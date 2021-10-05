بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 5-10-2021

التداولات تُسجل 4.4 مليار جنيه
أسماء السيد 6:49 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 6:49 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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هيمن التراجع على غالبية أسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 5-10-2021 بواقع 87 ورقة مالية، فيما صعدت أسعار حوالي 48 سهم، وظل 57 أخرين على استقرار سعري دون أيةً تغيرات.

بيانات البورصة المصرية اليوم

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، إذ صعد المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 0.05% عند مستوى 10432 نقطة.

فيما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.58% عند 2658 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3 % عند مستوى 3602 نقطة

هذا وقد سجلت تداولات الأسهم حوالي 4.4 مليار جنيه فيما سجل رأس المال السوقي بنهاية تعاملات جلسة اليوم حوالي 697.379 مليار جنيه.

وتصدر سهم “مينا للاستثمار السياحي والعقاري” قائمة الأسهم الأكثر صعودًا بجلسة اليوم بصعود 11.22% عند 1.56 جنيه.

فيما تصدر سهم “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية” قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 8% ووصل 64.17 جنيه .

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير  
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية64.17-8.05
حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-11.389-7.65
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية24.07-7.64
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير43.3-6.9
اراب للتنمية والاستثمار العقاري1.18-6.87
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.86-5.39
الاهرام للطباعة و التغليف10.73-4.96
أم بي للهندسةM.B1.312-4.93
العربية للصناعات الهندسية5.12-4.83
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.063-4.75
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.34-4.57
غاز مصر44.56-4.46
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.211-4.09
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.4-4.08
العامة لصناعة الورق - راكتا11.04-4
المصرية للدواجن5.94-3.73
شارم دريمز للاستثمار السياحى11.42-3.63
مصر للاسمنت - قنا15.5-3.55
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.748-3.48
شركة مستشفي كليوباترا4.25-3.41
اودن للاستثمارات المالية6.27-3.39
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي22.24-3.18
الشمس للاسكان والتعمير12.09-3.13
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.57-2.97
العبوات الطبية0.5-2.72
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي76.97-2.67
المتحدة للاسكان والتعمير5.37-2.54
المصرية للمنتجعات السياحية1.713-2.45
عبور لاند للصناعات الغذائية5.17-2.45
العربية للمحابس2.45-2.39
مصر بنى سويف للاسمنت27.39-2.32
المالية و الصناعية المصرية12.8-2.29
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"16.68-2.28
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.64-2.27
جى بى اوتو4.03-2.18
رواد السياحة - رواد54.43-2.17
النعيم القابضة للاستثمارات0.23-2.13
العربية للاسمنت3.94-1.99
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة78.18-1.96
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.08-1.94
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.723-1.82
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية11.99-1.8
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.103-1.78
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.79-1.76
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.286-1.72
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة4.67-1.68
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.246-1.6
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.44-1.57
الاسماعيلية مصر للدواجن10.75-1.56
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.447-1.54
اسيك للتعدين - اسكوم9.07-1.41
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.713-1.38
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.01-1.38
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية18.76-1.32
البدر للبلاستيك1.352-1.31
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.61-1.28
اوراسكوم المالية القابضة0.24-1.23
اميرالد للاستثمار العقاري4.9-1.21
بنك التعمير والاسكان38.27-1.19
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.58-1.19
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.855-1.17
القاهرة للدواجن3.4-1.16
ايديتا للصناعات الغذائية6.87-1.15
الملتقي العربي للاستثمارات3.43-1.15
بلتون المالية القابضة1.811-1.15
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.248-1.11
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية6.53-1.06
المجموعه المصريه العقاريه5.94-1
البنك التجاري الدولي (مصر)42-0.94
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.31-0.9
العربية لحليج الأقطان1.655-0.9
مصر للالومنيوم23.82-0.87
اجواء للصناعات الغذائية - مصر23.34-0.85
بنك البركة مصر12.92-0.77
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.17-0.75
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.826-0.72
المصرية للاتصالات13.71-0.72
مصر لصناعة الكيماويات11.12-0.71
دايس للملابس الجاهزة1-0.7
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك18.06-0.66
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.15-0.66
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.784-0.63
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.123-0.62
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.133-0.61
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي73.5-0.61
المجموعه الماليه هيرمس القابضه11.69-0.6
جنوب الوادى للاسمنت1.817-0.6
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات4.43-0.45
مدينة نصر للاسكان والتعمير2.63-0.38
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر14.62-0.34
تنمية للاستثمار العقاري3.23-0.31
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.55-0.28
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.55-0.18
الشرقية - ايسترن كومباني12.04-0.17
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية13.33-0.15
القابضة المصرية الكويتية بالجنية17.89-0.06
مصر للفنادق25.09-0.04
إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك كريدي اجريكول مصر25.70.08
البنك المصري لتنمية الصادرات9.510.11
سبيد ميديكال1.7870.11
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو89.130.15
النساجون الشرقيون للسجاد8.60.23
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.30.27
الكابلات الكهربائية المصرية0.3760.27
القاهرة للزيوت والصابون7.280.28
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.160.32
