بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 18-5-2021

سجلت تداولات بقيمة 2 مليار جنيه
أسماء السيد 6:09 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 6:09 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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تُقدم بوابة ‘ المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 18-5-2021.

ويأتي ذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وهيمن الصعود على أداء غالبية الأسهم بتعاملات اليوم، فمن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 190 سهما، صعد أداء 121 وتراجع 39، فيما استقر 30 دون تغيرات سعرية .

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 2 مليار جنيه فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 679.6 مليار جنيه .

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء:

إسم الورقة الماليةسعر الاغلاق بالجنيه المصرينسبة التغير%
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.3870.07
العربية للادوية والصناعات الكيماوية65.940.08
البويات والصناعات الكيماوية - باكين19.420.1
جنوب الوادى للاسمنت1.7770.11
الاهلي للتنمية والاستثمار22.320.13
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.020.14
بنك البركة مصر12.980.15
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1710.17
مستشفى النزهه الدولي10.390.19
رواد السياحة - رواد12.310.24
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية40.380.3
القاهرة للدواجن2.840.35
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.860.35
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.9540.42
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.270.43
شركة مستشفي كليوباترا4.240.47
الشرقية - ايسترن كومباني12.10.75
الدولية للأسمدة والكيماويات3.940.77
الشرقية الوطنية للامن الغذائي16.030.82
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية10.190.89
القناة للتوكيلات الملاحية11.130.91
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.210.92
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.290.94
المصرية للدواجن4.230.95
المجموعه الماليه هيرمس القابضه14.211
اوراسكوم المالية القابضة0.2921.04
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية30.891.05
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2741.11
دايس للملابس الجاهزة1.7091.18
اودن للاستثمارات المالية7.651.19
المنصورة للدواجن15.171.2
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.7421.23
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.91.24
إعمار مصر للتنمية2.351.29
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1561.3
ايديتا للصناعات الغذائية7.761.31
اسيك للتعدين - اسكوم8.481.31
اميرالد للاستثمار العقاري4.561.33
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.291.33
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو77.611.36
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.861.42
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.7031.43
مصر للفنادق15.251.46
المصرية للمنتجعات السياحية1.6531.6
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1881.62
ليسيكو مصر4.221.69
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)4.761.71
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.221.81
العربية للخزف - سيراميكا ريماس8.741.86
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.271.87
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.291.9
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6841.94
القاهرة للاسكان والتعمير26.261.98
العربية لحليج الأقطان1.8722.13
الحديد والصلب المصرية2.862.14
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.752.17
سيدى كرير للبتروكيماويات11.182.19
حديد عز11.22.19
بلتون المالية القابضة2.322.2
شارم دريمز للاستثمار السياحى5.52.23
بالم هيلز للتعمير1.6752.26
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية3.152.27
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.162.27
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17.982.39
اوراسكوم للتنمية مصر5.982.4
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.112.4
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6582.49
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.9292.54
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.412.55
الدلتا للسكر8.422.68
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.222.68
دلتا للانشاء والتعمير17.132.7
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.572.77
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.142.78
الكابلات الكهربائية المصرية0.4762.81
مطاحن مصر الوسطي30.992.85
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.3012.85
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.0662.89
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.463
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.393.04
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.013.09
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.643.12
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.7593.13
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.563.19
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.253.22
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره12.033.26
النساجون الشرقيون للسجاد7.263.27
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.323.54
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.93.59
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7943.66
الملتقي العربي للاستثمارات5.023.72
العربية للاسمنت4.413.76
المصرية للاتصالات11.473.8
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7753.89
مصر لصناعة الكيماويات12.484
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس4.744.18
القابضة المصرية الكويتية1.0424.2
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"20.164.4
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات30.834.58
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.5694.6
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.4764.62
سبيد ميديكال2.484.64
العربية للصناعات الهندسية1.5784.64
سماد مصر (ايجيفرت)10.24.72
فرتيكا للصناعة و التجارة4.524.87
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.774.9
جلاكسو سميثكلاين33.085.08
المالية و الصناعية المصرية12.315.21
مصر للالومنيوم17.235.51
المجموعه المصريه العقاريه33.235.66
الشمس للاسكان والتعمير4.655.68
اسمنت سيناء4.755.79
جى بى اوتو3.626.16
راية القابضة للأستثمارات المالية3.146.44
السويدى اليكتريك8.716.48
غاز مصر33.246.81
الالومنيوم العربية32.816.98
التعمير والاستشارات الهندسية19.917.04
اجواء للصناعات الغذائية - مصر6.057.46
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.427.55
العربية لاستصلاح الاراضي19.257.6
العالمية للاستثمار والتنمية36.098.02
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.7038.82
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير29.839.39
العبور للاستثمار العقارى55.529.57
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)26.49.82
مطاحن ومخابز شمال القاهرة24.789.99
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية62.98-7.68
الدولية للصناعات الطبية ايكمي1.762-4.91
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية106.75-3.8
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي56.64-3.76
ريكاب للاستثمارات المالية7.12-3.13
شركة النصر للأعمال المدنية32.63-3.03
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية6.49-2.99
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.4-2.57
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.045-2.43
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.33-2.37
العامة لصناعة الورق - راكتا12.56-2.33
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون9.94-2.17
البنك المصري لتنمية الصادرات12.32-1.75
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة50.95-1.28
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.51-1.24
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.29-1.13
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي40.15-1.13
المتحدة للاسكان والتعمير4.52-1.09
العبوات الطبية0.751-1.05
القاهرة للزيوت والصابون5.98-0.99
مصر بنى سويف للاسمنت16.45-0.96
بنك قطر الوطني الاهلي16.86-0.82
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية7.43-0.8
ابن سينا فارما4.02-0.74
جهينة للصناعات الغذائية4.6-0.65
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي83.51-0.57
الاسماعيلية مصر للدواجن5.35-0.56
البنك التجاري الدولي (مصر)57.39-0.54
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.73-0.54
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.75-0.53
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية22.93-0.43
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.196-0.42
بى انفستمنتس القابضه14.64-0.41
بنك التعمير والاسكان35-0.4
بنك كريدي اجريكول مصر23-0.3
مصر للاسمنت - قنا10.09-0.3
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية22.92-0.26
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.89-0.23
الاهرام للطباعة و التغليف17.73-0.17
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية15.16-0.07
العربية للمحابس1.933-0.05
بنك الكويت الوطنى - مصر37.42
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.554
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.03
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.635
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا25.33
عبر المحيطات للسياحه0.061
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.18
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
مطاحن شرق الدلتا91.99
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن وسط وغرب الدلتا97.32
مطاحن مصر العليا80.02
عبور لاند للصناعات الغذائية6.45
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.961
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية358.08
مصر للاسواق الحرة7.26
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.55
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.75
الدلتا للتأمين26.93
المهندس للتأمين15.65
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل91.91
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.07
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.157
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.453
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.85
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.5
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.606
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.08
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.116
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.53
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل35
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية139.62
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.2
دلتا للطباعة والتغليف23.79
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف49.65
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات5.9
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية6
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أداء البورصة المصرية اليوم 18-5-2021

