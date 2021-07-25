أسعار الأسهم في البورصة المصرية الأحد 25-7-2021

بنهاية جلسة صاعدة اليوم، تنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودا في البورصة المصرية بين قطاعات التعدين، والصناعة، والأغذية، والأسمنت، وفي المقابل تنوعت قائمة الأسهم الأعلى تراجعًا بين الاستثمار العقاري، والمنتجعات السياحية، و الصناعة.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا أسيك للتعدين – أسكوم، بنسبة ارتفاع 13.6%، إلى مستوى 9.6 جنيه، تلاه سهم روبكس العالمية لتصنيع الإكريليك والبلاستيك بنسبة 10%، إلى مستوى 9.35 جنيه، ثم سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 9.99% إلى مستوى 17.29 جنيه.

ورابعا في الارتفاعات جاء سهم العامة لصناعة الورق – راكتا، صاعدا 9.99% إلى مستوى 12.22 جنيه، وخامسا جاء سهم مصر للأسمنت – قنا، صاعدا 9.79% إلى مستوى 16.5 جنيه.

وفي المقابل تصدر قائمة الأسهم الأعلى تراجعا في البورصة المصرية بنسبة 5% سهم العبور للاستثمار العقاري إلى مستوى 40 جنيها، ثم سهم المصرية للمنتجعات السياحية متراجعا 5%، إلى مستوى 2 جنيه، ثم سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.8% إلى مستوى 23.7 جنيه.

وفي المركز الرابع جاء سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 4.5% إلى مستوى 59.93 جنيه، وخامسا جاء سهم مجموعة "جي أم سي" للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية بنسبة 4%، إلى مستوى 1.2 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد 25-7-2021:

