أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 13-7-2021

أنهت تعاملات اليوم على صعود جماعي واضح

هيمنت الحركة الصاعدة على غالبية أسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021، بقيم تداولات إجمالية بلغت 2.2 مليار جنيه. يأتي ذلك في إطار خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، التي تقدمها بوابة “المال” الإلكترونية في ختام تعاملات كل جلسة تداول. وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة حوالي 194 سهمًا، هيمنت الحركة الصاعدة على أداء 128 سهمًا، فيما تراجعت أسعار 30 سهمًا، وظل 36 أخرى على استقرار سعري دون أية تغيرات.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.3 9.89 جولدن تكس للاصواف 6.48 8.72 العربية للمحابس 1.774 8.17 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 32.79 8.08 دلتا للطباعة والتغليف 28.24 8.08 العربية للصناعات الهندسية 2.55 8.05 المصرية للمنتجعات السياحية 1.767 7.81 غاز مصر 35.74 7.75 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 19.91 7.51 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 18.59 7.46 الاهلي للتنمية والاستثمار 20.16 6.89 اودن للاستثمارات المالية 7.66 6.69 المنصورة للدواجن 32.65 6.53 الملتقي العربي للاستثمارات 3.36 6.33 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 61.37 6.25 العربية لاستصلاح الاراضي 38.07 5.75 ريكاب للاستثمارات المالية 5.93 5.52 العالمية للاستثمار والتنمية 42.45 5.1 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.243 4.98 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.528 4.97 اميرالد للاستثمار العقاري 4.45 4.95 بنك البركة مصر 12.97 4.94 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.788 4.93 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 4.69 4.92 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.325 4.84 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 8.76 4.78 القناة للتوكيلات الملاحية 13.82 4.62 الاهرام للطباعة و التغليف 11.17 4.59 التعمير والاستشارات الهندسية 22.16 4.53 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.576 4.3 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.149 4.2 الشمس للاسكان والتعمير 5.48 4.18 القاهرة للزيوت والصابون 6.56 4.13 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.8 4.09 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 3.56 4.09 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 25.91 4.01 المجموعه المصريه العقاريه 6.21 3.85 حديد عز 12.75 3.83 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.53 3.82 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.19 3.71 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 21.48 3.57 بى انفستمنتس القابضه 12.61 3.53 النعيم القابضة للاستثمارات 0.186 3.33 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.24 3.23 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 44.96 3.05 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 73.63 3.01 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.8 2.98 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 8.41 2.94 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 390.94 2.92 شركة النصر للأعمال المدنية 42.81 2.88 العامة لصناعة الورق - راكتا 10.75 2.87 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 67.36 2.86 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.17 2.84 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 47.2 2.83 مطاحن ومخابز الاسكندرية 14.45 2.77 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.606 2.75 المتحدة للاسكان والتعمير 4.3 2.63 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.512 2.61 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 31.22 2.53 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.214 2.53 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.264 2.51 دلتا للانشاء والتعمير 19.36 2.49 البنك التجاري الدولي (مصر) 55.67 2.47 شارم دريمز للاستثمار السياحى 14.29 2.44 بلتون المالية القابضة 2.12 2.42 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.865 2.37 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 4.36 2.35 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.75 2.23 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.153 2.22 البنك المصري لتنمية الصادرات 10.87 2.16 القابضة المصرية الكويتية 0.996 2.15 القاهرة للاسكان والتعمير 33.01 2.1 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.833 2.08 العبور للاستثمار العقارى 41.44 2.02 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.659 2.01 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.17 1.93 سيدى كرير للبتروكيماويات 12.16 1.84 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 26.75 1.83 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.792 1.8 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 20.61 1.78 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.091 1.77 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.63 1.76 المصرية للاتصالات 13.69 1.71 الاسماعيلية مصر للدواجن 4.77 1.71 ليسيكو مصر 5.54 1.65 الحديد والصلب المصرية 1.532 1.59 مصر للاسمنت - قنا 11.62 1.57 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.3 1.54 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.201 1.52 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.743 1.51 الدلتا للسكر 8.77 1.5 السويدى اليكتريك 8.27 1.47 جلاكسو سميثكلاين 35.6 1.45 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.26 1.43 البدر للبلاستيك 1.656 1.35 العبوات الطبية 0.528 1.34 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.695 1.31 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 14.72 1.31 إعمار مصر للتنمية 2.33 1.3 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.22 1.26 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.29 1.25 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.24 1.25 النساجون الشرقيون للسجاد 8.11 1.25 بالم هيلز للتعمير 1.883 1.24 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.7 1.24 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 4.96 1.22 اسيك للتعدين - اسكوم 7.67 1.19 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.03 1.15 المالية و الصناعية المصرية 13.23 1.15 جنوب الوادى للاسمنت 1.706 1.13 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 20.6 1.08 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.141 1.06 اوراسكوم المالية القابضة 0.29 1.05 العربية لحليج الأقطان 1.746 1.04 بنك كريدي اجريكول مصر 23.04 1.01 بنك الكويت الوطنى - مصر 44.03 1.01 القاهرة للدواجن 3.06 0.99 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.21 0.97 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.16 0.97 تنمية للاستثمار العقاري 3.43 0.88 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 99.07 0.84 دايس للملابس الجاهزة 1.213 0.83 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.38 0.71 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.44 0.67 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17.18 0.59 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.45 0.58 رواد السياحة - رواد 44.44 0.57 اوراسكوم للتنمية مصر 5.37 0.56 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.807 0.5 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 77.33 0.49 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.423 0.48 شركة مستشفي كليوباترا 4.4 0.46 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.55 0.43 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.155 0.43 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 31.69 0.28 ابن سينا فارما 3.62 0.28 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.119 0.18 اسمنت سيناء 5.84 -5.65 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.15 -3.45 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 24.66 -3.07 ايديتا للصناعات الغذائية 7.8 -2.5 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.91 -2.4 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 96.61 -2.33 مصر بنى سويف للاسمنت 18.53 -2.27 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.5 -2.23 سماد مصر (ايجيفرت) 12.68 -2.16 الكابلات الكهربائية المصرية 0.376 -1.57 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.746 -1.45 الشرقية - ايسترن كومباني 11.48 -1.37 الدولية للأسمدة والكيماويات 5.43 -1.27 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.625 -1.26 الالومنيوم العربية 28.53 -0.97 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.62 -0.77 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.69 -0.62 العربية للاسمنت 4.99 -0.6 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.75 -0.51 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.01 -0.5 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 33.82 -0.5 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.689 -0.43 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.07 -0.37 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 35.75 -0.28 مصر لصناعة الكيماويات 10.89 -0.27 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4 -0.25 المصرية للدواجن 4.11 -0.24 جهينة للصناعات الغذائية 5.59 -0.18 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.11 -0.16 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.612 -0.16 مصر للالومنيوم 16.35 -0.12 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 73.37 -0.1 بنك قطر الوطني الاهلي 16.5 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4 البنك المصري الخليجي 0.39 بنك التعمير والاسكان 31.59 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.95 مصر للفنادق 13.42 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 22.43 الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية 2.55 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.785 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.41 مطاحن شرق الدلتا 93.51 مطاحن مصر الوسطي 29.01 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن وسط وغرب الدلتا 95 مطاحن مصر العليا 79.81 مصر للزيوت و الصابون 21.45 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.166 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.22 فرتيكا للصناعة و التجارة 5.21 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.91 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.3 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.33 القاهرة للخدمات التعليمية 14.02 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.5 المهندس للتأمين 17.1 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.672 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.206 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 10.92 كونتكت المالية القابضة 4 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.706 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.05 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.11 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.62 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 62.11 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 133.14 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 36.17 مستشفى النزهه الدولي 9.82 سبيد ميديكال 2.21 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 51 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6 جى بى اوتو 3.41

