي
|1.281
|1.59
|الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
|4.5
|1.58
|رمكو لانشاء القرى السياحيه
|3.89
|1.57
|بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية
|11.53
|1.5
|شركة النصر للأعمال المدنية
|39.83
|1.5
|الصناعات الغذائية العربية-دومتى
|4.1
|1.49
|Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة
|4.76
|1.49
|الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
|2.11
|1.44
|القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية
|40.05
|1.44
|اجواء للصناعات الغذائية - مصر
|25.34
|1.36
|التعمير والاستشارات الهندسية
|39.96
|1.34
|القابضة المصرية الكويتية
|1.14
|1.33
|سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
|4.84
|1.26
|الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
|6.44
|1.26
|النصر للملابس والمنسوجات - كابو
|1.289
|1.26
|الوادى العالمية للاستثمار و التنمية
|1.312
|1.23
|مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو
|81.79
|1.23
|شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
|3.61
|1.12
|البويات والصناعات الكيماوية - باكين
|23.56
|1.07
|العربية لحليج الأقطان
|1.9
|1.06
|بلتون المالية القابضة
|2.09
|0.97
|بنك البركة مصر
|14
|0.94
|مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية
|116.52
|0.94
|اوراسكوم للاستثمار القابضه
|0.222
|0.91
|بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
|5.71
|0.88
|العربية المتحدة للشحن والتفريغ
|1.194
|0.84
|ليسيكو مصر
|4.82
|0.84
|السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
|17.33
|0.76
|العامة لمنتجات الخزف والصيني
|5.31
|0.76
|الاهرام للطباعة و التغليف
|10.77
|0.75
|القاهرة للاسكان والتعمير
|38.03
|0.74
|المصرية للاتصالات
|14.55
|0.69
|ريكاب للاستثمارات المالية
|6.02
|0.67
|المجموعه الماليه هيرمس القابضه
|12.52
|0.64
|مصر لصناعة الكيماويات
|11.83
|0.51
|سيدى كرير للبتروكيماويات
|9.99
|0.5
|اسيك للتعدين - اسكوم
|10.36
|0.48
|ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
|18.7
|0.48
|القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية
|1.199
|0.42
|مطاحن ومخابز الاسكندرية
|14.84
|0.41
|القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه
|12.7
|0.4
|الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
|0.797
|0.38
|جهينة للصناعات الغذائية
|5.4
|0.37
|A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
|5.42
|0.37
|اوراسكوم المالية القابضة
|0.276
|0.36
|الاسكندرية للزيوت المعدنية
|3.56
|0.28
|ايديتا للصناعات الغذائية
|7.5
|0.27
|بنك قطر الوطني الاهلي
|16.55
|0.24
|القاهرة للزيوت والصابون
|6.87
|0.15
|بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
|14.15
|0.14
|الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|35.96
|-19.98
|الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
|25.36
|-18.35
|بى اى جى للتجارة والاستثمار
|0.228
|-8.8
|العرفة للاستثمارات والاستشارات
|0.112
|-8.2
|اميرالد للاستثمار العقاري
|5.5
|-6.78
|العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|63.58
|-5.89
|مطاحن ومخابز شمال القاهرة
|28.03
|-5.72
|مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
|1.501
|-4.7
|العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
|41.51
|-4.53
|سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|6.17
|-4.34
|مطاحن مصر الوسطي
|30.74
|-4.06
|مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
|0.607
|-3.34
|العبور للاستثمار العقارى
|38.7
|-3.27
|غاز مصر
|47.69
|-2.63
|بنك كريدي اجريكول مصر
|27.37
|-2.22
|الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
|1.79
|-2.19
|النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|31.74
|-2.16
|الحديد والصلب المصرية
|1.409
|-2.15
|أم بي للهندسةM.B
|1.94
|-2.02
|الدوليه للمحاصيل الزراعيه
|4.4
|-1.79
|العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"
|16.92
|-1.74
|العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
|11.43
|-1.64
|حديد عز
|14.43
|-1.5
|النعيم القابضة للاستثمارات
|0.224
|-1.32
|الاستثمار العقاري العربي - اليكو
|0.88
|-1.23
|مستشفى النزهه الدولي
|9.99
|-1.09
|السويدى اليكتريك
|8.31
|-1.07
|(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
|0.863
|-0.92
|يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
|1.39
|-0.86
|اوراسكوم للتنمية مصر
|4.7
|-0.84
|إعمار مصر للتنمية
|2.4
|-0.83
|المصرية لنظم التعليم الحديثة
|0.242
|-0.82
|البنك المصري لتنمية الصادرات
|11
|-0.81
|مجموعة طلعت مصطفى القابضة
|7.33
|-0.81
|فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية
|16.58
|-0.72
|عبور لاند للصناعات الغذائية
|5.59
|-0.71
|الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف
|0.159
|-0.63
|العبوات الطبية
|0.483
|-0.62
|الشرقية - ايسترن كومباني
|11.58
|-0.6
|بالم هيلز للتعمير
|1.95
|-0.51
|ابن سينا فارما
|3.97
|-0.5
|المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
|14.65
|-0.34
|بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار
|1.011
|-0.3
|المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
|12
|-0.25
|المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
|4.06
|-0.25
|كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
|31.92
|-0.25
|الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
|39.44
|-0.23
|الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
|0.589
|-0.17
|روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
|9.78
|-0.1
|دايس للملابس الجاهزة
|1.159
|-0.09
|البنك التجاري الدولي (مصر)
|46.78
|-0.04
|اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
|74.99
|-0.01
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
|4.1
|بنك الكويت الوطنى - مصر
|18.92
|البنك المصري الخليجي
|0.422
|الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار
|1.592
|يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى
|10.81
|عبر المحيطات للسياحه
|0.061
|المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
|1.01
|مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
|20.41
|مطاحن وسط وغرب الدلتا
|100
|العامة للصوامع والتخزين
|59.89
|مطاحن مصر العليا
|102.16
|المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة
|0.961
|فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات
|6.31
|البدر للبلاستيك
|1.447
|مصر للاسواق الحرة
|9.07
|القاهرة للخدمات التعليمية
|15.6
|قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
|44.41
|المهندس للتأمين
|13.5
|الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه
|8.62
|اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية
|0.619
|EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
|1.403
|العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية
|0.877
|القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
|12.79
|EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات
|11.76
|كونتكت المالية القابضة
|4.15
|العربية لاستصلاح الاراضي
|30.19
|جولدن تكس للاصواف
|6.81
|العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
|3.09
|اسمنت سيناء
|6.21
|المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو
|45.5
|جلاكسو سميثكلاين
|30.08
|العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا
|2.81
|العربية للادوية والصناعات الكيماوية
|62.15
|النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل
|32.95
|الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
|144.65
|الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
|54.54
|دلتا للطباعة والتغليف
|27.51
|العربية للصناعات الهندسية
|5.18