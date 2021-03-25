أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 25-3-2021

ارتفعت أسعار الأسهم فى ختام جلسة نهاية الأسبوع، الخميس، الموافق 25 مارس 2021 سواء السوق الرئيسية أو بورصة النيل، مع حالة التباين التى شهدتها مؤشرات البورصة المصرية.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» بنسبة 1.57% ليصل إلى 10870 نقطة.

فيما هبط مؤشر البورصة المصرية السبعيني «EGX70» بمعدل 0.67%، ليسجل 1842 نقطة.

أما مؤشر البورصة الأوسع انتشارًا «EGX100» فتراجع بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوي 2788 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 818.8 مليون جنيه، فيما سجل رأس المال السوقي 651.6 مليار جنيه بنهاية الجلسة.

وسيطر الصعود على معظم أسعارالأسهم، إذ صعد 80 سهمًا من إجمالي 185 متداولًا، بينما هبط 75، وبقي 30 دون تغيير.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 80 سهمًا مدرجة في سوق المال.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير النساجون الشرقيون للسجاد 7.18 0.14 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.53 0.15 الاهلي للتنمية والاستثمار 18.43 0.27 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.67 0.28 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 70.34 0.29 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 9.91 0.3 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.99 0.36 اوراسكوم للتنمية مصر 5.41 0.37 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.794 0.38 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.22 0.39 ايديتا للصناعات الغذائية 8.52 0.47 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 5.91 0.51 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 36.19 0.56 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.172 0.58 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.32 0.61 القابضة المصرية الكويتية 1.131 0.62 ليسيكو مصر 3.08 0.65 حديد عز 9.3 0.65 ابن سينا فارما 4.56 0.66 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.52 0.67 جنوب الوادى للاسمنت 1.549 0.72 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.97 0.73 جهينة للصناعات الغذائية 5.47 0.74 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.723 0.84 إعمار مصر للتنمية 2.34 0.86 التعمير والاستشارات الهندسية 13.92 0.87 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.878 0.92 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.26 0.93 جلاكسو سميثكلاين 27.93 0.94 مصر للالومنيوم 11.86 0.94 بنك كريدي اجريكول مصر 23.37 0.95 الملتقي العربي للاستثمارات 24.37 0.95 المتحدة للاسكان والتعمير 3.99 1.01 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.214 1.08 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.73 1.11 المصرية للمنتجعات السياحية 1.353 1.12 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.19 1.28 العامة لصناعة الورق - راكتا 6.97 1.31 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43.12 1.34 الدلتا للسكر 8.16 1.37 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.71 1.37 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 361.09 1.4 اسيك للتعدين - اسكوم 7.37 1.52 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.4 1.59 بالم هيلز للتعمير 1.666 1.59 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.505 1.61 بنك التعمير والاسكان 32.52 1.69 البنك التجاري الدولي (مصر) 60.9 1.72 السويدى اليكتريك 9.31 1.75 الشمس للاسكان والتعمير 3.92 1.82 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.59 1.84 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.49 2.05 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 21.39 2.25 اودن للاستثمارات المالية 8.05 2.29 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 25.19 2.4 بى انفستمنتس القابضه 13.52 2.58 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.69 2.63 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.2 2.71 رواد السياحة - رواد 9.03 2.73 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 34.89 2.86 الاهرام للطباعة و التغليف 16.56 2.86 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 3.9 2.9 المالية و الصناعية المصرية 10.94 3.11 الالومنيوم العربية 22.32 3.33 مصر للاسمنت - قنا 8.89 3.86 القاهرة للاسكان والتعمير 19.39 4.3 دلتا للانشاء والتعمير 13.32 4.31 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.52 4.32 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 6.43 4.55 عبر المحيطات للسياحه 0.064 4.92 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.999 4.94 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.463 4.95 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 71.66 5.04 مصر للفنادق 11.62 5.35 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 9.71 5.54 شركة النصر للأعمال المدنية 20.13 5.89 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 24.74 5.95 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.85 6.2 العربية للصناعات الهندسية 1.165 6.39 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 68.22 6.84 شارم دريمز للاستثمار السياحى 4.18 7.46 الشرقية - ايسترن كومباني 12.41 7.73 العبور للاستثمار العقارى 38.64 9.15

