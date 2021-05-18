أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 18-5-2021

تُقدم بوابة ‘ المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 18-5-2021.

ويأتي ذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وهيمن الصعود على أداء غالبية الأسهم بتعاملات اليوم، فمن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 190 سهما، صعد أداء 121 وتراجع 39، فيما استقر 30 دون تغيرات سعرية .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 2 مليار جنيه فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 679.6 مليار جنيه .

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء:

إسم الورقة المالية سعر الاغلاق بالجنيه المصري نسبة التغير% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.387 0.07 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 65.94 0.08 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 19.42 0.1 جنوب الوادى للاسمنت 1.777 0.11 الاهلي للتنمية والاستثمار 22.32 0.13 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.02 0.14 بنك البركة مصر 12.98 0.15 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.171 0.17 مستشفى النزهه الدولي 10.39 0.19 رواد السياحة - رواد 12.31 0.24 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 40.38 0.3 القاهرة للدواجن 2.84 0.35 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.86 0.35 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.954 0.42 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.27 0.43 شركة مستشفي كليوباترا 4.24 0.47 الشرقية - ايسترن كومباني 12.1 0.75 الدولية للأسمدة والكيماويات 3.94 0.77 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 16.03 0.82 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10.19 0.89 القناة للتوكيلات الملاحية 11.13 0.91 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.21 0.92 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.29 0.94 المصرية للدواجن 4.23 0.95 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 14.21 1 اوراسكوم المالية القابضة 0.292 1.04 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 30.89 1.05 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.274 1.11 دايس للملابس الجاهزة 1.709 1.18 اودن للاستثمارات المالية 7.65 1.19 المنصورة للدواجن 15.17 1.2 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.742 1.23 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.9 1.24 إعمار مصر للتنمية 2.35 1.29 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.156 1.3 ايديتا للصناعات الغذائية 7.76 1.31 اسيك للتعدين - اسكوم 8.48 1.31 اميرالد للاستثمار العقاري 4.56 1.33 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.29 1.33 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 77.61 1.36 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.86 1.42 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.703 1.43 مصر للفنادق 15.25 1.46 المصرية للمنتجعات السياحية 1.653 1.6 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.188 1.62 ليسيكو مصر 4.22 1.69 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 4.76 1.71 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.22 1.81 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 8.74 1.86 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.27 1.87 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.29 1.9 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.684 1.94 القاهرة للاسكان والتعمير 26.26 1.98 العربية لحليج الأقطان 1.872 2.13 الحديد والصلب المصرية 2.86 2.14 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.75 2.17 سيدى كرير للبتروكيماويات 11.18 2.19 حديد عز 11.2 2.19 بلتون المالية القابضة 2.32 2.2 شارم دريمز للاستثمار السياحى 5.5 2.23 بالم هيلز للتعمير 1.675 2.26 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 3.15 2.27 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.16 2.27 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17.98 2.39 اوراسكوم للتنمية مصر 5.98 2.4 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.11 2.4 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.658 2.49 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.929 2.54 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.41 2.55 الدلتا للسكر 8.42 2.68 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.22 2.68 دلتا للانشاء والتعمير 17.13 2.7 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.57 2.77 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.14 2.78 الكابلات الكهربائية المصرية 0.476 2.81 مطاحن مصر الوسطي 30.99 2.85 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.301 2.85 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.066 2.89 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.46 3 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.39 3.04 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.01 3.09 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.64 3.12 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.759 3.13 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.56 3.19 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.25 3.22 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 12.03 3.26 النساجون الشرقيون للسجاد 7.26 3.27 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.32 3.54 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.9 3.59 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.794 3.66 الملتقي العربي للاستثمارات 5.02 3.72 العربية للاسمنت 4.41 3.76 المصرية للاتصالات 11.47 3.8 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.775 3.89 مصر لصناعة الكيماويات 12.48 4 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 4.74 4.18 القابضة المصرية الكويتية 1.042 4.2 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 20.16 4.4 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 30.83 4.58 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.569 4.6 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.476 4.62 سبيد ميديكال 2.48 4.64 العربية للصناعات الهندسية 1.578 4.64 سماد مصر (ايجيفرت) 10.2 4.72 فرتيكا للصناعة و التجارة 4.52 4.87 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.77 4.9 جلاكسو سميثكلاين 33.08 5.08 المالية و الصناعية المصرية 12.31 5.21 مصر للالومنيوم 17.23 5.51 المجموعه المصريه العقاريه 33.23 5.66 الشمس للاسكان والتعمير 4.65 5.68 اسمنت سيناء 4.75 5.79 جى بى اوتو 3.62 6.16 راية القابضة للأستثمارات المالية 3.14 6.44 السويدى اليكتريك 8.71 6.48 غاز مصر 33.24 6.81 الالومنيوم العربية 32.81 6.98 التعمير والاستشارات الهندسية 19.91 7.04 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 6.05 7.46 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.42 7.55 العربية لاستصلاح الاراضي 19.25 7.6 العالمية للاستثمار والتنمية 36.09 8.02 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.703 8.82 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 29.83 9.39 العبور للاستثمار العقارى 55.52 9.57 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 26.4 9.82 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 24.78 9.99 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 62.98 -7.68 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 1.762 -4.91 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 106.75 -3.8 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 56.64 -3.76 ريكاب للاستثمارات المالية 7.12 -3.13 شركة النصر للأعمال المدنية 32.63 -3.03 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 6.49 -2.99 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.4 -2.57 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.045 -2.43 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.33 -2.37 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.56 -2.33 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 9.94 -2.17 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.32 -1.75 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 50.95 -1.28 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.51 -1.24 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.29 -1.13 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 40.15 -1.13 المتحدة للاسكان والتعمير 4.52 -1.09 العبوات الطبية 0.751 -1.05 القاهرة للزيوت والصابون 5.98 -0.99 مصر بنى سويف للاسمنت 16.45 -0.96 بنك قطر الوطني الاهلي 16.86 -0.82 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.43 -0.8 ابن سينا فارما 4.02 -0.74 جهينة للصناعات الغذائية 4.6 -0.65 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 83.51 -0.57 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.35 -0.56 البنك التجاري الدولي (مصر) 57.39 -0.54 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.73 -0.54 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.75 -0.53 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 22.93 -0.43 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.196 -0.42 بى انفستمنتس القابضه 14.64 -0.41 بنك التعمير والاسكان 35 -0.4 بنك كريدي اجريكول مصر 23 -0.3 مصر للاسمنت - قنا 10.09 -0.3 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 22.92 -0.26 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.89 -0.23 الاهرام للطباعة و التغليف 17.73 -0.17 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 15.16 -0.07 العربية للمحابس 1.933 -0.05 بنك الكويت الوطنى - مصر 37.42 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.554 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.03 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.635 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 25.33 عبر المحيطات للسياحه 0.061 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.18 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 مطاحن شرق الدلتا 91.99 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن وسط وغرب الدلتا 97.32 مطاحن مصر العليا 80.02 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.45 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.961 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 358.08 مصر للاسواق الحرة 7.26 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.55 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.75 الدلتا للتأمين 26.93 المهندس للتأمين 15.65 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 91.91 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.07 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.157 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.453 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.85 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.5 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.606 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.08 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.116 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.53 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 35 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 139.62 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.2 دلتا للطباعة والتغليف 23.79 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 49.65 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 5.9 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 6

