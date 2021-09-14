أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 14-9-2021

تباينت أسعار الأسهم في البورصة المصرية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 14-9-2021، وهيمنت الحركة الصاعدة على أسعار 82 سهما فيما تراجعت أسعار 81، وظل 30 دون أي تغيرات .

وسجلت قيم تداولات الأسهم بنهاية الجلسة حوالي 1.7 مليار جنيه، فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 733.7 مليار جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على تباين في الأداء، إذ صعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بـ 0.43% وسجل 11187 نقطة، فيما تراجع "egx70ewi" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بواقع 0.33% وسجل 2904 نقطة .

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير% اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.267 14.59 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 1.405 9.94 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.86 9.91 جنوب الوادى للاسمنت 2.3 6.98 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 7.74 6.61 السويدى اليكتريك 8.8 6.41 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.41 6.17 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 15.29 5.38 القناة للتوكيلات الملاحية 18.85 5.31 القاهرة للزيوت والصابون 7.35 5 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.63 5 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.83 4.99 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.567 4.96 إعمار مصر للتنمية 2.59 4.86 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.27 4.81 مصر للفنادق 23.59 4.75 اودن للاستثمارات المالية 7.4 4.52 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.234 4.46 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 24.01 4.35 بنك التعمير والاسكان 40.97 3.98 مصر بنى سويف للاسمنت 23.62 3.92 بلتون المالية القابضة 2.16 3.85 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.73 3.8 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 18.62 3.67 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.94 3.66 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.71 3.63 اوراسكوم المالية القابضة 0.286 3.62 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.8 3.45 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.369 3.36 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 6.2 3.33 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 27.03 3.17 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.64 2.54 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.669 2.45 دلتا للطباعة والتغليف 28 2.34 العربية للصناعات الهندسية 5.82 2.28 اسيك للتعدين - اسكوم 11.31 2.26 بى انفستمنتس القابضه 13.71 2.24 بالم هيلز للتعمير 2.08 2.21 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 84.28 2.19 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.46 2.07 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.03 2.02 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.511 2 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.67 1.94 الاهلي للتنمية والاستثمار 24.01 1.91 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.444 1.76 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 17.22 1.47 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.13 1.43 مصر للاسواق الحرة 9.3 1.42 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 11.46 1.42 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 12.56 1.37 المصرية للاتصالات 14.6 1.32 المالية و الصناعية المصرية 13.77 1.25 جى بى اوتو 4.05 1.25 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7.63 1.19 الشرقية - ايسترن كومباني 12.64 1.12 مطاحن ومخابز الاسكندرية 14.34 0.99 الكابلات الكهربائية المصرية 0.409 0.99 الالومنيوم العربية 44.8 0.97 مصر للاسمنت - قنا 18.91 0.91 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.65 0.89 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.477 0.85 البنك المصري لتنمية الصادرات 10.91 0.83 العبوات الطبية 0.501 0.8 مصر لصناعة الكيماويات 11.82 0.77 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 17 0.59 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.864 0.58 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.216 0.58 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 64.32 0.55 تنمية للاستثمار العقاري 3.71 0.54 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5.7 0.53 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.607 0.5 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 43.34 0.46 النساجون الشرقيون للسجاد 9.23 0.44 العربية للاسمنت 4.52 0.44 بنك البركة مصر 13.94 0.43 سيدى كرير للبتروكيماويات 9.79 0.41 بنك كريدي اجريكول مصر 27.54 0.4 اوراسكوم للتنمية مصر 4.99 0.4 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.812 0.37 بنك الكويت الوطنى - مصر 19.27 0.36 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 75.31 0.33 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.78 0.26 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.18 0.19 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 6.13 0.16 سماد مصر (ايجيفرت) 12.72 0.16 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 46.69 0.13 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 9.3 0.11 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 12.32 0.08 الاسماعيلية مصر للدواجن 12.42 -12.96 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 32 -9.14 الشمس للاسكان والتعمير 11.39 -8.81 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 3.92 -8.41 حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 0.165 -7.82 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.222 -6.72 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 13.65 -6.57 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 5.47 -6.5 الملتقي العربي للاستثمارات 4.18 -5.86 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 22.62 -5.83 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 43.11 -4.94 المجموعه المصريه العقاريه 6.01 -4.91 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 