كسا الهبوط غالبية أسعار الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2022 مع تراجع كافة مؤشرات بورصة مصر بسبب اتجاه الأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى Egx30 بنسبة %1.55 ليغلق عند مستوى 10728 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.33، ليسجل 1810 نقطة.

وانخفض أيضًا مؤشر بورصة مصر الأوسع إنتشارًا EGX100 بنسبة %2.19، ليغلق عند مستوى 2755 نقطة.

وبلغت التعاملات على الأسهم بنهاية تعاملات اليوم مايقرب من 838 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقى 696.3 مليار جنيه.

شهدت البورصة المصرية ارتفاع سعر 16 أسهم فقط جلسة اليوم، فيما هبط سعر 97 سهمًا.

وأظهر موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 78 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الأحد.

بيانات أسهم البورصة المصرية

تصدر سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية قائمة أسهم البورصة المصرية الأعلى ارتفاعًا، بنسبة %12.9، ليغلق عند مستوى 9.5 جنيه.

على الجانب الأخر، حصلت الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف على لقب اسهم الأكثر تراجعًا في بورصة مصر بنسبة %19.9، ليهبط إلى 7.7 جنيه للسهم.

الجدول التالى يوضح أسعار أسهم البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 11-4-2022:

بورصة مصر مرشحة لاستكمال الأداء المتذبذب خلال الأسبوع

وأكد ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن مؤشر EGX30 ما زال يتحرك عرضيًا، لافتًا إلى أنه استهل الأسبوع الأول من جلسات شهر رمضان المبارك على ارتفاع أكثر من 323 نقطة، متخطيًا مستوى 11500 نقطة، ثم دخل في تصحيح مرة أخرى.

ونوه بأن صعود المؤشر مستهل الأسبوع الماضي، اقترن بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي نحو 4% ليقترب من 48 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السهم سيستهدف المقاومة المهمة بالقرب من 48- 49.50 جنيه خلال الأسبوع الحالي.

وتوقع “نبيل” استهداف EGX30، مستوى المقاومة 11700 نقطة، خلال الأسبوع الحالي، لافتًا إلى أنه لن تتحول النظرة الفنية للمؤشر إلى الإيجابية دون اختراقه، والذي سيدفعه لاستهداف مستويات قريبة من 12300 نقطة، مشيرًا إلى أن مستويات الدعم 10900 – 11000 نقطة، تظل قادرة على إيقاف هبوط المؤشر ولو بصفة مؤقتة.

ولفت إلى ظهور بوادر قوة ببعض أسهم القطاع العقارى منها “مصر الجديدة”، و”طلعت مصطفى” و”إعمار مصر”، موضحًا أن قوة تلك الأسهم ربما تتأكد باختراق المقاومات الفرعية لها الأسبوع الحالي.

واستطرد قائلًا: إن قطاع البتروكيماويات مرجح لأن يكون ثاني أفضل قطاع خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات بتعرض أسهم القطاع لعمليات تصحيح، خاصة أسهم سيدى كرير، وأموك، وكيما، ما قد يمثل فرصًا استثمارية جيدة على المدى المتوسط.

وعلى صعيد EGX70 ، أشار “نبيل” إلى استمرار حفاظ المؤشر على مستوى الدعم الرئيسي له بالقرب من 1820- 1800 نقطة، فضلًا عن قدرته على التداول حتى الآن أعلى 1900 نقطة قد يدفعه لاستهداف مستوى 2080 نقطة على الأجل المتوسط.