أداء البورصة المصرية اليوم 18-5-2021

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” صعودًا بنسبة 1% وسجل 10780 نقطة.

فيما سجل المؤشر السبعيني “egx70ewi” ارتفاعًا بنحو 2% عند 2230 نقطة، كما أرتفع المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ2% أيضًا وسجل 3178 نقطة .

تباينت رؤية محللى سوق المال لأداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، بين الحركة الإيجابية الصعودية، وبين أداء محايد بسبب المخاوف من تأثير العدوان الإسرائيلى على غزة على الأسواق العربية، والسوق المحلية بالتبعية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وسرد بعض المحللين عددا من العوامل من شأنها دفع البورصة للصعود أبرزها الحركة الإيجابية لأسهم الحديد، والألومونيوم فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار المعادن عالميا، واتجاه سهم البنك التجارى الدولى نحو الصعود، وتحسن السيولة بالسوق.

ويرى آخرون أن السوق قد تشهد تحركات محدودة لتظل على ثبات عند مستويات إغلاق التداولات السابقة بضغط مخاوف من تأثير ضعيف للأحداث الواقعة فى غزة نتيجة العدوان الإسرائيلى عليها منذ الإثنين الماضى.

واستبعد ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، تأثر البورصة المصرية بالمواجهات الدائرة فى غزة، بينما توقع صعودا الأسبوع الحالى بدعم حزمة من الأنباء الإيجابية لأسهم المؤشر الثلاثيني.

من جانبها توقعت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، عدم تأثر البورصة المصرية بأى شكل بالأحداث الدائرة فى غزة، مرجحة اتجاهها صعوديا الأسبوع الحالى واتجاه التداولات لمستويات 1.5 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن تجاوز المؤشر الثلاثينى مستوى 10700 نقطة قبل إجازة العيد، يؤهله للوصول إلى 10935 نقطة هذا الأسبوع، خاصة مع إعادة ترتيب المستثمرين الأجانب محافظهم فى ظل المراجعة الأخيرة لمؤشر مورجان ستانلي، والتى خلقت حركة إيجابية على قطاع المدفوعات الإلكترونية وبشكل خاص سهم فوري