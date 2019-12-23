أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الاثنين 23-12-2019

سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم في جلسة اليوم، الاثنين

تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم -الاثنين- الموافق 23 ديسمبر 2019، مع تقسيمها لـ3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الأحد الماضي.

وقد سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم في جلسة اليوم -الإثنين- إذ تراجعت أسعار 86 سهما، مقابل صعود 42 سهما، إضافة إلى ثبات 44 سهمًا على مستوياتهم السعرية بنهاية جلسة أمس -الإثنين.

أسعار الأسهم المرتفعة فى تعاملات اليوم

اسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 4.34 7.43 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 3.49 7.38 مصر جنوب افريقيا للاتصالات 0.197 4.23 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 5.41 4.04 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 9.77 3.72 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 28.23 3.63 سبيد ميديكال 1.497 3.53 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.17 3.26 جينيال تورز 1.757 3.23 النعيم القابضة للاستثمارات 0.186 2.76 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 8.94 2.52 ايديتا للصناعات الغذائية 13.86 2.44 المتحدة للاسكان والتعمير 3 2.39 مستشفى النزهه الدولي 45.12 2.31 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.181 2.26 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 6.18 2.15 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.478 1.92 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.565 1.8 بنك الكويت الوطنى – مصر 35.58 1.4 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 5.39 1.32 جهينة للصناعات الغذائية 8.31 1.09 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 105.81 1.02 بنك كريدي اجريكول مصر 42.91 0.96 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 4.38 0.92 البنك التجاري الدولي (مصر) 82.8 0.85 المنصورة للدواجن 3.81 0.79 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.85 0.79 الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 5.7 0.71 بنك التعمير والاسكان 43 0.7 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 3.62 0.56 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.549 0.55 القابضة المصرية الكويتية 1.299 0.54 جى بى اوتو 3.79 0.53 الشرقية – ايسترن كومباني 15.04 0.47 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.879 0.46 البنك المصري الخليجي 0.522 0.38 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 5.42 0.37 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 102 0.35 العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره 23.39 0.34 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 12.43 0.32 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 10.14 0.3 العربية للاسمنت 3.52 0.28 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 17.14 0.23 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 66.63 0.23 الدولية للأسمدة والكيماويات 0.963 0.21 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 5.12 0.2 القاهرة للزيوت والصابون 11.6 0.17 البنك المصري لتنمية الصادرات 7.7 0.13 بى انفستمنتس القابضه 8.03 0.12

أسعار الأسهم -الثابتة- التى لم تتغير فى جلسة اليوم

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير بنك قطر الوطني الاهلي 46.03 0 بنك البركة مصر 9.75 0 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 6.95 0 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 2.15 0 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 9.72 0 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.44 0 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 3.76 0 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 13.5 0 إعمار مصر للتنمية 2.78 0 العامة للصوامع والتخزين 37.88 0 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 1.13 0 مصر للاسواق الحرة 6.7 0 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.757 0 القاهرة للخدمات التعليمية 9.9 0 راية القابضة للأستثمارات المالية 4.98 0 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 41.46 0 مصر للفنادق 17.45 0 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا 21.13 0 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 0.575 0 الالومنيوم العربية 15.08 0 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 565.92 0 العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية 941.48 0 سماد مصر (ايجيفرت) 4.03 0 دلتا للانشاء والتعمير 5.51 0 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.25 0 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 5.8 0 السويس للاسمنت 8.22 0 مصر بنى سويف للاسمنت 15 0 اسمنت سيناء 6.48 0 (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 1.392 0 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 25.14 0 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 0.49 0 برايم القابضة للاستثمارات المالية 3.5 0 الاسماعيلية مصر للدواجن 1.689 0 المصرية للدواجن 1.545 0 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 8.91 0 الدلتا للسكر 10.56 0 العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا” 5.42 0 مطاحن مصر الوسطي 28.97 0 مطاحن وسط وغرب الدلتا 110.93 0 مطاحن مصر العليا 91.18 0 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.6 0 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 9.77 0 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 0.552 0 الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية 20.68 0 الاهرام للطباعة و التغليف 7.5 0 دلتا للطباعة والتغليف 9 0 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 23.26 0 العربية للصناعات الهندسية 4.64 0

أسعار الأسهم المنخفضة فى جلسة اليوم