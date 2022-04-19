شهدت أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 19-4-2022، نوعًا من التباين، وسط هيمنة للغالبية الصاعدة .

يأتي ذلك في إطار خدمة أسعار الأسهم في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل التي تقدمها جريدة “المال” عبر موقعها الإلكتروني وذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة الأسعار سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الإثنين الماضي .

وجرى التداول على نحو 186 سهمًا اليوم، صعد من بينهم 94 سهم، وتراجع 20 أخرين، وظل الباقية دون تغير، فيما بلغت قيمة التداول علي الأسهم فقط حوالي 729 مليون جنيه .

وهيمن التباين على مؤشرات السوق بجلسة اليوم الثلاثاء اذ صعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.91% ليصل إلى 10626.8 نقطة، فيما صعد مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.8% إلى 1727.8 نقطة، وارتفع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.3% إلى 2652 نقطة.

ويؤكد المحللون أن المؤشر الرئيسى للسوق لا يزال يتحرك فى اتجاه عرضى بين 10600 إلى 11000 نقطة، بينما يتحرك المؤشر السبعينى فى اتجاه هابط رغم الارتداد الذى شهدته الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

