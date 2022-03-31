تباينت أسعار الأسهم في البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة الخميس، وسط اتجاه بيعي للمصريين، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.01% عند 11238 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 1910 نقطة.

كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.22% إلى 2893 نقطة،وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 50 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 66 سهما، وبقي 75 دون تغيير.

بيانات أسهم البورصة المصرية الأكثر ارتفاعا وانخفاضا

البورصة المصرية

وتصدّر سهم تنمية للاستثمار العقارى قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بجلسة الخميس، بنسبة صعود 10.36% ليغلق عند مستوى 1.89 جنيه تقريبًا.

كما تصدرت 4 أسهم أخرى للقائمة هي: تعليم لخدمات الإدارة، بى انفستمنتس القابضة، أوراسكوم كونستراكشون ،التشخيص المتكاملة القابضة، بنسب ارتفاع 5.41%، 5.31%، 5%، 5 %، على التوالى.

على الجانب الآخر تصدّر سهم أسمنت سيناء قائمة الأسهم الأكثر هبوطًا بجلسة الخميس بنسبة انخفاض 8.72%، ليغلق عند مستوى 6.8 جنيه تقريبًا.

وجاءت 4 أسهم أخرى بقائمة الأكثر هبوطًا وهي: راميدا للصناعات الدوائية، أودن للاستثمارات المالية،المالية والصناعية المصرية،سما مصر،كيما للصناعات الكيماوية، بنسب انخفاض 5.31%، 5.14%، 4.73%، 4.63% على التوالى.

وتوقعت بنوك استثمار محلية فى وقت سابق، أن تحاول البورصة المصرية التماسك حاليا قُرب مستوى المقاومة 11700 نقطة، مؤكدين أن القدرة على التماسك وتجاوزهُ لأعلى سيدفعها نحو 12000 ثم 12070 نقطة.

وقالت وحدة التحليل الفني في شركة “نعيم القابضة” أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يحاول التماسك قُرب مستوى المقاومة 11700 نقطة، يدفعها للصعود نحو 12000 ثم 12065 نقطة.