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي "egx30" صعودًا بنسبة 1.94% لتصل 10432 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70ewi" بنحو 2.2% ليسجل 2374 نقطة .

وارتفع أيضًا مؤشر البورصة المصرية الأوسع إنتشارًا egx100ewi بنسبة تصل إلى 1.98%، ليغلق عند مستوى 3321 نقطة.

يقول محللون إن السوق ما زالت تمر بحركة عرضية مائلة للصعود الطفيف تستمر حتى نهاية الأسبوع، ما يعطى فرصًا للمتاجرات السريعة، خاصة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ويرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، أن ارتفاعات جلسة الاثنين جاءت مدعومة بنمو الأسهم القيادية بعد وصولها لمستويات مغرية للشراء.

وأوضح حسن أن المؤشر الرئيسى يتحرك فى نطاق ضيق خلال هذه الفترة بين مستويات 10000-10100 نقطة كدعم، و10300 إلى 10400 نقطة كمستوى مقاومة؛ فى محاولة لتكوين قاع جديدة على المدى المتوسط أعلى من السابقة عند 9800 نقطة.

وأشار إلى أن الوضع مختلف تمامًا بالنسبة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يتداول بالقرب من القمة التاريخية عند مستوى 2450 نقطة، ما يجعل معدل الاستثمار به مرتفع المخاطر فى هذه الفترة.

وأضاف: «مرجح أن يجد المؤشر قوة بيعية لجنى الأرباح فى المنطقة المذكورة متجها إلى منطقة الدعم عند مستوى 2200 نقطة».

ونصح المستثمرين بالمتاجرة بين مستويات الدعم والمقاومة، لكن مع اتخاذ الحذر ووقف الخسائر سريعًا فى حال كسر مستويات الدعم والبعد عن الشراء الهامشى فى الوقت الحالى.