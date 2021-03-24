أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-3-2021

صعدت أسعار الأسهم للمرة الأولى هذا الأسبوع نهاية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، الموافق 24 مارس 2021، بسوق المال الرئيسية وبورصة النيل، بعد إعلان البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم، وصعد رأس المال السوقي بقيمة تصل إلى 12.1 مليار جنيه، ليرتفع إلى 645.7 مليار جنيه.

وسيطر اللون الأخضر على أداء مؤشرات البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 2.2%، ليصل إلى 10720 نقطة.

كما قفز مؤشر البورصة للأسهم المتوسطة «EGX70» بمعدل 1.81%، ليصعد إلى 1855 نقطة.

ونما مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا نهاية جلسة اليوم بنسبة تصل إلى 2.02%، ليقفز إلى مستوى 2795 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 119 سهمًا من إجمالي 186 متداولًا، بينما هبط 38، وبقي 29 دون تغيير.

كانت البورصة المصرية قد أغلقت تعاملاتها جلسة أمس، الثلاثاء، على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها، بلغ 5.1% لمؤشر الأسهم المتوسطة EGX70.

وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.6 مليار جنيه تقريبًا بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

كما أغلقت جلسة الاثنين على هبوط حاد لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريبًا.

واضطرت إدارة البورصة لإيقاف التداول نصف ساعة بمنتصف جلسة الثلاثاء، بعد أن هوى مؤشر EGX100 أكثر من 5%.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 119 سهمًا مدرجة في سوق المال اليوم الأربعاء.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير بنك كريدي اجريكول مصر 23.15 0.04 القاهرة للاسكان والتعمير 18.59 0.22 مصر لصناعة الكيماويات 9.67 0.31 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0.791 0.38 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 12.1 0.41 إعمار مصر للتنمية 2.32 0.43 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.87 0.46 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.97 0.51 اسمنت سيناء 3.97 0.51 المصرية للدواجن 3.22 0.63 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 5.88 0.68 البنك المصري الخليجي 0.419 0.72 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 42.55 0.9 العامة لمنتجات الخزف والصيني 3.3 0.92 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.81 1 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 2.93 1.03 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 356.09 1.11 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2.65 1.15 اميرالد للاستثمار العقاري 5.13 1.18 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 91.01 1.2 الملتقي العربي للاستثمارات 24.14 1.26 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.466 1.3 سماد مصر (ايجيفرت) 9.2 1.55 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 12.03 1.6 بنك البركة مصر 12.63 1.61 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 20.92 1.65 الاهلي للتنمية والاستثمار 18.38 1.66 المنصورة للدواجن 13.13 1.7 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.29 1.75 البنك التجاري الدولي (مصر) 59.87 1.8 جى بى اوتو 3.87 1.84 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.7 1.89 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.161 1.9 مدينة نصر للاسكان والتعمير 3.66 1.95 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.574 1.95 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.57 2.01 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 6.36 2.09 شركة النصر للأعمال المدنية 19.01 2.09 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 24.6 2.12 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 10 2.15 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 2.85 2.15 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 6.15 2.16 القاهرة للزيوت والصابون 5.1 2.2 المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.253 2.2 اوراسكوم المالية القابضة 0.277 2.21 ايديتا للصناعات الغذائية 8.48 2.29 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 9.2 2.34 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 3.79 2.43 بالم هيلز للتعمير 1.64 2.5 الكابلات الكهربائية المصرية 0.444 2.54 الشرقية - ايسترن كومباني 11.52 2.58 القاهرة للدواجن 2.78 2.58 عبور لاند للصناعات الغذائية 6.3 2.61 جهينة للصناعات الغذائية 5.43 2.65 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 30.66 2.68 العامة لصناعة الورق - راكتا 6.88 2.69 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3.42 2.7 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 17.75 2.78 سيدى كرير للبتروكيماويات 10.3 2.79 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 33.92 2.85 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 24.41 2.87 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.23 2.87 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 44.15 2.96 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.803 2.97 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.171 3.01 شركة مستشفي كليوباترا 4.6 3.14 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.58 3.2 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.201 3.36 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 0.767 3.37 مطاحن ومخابز الاسكندرية 11.35 3.46 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 68.22 3.47 المصرية للمنتجعات السياحية 1.338 3.48 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.07 3.5 السويدى اليكتريك 9.15 3.51 الاسماعيلية مصر للدواجن 3.78 3.56 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 4.32 3.6 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 4.49 3.7 بنك التعمير والاسكان 31.98 3.7 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.61 3.74 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.726 3.86 سبيد ميديكال 2.82 4.06 النساجون الشرقيون للسجاد 7.17 4.06 بى انفستمنتس القابضه 13.18 4.11 البنك المصري لتنمية الصادرات 12.05 4.15 حديد عز 9.24 4.17 جنوب الوادى للاسمنت 1.538 4.2 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 0.963 4.22 مصر للاسمنت - قنا 8.56 4.26 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 2.15 4.37 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.497 4.63 المصرية للاتصالات 10.82 4.74 الالومنيوم العربية 21.6 4.75 اودن للاستثمارات المالية 7.87 4.79 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 1.394 4.81 المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة 0.952 4.96 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 21.2 5.37 اسيك للتعدين - اسكوم 7.26 5.37 بلتون المالية القابضة 1.96 5.38 رواد السياحة - رواد 8.79 5.4 جلاكسو سميثكلاين 27.67 5.45 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.3 5.5 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 6.52 5.67 الدلتا للسكر 8.05 5.78 ابن سينا فارما 4.53 5.84 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10.18 5.93 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.1 6.03 العربية للمحابس 1.317 6.04 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.717 6.07 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 9.88 6.24 التعمير والاستشارات الهندسية 13.8 6.48 المالية و الصناعية المصرية 10.61 6.53 غاز مصر 37.26 6.61 مصر للالومنيوم 11.75 6.72 مصر للفنادق 11.03 6.88 العربية للصناعات الهندسية 1.095 6.93 القناة للتوكيلات الملاحية 9.59 7.15 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.3 7.84 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 11.5 7.88 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.4 9.18 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 7.01 9.19 الاهرام للطباعة و التغليف 16.1 9.38 دلتا للانشاء والتعمير 12.77 9.71 العبور للاستثمار العقارى 35.4 9.87

أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

وتراجعت أسعار 38 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 24-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال نسبة

التغير دلتا للطباعة والتغليف 24.26 -10.35 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 82.08 -9.61 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 18.8 -8.6 دايس للملابس الجاهزة 1.443 -7.85 العامة للصوامع والتخزين 46.33 -6.84 العربية لحليج الأقطان 2 -5.66 بنك الكويت الوطنى - مصر 35.28 -5.44 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.31 -4.94 العالمية للاستثمار والتنمية 21.4 -4.8 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.795 -4.68 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.93 -4.46 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 0.618 -4.33 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.483 -4.17 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.49 -4.06 العبوات الطبية 0.901 -3.84 رمكو لانشاء القرى السياحيه 2.77 -3.48 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.042 -3.07 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.386 -3.02 الشمس للاسكان والتعمير 3.85 -2.53 المتحدة للاسكان والتعمير 3.95 -2.23 المجموعه المصريه العقاريه 13.14 -2.16 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.175 -1.92 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 10.93 -1.44 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 0.933 -1.37 ليسيكو مصر 3.06 -1.29 اوراسكوم للتنمية مصر 5.39 -1.1 العربية لاستصلاح الاراضي 23.19 -0.94 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 11.32 -0.88 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.716 -0.83 مستشفى النزهه الدولي 62.07 -0.77 ريكاب للاستثمارات المالية 7.7 -0.65 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 10.64 -0.56 القابضة المصرية الكويتية 1.124 -0.53 شارم دريمز للاستثمار السياحى 3.89 -0.51 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 10.54 -0.47 الحديد والصلب المصرية 2.54 -0.39 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 16.34 -0.24 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.106 -0.18 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 13.94 -0.14 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 0.904 -0.11 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 70.14 -0.09 مطاحن مصر الوسطي 26.81 -0.04

أسعار الأسهم المصرية الثابتة

استقرت أسعار 38 سهمًا مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة المالية سعر

الإقفال المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0.687 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 35.99 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 17.04 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 9.27 مطاحن مصر العليا 77.33 مطاحن وسط وغرب الدلتا 87.89 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 15.94 بنك قطر الوطني الاهلي 16.21 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.29 النعيم القابضة للاستثمارات 0.173 ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.16 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.162 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 7.85 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.923 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 14.45 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 10.26 المهندس للتأمين 16.82 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.12 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 16.06 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 38.94 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 131.5 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.25 عبر المحيطات للسياحه 0.061 جينيال تورز 2.22 اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 28.08 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 27.1 يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى 9.35 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 18.14 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 23.35 جولدن تكس للاصواف 7.91 العربية للاسمنت 2.8 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0.809 مصر بنى سويف للاسمنت 15.01 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.36 البدر للبلاستيك 0.698

الرقابة المالية والبنك المركزي يُؤسسان صندوقًا لتعزيز السيولة بالسوق

وأعلنت الرقابة المالية صباح اليوم عن اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيمول شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية.

كما سيمهد الصندوق الطريق أمام دخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

البورصة المصرية لديها فرصة للصعود نحو 10900 نقطة

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية لديها فرصة لاستكمال الصعود نحو مستوى 10900 نقطة .

وأضافت في تقريرها أن البورصة تراجعت على مدار آخر شهرين من مستوى المقاومة 11675 نقطة حتى وصل نطاق الدعم 10270-10400 نقطة .

وأوضحت أن التمكن من الارتدادة من مستوى الدعم بجلسة اليوم دفع السوق لمستويات 10730 نقطة ثم التوقعات باستكمال الصعود نحو 10900 نقطة .

وأوصت بشراء سهم “التجاري الدولي” بالقرب من 58.50 جنيه وحددت مستهدفاتهُ عند 61 ثم 62 جنيه .

كما أوصت بشراء سهم “المصرية للمنتجعات السياحية” بالقرب من 1.27 جنيه، وحددت المستهدفات عند 1.45 ثم 1.65 جنيه .