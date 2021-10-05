أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 5-10-2021

هيمن التراجع على غالبية أسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 5-10-2021 بواقع 87 ورقة مالية، فيما صعدت أسعار حوالي 48 سهم، وظل 57 أخرين على استقرار سعري دون أيةً تغيرات.

بيانات البورصة المصرية اليوم

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، إذ صعد المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.05% عند مستوى 10432 نقطة.

فيما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.58% عند 2658 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3 % عند مستوى 3602 نقطة

هذا وقد سجلت تداولات الأسهم حوالي 4.4 مليار جنيه فيما سجل رأس المال السوقي بنهاية تعاملات جلسة اليوم حوالي 697.379 مليار جنيه.

وتصدر سهم “مينا للاستثمار السياحي والعقاري” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا بجلسة اليوم بصعود 11.22% عند 1.56 جنيه.

فيما تصدر سهم “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 8% ووصل 64.17 جنيه .

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 64.17 -8.05 حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1 1.389 -7.65 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 24.07 -7.64 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 43.3 -6.9 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 1.18 -6.87 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.86 -5.39 الاهرام للطباعة و التغليف 10.73 -4.96 أم بي للهندسةM.B 1.312 -4.93 العربية للصناعات الهندسية 5.12 -4.83 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.063 -4.75 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.34 -4.57 غاز مصر 44.56 -4.46 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.211 -4.09 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.4 -4.08 العامة لصناعة الورق - راكتا 11.04 -4 المصرية للدواجن 5.94 -3.73 شارم دريمز للاستثمار السياحى 11.42 -3.63 مصر للاسمنت - قنا 15.5 -3.55 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.748 -3.48 شركة مستشفي كليوباترا 4.25 -3.41 اودن للاستثمارات المالية 6.27 -3.39 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 22.24 -3.18 الشمس للاسكان والتعمير 12.09 -3.13 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.57 -2.97 العبوات الطبية 0.5 -2.72 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 76.97 -2.67 المتحدة للاسكان والتعمير 5.37 -2.54 المصرية للمنتجعات السياحية 1.713 -2.45 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.17 -2.45 العربية للمحابس 2.45 -2.39 مصر بنى سويف للاسمنت 27.39 -2.32 المالية و الصناعية المصرية 12.8 -2.29 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 16.68 -2.28 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.64 -2.27 جى بى اوتو 4.03 -2.18 رواد السياحة - رواد 54.43 -2.17 النعيم القابضة للاستثمارات 0.23 -2.13 العربية للاسمنت 3.94 -1.99 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 78.18 -1.96 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.08 -1.94 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.723 -1.82 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 11.99 -1.8 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.103 -1.78 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.79 -1.76 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.286 -1.72 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.67 -1.68 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.246 -1.6 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.44 -1.57 الاسماعيلية مصر للدواجن 10.75 -1.56 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.447 -1.54 اسيك للتعدين - اسكوم 9.07 -1.41 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.713 -1.38 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.01 -1.38 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 18.76 -1.32 البدر للبلاستيك 1.352 -1.31 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.61 -1.28 اوراسكوم المالية القابضة 0.24 -1.23 اميرالد للاستثمار العقاري 4.9 -1.21 بنك التعمير والاسكان 38.27 -1.19 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.58 -1.19 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.855 -1.17 القاهرة للدواجن 3.4 -1.16 ايديتا للصناعات الغذائية 6.87 -1.15 الملتقي العربي للاستثمارات 3.43 -1.15 بلتون المالية القابضة 1.811 -1.15 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.248 -1.11 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6.53 -1.06 المجموعه المصريه العقاريه 5.94 -1 البنك التجاري الدولي (مصر) 42 -0.94 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.31 -0.9 العربية لحليج الأقطان 1.655 -0.9 مصر للالومنيوم 23.82 -0.87 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 23.34 -0.85 بنك البركة مصر 12.92 -0.77 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.17 -0.75 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.826 -0.72 المصرية للاتصالات 13.71 -0.72 مصر لصناعة الكيماويات 11.12 -0.71 دايس للملابس الجاهزة 1 -0.7 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 18.06 -0.66 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.15 -0.66 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.784 -0.63 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.123 -0.62 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.133 -0.61 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 73.5 -0.61 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 11.69 -0.6 جنوب الوادى للاسمنت 1.817 -0.6 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4.43 -0.45 مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.63 -0.38 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 14.62 -0.34 تنمية للاستثمار العقاري 3.23 -0.31 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.55 -0.28 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.55 -0.18 الشرقية - ايسترن كومباني 12.04 -0.17 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 13.33 -0.15 القابضة المصرية الكويتية بالجنية 17.89 -0.06 مصر للفنادق 25.09 -0.04 إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير بنك كريدي اجريكول مصر 25.7 0.08 البنك المصري لتنمية الصادرات 9.51 0.11 سبيد ميديكال 1.787 0.11 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 89.13 0.15 النساجون الشرقيون للسجاد 8.6 0.23 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.3 0.27 الكابلات الكهربائية المصرية 0.376 0.27 القاهرة للزيوت والصابون 7.28 0.28 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.16 0.32 