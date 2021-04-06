أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 6-4-2021

انخفضت أسعار 91 سهمًا مدرجة فى البورصة المصرية نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء

تُقدم بوابة ” المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء والتي توافق 6-4-2021.

وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وشهدت أسعار الأسهم بجلسة اليوم، حالة من التباين الواضح، لينخفض أداء 91 سهمًا ويرتفع أداء 57 أخرى، ويظل 40 سهمًا على استقرار سعري دون تغيرات.

وأظهرت البيانات أن سهم شركة “مرسى مرسى علم للتنمية السياحية” تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بالجلسة بنحو 8.8% بسعر 2.58 جنيه، فيما تصدر سهم “اميرالد للاستثمار العقاري” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بهبوط 8.9% عند 4.25 جنيه .

وبلغت تداولات الأسهم 1.2 مليار جنيه على 499 مليون ورقة مالية، فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 637.8 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بصعود محدود لمؤشرها الرئيسي “egx30″، إذ صعد بنحو 0.06% عند 10263 نقطة.

فيما تراجع المؤشر السبعيني للاسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 1.7% وسجل 1836 نقطة، وهبط المؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بـ1.1% ليصل 2750 نقطة.

جدول يوضح أسعار الأسهم الصاعدة اليوم اسم الشركة سعر الإغلاق نسبة التغير% مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.580 8.86 راية القابضة للاستثمارات المالية 3.060 6.25 مستشفى النزهة الدولي 66.130 5.15 الأهلي للتنمية والاستثمار 20.450 5.03 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 33.540 4.98

جدول يوضح أسعار الأسهم الهابطة اليوم

اسم الشركة سعر الإغلاق نسبة التغير% أميرالد للاستثمار العقاري 4.250 -8.99 سبيد ميديكال 2.350 -8.91 العبوات الطبية 0.669 -8.86 العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير 25.680 -8.12 ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 20.450 -7.76

وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الاثنين على هبوط حاد لمؤشراتها بدفع مبيعات الأجانب، وانخفاض رأسمال السوقى بقيمة 10.6 مليار جنيه.

واضطرت إدارة البورصة إلى إيقاف التداول على جميع الأسهم لمدة نصف ساعة بمنتصف تعاملات الاثنينـ بعد تجاوز مؤشر EGX100 لحد الهبوط بجلسة واحدة (5%).

وأغلقت البورصة جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها، حيث انخفض EGX30، بنسبة 1.4%، مسجلًا 10417 نقطة، وتراجع نظيره EGX70 بنحو 1.02% عند 1993 نقطة.