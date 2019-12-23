أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الاثنين 23-12-2019

تنشر بوابة “المال” أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية “السوق الرئيسية – بورصة النيل” في ختام تعاملات جلسة اليوم -الاثنين- الموافق 23 ديسمبر 2019، مع تقسيمها لـ3 فئات وفقًا لحركة أسعار الأسهم، سواء صعودًا أو هبوطًا أو بالثبات على مستويات جلسة الأحد الماضي.
وقد سيطر الاتجاه الهابط على تحركات أسعار الأسهم في جلسة اليوم -الإثنين- إذ تراجعت أسعار 86 سهما، مقابل صعود 42 سهما، إضافة إلى ثبات 44 سهمًا على مستوياتهم السعرية بنهاية جلسة أمس -الإثنين.
أسعار الأسهم المرتفعة فى تعاملات اليوم
|اسم الورقة المالية
|سعر الإقفال بالجنيه
|نسبة التغير
|سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|4.34
|7.43
|الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه
|3.49
|7.38
|مصر جنوب افريقيا للاتصالات
|0.197
|4.23
|الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
|5.41
|4.04
|ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
|9.77
|3.72
|النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|28.23
|3.63
|سبيد ميديكال
|1.497
|3.53
|ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
|3.17
|3.26
|جينيال تورز
|1.757
|3.23
|النعيم القابضة للاستثمارات
|0.186
|2.76
|شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
|8.94
|2.52
|ايديتا للصناعات الغذائية
|13.86
|2.44
|المتحدة للاسكان والتعمير
|3
|2.39
|مستشفى النزهه الدولي
|45.12
|2.31
|الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
|0.181
|2.26
|العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|6.18
|2.15
|اراب للتنمية والاستثمار العقاري
|0.478
|1.92
|مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
|0.565
|1.8
|بنك الكويت الوطنى – مصر
|35.58
|1.4
|المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
|5.39
|1.32
|جهينة للصناعات الغذائية
|8.31
|1.09
|الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
|105.81
|1.02
|بنك كريدي اجريكول مصر
|42.91
|0.96
|العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا
|4.38
|0.92
|البنك التجاري الدولي (مصر)
|82.8
|0.85
|المنصورة للدواجن
|3.81
|0.79
|الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
|3.85
|0.79
|الاسكندرية لاسمنت بورتلاند
|5.7
|0.71
|بنك التعمير والاسكان
|43
|0.7
|مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|3.62
|0.56
|الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
|0.549
|0.55
|القابضة المصرية الكويتية
|1.299
|0.54
|جى بى اوتو
|3.79
|0.53
|الشرقية – ايسترن كومباني
|15.04
|0.47
|الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
|0.879
|0.46
|البنك المصري الخليجي
|0.522
|0.38
|بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
|5.42
|0.37
|اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
|102
|0.35
|العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره
|23.39
|0.34
|مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
|12.43
|0.32
|الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|10.14
|0.3
|العربية للاسمنت
|3.52
|0.28
|المجموعه الماليه هيرمس القابضه
|17.14
|0.23
|المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو
|66.63
|0.23
|الدولية للأسمدة والكيماويات
|0.963
|0.21
|الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
|5.12
|0.2
|القاهرة للزيوت والصابون
|11.6
|0.17
|البنك المصري لتنمية الصادرات
|7.7
|0.13
|بى انفستمنتس القابضه
|8.03
|0.12
أسعار الأسهم -الثابتة- التى لم تتغير فى جلسة اليوم
|إسم الورقة المالية
|سعر الإقفال بالجنيه
|نسبة التغير
|بنك قطر الوطني الاهلي
|46.03
|0
|بنك البركة مصر
|9.75
|0
|بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية
|6.95
|0
|العربيه وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب
|2.15
|0
|العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
|9.72
|0
|زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|7.44
|0
|الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
|3.76
|0
|القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه
|13.5
|0
|إعمار مصر للتنمية
|2.78
|0
|العامة للصوامع والتخزين
|37.88
|0
|بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات
|1.13
|0
|مصر للاسواق الحرة
|6.7
|0
|بى اى جى للتجارة والاستثمار
|0.757
|0
|القاهرة للخدمات التعليمية
|9.9
|0
|راية القابضة للأستثمارات المالية
|4.98
|0
|قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
|41.46
|0
|مصر للفنادق
|17.45
|0
|بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا
|21.13
|0
|مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
|0.575
|0
|الالومنيوم العربية
|15.08
|0
|العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية
|565.92
|0
|العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية
|941.48
|0
|سماد مصر (ايجيفرت)
|4.03
|0
|دلتا للانشاء والتعمير
|5.51
|0
|الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد
|1.25
|0
|روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
|5.8
|0
|السويس للاسمنت
|8.22
|0
|مصر بنى سويف للاسمنت
|15
|0
|اسمنت سيناء
|6.48
|0
|(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود
|1.392
|0
|السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
|25.14
|0
|EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
|0.49
|0
