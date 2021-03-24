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أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-3-2021

إعلان هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي تأسيس صندوق لتعزيز السيولة بالسوق يدفع البورصة المصرية للصعود اليوم
المال - خاص 6:02 م, الأربعاء, 24 مارس 21 6:02 م, الأربعاء, 24 مارس 21

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صعدت أسعار الأسهم للمرة الأولى هذا الأسبوع نهاية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، الموافق 24 مارس 2021، بسوق المال الرئيسية وبورصة النيل، بعد إعلان البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم، وصعد رأس المال السوقي بقيمة تصل إلى 12.1 مليار جنيه، ليرتفع إلى 645.7 مليار جنيه.

وسيطر اللون الأخضر على أداء مؤشرات البورصة المصرية نهاية جلسة اليوم، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 2.2%، ليصل إلى 10720 نقطة.

كما قفز مؤشر البورصة للأسهم المتوسطة «EGX70» بمعدل 1.81%، ليصعد إلى 1855 نقطة.

ونما مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا نهاية جلسة اليوم بنسبة تصل إلى 2.02%، ليقفز إلى مستوى 2795 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 119 سهمًا من إجمالي 186 متداولًا، بينما هبط 38، وبقي 29 دون تغيير.  

كانت البورصة المصرية قد أغلقت تعاملاتها جلسة أمس، الثلاثاء، على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها، بلغ 5.1% لمؤشر الأسهم المتوسطة EGX70.

وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 7.6 مليار جنيه تقريبًا بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

كما أغلقت جلسة الاثنين على هبوط حاد لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريبًا.

واضطرت إدارة البورصة لإيقاف التداول نصف ساعة بمنتصف جلسة الثلاثاء، بعد أن هوى مؤشر EGX100 أكثر من 5%.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية اليوم ارتفاع أسعار 119 سهمًا مدرجة في سوق المال اليوم الأربعاء.

الجدول التالى يوضح أسعار كل الأسهم في البورصة المصرية المرتفعة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
بنك كريدي اجريكول مصر23.150.04
القاهرة للاسكان والتعمير18.590.22
مصر لصناعة الكيماويات9.670.31
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار0.7910.38
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه12.10.41
إعمار مصر للتنمية2.320.43
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.870.46
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.970.51
اسمنت سيناء3.970.51
المصرية للدواجن3.220.63
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير5.880.68
البنك المصري الخليجي0.4190.72
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو42.550.9
العامة لمنتجات الخزف والصيني3.30.92
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.811
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب2.931.03
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية356.091.11
الاسكندرية للزيوت المعدنية2.651.15
اميرالد للاستثمار العقاري5.131.18
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي91.011.2
الملتقي العربي للاستثمارات24.141.26
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4661.3
سماد مصر (ايجيفرت)9.21.55
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك12.031.6
بنك البركة مصر12.631.61
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية20.921.65
الاهلي للتنمية والاستثمار18.381.66
المنصورة للدواجن13.131.7
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.291.75
البنك التجاري الدولي (مصر)59.871.8
جى بى اوتو3.871.84
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا2.71.89
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.1611.9
مدينة نصر للاسكان والتعمير3.661.95
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.5741.95
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.572.01
مجموعة طلعت مصطفى القابضة6.362.09
شركة النصر للأعمال المدنية19.012.09
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات24.62.12
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية102.15
الدوليه للمحاصيل الزراعيه2.852.15
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع6.152.16
القاهرة للزيوت والصابون5.12.2
المصرية لنظم التعليم الحديثة1.2532.2
اوراسكوم المالية القابضة0.2772.21
ايديتا للصناعات الغذائية8.482.29
الشرقية الوطنية للامن الغذائي9.22.34
العربية للخزف - سيراميكا ريماس3.792.43
بالم هيلز للتعمير1.642.5
الكابلات الكهربائية المصرية0.4442.54
الشرقية - ايسترن كومباني11.522.58
القاهرة للدواجن2.782.58
عبور لاند للصناعات الغذائية6.32.61
جهينة للصناعات الغذائية5.432.65
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية30.662.68
العامة لصناعة الورق - راكتا6.882.69
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية3.422.7
البويات والصناعات الكيماوية - باكين17.752.78
سيدى كرير للبتروكيماويات10.32.79
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية33.922.85
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير24.412.87
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.232.87
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة44.152.96
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.8032.97
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1713.01
شركة مستشفي كليوباترا4.63.14
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.583.2
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.2013.36
العربية المتحدة للشحن والتفريغ0.7673.37
مطاحن ومخابز الاسكندرية11.353.46
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي68.223.47
المصرية للمنتجعات السياحية1.3383.48
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية2.073.5
السويدى اليكتريك9.153.51
الاسماعيلية مصر للدواجن3.783.56
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية4.323.6
الصناعات الغذائية العربية-دومتى4.493.7
بنك التعمير والاسكان31.983.7
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.613.74
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.7263.86
سبيد ميديكال2.824.06
النساجون الشرقيون للسجاد7.174.06
بى انفستمنتس القابضه13.184.11
البنك المصري لتنمية الصادرات12.054.15
حديد عز9.244.17
جنوب الوادى للاسمنت1.5384.2
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية0.9634.22
مصر للاسمنت - قنا8.564.26
اجواء للصناعات الغذائية - مصر2.154.37
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.4974.63
المصرية للاتصالات10.824.74
الالومنيوم العربية21.64.75
اودن للاستثمارات المالية7.874.79
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد1.3944.81
المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة0.9524.96
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية21.25.37
اسيك للتعدين - اسكوم7.265.37
بلتون المالية القابضة1.965.38
رواد السياحة - رواد8.795.4
جلاكسو سميثكلاين27.675.45
راية القابضة للأستثمارات المالية2.35.5
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون6.525.67
الدلتا للسكر8.055.78
ابن سينا فارما4.535.84
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية10.185.93
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.16.03
العربية للمحابس1.3176.04
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.7176.07
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره9.886.24
التعمير والاستشارات الهندسية13.86.48
المالية و الصناعية المصرية10.616.53
غاز مصر37.266.61
مصر للالومنيوم11.756.72
مصر للفنادق11.036.88
العربية للصناعات الهندسية1.0956.93
القناة للتوكيلات الملاحية9.597.15
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.37.84
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)11.57.88
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.49.18
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية7.019.19
الاهرام للطباعة و التغليف16.19.38
دلتا للانشاء والتعمير12.779.71
العبور للاستثمار العقارى35.49.87
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أسعار الأسهم المصرية الأكثر انخفاضًا

