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أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 25-3-2021

رغم الإعلان عن اتاحة تمويل بقيمة 20 مليار جنيه بأى وقت
المال - خاص 5:56 م, الخميس, 25 مارس 21 5:56 م, الخميس, 25 مارس 21

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ارتفعت أسعار الأسهم فى ختام جلسة نهاية الأسبوع، الخميس، الموافق 25 مارس 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، مع حالة التباين التى شهدتها مؤشرات البورصة المصرية.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 1.57% ليصل إلى 10870 نقطة.

فيما هبط مؤشر البورصة المصرية السبعيني «EGX70» بمعدل 0.67%، ليسجل 1842 نقطة.

أما مؤشر البورصة الأوسع انتشارًا «EGX100» فتراجع بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوي 2788 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 818.8 مليون جنيه، فيما سجل رأس المال السوقي 651.6 مليار جنيه بنهاية الجلسة.

وسيطر الصعود على معظم أسعارالأسهم، إذ صعد 80 سهمًا من إجمالي 185 متداولًا، بينما هبط 75، وبقي 30 دون تغيير.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 80 سهمًا مدرجة في سوق المال.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
النساجون الشرقيون للسجاد7.180.14
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.530.15
الاهلي للتنمية والاستثمار18.430.27
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.670.28
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو70.340.29
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره9.910.3
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.990.36
اوراسكوم للتنمية مصر5.410.37
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.7940.38
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.220.39
ايديتا للصناعات الغذائية8.520.47
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير5.910.51
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية36.190.56
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1720.58
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.320.61
القابضة المصرية الكويتية1.1310.62
ليسيكو مصر3.080.65
حديد عز9.30.65
ابن سينا فارما4.560.66
الدولية للأسمدة والكيماويات4.520.67
جنوب الوادى للاسمنت1.5490.72
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.970.73
جهينة للصناعات الغذائية5.470.74
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7230.84
إعمار مصر للتنمية2.340.86
التعمير والاستشارات الهندسية13.920.87
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.8780.92
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.260.93
جلاكسو سميثكلاين27.930.94
مصر للالومنيوم11.860.94
بنك كريدي اجريكول مصر23.370.95
الملتقي العربي للاستثمارات24.370.95
المتحدة للاسكان والتعمير3.991.01
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2141.08
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.731.11
المصرية للمنتجعات السياحية1.3531.12
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.191.28
العامة لصناعة الورق - راكتا6.971.31
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43.121.34
الدلتا للسكر8.161.37
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.711.37
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية361.091.4
اسيك للتعدين - اسكوم7.371.52
عبور لاند للصناعات الغذائية6.41.59
بالم هيلز للتعمير1.6661.59
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.5051.61
بنك التعمير والاسكان32.521.69
البنك التجاري الدولي (مصر)60.91.72
السويدى اليكتريك9.311.75
الشمس للاسكان والتعمير3.921.82
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.591.84
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.492.05
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية21.392.25
اودن للاستثمارات المالية8.052.29
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات25.192.4
بى انفستمنتس القابضه13.522.58
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.692.63
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.22.71
رواد السياحة - رواد9.032.73
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية34.892.86
الاهرام للطباعة و التغليف16.562.86
العربية للخزف - سيراميكا ريماس3.92.9
المالية و الصناعية المصرية10.943.11
الالومنيوم العربية22.323.33
مصر للاسمنت - قنا8.893.86
القاهرة للاسكان والتعمير19.394.3
دلتا للانشاء والتعمير13.324.31
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.524.32
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع6.434.55
عبر المحيطات للسياحه0.0644.92
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.9994.94
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.4634.95
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي71.665.04
مصر للفنادق11.625.35
الشرقية الوطنية للامن الغذائي9.715.54
شركة النصر للأعمال المدنية20.135.89
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي24.745.95
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.856.2
العربية للصناعات الهندسية1.1656.39
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية68.226.84
شارم دريمز للاستثمار السياحى4.187.46
الشرقية - ايسترن كومباني12.417.73
العبور للاستثمار العقارى38.649.15
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أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 75 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 25-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.742-8.4
العربية لحليج الأقطان1.84-8
سماد مصر (ايجيفرت)8.49-7.72
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل76.41-6.91
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.976-6.33
مصر بنى سويف للاسمنت14.09-6.13
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية0.876-6.11
غاز مصر35.14-5.69
راية القابضة للأستثمارات المالية2.17-5.65
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.456-5.59
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.11-5.47
دلتا للطباعة والتغليف23.04-5.03
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.756-4.91
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.589-4.69
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.84-4.66
المنصورة للدواجن12.54-4.49
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.369-4.4
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.685-4.33
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.865-4.31
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة42.28-4.24
ريكاب للاستثمارات المالية7.38-4.16
المجموعه المصريه العقاريه12.59-4.11
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.99-3.86
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.82-3.78
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية103.64-3.78
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.67-3.61
الحديد والصلب المصرية2.45-3.54
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.75-3.51
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.554-3.48
اميرالد للاستثمار العقاري4.96-3.31
دايس للملابس الجاهزة1.397-3.19
العربية للمحابس1.275-3.19
مطاحن ومخابز الاسكندرية11.02-2.91
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.593-2.79
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.58-2.64
العربية للاسمنت2.73-2.5
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38-2.41
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.566-2.41
سيدى كرير للبتروكيماويات10.07-2.23
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.71-2.2
المصرية للدواجن3.15-2.17
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.26-2.16
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.456-2.15
الاسماعيلية مصر للدواجن3.7-2.12
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.23-2.12
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب2.87-2.05
بلتون المالية القابضة1.92-2.04
الكابلات الكهربائية المصرية0.435-2.03
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.11-1.86
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.158-1.86
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية30.15-1.66
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.02-1.57
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.39-1.42
مصر لصناعة الكيماويات9.54-1.34
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"10.79-1.28
بنك الكويت الوطنى - مصر34.84-1.25
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك11.89-1.16
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.37-1.13
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.44-1.11
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي90-1.11
البنك المصري لتنمية الصادرات11.92-1.08
القناة للتوكيلات الملاحية9.49-1.04
القاهرة للزيوت والصابون5.05-0.98
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.31-0.79
اوراسكوم المالية القابضة0.275-0.72
سبيد ميديكال2.8-0.71
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.288-0.69
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية9.95-0.5
القاهرة للدواجن2.77-0.36
العبوات الطبية0.898-0.33
العالمية للاستثمار والتنمية21.33-0.33
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.103-0.27
جى بى اوتو3.86-0.26
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.31-0.23
المصرية للاتصالات10.8-0.18
بنك البركة مصر12.62-0.08
مطاحن مصر الوسطي26.79-0.07
البويات والصناعات الكيماوية - باكين17.74-0.06
العامة للصوامع والتخزين46.31-0.04
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أسعار الأسهم المصرية المستقرة

