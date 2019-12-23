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أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الاثنين 23-12-2019

سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم في جلسة اليوم، الاثنين
أحمد علي 6:27 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19 6:27 م, الأثنين, 23 ديسمبر 19

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تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم -الاثنين- الموافق 23 ديسمبر 2019، مع تقسيمها لـ3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الأحد الماضي.

وقد سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم في جلسة اليوم -الإثنين- إذ تراجعت أسعار 86 سهما، مقابل صعود 42 سهما، إضافة إلى ثبات 44 سهمًا على مستوياتهم السعرية بنهاية جلسة أمس -الإثنين.

أسعار الأسهم المرتفعة فى تعاملات اليوم

اسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية4.347.43
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه3.497.38
مصر جنوب افريقيا للاتصالات0.1974.23
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية5.414.04
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية9.773.72
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية28.233.63
سبيد ميديكال1.4973.53
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.173.26
جينيال تورز1.7573.23
النعيم القابضة للاستثمارات0.1862.76
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)8.942.52
ايديتا للصناعات الغذائية13.862.44
المتحدة للاسكان والتعمير32.39
مستشفى النزهه الدولي45.122.31
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.1812.26
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية6.182.15
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.4781.92
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.5651.8
بنك الكويت الوطنى – مصر35.581.4
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)5.391.32
جهينة للصناعات الغذائية8.311.09
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية105.811.02
بنك كريدي اجريكول مصر42.910.96
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا4.380.92
البنك التجاري الدولي  (مصر)82.80.85
المنصورة للدواجن3.810.79
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.850.79
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند5.70.71
بنك التعمير والاسكان430.7
مينا للاستثمار السياحي والعقاري3.620.56
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.5490.55
القابضة المصرية الكويتية1.2990.54
جى بى اوتو3.790.53
الشرقية – ايسترن كومباني15.040.47
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.8790.46
البنك المصري الخليجي0.5220.38
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية5.420.37
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي1020.35
العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره23.390.34
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر12.430.32
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي10.140.3
العربية للاسمنت3.520.28
المجموعه الماليه هيرمس القابضه17.140.23
المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو66.630.23
الدولية للأسمدة والكيماويات0.9630.21
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)5.120.2
القاهرة للزيوت والصابون11.60.17
البنك المصري لتنمية الصادرات7.70.13
بى انفستمنتس القابضه8.030.12

أسعار الأسهم -الثابتة- التى لم تتغير فى جلسة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
بنك قطر الوطني الاهلي46.030
بنك البركة مصر9.750
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية6.950
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب2.150
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير9.720
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير7.440
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة3.760
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه13.50
إعمار مصر للتنمية2.780
العامة للصوامع والتخزين37.880
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات1.130
مصر للاسواق الحرة6.70
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.7570
القاهرة للخدمات التعليمية9.90
راية القابضة للأستثمارات المالية4.980
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا41.460
مصر للفنادق17.450
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا21.130
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية0.5750
الالومنيوم العربية15.080
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية565.920
العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية941.480
سماد مصر (ايجيفرت)4.030
دلتا للانشاء والتعمير5.510
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.250
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك5.80
السويس للاسمنت8.220
مصر بنى سويف للاسمنت150
اسمنت سيناء6.480
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود1.3920
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل25.140
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية0.490
برايم القابضة للاستثمارات المالية3.50
الاسماعيلية مصر للدواجن1.6890
المصرية للدواجن1.5450
الصناعات الغذائية العربية-دومتى8.910
الدلتا للسكر10.560
العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”5.420
مطاحن مصر الوسطي28.970
مطاحن وسط وغرب الدلتا110.930
مطاحن مصر العليا91.180
عبور لاند للصناعات الغذائية5.60
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية9.770
الدولية للصناعات الطبية ايكمي0.5520
الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية20.680
الاهرام للطباعة و التغليف7.50
دلتا للطباعة والتغليف90
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف23.260
العربية للصناعات الهندسية4.640