وتراجعت أسعار 38 سهمًا بالبورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 24-3-2021:

الجدول التالى يشير إلى أسعار كل الأسهم المصرية المنخفضة ختام تعاملات اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال		نسبة
التغير
دلتا للطباعة والتغليف24.26-10.35
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل82.08-9.61
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)18.8-8.6
دايس للملابس الجاهزة1.443-7.85
العامة للصوامع والتخزين46.33-6.84
العربية لحليج الأقطان2-5.66
بنك الكويت الوطنى - مصر35.28-5.44
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.31-4.94
العالمية للاستثمار والتنمية21.4-4.8
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.795-4.68
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.93-4.46
اراب للتنمية والاستثمار العقاري0.618-4.33
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.483-4.17
الدولية للأسمدة والكيماويات4.49-4.06
العبوات الطبية0.901-3.84
رمكو لانشاء القرى السياحيه2.77-3.48
الاستثمار العقاري العربي - اليكو1.042-3.07
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.386-3.02
الشمس للاسكان والتعمير3.85-2.53
المتحدة للاسكان والتعمير3.95-2.23
المجموعه المصريه العقاريه13.14-2.16
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.175-1.92
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"10.93-1.44
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية0.933-1.37
ليسيكو مصر3.06-1.29
اوراسكوم للتنمية مصر5.39-1.1
العربية لاستصلاح الاراضي23.19-0.94
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية11.32-0.88
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.716-0.83
مستشفى النزهه الدولي62.07-0.77
ريكاب للاستثمارات المالية7.7-0.65
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر10.64-0.56
القابضة المصرية الكويتية1.124-0.53
شارم دريمز للاستثمار السياحى3.89-0.51
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية10.54-0.47
الحديد والصلب المصرية2.54-0.39
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك16.34-0.24
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.106-0.18
المجموعه الماليه هيرمس القابضه13.94-0.14
مصر الوطنية للصلب - عتاقة0.904-0.11
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو70.14-0.09
مطاحن مصر الوسطي26.81-0.04
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أسعار الأسهم المصرية الثابتة

استقرت أسعار 38 سهمًا مدرجة في البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم.

الجدول التالي يشير إلى أسعار الأسهم المصرية الثابتة خلال جلسة اليوم:

إسم الورقة الماليةسعر
الإقفال
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات0.687
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية35.99
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة17.04
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز9.27
مطاحن مصر العليا77.33
مطاحن وسط وغرب الدلتا87.89
مطاحن ومخابز شمال القاهرة15.94
بنك قطر الوطني الاهلي16.21
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس3.29
النعيم القابضة للاستثمارات0.173
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.16
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.162
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه7.85
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.923
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية14.45
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية10.26
المهندس للتأمين16.82
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.12
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات16.06
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية38.94
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية131.5
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.25
عبر المحيطات للسياحه0.061
جينيال تورز2.22
اسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية28.08
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية27.1
يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى9.35
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية18.14
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي23.35
جولدن تكس للاصواف7.91
العربية للاسمنت2.8
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية0.809
مصر بنى سويف للاسمنت15.01
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك6.36
البدر للبلاستيك0.698
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الرقابة المالية والبنك المركزي يُؤسسان صندوقًا لتعزيز السيولة بالسوق

وأعلنت الرقابة المالية صباح اليوم عن اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيمول شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية.

كما سيمهد الصندوق الطريق أمام دخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

البورصة المصرية لديها فرصة للصعود نحو 10900 نقطة

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية لديها فرصة لاستكمال الصعود نحو مستوى 10900 نقطة .

وأضافت في تقريرها أن البورصة تراجعت على مدار آخر شهرين من مستوى المقاومة 11675 نقطة حتى وصل نطاق الدعم 10270-10400 نقطة .

البورصة المصرية

وأوضحت أن التمكن من الارتدادة من مستوى الدعم بجلسة اليوم دفع السوق لمستويات 10730 نقطة ثم التوقعات باستكمال الصعود نحو 10900 نقطة .

وأوصت بشراء سهم “التجاري الدولي” بالقرب من 58.50 جنيه وحددت مستهدفاتهُ عند 61 ثم 62 جنيه .

كما أوصت بشراء سهم “المصرية للمنتجعات السياحية” بالقرب من 1.27 جنيه، وحددت المستهدفات عند 1.45 ثم 1.65 جنيه .

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بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

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