أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 12-4-2022

تُقدم بوابة “المال الإلكترونية” خدمة أسعار الأسهم للشركات المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية- بورصة النيل”، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 12-4-2022.

يأتي ذلك عقب تقسيمها إلى 3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات، مقارنة بأسعارها بنهاية جلسة أمس الاثنين.

وشهدت أسعار الأسهم بجلسة اليوم، حالة من التباين الواضحة، لينخفض أداء 43 سهمًا ويرتفع أداء 68 أخرى، ويظل 77 سهمًا على استقرار سعري دون تغيرات.

وأظهرت البيانات أن سهم شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بالجلسة بنحو 9% بسعر 10.90 جنيه، فيما تصدر سهم “القناة للتكنولوجيا الملاجية”، قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بهبوط 9% عند 11.05 جنيه .

وبلغت تداولات الأسهم 30.2 مليار جنيه على 1.7 مليار ورقة مالية، فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 704.05 مليار جنيه.

وأعلنت البورصة المصرية اليوم عن تنفيذ عدة صفقات استحواذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING على أسهم البنك التجاري الدولي وأبو قير للأسمدة وموبكو للأسمدة والإسكندرية للحاويات وفوري للمدفوعات.

وتم تنفيذ صفقة على البنك التجاري الدولي لعدد 340.09 مليون سهم بقيمة 911.45 مليون دولار، والإسكندرية لتداول الحاويات لعدد 476.7 مليون سهم بسعر 159.06 مليون دولار.

كما شهدت الشاشات تنفيذ صفقة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 215.12 مليون سهم بقيمة 68.59 مليون دولار، وموبكو للأسمدة لعدد 45.82 مليون سهم، بقيمة 266.55 مليون دولار، وأبو قير للأسمدة لعدد 271.57 مليون سهم بقيمة 391.94 مليون دولار.