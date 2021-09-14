بورصة وشركات

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 14-9-2021

تداولاتها سجلت 1.7 مليار جنيه
أسماء السيد 4:51 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 4:51 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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تباينت أسعار الأسهم في البورصة المصرية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 14-9-2021، وهيمنت الحركة الصاعدة على أسعار 82 سهما فيما تراجعت أسعار 81، وظل 30 دون أي تغيرات .

وسجلت قيم تداولات الأسهم بنهاية الجلسة حوالي 1.7 مليار جنيه، فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 733.7 مليار جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على تباين في الأداء، إذ صعد المؤشر الثلاثيني "egx30" بـ 0.43% وسجل 11187 نقطة، فيما تراجع "egx70ewi" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بواقع 0.33% وسجل 2904 نقطة .

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير%
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.26714.59
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة1.4059.94
العامة لصناعة الورق - راكتا12.869.91
جنوب الوادى للاسمنت2.36.98
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات7.746.61
السويدى اليكتريك8.86.41
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.416.17
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر15.295.38
القناة للتوكيلات الملاحية18.855.31
القاهرة للزيوت والصابون7.355
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.635
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.834.99
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.5674.96
إعمار مصر للتنمية2.594.86
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.274.81
مصر للفنادق23.594.75
اودن للاستثمارات المالية7.44.52
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.2344.46
البويات والصناعات الكيماوية - باكين24.014.35
بنك التعمير والاسكان40.973.98
مصر بنى سويف للاسمنت23.623.92
بلتون المالية القابضة2.163.85
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.733.8
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك18.623.67
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.943.66
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.713.63
اوراسكوم المالية القابضة0.2863.62
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.83.45
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3693.36
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية6.23.33
مطاحن ومخابز شمال القاهرة27.033.17
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.642.54
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6692.45
دلتا للطباعة والتغليف282.34
العربية للصناعات الهندسية5.822.28
اسيك للتعدين - اسكوم11.312.26
بى انفستمنتس القابضه13.712.24
بالم هيلز للتعمير2.082.21
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي84.282.19
راية القابضة للأستثمارات المالية2.462.07
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.032.02
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.5112
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.671.94
الاهلي للتنمية والاستثمار24.011.91
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.4441.76
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"17.221.47
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)2.131.43
مصر للاسواق الحرة9.31.42
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره11.461.42
المجموعه الماليه هيرمس القابضه12.561.37
المصرية للاتصالات14.61.32
المالية و الصناعية المصرية13.771.25
جى بى اوتو4.051.25
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7.631.19
الشرقية - ايسترن كومباني12.641.12
مطاحن ومخابز الاسكندرية14.340.99
الكابلات الكهربائية المصرية0.4090.99
الالومنيوم العربية44.80.97
مصر للاسمنت - قنا18.910.91
عبور لاند للصناعات الغذائية5.650.89
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4770.85
البنك المصري لتنمية الصادرات10.910.83
العبوات الطبية0.5010.8
مصر لصناعة الكيماويات11.820.77
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية170.59
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.8640.58
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2160.58
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية64.320.55
تنمية للاستثمار العقاري3.710.54
مصر الجديدة للاسكان والتعمير5.70.53
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.6070.5
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير43.340.46
النساجون الشرقيون للسجاد9.230.44
العربية للاسمنت4.520.44
بنك البركة مصر13.940.43
سيدى كرير للبتروكيماويات9.790.41
بنك كريدي اجريكول مصر27.540.4
اوراسكوم للتنمية مصر4.990.4
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.8120.37
بنك الكويت الوطنى - مصر19.270.36
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي75.310.33
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.780.26
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.180.19
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى6.130.16
سماد مصر (ايجيفرت)12.720.16
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو46.690.13
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك9.30.11
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية12.320.08
الاسماعيلية مصر للدواجن12.42-12.96
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي32-9.14
الشمس للاسكان والتعمير11.39-8.81
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى3.92-8.41
حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-10.165-7.82
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.222-6.72
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية13.65-6.57
العربية للخزف - سيراميكا ريماس5.47-6.5
الملتقي العربي للاستثمارات4.18-5.86
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية22.62-5.83
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير43.11-4.94
المجموعه المصريه العقاريه6.01-4.91
اجواء للصناعات الغذائية - مصر27.42-4.82
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)34.39-4.66
المصرية للدواجن6.17-4.49
