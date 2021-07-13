بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 13-7-2021

أنهت تعاملات اليوم على صعود جماعي واضح
أسماء السيد 6:59 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 6:59 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

هيمنت الحركة الصاعدة على غالبية أسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021، بقيم تداولات إجمالية بلغت 2.2 مليار جنيه. يأتي ذلك في إطار خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، التي تقدمها بوابة “المال” الإلكترونية في ختام تعاملات كل جلسة تداول. وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة حوالي 194 سهمًا، هيمنت الحركة الصاعدة على أداء 128 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 30 سهمًا، وظل 36 أخرى على استقرار سعري دون أية تغيرات.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.39.89
جولدن تكس للاصواف6.488.72
العربية للمحابس1.7748.17
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية32.798.08
دلتا للطباعة والتغليف28.248.08
العربية للصناعات الهندسية2.558.05
المصرية للمنتجعات السياحية1.7677.81
غاز مصر35.747.75
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير19.917.51
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية18.597.46
الاهلي للتنمية والاستثمار20.166.89
اودن للاستثمارات المالية7.666.69
المنصورة للدواجن32.656.53
الملتقي العربي للاستثمارات3.366.33
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية61.376.25
العربية لاستصلاح الاراضي38.075.75
ريكاب للاستثمارات المالية5.935.52
العالمية للاستثمار والتنمية42.455.1
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.2434.98
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.5284.97
اميرالد للاستثمار العقاري4.454.95
بنك البركة مصر12.974.94
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.7884.93
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى4.694.92
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3254.84
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك8.764.78
القناة للتوكيلات الملاحية13.824.62
الاهرام للطباعة و التغليف11.174.59
التعمير والاستشارات الهندسية22.164.53
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.5764.3
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1494.2
الشمس للاسكان والتعمير5.484.18
القاهرة للزيوت والصابون6.564.13
راية القابضة للأستثمارات المالية2.84.09
الدولية للصناعات الطبية ايكمي3.564.09
البويات والصناعات الكيماوية - باكين25.914.01
المجموعه المصريه العقاريه6.213.85
حديد عز12.753.83
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.533.82
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.193.71
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية21.483.57
بى انفستمنتس القابضه12.613.53
النعيم القابضة للاستثمارات0.1863.33
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.243.23
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو44.963.05
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي73.633.01
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.82.98
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية8.412.94
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية390.942.92
شركة النصر للأعمال المدنية42.812.88
العامة لصناعة الورق - راكتا10.752.87
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير67.362.86
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.172.84
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة47.22.83
مطاحن ومخابز الاسكندرية14.452.77
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.6062.75
المتحدة للاسكان والتعمير4.32.63
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.5122.61
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات31.222.53
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.2142.53
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.2642.51
دلتا للانشاء والتعمير19.362.49
البنك التجاري الدولي (مصر)55.672.47
شارم دريمز للاستثمار السياحى14.292.44
بلتون المالية القابضة2.122.42
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.8652.37
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية4.362.35
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.752.23
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.1532.22
البنك المصري لتنمية الصادرات10.872.16
القابضة المصرية الكويتية0.9962.15
القاهرة للاسكان والتعمير33.012.1
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.8332.08
العبور للاستثمار العقارى41.442.02
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6592.01
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.171.93
سيدى كرير للبتروكيماويات12.161.84
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية26.751.83
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.7921.8
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"20.611.78
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.0911.77
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.631.76
المصرية للاتصالات13.691.71
الاسماعيلية مصر للدواجن4.771.71
ليسيكو مصر5.541.65
الحديد والصلب المصرية1.5321.59
مصر للاسمنت - قنا11.621.57
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.31.54
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2011.52
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.7431.51
الدلتا للسكر8.771.5
السويدى اليكتريك8.271.47
جلاكسو سميثكلاين35.61.45
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.261.43
البدر للبلاستيك1.6561.35
العبوات الطبية0.5281.34
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.6951.31
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)14.721.31
إعمار مصر للتنمية2.331.3
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.221.26
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.291.25
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.241.25
النساجون الشرقيون للسجاد8.111.25
بالم هيلز للتعمير1.8831.24
عبور لاند للصناعات الغذائية5.71.24
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون4.961.22
اسيك للتعدين - اسكوم7.671.19
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.031.15
المالية و الصناعية المصرية13.231.15
جنوب الوادى للاسمنت1.7061.13
اجواء للصناعات الغذائية - مصر20.61.08
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.1411.06
اوراسكوم المالية القابضة0.291.05
العربية لحليج الأقطان1.7461.04
بنك كريدي اجريكول مصر23.041.01
بنك الكويت الوطنى - مصر44.031.01
القاهرة للدواجن3.060.99
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.210.97
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.160.97
تنمية للاستثمار العقاري3.430.88
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي99.070.84
دايس للملابس الجاهزة1.2130.83
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.380.71
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.440.67
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.180.59
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.450.58
رواد السياحة - رواد44.440.57
اوراسكوم للتنمية مصر5.370.56
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.8070.5
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو77.330.49
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4230.48
شركة مستشفي كليوباترا4.40.46
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.550.43
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.1550.43
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية31.690.28
ابن سينا فارما3.620.28
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.1190.18
اسمنت سيناء5.84-5.65
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.15-3.45
مطاحن ومخابز شمال القاهرة24.66-3.07
ايديتا للصناعات الغذائية7.8-2.5
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.91-2.4
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية96.61-2.33
مصر بنى سويف للاسمنت18.53-2.27
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.5-2.23
سماد مصر (ايجيفرت)12.68-2.16
الكابلات الكهربائية المصرية0.376-1.57
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.746-1.45
الشرقية - ايسترن كومباني11.48-1.37
الدولية للأسمدة والكيماويات5.43-1.27
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.625-1.26
الالومنيوم العربية28.53-0.97
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.62-0.77
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.69-0.62
العربية للاسمنت4.99-0.6
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.75-0.51
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.01-0.5
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل33.82-0.5
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.689-0.43
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.07-0.37
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)35.75-0.28
مصر لصناعة الكيماويات10.89-0.27
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4-0.25
المصرية للدواجن4.11-0.24
جهينة للصناعات الغذائية5.59-0.18
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.11-0.16
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.612-0.16
مصر للالومنيوم16.35-0.12
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي73.37-0.1
بنك قطر الوطني الاهلي16.5
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4
البنك المصري الخليجي0.39
بنك التعمير والاسكان31.59
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.95
مصر للفنادق13.42
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا22.43
الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية2.55
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.785
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.41
مطاحن شرق الدلتا93.51
مطاحن مصر الوسطي29.01
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن وسط وغرب الدلتا95
مطاحن مصر العليا79.81
مصر للزيوت و الصابون21.45
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.166
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.22
فرتيكا للصناعة و التجارة5.21
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.91
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.3
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.33
القاهرة للخدمات التعليمية14.02
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.5
المهندس للتأمين17.1
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.672
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.206
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات10.92
كونتكت المالية القابضة4
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.706
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.05
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.11
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.62
العربية للادوية والصناعات الكيماوية62.11
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية133.14
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية36.17
مستشفى النزهه الدولي9.82
سبيد ميديكال2.21
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف51
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6
جى بى اوتو3.41
اقرأ أيضا  بسبب اقتراب إجازة عيد الأضحى .. تحفظ المستثمرين يدفع البورصة للتحركات العرضية