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.608 0.33 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.014 0.4 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20 0.5 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.01 0.5 الاهلي للتنمية والاستثمار 21.02 0.62 القاهرة للاسكان والتعمير 44.16 0.68 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 3.98 0.76 الدلتا للسكر 14.67 0.76 سيدى كرير للبتروكيماويات 8.8 0.8 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.9 0.82 القناة للتوكيلات الملاحية 18.37 0.82 اوراسكوم للتنمية مصر 4.74 0.85 بالم هيلز للتعمير 1.917 0.89 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 13.36 1.06 مطاحن وسط وغرب الدلتا 98.37 1.23 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 33.18 1.34 القابضة المصرية الكويتية 1.171 1.39 السويدى اليكتريك 8.06 1.51 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.76 1.62 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.45 1.77 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.841 1.77 جهينة للصناعات الغذائية 5.62 1.81 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.897 1.83 ابن سينا فارما 3.25 1.88 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.24 1.92 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.898 1.93 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.8 1.93 الحديد والصلب المصرية 1.71 2.33 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.89 2.37 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.209 2.45 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.45 2.83 بنك الكويت الوطنى - مصر 19.44 2.91 حديد عز 13.64 3.57 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 14.8 3.86 المنصورة للدواجن 1.782 4.03 شركة النصر للأعمال المدنية 36.07 4.1 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.01 4.43 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 4.9 4.48 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.806 4.94 العبور للاستثمار العقارى 41.6 6.86 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.74 7.45 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.845 9.95 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.566 11.22 إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير بنك قطر الوطني الاهلي 16.25 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 17.6 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.1 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.03 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 41.19 دلتا للانشاء والتعمير 19.2 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.842 المتحدة للاسكان والتعمير 4.73 القاهرة للاسكان والتعمير 15.77 التعمير والاستشارات الهندسية 37.09 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 1.116 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 10.81 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 9.17 العالمية للاستثمار والتنمية 38.69 إعمار مصر للتنمية 2.4 ريكاب للاستثمارات المالية 6 جولدن بيراميدز بلازا 1.443 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.55 عبر المحيطات للسياحه 0.061 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.1 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 28.09 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 11.53 مطاحن شرق الدلتا 98.07 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 27.6 مطاحن مصر الوسطي 31 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 20.41 مطاحن مصر العليا 102.16 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.94 مصر للزيوت و الصابون 27.66 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 1.546 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 19.97 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 30 الالومنيوم العربية 35.1 سماد مصر (ايجيفرت) 11.91 مصر للاسواق الحرة 7.18 فرتيكا للصناعة و التجارة 7.78 المهندس للتأمين 13.5 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 اودن للاستثمارات المالية 6.443 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.59 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.403 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.877 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 12.79 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.724 بى انفستمنتس القابضه 12.42 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.07 كونتكت المالية القابضة 4 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.504 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 2.56 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 31.94 العربية لاستصلاح الاراضي 29.06 جولدن تكس للاصواف 6.81 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.05 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.106 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.02 ليسيكو مصر 4.22 اسمنت سيناء 6.21 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.805 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 0.688 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.768 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.87 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 106.74 اكتوبر فارما 110 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.15 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 57.07 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 31.99 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 139.87 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 40 مستشفى النزهه الدولي 9.99 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 54.54 دلتا للطباعة والتغليف 24 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 72.04 الكابلات الكهربائية المصرية 0.574 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 15.31 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 7.22

وتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬تحليل‭ ‬فنى‭ ‬فى وقت سابق ، ارتداد‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة المصرية ‬خلال‭ ‬تعاملات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي،‭ ‬وبدء‭ ‬تجاوز‭ ‬موجة‭ ‬الخسائر‭ ‬التى‭ ‬لحقتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوعين‭ ‬السابقين.

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬ترقب‭ ‬المستثمرين‭ ‬اتضاح‭ ‬موقف‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬على‭ ‬تعاملات‭ ‬البورصة،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬إفصاح‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬نواياهم‭ ‬بتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬لإلغاء‭ ‬أو‭ ‬تأجيل‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭.‬