|برايم القابضة للاستثمارات المالية
|3.5
|0
|الاسماعيلية مصر للدواجن
|1.689
|0
|المصرية للدواجن
|1.545
|0
|الصناعات الغذائية العربية-دومتى
|8.91
|0
|الدلتا للسكر
|10.56
|0
|العربية لمنتجات الألبان” آراب ديرى – باندا”
|5.42
|0
|مطاحن مصر الوسطي
|28.97
|0
|مطاحن وسط وغرب الدلتا
|110.93
|0
|مطاحن مصر العليا
|91.18
|0
|عبور لاند للصناعات الغذائية
|5.6
|0
|ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
|9.77
|0
|الدولية للصناعات الطبية ايكمي
|0.552
|0
|الاسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبى الجديد – الاسكندرية
|20.68
|0
|الاهرام للطباعة و التغليف
|7.5
|0
|دلتا للطباعة والتغليف
|9
|0
|الشروق الحديثة للطباعة و التغليف
|23.26
|0
|العربية للصناعات الهندسية
|4.64
|0
أسعار الأسهم المنخفضة فى جلسة اليوم
|إسم الورقة المالية
|سعر الإقفال بالجنيه
|نسبة التغير
|حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2
|0.218
|-15.83
|الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
|1.63
|-9.19
|العربية للمحابس
|0.629
|-4.7
|يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك
|2.27
|-4.22
|ليسيكو مصر
|2.37
|-4.05
|ابن سينا فارما
|9.1
|-4.01
|بلتون المالية القابضة
|2.39
|-2.85
|القناة للتوكيلات الملاحية
|13.2
|-2.73
|Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات
|4.49
|-2.6
|الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
|1.195
|-2.53
|البويات والصناعات الكيماوية – باكين
|21.33
|-2.51
|شركة مستشفي كليوباترا
|5.85
|-2.5
|المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
|7.09
|-2.48
|القاهرة للدواجن
|4.41
|-2.43
|(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
|0.582
|-2.35
|اجواء للصناعات الغذائية – مصر
|3.76
|-2.34
|المصرية للمنتجعات السياحية
|2.53
|-2.32
|رمكو لانشاء القرى السياحيه
|2.56
|-2.29
|مطاحن ومخابز الاسكندرية
|9
|-2.28
|العربية للخزف – سيراميكا ريماس
|1.364
|-2.22
|العربية المتحدة للشحن والتفريغ
|0.675
|-2.17
|مطاحن شرق الدلتا
|97.76
|-2.01
|مصر للالومنيوم
|14.22
|-1.93
|الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|10.31
|-1.9
|النساجون الشرقيون للسجاد
|10.49
|-1.87
|المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
|2.18
|-1.8
|الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون
|4.38
|-1.79
|القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية
|2.29
|-1.72
|العامة لصناعة الورق – راكتا
|5.27
|-1.68
|المجموعه المصريه العقاريه
|2.4
|-1.64
|الملتقي العربي للاستثمارات
|10.27
|-1.63
|الاسكندرية للزيوت المعدنية
|3.74
|-1.58
|العامة لمنتجات الخزف والصيني
|2.54
|-1.55
|حديد عز
|10.99
|-1.52
|فرتيكا للصناعة و التجارة
|1.9
|-1.4
|المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
|2.13
|-1.39
|سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
|4.28
|-1.38
|الاهلي للتنمية والاستثمار
|6.53
|-1.36
|الكابلات الكهربائية المصرية
|1.302
|-1.36
|العربية لحليج الأقطان
|1.583
|-1.31
|الصناعات الكيماوية المصرية – كيما
|5.28
|-1.31
|شارم دريمز للاستثمار السياحى
|3.85
|-1.28
|اسيك للتعدين – اسكوم
|7
|-1.27
|النصر للملابس والمنسوجات – كابو
|0.79
|-1.25
|الحديد والصلب المصرية
|2.4
|-1.23
|مصر الجديدة للاسكان والتعمير
|24.23
|-1.18
|سيدى كرير للبتروكيماويات
|9.22
|-1.18
|الدوليه للمحاصيل الزراعيه
|2.58
|-1.15
|السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
|13.71
|-1.08
|الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
|2.78
|-1.07
|اوراسكوم للاستثمار القابضه
|0.556
|-1.07
|ارابيا انفستمنتس هولدنج
|0.286
|-1.04
|النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل
|22.77
|-1.04
|العربية للادوية والصناعات الكيماوية
|42.75
|-1
|اسمنت بورتلاند طرة المصرية
|7.15
|-0.97
|التعمير والاستشارات الهندسية
|14.6
|-0.95
|جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
|3.13
|-0.95
|شركة النصر للأعمال المدنية
|10.38
|-0.95
|المصرية للاتصالات
|10.57
|-0.94
|اوراسكوم للتنمية مصر
|6.42
|-0.93
|العرفة للاستثمارات والاستشارات
|0.114
|-0.87
|مجموعة طلعت مصطفى القابضة
|8.22
|-0.84
|فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية
|8.23
|-0.84
|مصر للاسمنت – قنا
|7.27
|-0.82
|مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
|0.615
|-0.81
|اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
|12.68
|-0.78
|المالية و الصناعية المصرية
|11.68
|-0.68
|المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
|4.45
|-0.67
|المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
|0.776
|-0.64
|الاستثمار العقاري العربي – اليكو
|0.378
|-0.53
|دايس للملابس الجاهزة
|1.781
|-0.5
|بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
|12.4
|-0.48
|مصر لصناعة الكيماويات
|6.33
|-0.47
|الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف
|0.214
|-0.47
|اودن للاستثمارات المالية
|2.49
|-0.4
|بالم هيلز للتعمير
|1.856
|-0.38
|العبوات الطبية
|0.816
|-0.37
|السويدى اليكتريك
|11.43
|-0.35
|ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
|21.02
|-0.33
|المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
|10.25
|-0.29
|مصر الوطنية للصلب – عتاقة
|0.708
|-0.28
|مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو
|60.81
|-0.26
|الشمس للاسكان والتعمير
|4.08
|-0.24
|مدينة نصر للاسكان والتعمير
|4.88
|-0.2
|جنوب الوادى للاسمنت
|1.55
|-0.19
|الوادى العالمية للاستثمار و التنمية
|6.78
|-0.15
|بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار
|0.988
|-0.1