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” صعودًا بنسبة 1% وسجل 10780 نقطة.

فيما سجل المؤشر السبعيني “egx70ewi” ارتفاعًا بنحو 2% عند 2230 نقطة، كما أرتفع المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ2% أيضًا وسجل 3178 نقطة .

تباينت رؤية محللى سوق المال لأداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، بين الحركة الإيجابية الصعودية، وبين أداء محايد بسبب المخاوف من تأثير العدوان الإسرائيلى على غزة على الأسواق العربية، والسوق المحلية بالتبعية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

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وسرد بعض المحللين عددا من العوامل من شأنها دفع البورصة للصعود أبرزها الحركة الإيجابية لأسهم الحديد، والألومونيوم فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار المعادن عالميا، واتجاه سهم البنك التجارى الدولى نحو الصعود، وتحسن السيولة بالسوق.

ويرى آخرون أن السوق قد تشهد تحركات محدودة لتظل على ثبات عند مستويات إغلاق التداولات السابقة بضغط مخاوف من تأثير ضعيف للأحداث الواقعة فى غزة نتيجة العدوان الإسرائيلى عليها منذ الإثنين الماضى.

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واستبعد ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، تأثر البورصة المصرية بالمواجهات الدائرة فى غزة، بينما توقع صعودا الأسبوع الحالى بدعم حزمة من الأنباء الإيجابية لأسهم المؤشر الثلاثيني.

من جانبها توقعت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، عدم تأثر البورصة المصرية بأى شكل بالأحداث الدائرة فى غزة، مرجحة اتجاهها صعوديا الأسبوع الحالى واتجاه التداولات لمستويات 1.5 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن تجاوز المؤشر الثلاثينى مستوى 10700 نقطة قبل إجازة العيد، يؤهله للوصول إلى 10935 نقطة هذا الأسبوع، خاصة مع إعادة ترتيب المستثمرين الأجانب محافظهم فى ظل المراجعة الأخيرة لمؤشر مورجان ستانلي، والتى خلقت حركة إيجابية على قطاع المدفوعات الإلكترونية وبشكل خاص سهم فوري

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بقلم أسماء السيد

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