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أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الإثنين 4-4-2022

استقرت غالبية أسعار أسهم البورصة المصرية عند مستويات أمس الأحد
المال - خاص 6:08 م, الأثنين, 4 أبريل 22 6:08 م, الأثنين, 4 أبريل 22

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استقرت غالبية أسعار الأسهم في البورصة المصرية ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2022 عند نفس مستويات إغلاق أمس الأحد مع سيطرة التباين على أداء مؤشرات بورصة مصر.

وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى Egx30 بنسبة %0.29 ليغلق عند مستوى 11529 نقطة.

وعلى النقيض، ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.57، ليسجل 1936 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر بورصة مصر الأوسع إنتشارًا EGX100 بنسبة %0.44، ليغلق عند مستوى 2944 نقطة.

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وبلغت التعاملات على الأسهم بنهاية تعاملات اليوم مايقرب من 907.6 مليون جنيه، وسجل رأس المال السوقى 739.3 مليار جنيه.

شهدت البورصة ارتفاع سعر 61 أسهم فقط جلسة اليوم، فيما هبط سعر 41 سهمًا.

وأظهر موقع بورصة مصر الرسمي استقرار سعر 91 سهمًا عند نفس مستويات جلسة أمس الأحد.

بيانات أسهم البورصة المصرية

تصدر سهم بى انفستمنتس القابضه قائمة أسهم البورصة المصرية الأعلى ارتفاعًا، بنسبة %15.4، ليغلق عند مستوى 10.1 جنيه.

على الجانب الأخر، حصلت الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف على لقب اسهم الأكثر تراجعًا في بورصة مصر بنسبة 5.3%، ليهبط إلى 0.09 جنيه للسهم.

الجدول التالى يوضح أسعار أسهم البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين 4-4-2022:

هيمنت أسهم القطاع البنكي على حوالي 30% من تداولات البورصة المصرية على الأسهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين بقيمة 274 مليون جنيه .

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وتوقع محللون فنيون تماسك مؤشر “egx30” الرئيسي للبورصة وإعادة التجربة على مناطق المقاومة 11600 و11800 نقطة على الأجل القريب.

وشهدت البورصة الإعلان عن صفقتي استحواذ هذا الأسبوع الأولى على أسهم شركة دومتي الغذائية والأخرى على شركة “جيزة سيسيتمز” التابعة لشركة “بي إنفستمنتس” القابضة.

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بقلم المال - خاص

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