27.42 -4.82 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 34.39 -4.66 المصرية للدواجن 6.17 -4.49 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.392 -4.2 الدلتا للسكر 18.15 -4.17 المتحدة للاسكان والتعمير 5.65 -4.07 المنصورة للدواجن 1.846 -4.05 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 7.17 -3.89 العالمية للاستثمار والتنمية 48 -3.61 العامة لمنتجات الخزف والصيني 5.58 -3.29 العربية للمحابس 2.96 -3.27 جلاكسو سميثكلاين 30.31 -3.1 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.8 -3.03 غاز مصر 46.85 -2.96 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.999 -2.87 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.09 -2.85 رواد السياحة - رواد 54.13 -2.63 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.765 -2.3 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.226 -2.23 دلتا للانشاء والتعمير 20.01 -2.2 ليسيكو مصر 5.01 -2.15 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 137.01 -2.14 شارم دريمز للاستثمار السياحى 11.74 -2.09 القاهرة للدواجن 3.55 -1.93 التعمير والاستشارات الهندسية 38.89 -1.79 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 32.01 -1.63 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 64.57 -1.62 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.873 -1.58 القابضة المصرية الكويتية 1.15 -1.54 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 31.9 -1.51 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.9 -1.5 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 106.55 -1.45 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.861 -1.37 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.9 -1.36 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 4.4 -1.35 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.91 -1.26 الحديد والصلب المصرية 1.524 -1.23 سبيد ميديكال 1.917 -1.19 الاهرام للطباعة و التغليف 11.02 -1.17 القاهرة للاسكان والتعمير 37.28 -1.11 العبور للاستثمار العقارى 38.82 -1.07 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.266 -1.02 جهينة للصناعات الغذائية 5.16 -0.96 مصر للالومنيوم 27.86 -0.89 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.46 -0.89 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 14.41 -0.89 المصرية للمنتجعات السياحية 2.31 -0.86 شركة مستشفي كليوباترا 4.61 -0.86 ابن سينا فارما 3.93 -0.76 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 18.7 -0.69 ايديتا للصناعات الغذائية 7.4 -0.67 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 28 -0.67 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 85.5 -0.56 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.282 -0.54 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.332 -0.52 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.81 -0.52 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.592 -0.5 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.13 -0.48 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.18 -0.48 النعيم القابضة للاستثمارات 0.24 -0.41 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.789 -0.38 البنك التجاري الدولي (مصر) 45.8 -0.37 دايس للملابس الجاهزة 1.133 -0.35 ريكاب للاستثمارات المالية 5.95 -0.34 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.315 -0.32 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.15 -0.32 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 14.06 -0.28 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.023 -0.2 اميرالد للاستثمار العقاري 5.75 -0.17 أم بي للهندسةM.B 1.729 -0.17 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 31.93 -0.16 العربية لحليج الأقطان 1.913 -0.16 شركة النصر للأعمال المدنية 39.59 -0.15 حديد عز 14.42 -0.07 بنك قطر الوطني الاهلي 16.6 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.1 البنك المصري الخليجي 0.44 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.592 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.06 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 1.01 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.46 مطاحن شرق الدلتا 98.07 مطاحن مصر الوسطي 31.32 مطاحن وسط وغرب الدلتا 100 العامة للصوامع والتخزين 59 البدر للبلاستيك 1.447 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 402.64 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.16 فرتيكا للصناعة و التجارة 7.23 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 9.6 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.59 الدلتا للتأمين 45.18 المهندس للتأمين 13.5 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 8.62 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.403 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 12.79 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.84 وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى 12.25 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 32.47 العربية لاستصلاح الاراضي 29.06 جولدن تكس للاصواف 6.81 اسمنت سيناء 6.21 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 61.39 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 40 مستشفى النزهه الدولي 9.93 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 54.54 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 18 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 71.5

وتوقع محللون فنيون، أن تستكمل مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها الصاعدة، خلال تعاملات الأسبوع الجارى، مع هدوء الحركة التصحيحية الهابطة بفعل جنى الأرباح، التى استمرت على مدار الأسبوع الماضى.

وأكدوا قدرة المؤشر الرئيسى للبورصة على اختراق منطقة 11200 نقطة، وهى المستويات السابقة لفترة التصحيح، ثم إعادة التجربة على منطقة المقاومة المهمة عند 11400 و11800 نقطة.

وشهدت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات جلسة أمس، وتمكن المؤشر الرئيسى من الإغلاق فى المنطقة الخضراء بعد حركات متذبذبة مطلع الجلسة بفضل مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر «EGX30» الرئيسى أمس بنسبة %0.94 ليصل إلى 11140 نقطة، و“EGX70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة %2.38 مسجلا 2913 نقطة، و«EGX100ewi» الأوسع نطاقا بنسبة %2.04 ليغلق عند 3911 نقطة