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

تراجعت أسعار 75 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 25-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.742 -8.4 العربية لحليج الأقطان 1.84 -8 سماد مصر (ايجيفرت) 8.49 -7.72 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 76.41 -6.91 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.976 -6.33 مصر بنى سويف للاسمنت 14.09 -6.13 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 0.876 -6.11 غاز مصر 35.14 -5.69 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.17 -5.65 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.456 -5.59 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.11 -5.47 دلتا للطباعة والتغليف 23.04 -5.03 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.756 -4.91 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.589 -4.69 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.84 -4.66 المنصورة للدواجن 12.54 -4.49 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.369 -4.4 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.685 -4.33 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0.865 -4.31 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 42.28 -4.24 ريكاب للاستثمارات المالية 7.38 -4.16 المجموعه المصريه العقاريه 12.59 -4.11 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.99 -3.86 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.82 -3.78 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 103.64 -3.78 رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.67 -3.61 الحديد والصلب المصرية 2.45 -3.54 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.75 -3.51 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.554 -3.48 اميرالد للاستثمار العقاري 4.96 -3.31 دايس للملابس الجاهزة 1.397 -3.19 العربية للمحابس 1.275 -3.19 مطاحن ومخابز الاسكندرية 11.02 -2.91 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.593 -2.79 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.58 -2.64 العربية للاسمنت 2.73 -2.5 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38 -2.41 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.566 -2.41 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.07 -2.23 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.71 -2.2 المصرية للدواجن 3.15 -2.17 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.26 -2.16 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.456 -2.15 الاسماعيلية مصر للدواجن 3.7 -2.12 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.23 -2.12 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 2.87 -2.05 بلتون المالية القابضة 1.92 -2.04 الكابلات الكهربائية المصرية 0.435 -2.03 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.11 -1.86 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.158 -1.86 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.15 -1.66 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.02 -1.57 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.39 -1.42 مصر لصناعة الكيماويات 9.54 -1.34 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 10.79 -1.28 بنك الكويت الوطنى - مصر 34.84 -1.25 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 11.89 -1.16 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.37 -1.13 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.44 -1.11 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 90 -1.11 البنك المصري لتنمية الصادرات 11.92 -1.08 القناة للتوكيلات الملاحية 9.49 -1.04 القاهرة للزيوت والصابون 5.05 -0.98 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.31 -0.79 اوراسكوم المالية القابضة 0.275 -0.72 سبيد ميديكال 2.8 -0.71 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.288 -0.69 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 9.95 -0.5 القاهرة للدواجن 2.77 -0.36 العبوات الطبية 0.898 -0.33 العالمية للاستثمار والتنمية 21.33 -0.33 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.103 -0.27 جى بى اوتو 3.86 -0.26 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.31 -0.23 المصرية للاتصالات 10.8 -0.18 بنك البركة مصر 12.62 -0.08 مطاحن مصر الوسطي 26.79 -0.07 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 17.74 -0.06 العامة للصوامع والتخزين 46.31 -0.04

أسعار الأسهم المصرية المستقرة

ثبتت أسعار 30 سهما مدرجة في البورصة المصرية نهاية تعاملات اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.6 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.12 مطاحن مصر العليا 77.33 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.803 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 15.94 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 18.8 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.27 بنك قطر الوطني الاهلي 16.21 البنك المصري الخليجي 0.419 فرتيكا للصناعة و التجارة 3.48 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.767 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.253 القاهرة للخدمات التعليمية 14.01 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 40.5 النعيم القابضة للاستثمارات 0.173 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.85 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.162 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.923 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 10.26 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.36 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 16.06 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 6.91 شركة مستشفي كليوباترا 4.6 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 131.5 مستشفى النزهه الدولي 62.07 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 69.8 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.34 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 24.41 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 11.32 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.69 العربية لاستصلاح الاراضي 23.19 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 18.14 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.11 اسمنت سيناء 3.97 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.36 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.809 البدر للبلاستيك 0.698 فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات 6.31