أسعار الأسهم المنخفضة فى جلسة اليوم

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير
حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-20.218-15.83
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.63-9.19
العربية للمحابس0.629-4.7
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك2.27-4.22
ليسيكو مصر2.37-4.05
ابن سينا فارما9.1-4.01
بلتون المالية القابضة2.39-2.85
القناة للتوكيلات الملاحية13.2-2.73
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات4.49-2.6
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.195-2.53
البويات والصناعات الكيماوية – باكين21.33-2.51
شركة مستشفي كليوباترا5.85-2.5
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)7.09-2.48
القاهرة للدواجن4.41-2.43
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.582-2.35
اجواء للصناعات الغذائية – مصر3.76-2.34
المصرية للمنتجعات السياحية2.53-2.32
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.56-2.29
مطاحن ومخابز الاسكندرية9-2.28
العربية للخزف – سيراميكا ريماس1.364-2.22
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.675-2.17
مطاحن شرق الدلتا97.76-2.01
مصر للالومنيوم14.22-1.93
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع10.31-1.9
النساجون الشرقيون للسجاد10.49-1.87
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير2.18-1.8
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون4.38-1.79
القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية2.29-1.72
العامة لصناعة الورق – راكتا5.27-1.68
المجموعه المصريه العقاريه2.4-1.64
الملتقي العربي للاستثمارات10.27-1.63
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.74-1.58
العامة لمنتجات الخزف والصيني2.54-1.55
حديد عز10.99-1.52
فرتيكا للصناعة و التجارة1.9-1.4
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )2.13-1.39
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.28-1.38
الاهلي للتنمية والاستثمار6.53-1.36
الكابلات الكهربائية المصرية1.302-1.36
العربية لحليج الأقطان1.583-1.31
الصناعات الكيماوية المصرية – كيما5.28-1.31
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.85-1.28
اسيك للتعدين    –  اسكوم7-1.27
النصر للملابس والمنسوجات – كابو0.79-1.25
الحديد والصلب المصرية2.4-1.23
مصر الجديدة للاسكان والتعمير24.23-1.18
سيدى كرير للبتروكيماويات9.22-1.18
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.58-1.15
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك13.71-1.08
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول2.78-1.07
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.556-1.07
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.286-1.04
النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل22.77-1.04
العربية للادوية والصناعات الكيماوية42.75-1
اسمنت بورتلاند طرة المصرية7.15-0.97
التعمير والاستشارات الهندسية14.6-0.95
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى3.13-0.95
شركة النصر للأعمال المدنية10.38-0.95
المصرية للاتصالات10.57-0.94
اوراسكوم للتنمية مصر6.42-0.93
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.114-0.87
مجموعة طلعت مصطفى القابضة8.22-0.84
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية8.23-0.84
مصر للاسمنت – قنا7.27-0.82
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.615-0.81
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية12.68-0.78
المالية و الصناعية المصرية11.68-0.68
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى4.45-0.67
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية0.776-0.64
الاستثمار العقاري العربي – اليكو0.378-0.53
دايس للملابس الجاهزة1.781-0.5
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية12.4-0.48
مصر لصناعة الكيماويات6.33-0.47
الخدمات الملاحية والبترولية  – ماريديف0.214-0.47
اودن للاستثمارات المالية2.49-0.4
بالم هيلز للتعمير1.856-0.38
العبوات الطبية0.816-0.37
السويدى اليكتريك11.43-0.35
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.02-0.33
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز10.25-0.29
مصر الوطنية للصلب – عتاقة0.708-0.28
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو60.81-0.26
الشمس للاسكان والتعمير4.08-0.24
مدينة نصر للاسكان والتعمير4.88-0.2
جنوب الوادى للاسمنت1.55-0.19
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية6.78-0.15
بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار0.988-0.1
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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أخبار البورصة المصرية، والشركات الإستثمارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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