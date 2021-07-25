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أسعار الأسهم في البورصة المصرية الأحد 25-7-2021

الأعلى صعودا شملت قطاعات التعدين والصناعة والأغذية
منى عبدالباري 6:20 م, الأحد, 25 يوليو 21 6:20 م, الأحد, 25 يوليو 21

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بنهاية جلسة صاعدة اليوم، تنوعت قائمة الأسهم الأعلى صعودا في البورصة المصرية بين قطاعات التعدين، والصناعة، والأغذية، والأسمنت، وفي المقابل تنوعت قائمة الأسهم الأعلى تراجعًا بين الاستثمار العقاري، والمنتجعات السياحية، و الصناعة.

 وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا أسيك للتعدين – أسكوم، بنسبة ارتفاع 13.6%، إلى مستوى 9.6 جنيه، تلاه سهم روبكس العالمية لتصنيع الإكريليك والبلاستيك بنسبة 10%، إلى مستوى 9.35 جنيه، ثم سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية  بنسبة 9.99% إلى مستوى 17.29 جنيه.

ورابعا في الارتفاعات جاء سهم العامة لصناعة الورق – راكتا، صاعدا 9.99% إلى مستوى 12.22 جنيه، وخامسا جاء سهم مصر للأسمنت – قنا، صاعدا 9.79% إلى مستوى 16.5 جنيه.

وفي المقابل تصدر قائمة الأسهم الأعلى تراجعا في البورصة المصرية بنسبة 5% سهم العبور للاستثمار العقاري إلى مستوى 40 جنيها، ثم سهم المصرية للمنتجعات السياحية متراجعا  5%، إلى مستوى 2 جنيه، ثم سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.8% إلى مستوى 23.7 جنيه.

وفي المركز الرابع جاء سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية  والتعمير بنسبة 4.5% إلى مستوى 59.93 جنيه، وخامسا جاء سهم مجموعة "جي أم سي" للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية بنسبة 4%، إلى مستوى 1.2 جنيه.

الجدول التالي يوضح أسعار الأسهم في البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد 25-7-2021:

إسم الورقة الماليةسعر
الاغلاق		نسبة
التغير
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك9.3510
مطاحن ومخابز الاسكندرية17.299.99
العامة لصناعة الورق - راكتا12.229.99
مصر للاسمنت - قنا16.499.79
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا26.969.77
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.229.56
اسمنت سيناء7.019.53
العربية للصناعات الهندسية3.579.51
دلتا للطباعة والتغليف35.779.09
مصر للالومنيوم20.448.09
مطاحن مصر العليا86.187.98
شارم دريمز للاستثمار السياحى13.267.89
مطاحن ومخابز شمال القاهرة28.457.77
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع8.97.75
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل38.747.55
التعمير والاستشارات الهندسية26.087.5
القناة للتوكيلات الملاحية18.157.46
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.9427.29
الاسماعيلية مصر للدواجن5.067.2
العالمية للاستثمار والتنمية43.386.35
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.786.18
جى بى اوتو3.665.48
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.2435.16
الدلتا للسكر10.75.11
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.745.06
الاهلي للتنمية والاستثمار21.994.96
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.2954.94
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية42.334.86
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى5.674.81
العربية للمحابس1.9654.8
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها2.214.74
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.9254.68
المصرية للدواجن4.264.67
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.6814.6
بنك التعمير والاسكان37.324.42
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3914.27
المالية و الصناعية المصرية14.694.26
غاز مصر44.54.24
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية396.164.23
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.564.12
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.824.09
القاهرة للاسكان والتعمير37.694.03
مصر للفنادق15.474.03
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.9474.01
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4483.94
اميرالد للاستثمار العقاري5.033.93
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.2593.62
مصر بنى سويف للاسمنت22.493.59
الدوليه للمحاصيل الزراعيه4.493.46
اسيك للتعدين - اسكوم9.63.34
جلاكسو سميثكلاين35.843.34
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.9653.32
البدر للبلاستيك1.6893.3
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.553.2
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية99.673.17
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية20.353.14
بى انفستمنتس القابضه12.93.12
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي76.953.07
السويدى اليكتريك8.763.06
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.5423.04
الملتقي العربي للاستثمارات3.43.03
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.2072.99
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.1432.97
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية37.242.96
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.8492.95
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.212.93
اجواء للصناعات الغذائية - مصر26.752.88
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2022.74
الاهرام للطباعة و التغليف11.432.7
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.3742.69
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.092.62
العربية لحليج الأقطان1.7772.54
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.122.49
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي104.472.49
ايديتا للصناعات الغذائية7.892.47
اوراسكوم المالية القابضة0.2942.44
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية9.022.38
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية66.692.38
سماد مصر (ايجيفرت)13.872.36
الالومنيوم العربية34.882.32
بنك الكويت الوطنى - مصر46.32.3
سبيد ميديكال2.222.3
حديد عز13.22.25
اوراسكوم للتنمية مصر5.472.24
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.72.21
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.6652.15
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.7862.08
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.1771.99
الدولية للصناعات الطبية ايكمي3.581.99
اودن للاستثمارات المالية7.731.98
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.631.94
بلتون المالية القابضة2.131.91
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.8221.86
دايس للملابس الجاهزة1.2331.73
راية القابضة للأستثمارات المالية2.981.71
جنوب الوادى للاسمنت1.8911.67
إعمار مصر للتنمية2.461.65
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.3111.63
المتحدة للاسكان والتعمير4.361.63
القاهرة للدواجن3.111.63
ابن سينا فارما3.781.61
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.521.57
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7321.53
العربية للاسمنت5.371.51
الشمس للاسكان والتعمير5.41.5
سيدى كرير للبتروكيماويات12.941.49
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية18.931.45
بنك كريدي اجريكول مصر24.161.43
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية34.991.42
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر11.51.41
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر2.241.36
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.641.34
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.181.27
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.8221.23
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"20.561.23
الدولية للأسمدة والكيماويات5.781.23
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.121.23
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره12.421.22
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو79.841.18
مصر للاسواق الحرة7.231.12
عبور لاند للصناعات الغذائية5.61.08
بالم هيلز للتعمير1.891.02
القابضة المصرية الكويتية0.9871.02
العبوات الطبية0.5210.97
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.6420.94
بنك البركة مصر13.20.92
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية4.40.92
النساجون الشرقيون للسجاد8.090.75
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)15.420.72
البويات والصناعات الكيماوية - باكين28.960.63
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.180.63
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية11.710.6
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.330.6
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية28.770.59
جهينة للصناعات الغذائية5.60.54
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة50.510.46
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي80.460.4
البنك التجاري الدولي (مصر)57.660.38
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.5330.38
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.80.38
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.230.31
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.6910.29
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو45.050.07
العبور للاستثمار العقارى40.03-5.07
المصرية للمنتجعات السياحية2.07-5.05
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير23.72-4.82
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير59.93-4.49
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.214-3.96
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس6.68-3.19
رواد السياحة - رواد52.1-3.14
الحديد والصلب المصرية1.583-3.06
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.73-2.5
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)35.76-2.13
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة5.14-2.1
المنصورة للدواجن36.02-2.04
ريكاب للاستثمارات المالية6.28-1.88
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك17-1.79
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.7-1.6
مصر لصناعة الكيماويات12.52-1.18
تنمية للاستثمار العقاري3.42-1.16
القاهرة للزيوت والصابون7.12-1.11
العامة للصوامع والتخزين52.94-1.05
شركة مستشفي كليوباترا4.56-0.87
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.281-0.85
دلتا للانشاء والتعمير19.24-0.77
مطاحن مصر الوسطي32.61-0.76
الكابلات الكهربائية المصرية0.407-0.73
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.96-0.66
المصرية للاتصالات13.82-0.65
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.75-0.63
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.89-0.58
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية9.45-0.53
ليسيكو مصر5.44-0.37
شركة النصر للأعمال المدنية49.95-0.22
البنك المصري لتنمية الصادرات10.2-0.2
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات32.68-0.18
الشرقية - ايسترن كومباني11.91-0.08
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية134.99-0.01
بنك قطر الوطني الاهلي16.5
البنك المصري الخليجي0.39
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.554
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية32.79
المجموعه المصريه العقاريه6.5
عبر المحيطات للسياحه0.062
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.785
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.41
مطاحن شرق الدلتا93.51
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.86
مطاحن وسط وغرب الدلتا96.92
مصر للزيوت و الصابون22.89
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.164
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.155
فرتيكا للصناعة و التجارة5.72
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية7
القاهرة للخدمات التعليمية15.07
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا44.41
المهندس للتأمين17.1
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.672
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية1.12
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.85
النعيم القابضة للاستثمارات0.181
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.36
كونتكت المالية القابضة4
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية20.11
العربية لاستصلاح الاراضي35.96
جولدن تكس للاصواف7.09
العربية للادوية والصناعات الكيماوية64.32
مستشفى النزهه الدولي10.13
انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي17.5
أم بي للهندسةM.B0.893
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف51
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات15.31
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.15
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بيانات البورصة المصرية اليوم

وبنهاية جلسة اليوم، الأولى عقب إجازة عيد الأضحى الطويلة نسبيا، صعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.93%، إلى مستوى 10745 نقطة.

كما ارتفع المؤشر السبعيني للأفراد بالبورصة المصرية بنسبة 2.56% إلى مستوى 2573 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.23% إلى مستوى 3546 نقطة.

البورصة المصرية
أداء مؤشرات البورصة المصرية

وتوقع خبراء تحليل فنى اتجاها صعوديًا للبورصة خلال الأسبوع الحالى بدعم التحركات الإيجابية لعدة قطاعات، وعودة الاستثمار المؤسسى للمشهد.

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ورجح الخبراء، اتجاه السوق نحو مستويات 10800 نقطة الأسبوع الحالي، مع أداء صاعد لقطاعات الأسمنت، والصناعة، والأدوية، والبنوك، والبتروكيماويات.

ورسموا سيناريوهات صاعدة للسوق حتى نهاية العام الحالي، مدعومة بتدفق الأخبار الإيجابية حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالى حركة إيجابية للتداولات، يصعد معها المؤشر الثلاثينى لمستويات 10740 نقطة.

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ورجح عبد القادر اتجاه سهم البنك التجارى الدولى نحو 61 جنيها، مقارنة مع 57.4 جنيه، لافتا إلى أن مستوى 61 جنيها، هو مستهدف السهم للربع الثالث بالكامل.

كما توقع تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.

وقدر مستهدفات أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» نحو 4.30 جنيه، مقارنة مع 3.62 جنيه فى التداولات السابقة، وسيدى كرير للبتروكيماويات بنحو 13.20 جنيه، مقارنة مع 12.45 جنيه التداولات السابقة.

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بقلم منى عبدالباري

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