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.6080.33
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.0140.4
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية200.5
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.010.5
الاهلي للتنمية والاستثمار21.020.62
القاهرة للاسكان والتعمير44.160.68
الصناعات الغذائية العربية-دومتى3.980.76
الدلتا للسكر14.670.76
سيدى كرير للبتروكيماويات8.80.8
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.90.82
القناة للتوكيلات الملاحية18.370.82
اوراسكوم للتنمية مصر4.740.85
بالم هيلز للتعمير1.9170.89
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)13.361.06
مطاحن وسط وغرب الدلتا98.371.23
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)33.181.34
القابضة المصرية الكويتية1.1711.39
السويدى اليكتريك8.061.51
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.761.62
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.451.77
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.8411.77
جهينة للصناعات الغذائية5.621.81
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.8971.83
ابن سينا فارما3.251.88
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.241.92
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.8981.93
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.81.93
الحديد والصلب المصرية1.712.33
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.892.37
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.2092.45
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.452.83
بنك الكويت الوطنى - مصر19.442.91
حديد عز13.643.57
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية14.83.86
المنصورة للدواجن1.7824.03
شركة النصر للأعمال المدنية36.074.1
الدولية للأسمدة والكيماويات4.014.43
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى4.94.48
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.8064.94
العبور للاستثمار العقارى41.66.86
راية القابضة للأستثمارات المالية2.747.45
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات1.8459.95
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.56611.22
إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك قطر الوطني الاهلي16.25
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر17.6
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.1
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.03
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير41.19
دلتا للانشاء والتعمير19.2
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.842
المتحدة للاسكان والتعمير4.73
القاهرة للاسكان والتعمير15.77
التعمير والاستشارات الهندسية37.09
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير1.116
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى10.81
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية9.17
العالمية للاستثمار والتنمية38.69
إعمار مصر للتنمية2.4
ريكاب للاستثمارات المالية6
جولدن بيراميدز بلازا1.443
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.55
عبر المحيطات للسياحه0.061
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.1
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية28.09
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"11.53
مطاحن شرق الدلتا98.07
مطاحن ومخابز شمال القاهرة27.6
مطاحن مصر الوسطي31
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة20.41
مطاحن مصر العليا102.16
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.94
مصر للزيوت و الصابون27.66
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة1.546
البويات والصناعات الكيماوية - باكين19.97
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات30
الالومنيوم العربية35.1
سماد مصر (ايجيفرت)11.91
مصر للاسواق الحرة7.18
فرتيكا للصناعة و التجارة7.78
المهندس للتأمين13.5
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
اودن للاستثمارات المالية6.443
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.59
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.403
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.877
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية12.79
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.724
بى انفستمنتس القابضه12.42
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.07
كونتكت المالية القابضة4
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.504
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد2.56
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية31.94
العربية لاستصلاح الاراضي29.06
جولدن تكس للاصواف6.81
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.05
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.106
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.02
ليسيكو مصر4.22
اسمنت سيناء6.21
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.805
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك0.688
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.768
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.87
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية106.74
اكتوبر فارما110
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.15
العربية للادوية والصناعات الكيماوية57.07
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل31.99
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية139.87
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية40
مستشفى النزهه الدولي9.99
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية54.54
دلتا للطباعة والتغليف24
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف72.04
الكابلات الكهربائية المصرية0.574
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات15.31
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية7.22
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وتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬تحليل‭ ‬فنى‭ ‬فى وقت سابق ، ارتداد‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة المصرية ‬خلال‭ ‬تعاملات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي،‭ ‬وبدء‭ ‬تجاوز‭ ‬موجة‭ ‬الخسائر‭ ‬التى‭ ‬لحقتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوعين‭ ‬السابقين.

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬ترقب‭ ‬المستثمرين‭ ‬اتضاح‭ ‬موقف‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬على‭ ‬تعاملات‭ ‬البورصة،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬إفصاح‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬نواياهم‭ ‬بتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬لإلغاء‭ ‬أو‭ ‬تأجيل‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭.‬

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بقلم أسماء السيد

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