مؤشر أداء البورصة المصرية اليوم الخميس 25-3-2021

جاءت حالة التباين التى سيطرت على مؤشرات البورصة المصرية نتيجة اتجاه كل من المصريين والعرب إلى البيع، فيما فضل الأجانب الشراء.

وبلغت مبيعات المصرين من الأسهم 434 ألف جنيه، فيما سجلت لدى العرب 1.5 مليون جنيه، أما مشتريات الأجانب فقدرت بـ 1.9 مليون جنيه.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة، إن تمكن البورصة من تجاوز منطقة 10900 الحالية سيدفعها نحو 11100 نقطة على المدى القريب.

وأوصت في تقرير بحثي لها بشراء سهم الدلتا للسكر بالقرب من 7.50 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 9.20 جنيه ثم 10.30 جنيه، فيما اوصت بانتظار إشارة شراء جديدة لسهم العبوات الطبية وخاصة عقب هبوطه في جلسة أمس الأربعاء بنحو 9.4% .

وأنهت البورصة تعاملات اليوم الخميس أخر جلسات الأسبوع الجاري، على أداء صاعد بشكل جماعي للمؤشرات، سجل فيه مؤشرها الرئيسي حوالي 1.5% ليصل 10870 نقطة

تحولت مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء إلى صعود بقوة عقب موجة هبوط عنيفة، إذ ربح مؤشرEGX30 نحو %2.2 وحقق رأس المال السوقى مكاسب بنحو 12 مليار جنيه، ليعوض جزءًا من خسائر الجلستين السابقتين.

قال خبراء بسوق المال إن تلك الحركة جاءت بدعم وصول الأسهم لمستويات مغرية، والاستبشار بقرار البنك المركزى المصرى بتأسيس صندوق جديد، إلى جانب هدوء عمليات «الشراء الهامش» على أسهم المضاربات، مرجحين أن تستكمل مؤشرات البورصة حركتها المتماسكة على المدى القريب عند 10800 نقطة .

يُذكر أنه تم الإعلان أمس الأربعاء عن اتفاق الرقابة المالية والبنك المركزى على إنشاء صندوق لتعزيز سيولة البورصة.

20 مليار جنيه متاحة لدعم البورصة المصرية بأى وقت

قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، لـ«المال» ، إن أموال صندوق تمويل شركات الوساطة المالية فى البورصة تعتبر جزءًا من مبلغ 20 مليار جنيه ، رصدها البنك لدعم البورصة المصرية سابقا، كاشفا أن حجم الصندوق سيكون مليار جنيه.

يُذكر أن البنك المركزى المصري والهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنا أمس – الأربعاء – اتفاقهما بشأن إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين. مؤشرات البورصة

وأفاد نائب محافظ «المركزي» بأن الجزء المستخدم من مبلغ العشرين مليار جنيه محدود، وأن القيمة بالكامل متاحة لدعم البورصة فى أى وقت، وذلك فى حال وجود تذبذبات غير مبررة، مشيرًا إلى حدوث موجة تصحيح للأسهم خلال جلسة أمس بمجرد الإعلان عن الصندوق الجديد للسيولة.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة التى تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية هو إتاحة سيولة لعملاء شركات الوساطة عبر آلية الشراء بالهامش.

وتابع: «السيولة بقيمة 20 مليار جنيه متاحة ويستطيع البنك المركزى التدخل فى أى وقت لمواجهة التذبذبات غير المبررة»، مؤكداً أن الهدف هو «توفير سيولة للمتعاملين وليس دعم أسعار أسهم محددة.