إسم الورقة المالية سعر

الاغلاق نسبة

التغير روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 9.35 10 مطاحن ومخابز الاسكندرية 17.29 9.99 العامة لصناعة الورق - راكتا 12.22 9.99 مصر للاسمنت - قنا 16.49 9.79 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 26.96 9.77 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.22 9.56 اسمنت سيناء 7.01 9.53 العربية للصناعات الهندسية 3.57 9.51 دلتا للطباعة والتغليف 35.77 9.09 مصر للالومنيوم 20.44 8.09 مطاحن مصر العليا 86.18 7.98 شارم دريمز للاستثمار السياحى 13.26 7.89 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 28.45 7.77 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 8.9 7.75 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 38.74 7.55 التعمير والاستشارات الهندسية 26.08 7.5 القناة للتوكيلات الملاحية 18.15 7.46 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.942 7.29 الاسماعيلية مصر للدواجن 5.06 7.2 العالمية للاستثمار والتنمية 43.38 6.35 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.78 6.18 جى بى اوتو 3.66 5.48 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.243 5.16 الدلتا للسكر 10.7 5.11 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.74 5.06 الاهلي للتنمية والاستثمار 21.99 4.96 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.295 4.94 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 42.33 4.86 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 5.67 4.81 العربية للمحابس 1.965 4.8 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.21 4.74 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.925 4.68 المصرية للدواجن 4.26 4.67 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.681 4.6 بنك التعمير والاسكان 37.32 4.42 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.391 4.27 المالية و الصناعية المصرية 14.69 4.26 غاز مصر 44.5 4.24 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 396.16 4.23 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.56 4.12 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.82 4.09 القاهرة للاسكان والتعمير 37.69 4.03 مصر للفنادق 15.47 4.03 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.947 4.01 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.448 3.94 اميرالد للاستثمار العقاري 5.03 3.93 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.259 3.62 مصر بنى سويف للاسمنت 22.49 3.59 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 4.49 3.46 اسيك للتعدين - اسكوم 9.6 3.34 جلاكسو سميثكلاين 35.84 3.34 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.965 3.32 البدر للبلاستيك 1.689 3.3 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.55 3.2 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 99.67 3.17 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 20.35 3.14 بى انفستمنتس القابضه 12.9 3.12 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 76.95 3.07 السويدى اليكتريك 8.76 3.06 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.542 3.04 الملتقي العربي للاستثمارات 3.4 3.03 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.207 2.99 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.143 2.97 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 37.24 2.96 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.849 2.95 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.21 2.93 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 26.75 2.88 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.202 2.74 الاهرام للطباعة و التغليف 11.43 2.7 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.374 2.69 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.09 2.62 العربية لحليج الأقطان 1.777 2.54 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.12 2.49 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 104.47 2.49 ايديتا للصناعات الغذائية 7.89 2.47 اوراسكوم المالية القابضة 0.294 2.44 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 9.02 2.38 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 66.69 2.38 سماد مصر (ايجيفرت) 13.87 2.36 الالومنيوم العربية 34.88 2.32 بنك الكويت الوطنى - مصر 46.3 2.3 سبيد ميديكال 2.22 2.3 حديد عز 13.2 2.25 اوراسكوم للتنمية مصر 5.47 2.24 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.7 2.21 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.665 2.15 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.786 2.08 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.177 1.99 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 3.58 1.99 اودن للاستثمارات المالية 7.73 1.98 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.63 1.94 بلتون المالية القابضة 2.13 1.91 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.822 1.86 دايس للملابس الجاهزة 1.233 1.73 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.98 1.71 جنوب الوادى للاسمنت 1.891 1.67 إعمار مصر للتنمية 2.46 1.65 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.311 1.63 المتحدة للاسكان والتعمير 4.36 1.63 القاهرة للدواجن 3.11 1.63 ابن سينا فارما 3.78 1.61 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.52 1.57 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.732 1.53 العربية للاسمنت 5.37 1.51 الشمس للاسكان والتعمير 5.4 1.5 سيدى كرير للبتروكيماويات 12.94 1.49 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 18.93 1.45 بنك كريدي اجريكول مصر 24.16 1.43 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 34.99 1.42 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 11.5 1.41 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 2.24 1.36 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.64 1.34 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.18 1.27 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.822 1.23 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 20.56 1.23 الدولية للأسمدة والكيماويات 5.78 1.23 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.12 1.23 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 12.42 1.22 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 79.84 1.18 مصر للاسواق الحرة 7.23 1.12 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.6 1.08 بالم هيلز للتعمير 1.89 1.02 القابضة المصرية الكويتية 0.987 1.02 العبوات الطبية 0.521 0.97 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.642 0.94 بنك البركة مصر 13.2 0.92 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 4.4 0.92 النساجون الشرقيون للسجاد 8.09 0.75 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 15.42 0.72 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 28.96 0.63 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.18 0.63 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 11.71 0.6 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.33 0.6 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 28.77 0.59 جهينة للصناعات الغذائية 5.6 0.54 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 50.51 0.46 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 80.46 0.4 البنك التجاري الدولي (مصر) 57.66 0.38 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.533 0.38 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.8 0.38 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.23 0.31 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.691 0.29 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 45.05 0.07 العبور للاستثمار العقارى 40.03 -5.07 المصرية للمنتجعات السياحية 2.07 -5.05 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 23.72 -4.82 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 59.93 -4.49 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.214 -3.96 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 6.68 -3.19 رواد السياحة - رواد 52.1 -3.14 الحديد والصلب المصرية 1.583 -3.06 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.73 -2.5 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 35.76 -2.13 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 5.14 -2.1 المنصورة للدواجن 36.02 -2.04 ريكاب للاستثمارات المالية 6.28 -1.88 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 17 -1.79 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.7 -1.6 مصر لصناعة الكيماويات 12.52 -1.18 تنمية للاستثمار العقاري 3.42 -1.16 القاهرة للزيوت والصابون 7.12 -1.11 العامة للصوامع والتخزين 52.94 -1.05 شركة مستشفي كليوباترا 4.56 -0.87 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.281 -0.85 دلتا للانشاء والتعمير 19.24 -0.77 مطاحن مصر الوسطي 32.61 -0.76 الكابلات الكهربائية المصرية 0.407 -0.73 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.96 -0.66 المصرية للاتصالات 13.82 -0.65 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.75 -0.63 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.89 -0.58 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 9.45 -0.53 ليسيكو مصر 5.44 -0.37 شركة النصر للأعمال المدنية 49.95 -0.22 البنك المصري لتنمية الصادرات 10.2 -0.2 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 32.68 -0.18 الشرقية - ايسترن كومباني 11.91 -0.08 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 134.99 -0.01 بنك قطر الوطني الاهلي 16.5 البنك المصري الخليجي 0.39 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.554 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 32.79 المجموعه المصريه العقاريه 6.5 عبر المحيطات للسياحه 0.062 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.785 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.41 مطاحن شرق الدلتا 93.51 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.86 مطاحن وسط وغرب الدلتا 96.92 مصر للزيوت و الصابون 22.89 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.164 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.155 فرتيكا للصناعة و التجارة 5.72 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 7 القاهرة للخدمات التعليمية 15.07 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 44.41 المهندس للتأمين 17.1 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.672 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 1.12 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.85 النعيم القابضة للاستثمارات 0.181 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.36 كونتكت المالية القابضة 4 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 20.11 العربية لاستصلاح الاراضي 35.96 جولدن تكس للاصواف 7.09 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 64.32 مستشفى النزهه الدولي 10.13 انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي 17.5 أم بي للهندسةM.B 0.893 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 51 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 15.31 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.15

بيانات البورصة المصرية اليوم

وبنهاية جلسة اليوم، الأولى عقب إجازة عيد الأضحى الطويلة نسبيا، صعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.93%، إلى مستوى 10745 نقطة.

كما ارتفع المؤشر السبعيني للأفراد بالبورصة المصرية بنسبة 2.56% إلى مستوى 2573 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.23% إلى مستوى 3546 نقطة. أداء مؤشرات البورصة المصرية

وتوقع خبراء تحليل فنى اتجاها صعوديًا للبورصة خلال الأسبوع الحالى بدعم التحركات الإيجابية لعدة قطاعات، وعودة الاستثمار المؤسسى للمشهد.

ورجح الخبراء، اتجاه السوق نحو مستويات 10800 نقطة الأسبوع الحالي، مع أداء صاعد لقطاعات الأسمنت، والصناعة، والأدوية، والبنوك، والبتروكيماويات.

ورسموا سيناريوهات صاعدة للسوق حتى نهاية العام الحالي، مدعومة بتدفق الأخبار الإيجابية حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالى حركة إيجابية للتداولات، يصعد معها المؤشر الثلاثينى لمستويات 10740 نقطة.

ورجح عبد القادر اتجاه سهم البنك التجارى الدولى نحو 61 جنيها، مقارنة مع 57.4 جنيه، لافتا إلى أن مستوى 61 جنيها، هو مستهدف السهم للربع الثالث بالكامل.

كما توقع تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.

وقدر مستهدفات أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» نحو 4.30 جنيه، مقارنة مع 3.62 جنيه فى التداولات السابقة، وسيدى كرير للبتروكيماويات بنحو 13.20 جنيه، مقارنة مع 12.45 جنيه التداولات السابقة.