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.392-4.2
الدلتا للسكر18.15-4.17
المتحدة للاسكان والتعمير5.65-4.07
المنصورة للدواجن1.846-4.05
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية7.17-3.89
العالمية للاستثمار والتنمية48-3.61
العامة لمنتجات الخزف والصيني5.58-3.29
العربية للمحابس2.96-3.27
جلاكسو سميثكلاين30.31-3.1
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.8-3.03
غاز مصر46.85-2.96
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.999-2.87
الدولية للأسمدة والكيماويات4.09-2.85
رواد السياحة - رواد54.13-2.63
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.765-2.3
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.226-2.23
دلتا للانشاء والتعمير20.01-2.2
ليسيكو مصر5.01-2.15
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية137.01-2.14
شارم دريمز للاستثمار السياحى11.74-2.09
القاهرة للدواجن3.55-1.93
التعمير والاستشارات الهندسية38.89-1.79
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل32.01-1.63
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة64.57-1.62
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.873-1.58
القابضة المصرية الكويتية1.15-1.54
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية31.9-1.51
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.9-1.5
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية106.55-1.45
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.861-1.37
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.9-1.36
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما4.4-1.35
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.91-1.26
الحديد والصلب المصرية1.524-1.23
سبيد ميديكال1.917-1.19
الاهرام للطباعة و التغليف11.02-1.17
القاهرة للاسكان والتعمير37.28-1.11
العبور للاستثمار العقارى38.82-1.07
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.266-1.02
جهينة للصناعات الغذائية5.16-0.96
مصر للالومنيوم27.86-0.89
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.46-0.89
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)14.41-0.89
المصرية للمنتجعات السياحية2.31-0.86
شركة مستشفي كليوباترا4.61-0.86
ابن سينا فارما3.93-0.76
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية18.7-0.69
ايديتا للصناعات الغذائية7.4-0.67
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية28-0.67
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو85.5-0.56
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.282-0.54
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.332-0.52
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.81-0.52
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.592-0.5
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.13-0.48
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.18-0.48
النعيم القابضة للاستثمارات0.24-0.41
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.789-0.38
البنك التجاري الدولي (مصر)45.8-0.37
دايس للملابس الجاهزة1.133-0.35
ريكاب للاستثمارات المالية5.95-0.34
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.315-0.32
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.15-0.32
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية14.06-0.28
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.023-0.2
اميرالد للاستثمار العقاري5.75-0.17
أم بي للهندسةM.B1.729-0.17
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات31.93-0.16
العربية لحليج الأقطان1.913-0.16
شركة النصر للأعمال المدنية39.59-0.15
حديد عز14.42-0.07
بنك قطر الوطني الاهلي16.6
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.1
البنك المصري الخليجي0.44
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.592
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.06
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات1.01
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.46
مطاحن شرق الدلتا98.07
مطاحن مصر الوسطي31.32
مطاحن وسط وغرب الدلتا100
العامة للصوامع والتخزين59
البدر للبلاستيك1.447
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية402.64
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.16
فرتيكا للصناعة و التجارة7.23
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع9.6
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.59
الدلتا للتأمين45.18
المهندس للتأمين13.5
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه8.62
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.403
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية12.79
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.84
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى12.25
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية32.47
العربية لاستصلاح الاراضي29.06
جولدن تكس للاصواف6.81
اسمنت سيناء6.21
العربية للادوية والصناعات الكيماوية61.39
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية40
مستشفى النزهه الدولي9.93
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية54.54
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي18
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف71.5
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وتوقع محللون فنيون، أن تستكمل مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها الصاعدة، خلال تعاملات الأسبوع الجارى، مع هدوء الحركة التصحيحية الهابطة بفعل جنى الأرباح، التى استمرت على مدار الأسبوع الماضى.

وأكدوا قدرة المؤشر الرئيسى للبورصة على اختراق منطقة 11200 نقطة، وهى المستويات السابقة لفترة التصحيح، ثم إعادة التجربة على منطقة المقاومة المهمة عند 11400 و11800 نقطة.

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وشهدت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات جلسة أمس، وتمكن المؤشر الرئيسى من الإغلاق فى المنطقة الخضراء بعد حركات متذبذبة مطلع الجلسة بفضل مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر «EGX30» الرئيسى أمس بنسبة %0.94 ليصل إلى 11140 نقطة، و“EGX70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة %2.38 مسجلا 2913 نقطة، و«EGX100ewi» الأوسع نطاقا بنسبة %2.04 ليغلق عند 3911 نقطة

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بقلم أسماء السيد

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