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي "egx30" صعودًا بنسبة 1.94% لتصل 10432 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70ewi" بنحو 2.2% ليسجل 2374 نقطة .

وارتفع أيضًا مؤشر البورصة المصرية الأوسع إنتشارًا egx100ewi بنسبة تصل إلى 1.98%، ليغلق عند مستوى 3321 نقطة.

اقرأ أيضا  بنوك استثمار: 5 شركات عقارية مقيدة تحقق أفضل أداء حتى نهاية العام

يقول محللون إن السوق ما زالت تمر بحركة عرضية مائلة للصعود الطفيف تستمر حتى نهاية الأسبوع، ما يعطى فرصًا للمتاجرات السريعة، خاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن ارتفاعات جلسة الاثنين جاءت مدعومة بنمو الأسهم القيادية بعد وصولها لمستويات مغرية للشراء.

اقرأ أيضا  مبيعات محلية تهبط بمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

وأوضح حسن أن المؤشر الرئيسى يتحرك فى نطاق ضيق خلال هذه الفترة بين مستويات 10000-10100 نقطة كدعم، و10300 إلى 10400 نقطة كمستوى مقاومة؛ فى محاولة لتكوين قاع جديدة على المدى المتوسط أعلى من السابقة عند 9800 نقطة.

وأشار إلى أن الوضع مختلف تمامًا بالنسبة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتداول بالقرب من القمة التاريخية عند مستوى 2450 نقطة، ما يجعل معدل الاستثمار به مرتفع المخاطر فى هذه الفترة.

وأضاف: «مرجح أن يجد المؤشر قوة بيعية لجنى الأرباح فى المنطقة المذكورة متجها إلى منطقة الدعم عند مستوى 2200 نقطة».

ونصح المستثمرين بالمتاجرة بين مستويات الدعم والمقاومة، لكن مع اتخاذ الحذر ووقف الخسائر سريعًا فى حال كسر مستويات الدعم والبعد عن الشراء الهامشى فى الوقت الحالى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13-7-2021

المال - خاص 5:06 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

«التجاري» ومشتريات العرب والأجانب تقود البورصة لمكاسب 9 مليارات جنيه

مصطفى طلعت 4:03 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

«فاروس» يتوقع نمو مبيعات 4 شركات عقارية بين 8 و36% حتى نهاية 2021

منى عبدالباري 2:39 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

بنك مصر يعرض الاستحواذ على 98% من «سهولة» للتمويل الاستهلاكي

مصطفى طلعت 1:45 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء عن أعلى مستوياتها على الإطلاق

محمد عبد السند 1:22 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

الرقابة المالية تطالب الشركات المقيدة بالبورصة بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسات الاستدامة

أسماء السيد 1:18 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21