ثبتت أسعار 30 سهما مدرجة في البورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.6
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.12
مطاحن مصر العليا77.33
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.803
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.94
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)18.8
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.27
بنك قطر الوطني الاهلي16.21
البنك المصري الخليجي0.419
فرتيكا للصناعة و التجارة3.48
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.767
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.253
القاهرة للخدمات التعليمية14.01
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا40.5
النعيم القابضة للاستثمارات0.173
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.85
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.162
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.923
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية10.26
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.36
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات16.06
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات6.91
شركة مستشفي كليوباترا4.6
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية131.5
مستشفى النزهه الدولي62.07
العربية للادوية والصناعات الكيماوية69.8
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.34
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير24.41
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية11.32
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية2.69
العربية لاستصلاح الاراضي23.19
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية18.14
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.11
اسمنت سيناء3.97
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.36
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.809
البدر للبلاستيك0.698
فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات6.31

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الخميس 25-3-2021

جاءت حالة التباين التى سيطرت على مؤشرات البورصة المصرية نتيجة اتجاه كل من المصريين والعرب إلى البيع، فيما فضل الأجانب الشراء.

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وبلغت مبيعات المصرين من الأسهم 434 ألف جنيه، فيما سجلت لدى العرب 1.5 مليون جنيه، أما مشتريات الأجانب فقدرت بـ 1.9 مليون جنيه.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة، إن تمكن البورصة من تجاوز منطقة 10900 الحالية سيدفعها نحو 11100 نقطة على المدى القريب.

وأوصت في تقرير بحثي لها بشراء سهم الدلتا للسكر بالقرب من 7.50 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 9.20 جنيه ثم 10.30 جنيه، فيما اوصت بانتظار إشارة شراء جديدة لسهم العبوات الطبية وخاصة عقب هبوطه في جلسة أمس الأربعاء بنحو 9.4% .

وأنهت البورصة تعاملات اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع الجاري، على أداء صاعد بشكل جماعي للمؤشرات، سجل فيه مؤشرها الرئيسي حوالي 1.5% ليصل 10870 نقطة

تحولت مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء إلى صعود بقوة عقب موجة هبوط عنيفة، إذ ربح مؤشرEGX30 نحو %2.2 وحقق رأس المال السوقى مكاسب بنحو 12 مليار جنيه، ليعوض جزءًا من خسائر الجلستين السابقتين.

قال خبراء بسوق المال إن تلك الحركة جاءت بدعم وصول الأسهم لمستويات مغرية، والاستبشار بقرار البنك المركزى المصرى بتأسيس صندوق جديد، إلى جانب هدوء عمليات «الشراء الهامش» على أسهم المضاربات، مرجحين أن تستكمل مؤشرات البورصة حركتها المتماسكة على المدى القريب عند 10800 نقطة .

يُذكر أنه تم الإعلان أمس الأربعاء عن اتفاق الرقابة المالية والبنك المركزى على إنشاء صندوق لتعزيز سيولة البورصة.

20 مليار جنيه متاحة لدعم البورصة المصرية بأى وقت

قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، لـ«المال» ، إن أموال صندوق تمويل شركات الوساطة المالية فى البورصة تعتبر جزءًا من مبلغ 20 مليار جنيه ، رصدها البنك لدعم البورصة المصرية سابقا، كاشفا أن حجم الصندوق سيكون مليار جنيه.

يُذكر أن البنك المركزى المصري والهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنا أمس – الأربعاء – اتفاقهما بشأن إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

البورصة المصرية
مؤشرات البورصة

وأفاد نائب محافظ «المركزي» بأن الجزء المستخدم من مبلغ العشرين مليار جنيه محدود، وأن القيمة بالكامل متاحة لدعم البورصة فى أى وقت، وذلك فى حال وجود تذبذبات غير مبررة، مشيرًا إلى حدوث موجة تصحيح للأسهم خلال جلسة أمس بمجرد الإعلان عن الصندوق الجديد للسيولة.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة التى تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية هو إتاحة سيولة لعملاء شركات الوساطة عبر آلية الشراء بالهامش.

وتابع: «السيولة بقيمة 20 مليار جنيه متاحة ويستطيع البنك المركزى التدخل فى أى وقت لمواجهة التذبذبات غير المبررة»، مؤكداً أن الهدف هو «توفير سيولة للمتعاملين وليس دعم أسعار أسهم محددة.

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بقلم المال - خاص

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